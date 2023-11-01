بروكسي فرنسا

جزئياً، لكن الأمر في الغالب مجرد تنظيم قانوني. يتطلب توجيه PSD2 مصادقة قوية للعملاء عند الدفع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والبنوك الفرنسية تطبقه عبر 3-D Secure. هذا سيحدث بغض النظر عن استخدامك لبروكسي أم لا. حيث يساعد عنوان IP فرنسي ثابت فعلياً هو في الحفاظ على جلسة الدفع في مكان واحد — فإذا رصدت بوابة الدفع انتقالاً في الموقع أثناء إتمام الشراء، فهذا يضيف المزيد من خطوات التحقق. من المفيد أيضاً معرفة أن Carte Bancaire (CB) هي شبكة البطاقات الافتراضية في فرنسا، لذا توقع رؤيتها في كل صفحة دفع على مواقع .fr.