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بروكسي فرنسا

بروكسيات فرنسية ثابتة وموثوقة بعناوين IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5، وقت تشغيل 99.9%، حركة مرور غير محدودة

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في فرنسا وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة البروكسي الفرنسية
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

استجابة فورية من الدعم الفني بشأن مشكلة معينة! شركة جديرة في السوق الأوكرانية! العمل التشغيلي دون مشاكل! هناك فترة تجريبية تسمح لك بتحديد جودة العمل! لقد سررت وأوصي بكل شيء!

Viktoriya Marchenkoالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يقدم FineProxy بعضًا من أفضل الأسعار التي وجدتها لعدد IPs المقدم. أستخدم حزمهم للتصفح الأساسي المجهول والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا في بعض الأحيان. على الرغم من أنه قد لا يحتوي على واجهة المستخدم المبهرجة لبعض المنافسين المتميزين، إلا أن نسبة التكلفة إلى الأداء لا تقبل المنافسة. رائعة لأي شخص يتطلع إلى توفير النفقات العامة.

Bode HughDieg, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

أستخدم خدمة الوكيل FineProxy منذ عدة أشهر وأنا راضٍ جدًا عنها. سرعة الاتصال العالية والحماية الموثوقة للبيانات ومجموعة واسعة من المواقع تجعلها أداة ممتازة للعمل على الإنترنت. أنا أوصي به!

RobertSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد غير Fineproxy قواعد اللعبة. السرعات ممتازة، ووقت التشغيل ثابت، والواجهة سهلة الاستخدام. كلما كان لدي أسئلة، استجاب الدعم بسرعة. حقا خدمة وكيل يمكن الاعتماد عليها.

isaac kipropNorton Safe Web, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.

DJالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
لماذا تعرض المواقع الفرنسية أسعاراً مختلفة عند التصفح من خارج فرنسا؟أسعار تشمل TVA

يفرض القانون الفرنسي عرض الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة (TVA — حالياً 20%). عند زيارة متجر .fr من عنوان IP غير فرنسي، قد يعرض الموقع أسعاراً بدون الضريبة، أو ينتقل إلى واجهة متجر إقليمية، أو يخفي خيارات التوصيل المتاحة داخلياً فقط. بل إن LeBonCoin لا يعرض بعض الإعلانات للزوار من خارج فرنسا. إذا كنت تتتبع الأسعار أو التوفر على المنصات الفرنسية، فأنت بحاجة إلى عنوان IP فرنسي — وإلا فأنت تنظر إلى بيانات لا تتطابق مع ما يراه العميل الفرنسي الحقيقي.

أشرطة الموافقة تتسبب في تعطّل أداة الاستخراج على المواقع الفرنسية. هل يساعد البروكسي في حل ذلك؟لا يكفي وحده

البروكسي وحده لن يحل هذه المشكلة. هيئة CNIL (الجهة المنظمة لحماية البيانات في فرنسا) تطبق GDPR بصرامة، لذا معظم مواقع .fr تعرض طبقة موافقة TCF تحجب محتوى الصفحة حتى تنقر عليها. ما ينجح: قبول الموافقة مرة واحدة، والتقاط سلسلة كوكيز TCF الناتجة، ثم إرسالها مع كل طلب لاحق. احرص أيضاً على تضمين Accept-Language: fr-FR في ترويساتك — أي تناقض هنا قد يُفعّل شريط موافقة جديد حتى مع وجود الكوكيز الصحيح.

إتمام الشراء على مواقع .fr يتطلب خطوات مصادقة إضافية. هل المشكلة في الـ IP؟جزئياً

جزئياً، لكن الأمر في الغالب مجرد تنظيم قانوني. يتطلب توجيه PSD2 مصادقة قوية للعملاء عند الدفع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والبنوك الفرنسية تطبقه عبر 3-D Secure. هذا سيحدث بغض النظر عن استخدامك لبروكسي أم لا. حيث يساعد عنوان IP فرنسي ثابت فعلياً هو في الحفاظ على جلسة الدفع في مكان واحد — فإذا رصدت بوابة الدفع انتقالاً في الموقع أثناء إتمام الشراء، فهذا يضيف المزيد من خطوات التحقق. من المفيد أيضاً معرفة أن Carte Bancaire (CB) هي شبكة البطاقات الافتراضية في فرنسا، لذا توقع رؤيتها في كل صفحة دفع على مواقع .fr.

ما المنصات الفرنسية التي تحتاج تحديداً إلى IP فرنسي؟المنصات الكبرى

المنصات الكبرى: Cdiscount وFnac-Darty للإلكترونيات والتجزئة العامة، وLeBonCoin للإعلانات المبوبة (فلترة جغرافية صارمة جداً)، وVeepee للعروض الخاطفة (وصول محصور بفرنسا فقط)، وVinted France للسوق المحلي. أما خدمات البث الفرنسية — Canal+ وFrance.tv وMolotov — فتحظر تماماً أي زيارات من خارج فرنسا. كذلك تختلف نتائج SERP على Google.fr حسب موقع الـ IP، لذا فإن مراقبة SEO بدون بروكسي فرنسي ستعطيك ترتيبات غير دقيقة.

ما أنظمة مكافحة البوتات التي تستخدمها المواقع الفرنسية؟معظمها على Akamai

معظم النطاقات الكبيرة بامتداد .fr تعمل بنظام Akamai. يأتي Cloudflare في المرتبة الثانية، بينما يظهر Imperva بشكل أقل. عنوان الـ IP بحد ذاته جزء صغير مما تفحصه هذه الأنظمة — لغة المتصفح، المنطقة الزمنية، طريقة تعاملك مع شريط الموافقة على ملفات تعريف الارتباط، وبصمة TLS كلها أكثر أهمية. خطأ شائع: تغيير الـ IP فوراً عند تلقي خطأ 429. هذا عادةً يزيد الأمر سوءاً لأن نمط الطلبات يبقى كما هو بينما يتغير العنوان فجأة، مما يرفع مؤشر الاشتباه. الأفضل أن تبطئ وتنتظر.

IP ثابت أم متناوب لفرنسا؟حسب المهمة

إذا كانت مهمتك تتضمن تسجيل الدخول أو الحفاظ على سلة مشتريات أو إتمام عملية شراء — استخدم IP ثابت. تحتاج عنوان IP واحد ثابت طوال الجلسة. التدوير مناسب لاستخراج البيانات من الصفحات العامة حيث لا تحتاج للحفاظ على حالة الجلسة: كتالوجات المنتجات، نتائج البحث، قوائم الإعلانات المبوبة. شيء يجب تجنبه: الخلط بين الاثنين في نفس سير العمل. وإذا بدأ موقع ما بتقييد عناوين IP الثابتة الخاصة بك، لا تحوّل إعدادك بالكامل إلى التدوير — فقط استخدم التدوير على النقاط المحددة التي يتم حظرها.

ما أنواع بروكسيات فرنسا التي يوفرها FineProxy؟ثلاثة خيارات

ثلاثة خيارات. بروكسي مراكز البيانات الثابت IPv4 هو الأسرع — عناوين IP فرنسية ثابتة تعمل بكفاءة لاستدعاءات API والمراقبة وأي استخدام لا يهتم فيه الموقع المستهدف بنوع الـ IP. بروكسي ISP الثابت (سكني ثابت) IPv4 مسجل تحت أسماء مزودي خدمة إنترنت استهلاكيين، فيبدو كاتصال سكني عادي — خيار أفضل إذا كان الموقع المستهدف يحظر نطاقات مراكز البيانات. البروكسي المتناوب يشمل فرنسا ضمن المجموعة الجغرافية ويمنحك عنوان IP جديد مع كل طلب، وهو مثالي لاستخراج البيانات على نطاق واسع للقراءة فقط. الخيارات الثلاثة على مستوى الدولة (FR)، بدون اختيار مدينة أو ASN. الخطط الثابتة تُسعَّر لكل IP مع حركة بيانات غير محدودة، والمتناوبة تُسعَّر برصيد API.

هل يمكنني التجربة قبل الشراء؟تجربة مجانية متاحة

وكلاء لمدة 48 ساعة. أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

طرق الدفعStripe (Visa وMastercard

Stripe (Visa، Mastercard، جهات إصدار أوروبية) والعملات الرقمية. الفوترة بالدولار الأمريكي، شهرية بشكل افتراضي — مع إمكانية الدفع المسبق لمدة تصل إلى سنة. خصم 20% عند التجديد.

استرداد الأموالاسترداد خلال يوم

ضمان استرداد الأموال خلال 24 ساعة بدون أي أسئلة. افتح تذكرة دعم خلال هذه الفترة وسيتم إرجاع المبلغ عبر نفس طريقة الدفع التي استخدمتها. عادةً يستغرق الأمر بضعة أيام عمل.

بروكسيات فرنسا المباشرة
تُحدَّث كل 15 دقيقة

بروكسيات فرنسا عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
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213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةParis
5.04 Mbps
100.0%
18 س مضت
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 س مضت
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةParis
1.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 س مضت
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
99.5%
1 س مضت
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 س مضت
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 س مضت
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 س مضت
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.39 Mbps
97.9%
1 س مضت
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 س مضت
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافParis
1.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 س مضت
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 س مضت
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 س مضت
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.56 Mbps
31.4%
2 س مضت
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.25 Mbps
14.9%
2 س مضت
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 س مضت
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 س مضت
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
602 Kbps
13.2%
3 س مضت
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