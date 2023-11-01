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بروكسي HTTP

باقات IPv4 لتوسيع نطاق مهامك. تدعم HTTP/HTTPS/SOCKS5، مع تسليم تلقائي بعد الدفع، وحركة مرور غير محدودة، وإمكانية الوصول عبر API.

اضبط خطتك ←وكلاء لمدة 48 ساعة
غير محدودبلا رسوم لكل GB
AMD EPYCأجهزة خوادم من أحدث جيل
حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ باقة بروكسي HTTP.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 3,000 عنوان IP متوافق مع HTTP من مراكز البيانات في أوروبا
  • صدّر قائمة بروكسي HTTP لديّ بصيغة JSON
  • أضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها لخدمة بروكسي HTTP لديّ
  • اعرض حالة باقات بروكسي HTTP لديّ وتفاصيل فوترتها
  • حدّث قائمة بروكسي HTTP لديّ عند توفر الاستبدال المجاني التالي
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

السرعة تحت الحمل

خدمة لائقة جدًا، أخذت مجموعة مختلطة من المستوى الابتدائي، وكانت راضية. السرعة متسقة تماما. جميع البروتوكولات التي أحتاجها مدعومة. لم يتم ملاحظة الأعطال و"التباطؤ" طوال فترة الاستخدام. بشكل عام، خيار رائع لأولئك الذين لا يحبون التباهي بنشاطهم على الشبكة. لا أستطيع إلا أن أوصي الرجال بالقيام بعملهم.

Denni Riggالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

لقد كنت أستخدم خدمات FineProxy منذ فترة وأنا راضٍ جدًا عن الجودة. الاتصالات مستقرة جدًا، وتعمل عناوين IP دون أي مشاكل، والسرعة سريعة باستمرار. كما أن دعم العملاء سريع الاستجابة عند الحاجة. نوصي بشدة لأي شخص يبحث عن وكلاء موثوقين

KrzyszofNorton Safe Web, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

عناوين بروكسي أوروبية بأسعار معقولة. إنه مزود البروكسي الوحيد الذي لا يزال يحافظ على انخفاض أسعاره. بحثت في جميع أنحاء الإنترنت عن شيء كهذا، واتضح في النهاية أنه أرخص مزود بروكسي يقدم نطاقًا تردديًا غير محدود.

Wowser BrowserTrustpilot, هذا العاممترجم من الإنجليزيةالمصدر

لا يمكنني العثور على أي خدمات أفضل من هذه خاصة فيما يتعلق بالسكن غير المحدود، اعتقدت أنها ستبدأ بالانخفاض في الجودة بمجرد استخدامها ولكن طوال الوقت الذي استخدمته، ظلت أعلى من 99%، إنه أمر رائع أن تكون كذلك. حظا سعيدا وآمل أن يبقى كما هو

ZainDieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

وصول API والوكلاء

تعتمد شركتنا اعتمادًا كبيرًا على عناوين البروكسي في أبحاث تحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وتحليل المنافسين، والمهام المؤتمتة. كانت FineProxy بمثابة طوق نجاة لفريقنا، إذ توفر مجموعة واسعة من عناوين البروكسي السريعة والآمنة وعالية الإخفاء، مما يساعدنا على تنفيذ المهام بكفاءة. لوحة التحكم سهلة الاستخدام، وتتيح إدارة عدة عناوين بروكسي من دون أي عناء. وعلى خلاف مزودي البروكسي الآخرين الذين جرّبناهم في الماضي، تحافظ FineProxy على سرعة ووقت تشغيل ثابتين، وهو أمر بالغ الأهمية لعملياتنا. إذا كنتم بحاجة إلى حل بروكسي بمستوى مؤسسي، فإنني أوصي بشدة بتجربتها!

omkaarSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

يوفرون واجهات API تتيح للمستخدمين جلب عناوين البروكسي من موقعهم الإلكتروني. ورغم أن موظفي خدمة العملاء لم يكونوا يجيدون الإنجليزية جيدًا، فقد بذلوا جهدًا كبيرًا لمساعدتي. كما يتيحون تبديل عنوان IP بعد سبعة أيام.

Anonymous UserTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
ما الفرق بين بروكسي HTTP وبروكسي HTTPS؟نطاق التشفير

بروكسي HTTP يتعامل مع حركة الويب غير المشفرة — حيث يمكنه رؤية الطلب والاستجابة والتفاعل معهما بالكامل. أما بروكسي HTTPS فينشئ نفقًا مشفرًا بين جهازك والموقع المستهدف باستخدام طريقة CONNECT — يقوم البروكسي بترحيل البيانات المشفرة دون رؤية المحتوى. في FineProxy، يحمل كل عنوان IP أيضًا شهادة SSL فردية تشفّر الاتصال من جهازك إلى البروكسي نفسه، مما يحمي بيانات اعتماد البروكسي وبيانات الطلب الوصفية في القفزة الأولى.

هل قوائم بروكسيات HTTP المجانية آمنة للاستخدام؟لا

لا. كشفت دراسة أكاديمية حلّلت أكثر من 640,000 بروكسي مجاني على مدى 30 شهرًا أن قرابة 17,000 منها عدّلت حركة البيانات المارة بشكل فعّال — بحقن إعلانات، أو إعادة توجيه الطلبات، أو استبدال الملفات ببرمجيات خبيثة. نحو 10% من البروكسيات المجانية العاملة تعترض حركة TLS أو تسرق بيانات الاعتماد. و92% من العناوين المُدرجة ميتة تمامًا. الخدمة المدفوعة من مزوّد يمتلك بنيته التحتية ليست أسرع وأكثر موثوقية فحسب — بل هي أكثر أمانًا بشكل جوهري.

ماذا تعني "إخفاء الهوية من المستوى النخبوي"؟بلا تسريب ترويسات

يعني ذلك أن البروكسي يزيل جميع الترويسات التي قد تكشف عن وجوده. البروكسيات الشفافة ترسل عنوان IP الحقيقي الخاص بك في ترويسة X-Forwarded-For. البروكسيات المجهولة تخفي عنوان IP الخاص بك لكنها تترك ترويسة Via أو ترويسات أخرى تدل على وجود بروكسي. بروكسيات Elite تزيل كل شيء — يرى الموقع المستهدف اتصالًا عاديًا بدون أي دليل على استخدام بروكسي. FineProxy يعمل بمستوى Elite عبر جميع أنواع البروكسيات.

هل يجب أن أستخدم HTTP أم SOCKS5؟HTTP للويب

لأي مهمة تعتمد على الويب — مثل استخراج البيانات، وجلسات المتصفح، وطلبات API، وإدارة الحسابات — يُعد HTTP الخيار الأبسط والأكثر توافقًا. فكل أداة تدعمه بشكل أصلي. أما لحركة البيانات غير المرتبطة بالويب (الألعاب، VoIP، التورنت، البروتوكولات المخصصة) أو عندما تحتاج إلى دعم UDP وتحليل DNS عن بُعد، فاستخدم SOCKS5. يدعم FineProxy كلا البروتوكولين على جميع البروكسيات، لذا يمكنك التبديل بينهما دون الحاجة لشراء منتج مختلف.

كم عدد البروكسيات التي أحتاجها لعمليات استخراج بيانات الويب؟50–100 بوتيرة معتدلة

يعتمد ذلك على الموقع المستهدف وحجم البيانات المطلوب. بالنسبة للمواقع غير المحمية وبوتيرة معتدلة، يمكن لـ 50-100 IP التعامل مع عدة آلاف من الصفحات يوميًا. أما بالنسبة للمواقع المحمية أو جمع البيانات بكميات كبيرة، فإن مئات إلى آلاف عناوين IP تُبقي كثافة الطلبات منخفضة بما يكفي لتجنب الحظر. يوفر FineProxy بروكسيات فردية وباقات جماعية بخصومات على الكميات الكبيرة.

هل يمكنني استخدام نفس البروكسي لـ HTTP و SOCKS5؟نعم

نعم. كل بروكسي من FineProxy — سواء كان مخصصًا أو من مراكز البيانات أو ISP — يدعم HTTP وHTTPS وSOCKS5 على نفس عنوان IP. بدون تكلفة إضافية وبدون باقة منفصلة.

الدليل

بروكسي HTTP: البروتوكول الذي يتحدثه متصفحك بالفعل

4 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

كل طلب ويب يرسله متصفحك يستخدم HTTP. عندما تضيف بروكسي HTTP إلى السلسلة، تمر حركة بياناتك عبر خادم يفهم هذا البروتوكول بشكل أصلي — يمكنه قراءة الطلب وتوجيهه إلى الوجهة الصحيحة وإعادة الاستجابة إليك. بدون طبقات ترجمة، بدون تحويل بروتوكولات، مجرد تعامل مباشر مع اللغة التي يعمل بها الويب.

لهذا السبب يظل HTTP بروتوكول البروكسي الأكثر دعمًا على نطاق واسع. كل متصفح، وكل إطار عمل لاستخراج البيانات، وكل أداة أتمتة، وكل نظام تشغيل يتضمن دعمًا مدمجًا لبروكسي HTTP. الإعداد يتلخص في سطر واحد: عنوان IP ورقم منفذ.

كيف يتعامل بروكسي HTTP مع حركة بياناتك

بالنسبة لطلبات HTTP العادية، يستقبل البروكسي عنوان URL الكامل، ويجلب المحتوى من الخادم المستهدف، ثم يعيده إليك. يرى البروكسي كل شيء — الترويسات، المحتوى، ملفات تعريف الارتباط — لأن حركة HTTP غير مشفرة بطبيعتها.

بالنسبة لحركة بيانات HTTPS، تختلف العملية. يُرسل متصفحك طلب CONNECT إلى البروكسي مُحدّدًا المضيف والمنفذ المستهدفين. يفتح البروكسي نفق TCP نحو ذلك المضيف، ومن تلك اللحظة يكتفي بنقل البايتات المشفّرة في كلا الاتجاهين. لا يمكنه رؤية المحتوى — فقط يعلم بوجود اتصال بينك وبين الوجهة.

من المهم فهم هذا السلوك المزدوج. في حالة HTTP، يتمتع البروكسي برؤية كاملة للبيانات. أما في حالة HTTPS، فيتحول إلى مُرحّل أعمى. كلا الوضعين مفيد حسب المهمة المطلوبة.

مستويات إخفاء الهوية: ما الذي يكشفه البروكسي عنك

ليست جميع بروكسيات HTTP توفر لك نفس مستوى الحماية. يصنّفها القطاع إلى ثلاثة مستويات، والفرق بينها أهم مما يدركه معظم الناس.

البروكسيات الشفافة تُعيد توجيه طلبك لكنها تُضمّن عنوان IP الحقيقي الخاص بك في ترويسة X-Forwarded-For. يعرف الموقع المستهدف هويتك بالضبط ويعلم أنك تستخدم بروكسي. هذا النوع عديم الفائدة لأي غرض يتطلب الخصوصية — فهو مُصمَّم للتخزين المؤقت في الشركات وتصفية المحتوى، وليس للحماية.

البروكسيات المجهولة تُخفي عنوان IP الحقيقي الخاص بك لكنها تكشف عن وجودها. تحتوي ترويسات مثل Via أو X-Forwarded-For على معلومات مرتبطة بالبروكسي. لا يعرف الموقع المستهدف عنوانك، لكنه يُدرك أن هناك بروكسي وسيطًا. تُظهر الأبحاث أن 78% من هذه الاتصالات يمكن تحديدها من خلال تحليل الترويسات وحده (litport.net).

البروكسيات النخبوية (عالية إخفاء الهوية) تُزيل جميع الترويسات المرتبطة بالبروكسي. يرى الموقع المستهدف اتصالًا نظيفًا دون أي مؤشر على وجود بروكسي. عنوان IP الحقيقي الخاص بك مخفي، ووجود البروكسي غير مرئي على مستوى ترويسات HTTP.

تعمل بروكسيات HTTP من FineProxy بمستوى النخبة. لا ترويسة X-Forwarded-For، ولا Via، ولا Proxy-Connection تتسرّب. عندما يفحص موقع ويب طلبك، يرى اتصالًا عاديًا من عنوان IP الخاص بالبروكسي — لا شيء أكثر.

لماذا تُعدّ قوائم بروكسيات HTTP المجانية خطيرة فعلًا

البحث عن “قائمة بروكسي HTTP مجانية” يُعيد ملايين النتائج. الإغراء واضح — لماذا تدفع وهناك آلاف العناوين المتاحة مجانًا؟ إليك السبب.

كشفت دراسة أكاديمية استمرت 30 شهرًا وحلّلت أكثر من 640,000 خادم بروكسي مجاني أن 16,923 منها عدّلت المحتوى المارّ عبرها بشكل فعّال (HAL/arxiv, 2024). هذا ليس خللًا تقنيًا — بل سلوك مقصود. يقوم المشغّلون بحقن الإعلانات، وإعادة توجيه حركة البيانات، واستبدال الملفات المُحمّلة بنسخ مُحمّلة ببرمجيات خبيثة. كما رصدت الدراسة نفسها 4,452 ثغرة أمنية مختلفة في عناوين IP للبروكسيات المجانية، بما فيها 1,755 ثغرة تسمح بتنفيذ أكواد عن بُعد على الأجهزة المتصلة.

علاوة على ذلك، كشفت الأبحاث أن نحو 10% من البروكسيات المجانية العاملة تُظهر سلوكًا خبيثًا صريحًا: اعتراض اتصالات TLS (قراءة حركة بياناتك المشفّرة عبر إصدار شهادات مزيّفة)، وحقن الإعلانات، وسرقة بيانات الاعتماد. كما أن 92% من العناوين المدرجة في قوائم البروكسي المجانية لا تعمل أصلًا — مجرد عناوين IP ميتة تُضيّع وقتك قبل أن تصادف العناوين الخطيرة.

بروكسي HTTP مدفوع ومتميز من مزوّد يمتلك بنيته التحتية يُزيل كل هذه المخاطر. FineProxy لا تربح من بياناتك — بل تربح من الخدمة. بياناتك تمرّ دون تعديل ودون تسجيل.

متى يكون HTTP هو البروتوكول المناسب

بروكسيات HTTP هي الخيار الافتراضي للمهام المتعلقة بالويب. جمع البيانات، أتمتة المتصفح، استدعاءات API، مراقبة SEO، التحقق من الإعلانات، وإدارة الحسابات عبر المتصفح — إذا كانت المهمة تتم عبر HTTP أو HTTPS، فإن بروكسي HTTP يتعامل معها بشكل أصلي مع أوسع توافق وأبسط إعداد.

لحركة البيانات غير المرتبطة بالويب — الألعاب، VoIP، FTP، بروتوكولات TCP/UDP المخصصة — فإن SOCKS5 هو الأداة المناسبة. في FineProxy، كل بروكسي يدعم كليهما: HTTP وHTTPS (مع شهادة SSL فردية لكل IP لتشفير كامل في القفزة الأولى)، وSOCKS5 مع UDP. نفس العنوان، نفس الاشتراك، اختر البروتوكول حسب المهمة.

ما تتضمنه بروكسيات HTTP من FineProxy

يوفّر كل بروكسي إخفاء هوية من المستوى النخبوي دون أي تسريب للترويسات، مع نطاق ترددي غير محدود بسرعات تصل إلى 500 Mbps، ومصادقة مرنة عبر القائمة البيضاء لعناوين IP أو اسم المستخدم/كلمة المرور — وكل ذلك متاح عبر بروكسيات مخصصة ومراكز بيانات وISP. تعمل الشبكة بالكامل على بنيتنا التحتية الخاصة وعناوين IP الخاصة بنا ضمن ASN نظيف نراقبه باستمرار عبر Spamhaus، بحيث تبقى بياناتك على أجهزة نتحكم بها بالكامل من أول نقطة إلى آخرها.