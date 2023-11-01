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بروكسي أمريكا

تصفّح المواقع والتطبيقات الأمريكية ببروكسيات مراكز بيانات سريعة وموثوقة — مثالية لأدوات SEO واستخراج البيانات والبث والاختبار.

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غير محدودبلا رسوم لكل GB
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حتى 80 Gbpsالوصلة الصاعدة لكل خادم
REST + MCPوفّر وأدِر عبر API

أنشئ خطة البروكسي.

ابنِ خطة تناسب عبء عملك بدقة. اختر نوع البروكسي والمواقع وحجم عناوين IP ومدة الفوترة ودعم UDP الاختياري—ويتحدّث السعر فورًا.

الدولةعدد عناوين IP
دعم UDP
إيقاف

يضيف 50% إلى سعر الخطة الأساسية. يعمل عبر SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — للألعاب وVoIP والبث.

هل تحتاج إلى عدة دول في باقة واحدة أو عناوين IP إضافية للقائمة البيضاء أو اتصالات إضافية؟أنشئها في لوحة التحكم

أربع طرق لشراء البروكسي.
واحدة تناسب هذا العبء.

تستخدم جميع عناوين FineProxy بروتوكول IPv4. تظل بروكسيات مراكز البيانات والبروكسيات المخصصة وبروكسيات مزودي الإنترنت ثابتة طوال مدة الخطة، بينما تتغير البروكسيات الدوارة مع كل طلب. تشمل الخطط الثابتة حركة مرور غير محدودة. الخيار المميَّز يطابق حالة الاستخدام الأساسية لهذه الصفحة: باقة مركز بيانات.

موصى به هناباقة مركز بياناتتُباع على دفعات، مشتركةمخصصشخصي، من عنوان IP واحدISPعناوين مسجّلة لدى ISP وثابتةدوّارالفوترة بأرصدة API
الأنسبالبوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.
الأشخاص لكل عنوانحتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.حتى 5مجمع مشترك
ثقة المنصةقياسيASN مركز بياناتعالٍ — حصريعالٍ — مسجّل لدى ISPيختلف حسب المجمع
السعر يبدأ من$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
الحد الأدنى للطلب100 عنوان IP1 IP100 عنوان IP2.5 مليون رصيد
مدة العنوانثابت طوال المدةثابت طوال المدةثابت طوال المدةيتغيّر مع كل طلب
عرض النطاق التردديغير محدودغير محدودغير محدودالأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.
UDP / مكالمات صوتيةإضافة اختياريةإضافة اختياريةإضافة اختياريةغير متاح
البروتوكولاتHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
المصادقةقائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.مفتاح API
اعرض الباقاتاعرض باقات البروكسي المخصصاعرض باقات ISPاعرض الباقات
موصى به هنا

باقة مركز بيانات

تُباع على دفعات، مشتركة

الأنسب

البوتات والمراقبة على نطاق واسعللعمل دون حساب دائم.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5السمعة تعتمد جزئياً على جيرانك.

ثقة المنصة

قياسيASN مركز بيانات

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPs$0.12 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض الباقات

مخصص

شخصي، من عنوان IP واحد

الأنسب

جلسات حساب طويلة الأمدعنوان واحد لكل ملف شخصي، تستخدمه وحدك.

الأشخاص لكل عنوان

1 — أنتلا يستخدمه أحد غيرك طوال المدة.

ثقة المنصة

عالٍ — حصري

السعر يبدأ من

$12 / 100 IPsاشترِ ما تحتاجه بالضبط.

الحد الأدنى للطلب

1 IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات البروكسي المخصص

ISP

عناوين مسجّلة لدى ISP وثابتة

الأنسب

أهداف تقيّم ASNمسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت.

الأشخاص لكل عنوان

حتى 5

ثقة المنصة

عالٍ — مسجّل لدى ISP

السعر يبدأ من

$30 / 100 IPs$0.30 لكل عنوان، شهريًا

الحد الأدنى للطلب

100 عنوان IP

مدة العنوان

ثابت طوال المدة

عرض النطاق الترددي

غير محدود

UDP / مكالمات صوتية

إضافة اختيارية

البروتوكولات

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

المصادقة

قائمة عناوين IP المسموح بهايمكن إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اعرض باقات ISP

دوّار

الفوترة بأرصدة API

الأنسب

جمع بيانات، لا حساباتالجلسة الثابتة يجب ألا تغيّر العنوان.

الأشخاص لكل عنوان

مجمع مشترك

ثقة المنصة

يختلف حسب المجمع

السعر يبدأ من

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

الحد الأدنى للطلب

2.5 مليون رصيد

مدة العنوان

يتغيّر مع كل طلب

عرض النطاق الترددي

الأرصدةالفوترة لكل طلب، لا لكل غيغابايت.

UDP / مكالمات صوتية

غير متاح

البروتوكولات

HTTP, SOCKS5

المصادقة

مفتاح API

اعرض الباقات

وكلاء لمدة 48 ساعة

أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

وكلاء لمدة 48 ساعة

أبرز مواقع البروكسي

ثمانية مواقع بروكسي يختارها عملاء FineProxy أكثر من غيرها.

اعرض كل المواقع

اتصل مرة واحدة.
ثم اسأل فحسب.

تشغّل FineProxy خادمًا أصليًا هو خادم MCP: الصق عنوان URL واحدًا في وكيلك ليحصل على 49 أداة من لوحة التحكم — الشراء، والتجديد، وتدوير IP، وقوائم عناوين IP المسموح بها، وتحليلات الاستخدام، والفواتير، والدعم. العمليات نفسها متاحة عبر REST API إذا كنت تفضّل كتابة الاستدعاءات بنفسك.

ثم يكفي أن تقول

  • اشترِ 100 عنوان IP لمركز بيانات في الولايات المتحدة وأضِف 203.0.113.7 إلى قائمة عناوين IP المسموح بها
  • اعرض معدل نجاح اليوم لحركة بروكسي US
  • جدّد كل خدمة تنتهي هذا الأسبوع، بأقل من $200
  • دوِّر عناوين IP عندما يكون التحديث التالي مجانياً
  • صدّر أحدث قائمة بروكسي بصيغة JSON
اعرف المزيد أنشئ مفتاح API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

أعد تشغيل Claude بعد حفظ الإعداد. ستظهر أدوات FineProxy الـ 49 بعد ذلك في قائمة الأدوات المتاحة.

ما لن يفعله الوكيل — مهما طلبت

إنفاق أموالك

ست أدوات تمسّ الرصيد وجميعها تحتاج wallet:spend. احذفها من المفتاح فيستطيع الوكيل تشغيل كل ما عدا ذلك.

دفع أكثر من السعر المعروض

يحمل كل شراء القيمة expected_total_cents من عرض السعر. أي انحراف ولو بسنت واحد يرفض الطلب دون أي خصم.

إلغاء متسرّع

الأداتان غير القابلتين للتراجع ترفضان التشغيل دون confirm=true. لا يمكن أن يحدث الإنهاء كأثر جانبي.

تحصيلك مرتين

استدعاءات الدفع تتطلّب idempotency_key. إعادة المحاولة بعد انتهاء المهلة تسوي الرسوم نفسها، لا رسوماً ثانية.

MCP: 49 أداة · 9 نطاقات صلاحياتJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · بلا حالةREST API: 49 عملية · OpenAPI 3.1

إعداد يدوي

اختر نظام التشغيل أو المتصفح أو تطبيق البروكسي للحصول على دليل إعداد خطوة بخطوة.

كل التكاملات

الأنظمة

المتصفحات

التطبيقات

مصمَّم للسرعة.
حركة المرور بلا حد.

حافظت FineProxy على سرعة تصل إلى 500 Mbps في اختباراتنا القياسية على خوادم بعيدة. وفي أحمال استخراج بيانات الويب كان سقف الأداء عادةً حد المعدل لدى الموقع المستهدف—لا البروكسي.

طريقة الاختبار: 1,973,500 محاولة اتصال بالإضافة إلى تشغيل متزامن يصل إلى 96 خيطاً عبر عنوان بروكسي واحد.

500 Mbps

لكل بروكسي في اختبارات الخادم البعيد القياسية

99.97%

من الاتصالات أُنشئت عبر 1,973,500 طلباً

96

خيوط متزامنة على عنوان IP واحد دون تدهور

0

حدود عرض النطاق — حركة مرور غير محدودة في كل خطة

AMD EPYC مخصص

خوادم نملكها، بلا جيران VPS مشتركة تتنافس على المنفذ.

شبكات فرعية مملوكة

عناوين IP من نطاقات نملكها بأنفسنا، وليست معاد بيعها من مزوّد آخر.

وصلة صاعدة 80 Gbps

هامش سعة لكل خادم—وليس وعدًا لجلسة بروكسي واحدة.

Tier III / IV

مراكز بيانات بطاقة وتبريد احتياطيين في جميع مواقعنا.

ملاحظات الاختبار

يعتمد معدل النقل الفعلي على المسار والوجهة وظروف الشبكة وعلى إعداد جهاز المستخدم وأدائه. وصل حاسوب محمول على اتصال منزلي بسرعة 500 Mbps إلى نحو 468 Mbps عمليًا، بينما بلغت الخوادم البعيدة حتى 500 Mbps في الاختبارات القياسية. وفي اختبارات استثنائية من خوادم عالية الأداء مضبوطة بشكل صحيح في أوروبا والولايات المتحدة وصل معدل النقل إلى 700 Mbps؛ وهذا ليس نتيجة نمطية لكل جلسة.

كل ادّعاء في هذه الصفحة، بعبارات الآخرين.

ملاحظات عملاء مختارة من مجمع تقييمات موثّق واحد، مع رابط إلى مصدرها الأصلي.

2011نقدّم بروكسي منذ

المواقع والمخزون

لقد كنت أستخدم FineProxy منذ عدة أشهر، وبشكل عام، كانت تجربتي إيجابية. سرعات الوكيل متسقة ويساعدني تنوع مواقع الوكيل المتاحة في الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا بسلاسة. كان إعداد الوكلاء أمرًا سهلاً، وكان فريق دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيدًا عندما كنت بحاجة إلى المساعدة.

AmirSaasHub, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حسنًا، هذه الخدمة رائعة نظرًا لأنني كنت أمتلك باقة أمريكا الشمالية والجنوبية من قبل وكانت لدي باقة الولايات المتحدة الأمريكية ولكني قمت بالتغيير إلى هذه الخطة وهي سريعة جدًا 😉

Crackerzالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

السرعة تحت الحمل

لقد كنت أستخدم FineProxy لعدة أشهر، وهي بسهولة واحدة من أفضل خدمات الوكيل التي صادفتها! الاتصال مستقر وسريع وآمن، مما يجعل التصفح والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا أمرًا سلسًا. يقدم FineProxy مجموعة واسعة من IPs، والتبديل بينها سريع وخالي من المتاعب. دعم العملاء لديهم سريع الاستجابة ومفيد، ومستعد دائمًا للمساعدة عندما يكون لدي سؤال. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار تنافسية بشكل لا يصدق بالنسبة لمستوى الخدمة المقدمة. نوصي بشدة بـ FineProxy لأي شخص يحتاج إلى وكلاء موثوقين وفعالين!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

أنا أحب خدمة Fineproxy، والسرعة رائعة، وأستخدمها في أدوات التشغيل الآلي، ونسخ الويب، والتصفح، والاتصال مستقر والسرعة جيدة جدًا، ولا يتم قطع الاتصال أبدًا ولا يتم حظر ips، سأشتريه مرارًا وتكرارًا، فريق الدعم يستجيب حقًا في الوقت المحدد

7heGoatCR7Dieg, العام الماضيمترجم من الإنجليزيةالمصدر

حركة المرور بلا حد

نستخدم FineProxy منذ عامين. النطاق الترددي غير المحدود والاتصال رائعان ومستقران بكل بساطة. أوصي بها بشدة.

David RhodesTrustpilot, قبل أكثر من سنتينمترجم من الإنجليزيةالمصدر

إنها توفر وكلاء عاليي السرعة وآمنين مع نطاق ترددي غير محدود وأسعار معقولة وتجربة سهلة الاستخدام لجميع المستخدمين. إنها خدمة رائعة حقًا، أوصي بـ Fineproxy.org 100%.

DJالمنصة الداخلية لـ FineProxyمترجم من الإنجليزيةالمصدر

نُورد التقييمات بنصها الكامل. وحيث طرح العميل أمراً يمكننا الرد عليه، نعرض ردّنا من المنصة الأصلية معه.

جميع تقييمات العملاء
Amazon.com يحظرني بعد بضع مئات من المنتجات. ما الذي يعمل فعلًا في 2026؟PerimeterX يفحص TLS

نظام مكافحة البوتات في Amazon (PerimeterX) تغيّر. لم يعد يكتفي بفحص سمعة IP — بل يأخذ بصمة مصافحات TLS وتوقيعات TCP. البروكسيات السكنية كانت تعمل سابقاً، لكنها الآن تُكشف بعد 200-300 ASIN لأن الاتصال الأساسي لا يتطابق مع متصفح حقيقي على ISP حقيقي. عناوين IP لمراكز البيانات؟ نسبة نجاح حوالي 15%. ما ينجح حالياً: بروكسيات ISP مع جلسات ثابتة — الاحتفاظ بنفس عنوان IP لساعات بدلاً من التدوير مع كل طلب. عنوان IP مسجّل لدى مزوّد خدمة إنترنت استهلاكي حقيقي، وبصمة TLS تتطابق عند إقرانها بمتصفح headless مناسب. مجمّعات البروكسيات الأمريكية المتناوبة لا تزال تعمل مع المواقع التي لا تمتلك مستوى كشف Amazon.

ضريبة المبيعات عند الدفع تتغيّر حسب موقع اتصالي. هل السبب عنوان IP؟نعم

نعم. الولايات المتحدة ليس لديها ضريبة وطنية موحدة — ضريبة المبيعات تختلف حسب الولاية والمقاطعة والمدينة. أكثر من 12,000 نطاق ضريبي. Oregon لا تفرض شيئاً، California تبدأ من 7.25%، New York City تُضيف ضرائب محلية فوقها. مواقع التجارة الإلكترونية تحسب الضريبة بناءً على عنوان الشحن، لكن كثيراً منها يستخدم أيضاً تحديد الموقع الجغرافي عبر IP لتعبئة الولاية تلقائياً أو عرض الإجماليات التقديرية. تراقب الأسعار على Walmart أو Best Buy أو Target من خارج الولايات المتحدة؟ حسابات الدفع لن تتطابق مع ما يراه متسوق أمريكي في Texas أو Florida فعلياً.

Netflix وHulu وHBO Max — بروكسي مركز بيانات أم ISP؟ISP

ISP. تقوم جميع منصات البث الأمريكية الكبرى بالكشف النشط عن نطاقات مراكز البيانات وحظرها. تحتفظ Netflix على وجه الخصوص بقوائم حظر تلتقط معظم اتصالات مراكز البيانات وVPN. بروكسيات ISP — وهي عناوين IP مسجّلة لدى مزوّدي النطاق العريض السكني مثل Comcast وAT&T وSpectrum — تمرّ بنجاح لأنها تبدو كاتصالات سكنية عادية. لا تزال عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تعمل لجمع بيانات الكتالوجات أو التحقق من بيانات التوفّر الوصفية، لكن لتشغيل الفيديو الفعلي، فإن بروكسيات ISP هي الحل الأمثل. توفّر FineProxy خيارات بروكسي مراكز البيانات الأمريكية وبروكسي ISP (السكني الثابت) لتغطية كلا الاستخدامين.

Craigslist يحتاج عناوين IP محلية لكل مدينة. هل يستطيع FineProxy المساعدة؟غير مناسب للنشر

للنشر — ليس فعلاً. Craigslist صارم للغاية في التصفية الجغرافية: يحظر معظم نطاقات مراكز البيانات فوراً ويقيّد النشر بالمدينة المطابقة لعنوان IP الخاص بك. مجمّع FineProxy الأمريكي على مستوى الدولة، بدون استهداف على مستوى المدينة أو الولاية. لاستخراج قوائم Craigslist عبر الأسواق — قراءة البيانات العامة وليس النشر — عناوين IP الأمريكية على مستوى الدولة تعمل بشكل ممتاز لأن القراءة لا تُفعّل نفس عمليات التحقق الجغرافي.

البنوك الأمريكية تحظرني عندما أكون في الخارج. هل البروكسي يحل المشكلة؟IP أمريكي ثابت

عنوان IP أمريكي ثابت يساعد كثيراً. بنوك Chase وBank of America وWells Fargo جميعها تُطلق تنبيهات عند تسجيل الدخول من عناوين IP أجنبية وتفرض تحققاً إضافياً أو حظراً كاملاً. بروكسي أمريكي خاص (نخبوي) — عنوان IP ثابت يبقى كما هو طوال جلستك — يحافظ على وصول مستقر لحسابك البنكي. بروكسيات ISP هي الأفضل لأن البنوك تتحقق من نوع IP، ونطاقات مراكز البيانات أحياناً تُطلق تنبيهات احتيال بمفردها.

لا يوجد GDPR في الولايات المتحدة — هل يجعل ذلك استخراج البيانات أسهل؟أسهل جزئياً

من بعض النواحي، نعم. عدم وجود معادل فيدرالي لـ GDPR يعني عدم وجود نوافذ موافقة تحجب المحتوى في كل زيارة أولى. كاليفورنيا لديها CCPA (وCPRA)، لكن ذلك يتعلق بحقوق جمع البيانات وليس لافتات الكوكيز. عملياً: نوافذ JavaScript منبثقة أقل للتعامل معها، ولا كوكيز TCF لإدارتها. مكافحة البوتات قصة مختلفة — Akamai وCloudflare وPerimeterX على مواقع .com عدوانية تماماً كما على المواقع الأوروبية. أسهل من حيث الموافقات، نفس المستوى من حيث الكشف.

ماذا عن Ticketmaster وإطلاقات أحذية رياضية محدودة الإصدار؟قانون BOTS يجرّم

يُجرّم قانون BOTS الأمريكي استخدام أدوات آلية لتجاوز حدود الشراء — وقد طبّقته لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بتسويات بلغت 3.7 مليون دولار في عام 2021 وحده. وبعيدًا عن المخاطر القانونية: تعتمد Ticketmaster وNike SNKRS وFootlocker أنظمة طوابير متقدمة وبصمات أجهزة دقيقة. عنوان IP ليس سوى إشارة واحدة من بين عدة إشارات. تتحقق هذه المواقع من بصمة المتصفح وحركة الماوس وسلوك الجلسة. مجموعة عناوين IP أمريكية تساعد في تجنّب مشاركة العنوان، لكن أتمتة المتصفح بشكل واقعي أهم بكثير من عدد البروكسيات.

ما أنواع البروكسيات الأمريكية التي يبيعها FineProxy؟ثلاثة أنواع

ثلاثة أنواع. بروكسيات مراكز البيانات IPv4 — الأسرع والأرخص، أكثر من 40,000 عنوان IP في الولايات المتحدة، مثالية للمراقبة وواجهات API والمواقع التي لا تُصفّي حسب نوع IP. بروكسيات ISP IPv4 — مسجّلة لدى مزوّدي خدمة الإنترنت الأمريكيين، تبدو كاتصال سكني عادي، مناسبة للبث المباشر والمواقع التي تحظر نطاقات مراكز البيانات. بروكسيات متناوبة تشمل الولايات المتحدة ضمن المجموعة — عنوان IP جديد مع كل طلب، مثالية لجمع البيانات بكميات كبيرة. الاستهداف على مستوى الدولة فقط (US) — بدون تحديد مدينة أو ولاية أو ASN. البروكسيات الثابتة تُحاسب لكل IP مع حركة مرور غير محدودة، والمتناوبة تُحاسب بأرصدة API.

تجربة، دفع، استردادوكلاء 48 ساعة

وكلاء لمدة 48 ساعة. أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.

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بروكسيات الولايات المتحدة عامة مجانية، نتحقّق منها بانتظام من حيث السرعة ووقت التشغيل. انسخ عنوان IP واحدًا أو صدّر القائمة الحالية — دون تسجيل.

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المنفذ
آخر فحص
1306 متصل·تحتاج المزيد؟ →
172.234.38.154:3128
IP : المنفذ الدرجة البروتوكولاتإخفاء الهويةالمدينةالسرعة وقت التشغيل آخر فحص إجراء
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
نخبةعالمي
500 Mbps
99.97%
الآن
اشترِ
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 س مضت
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةPhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.87 Mbps
99.6%
1 س مضت
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.79 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.84 Mbps
98.3%
1 س مضت
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.82 Mbps
98.3%
1 س مضت
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 س مضت
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 س مضت
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 س مضت
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 س مضت
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
3.30 Mbps
90.3%
1 س مضت
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.84 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 س مضت
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
99.9%
1 س مضت
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 س مضت
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
9.00 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 س مضت
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.74 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.61 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
8.74 Mbps
100.0%
1 س مضت
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.82 Mbps
76.8%
1 س مضت
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.77 Mbps
76.8%
1 س مضت
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.89 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.83 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.63 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.53 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
7.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.34 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 س مضت
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
6.19 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.73 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.73 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.28 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.54 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
5.01 Mbps
100.0%
1 س مضت
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
4.62 Mbps
100.0%
1 س مضت
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.09 Mbps
99.6%
1 س مضت
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 س مضت
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.08 Mbps
98.8%
1 س مضت
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.79 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.83 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.68 Mbps
76.8%
1 س مضت
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
1.27 Mbps
76.8%
1 س مضت
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبةSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 س مضت
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
نخبة
2.06 Mbps
49.6%
1 س مضت
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 س مضت
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.83 Mbps
99.9%
1 س مضت
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.10 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.83 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.85 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.86 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.95 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.02 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.97 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.20 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.16 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.97 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.98 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.87 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.96 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
3.24 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.70 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.58 Mbps
100.0%
1 س مضت
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 س مضت
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.77 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.62 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.67 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.80 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.65 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.59 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.67 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.69 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.60 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.65 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.64 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.65 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
2.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.93 Mbps
100.0%
1 س مضت
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفافCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 س مضت
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.22 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.45 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.46 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.55 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.57 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.56 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
99.7%
1 س مضت
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.26 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.27 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
99.8%
1 س مضت
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.48 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.51 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.49 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.47 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.29 Mbps
99.7%
1 س مضت
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.36 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.35 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.33 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.43 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.42 Mbps
100.0%
1 س مضت
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.38 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.37 Mbps
100.0%
1 س مضت
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.39 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.41 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.40 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.30 Mbps
100.0%
1 س مضت
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.31 Mbps
100.0%
1 س مضت
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
شفاف
1.25 Mbps
100.0%
1 س مضت
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الدليل

ما الذي تحصل عليه فعلًا من 40,000 عنوان IP أمريكي — وأين تكمن حدودها

3 دقيقة قراءةفريق شبكة FineProxy

يُرجى ملاحظة: البروكسيات المدرجة أدناه هي ليست بروكسيات خوادمنا المميزة. هذا هو قائمة عامة مجانية مجمّعة من مصادر مفتوحة — مفيدة للاختبار أو الاستخدام الأساسي.

الولايات المتحدة هي أكبر موقع جغرافي لدى FineProxy — 40,000 عنوان IPv4، مراكز بيانات وISP. عندما تشتري خادم بروكسي أمريكي بسعر مناسب، تحصل على عناوين IP ثابتة طوال فترة الإيجار أو عناوين IP متناوبة تتبدل مع كل طلب. سعر ثابت لكل IP، حركة مرور غير محدودة، HTTP/HTTPS وSOCKS5 مشمولان. كل بروكسي يعمل كعنوان IP أمريكي مجهول — بدون X-Forwarded-For، بدون ترويسات Via، شهادة SSL فردية.

التجارة الإلكترونية الأمريكية لا تعرض الضريبة في السعر المُعلن — ضريبة المبيعات تُضاف عند الدفع، ونسبتها تعتمد على ولاية المشتري. ولاية Oregon لا تفرض ضريبة (0%)، وCalifornia تبدأ من 7.25%+، وهناك أكثر من 12,000 نطاق ضريبي في جميع أنحاء البلاد. Walmart وBest Buy وTarget جميعها تحسب الضريبة بناءً على عنوان الشحن وموقع IP المُكتشف. إذا كنت تراقب أسعار التجزئة الأمريكية من خارج البلاد، فإن إجماليات الدفع لن تتطابق مع ما يراه أي مشترٍ أمريكي فعلياً.

استخراج بيانات Amazon.com في 2026 أصبح لعبة مختلفة تماماً حتى مقارنةً بالعام الماضي. PerimeterX الآن يكشف إعدادات البروكسيات السكنية بعد 200-300 عملية بحث عن منتج — ليس لأن عنوان IP سيئ، بل لأن بصمة TLS لا تتطابق مع متصفح حقيقي على اتصال حقيقي. عناوين IP لمراكز البيانات تنجح بنسبة 15% تقريباً. بروكسيات ISP تحقق نتائج أفضل لأنها مسجّلة لدى مزوّدي خدمة إنترنت استهلاكيين فعليين، والجلسات الثابتة — الاحتفاظ بنفس IP لساعات بدلاً من التدوير — أهم من حجم المجمّع.

للحصول على عنوان IP أمريكي سريع، خوادم FineProxy الأمريكية تعمل على أجهزة AMD Threadripper بسرعة تصل إلى 500 Mbps لكل اتصال. خادم بروكسي أمريكي سريع موجود فعلياً في الولايات المتحدة يعني زمن استجابة منخفض للأهداف الأمريكية — أمر مهم لأي شيء يتطلب الوقت الفعلي.

البث المباشر — Netflix وHulu وHBO Max وPeacock وESPN+ — جميعها مقيدة جغرافياً للمشاهدين في الولايات المتحدة وتكتشف البروكسيات بشكل فعّال. عناوين IP الخاصة بمراكز البيانات تُكشف بسرعة. بروكسيات ISP تمر لأنها تبدو كاتصال إنترنت منزلي عادي. للبث المباشر، بروكسيات ISP هي الخيار الواقعي الوحيد.

شيء واحد لا يوفره FineProxy للولايات المتحدة: الاستهداف على مستوى المدينة أو الولاية. جميع عناوين IP البالغ عددها 40,000 على مستوى الدولة فقط. إذا كنت تحتاج عناوين IP من مدينة محددة للنشر على Craigslist أو اختبار الضرائب على مستوى الولاية، فهذا غير متاح هنا. لاستخراج البيانات والمراقبة والبث وإدارة الحسابات — الاستهداف على مستوى الدولة يفي بالغرض.