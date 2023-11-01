Sì. Gli USA non hanno un'unica tassa nazionale — la sales tax varia per stato, contea e città. Oltre 12.000 giurisdizioni. L'Oregon non applica nulla, la California parte dal 7,25%, New York City aggiunge tasse locali sopra quelle statali. I siti e-commerce calcolano la tassa in base all'indirizzo di spedizione, ma molti usano anche la geolocalizzazione IP per precompilare lo stato o mostrare i totali stimati. Monitorate i prezzi su Walmart, Best Buy o Target dall'estero? I calcoli al checkout non corrisponderanno a ciò che un acquirente americano in Texas o Florida vede realmente.