NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy USA

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Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Stati Uniti e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei US proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Uso FineProxy da diversi mesi e, nel complesso, la mia esperienza è stata positiva. Le velocità dei proxy sono costanti e la varietà di località disponibili mi aiuta ad accedere senza problemi ai contenuti soggetti a restrizioni geografiche. Configurare i proxy è stato semplice e il team di assistenza clienti ha risposto rapidamente e con disponibilità quando ho avuto bisogno di aiuto.

AmirSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ottimo servizio. Prima avevo il pacchetto Stati Uniti, poi sono passato al piano AMERICA DEL NORD E DEL SUD ed è velocissimo 😉

CrackerzPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Uso FineProxy da diversi mesi ed è facilmente uno dei migliori servizi proxy che abbia trovato! La connessione è stabile, veloce e sicura, perciò navigare e accedere a contenuti con restrizioni geografiche è semplicissimo. FineProxy offre una grande varietà di IP e passare dall'uno all'altro è rapido e senza complicazioni. L'assistenza clienti è reattiva e disponibile, sempre pronta ad aiutarmi quando ho una domanda. Inoltre, i prezzi sono estremamente competitivi per il livello di servizio offerto. Consiglio vivamente FineProxy a chiunque abbia bisogno di proxy affidabili ed efficienti!

madisyncoleman81404Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.

7heGoatCR7Dieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.

DJPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Amazon.com mi blocca dopo qualche centinaio di prodotti. Cosa funziona davvero nel 2026?L'anti-bot di Amazon

L'anti-bot di Amazon (PerimeterX) è cambiato. Non controlla più solo la reputazione dell'IP — esegue il fingerprinting degli handshake TLS e delle firme TCP. I residential proxy funzionavano, ma ora vengono segnalati dopo 200-300 ASIN perché la connessione sottostante non corrisponde a un browser reale su un ISP reale. IP datacenter? Circa il 15% di tasso di successo. Cosa funziona: proxy ISP con sticky session — mantenere lo stesso IP per ore anziché ruotarlo a ogni richiesta. L'IP è registrato presso un provider consumer reale e il TLS fingerprint corrisponde quando lo abbinate a un headless browser adeguato. I pool US di rotating proxy funzionano ancora per target che non hanno un livello di rilevamento pari a quello di Amazon.

La sales tax al checkout cambia a seconda del punto da cui mi collego. È una questione di IP?

Sì. Gli USA non hanno un'unica tassa nazionale — la sales tax varia per stato, contea e città. Oltre 12.000 giurisdizioni. L'Oregon non applica nulla, la California parte dal 7,25%, New York City aggiunge tasse locali sopra quelle statali. I siti e-commerce calcolano la tassa in base all'indirizzo di spedizione, ma molti usano anche la geolocalizzazione IP per precompilare lo stato o mostrare i totali stimati. Monitorate i prezzi su Walmart, Best Buy o Target dall'estero? I calcoli al checkout non corrisponderanno a ciò che un acquirente americano in Texas o Florida vede realmente.

Netflix, Hulu, HBO Max — datacenter o ISP?ISP

ISP. Tutte le principali piattaforme di streaming statunitensi rilevano e bloccano attivamente i range datacenter. Netflix in particolare mantiene blocklist che intercettano la maggior parte delle connessioni datacenter e VPN. I proxy ISP — IP registrati presso provider broadband consumer come Comcast, AT&T, Spectrum — passano perché sembrano normali connessioni domestiche. Gli IP datacenter funzionano ancora per lo scraping di cataloghi o il controllo dei metadati disponibilità, ma per la riproduzione video vera e propria, ISP è la strada giusta. Le opzioni proxy US datacenter e ISP (residential static) di FineProxy coprono entrambi gli use case.

Craigslist richiede IP di città locali. FineProxy può essere d'aiuto?Per la pubblicazione

Per la pubblicazione — non proprio. Craigslist è estremamente aggressivo con il geo-filtering: blocca la maggior parte dei range datacenter a vista e limita la pubblicazione alla città corrispondente al vostro IP. Il pool US di FineProxy è a livello nazionale, senza targeting per città o stato. Per lo scraping degli annunci Craigslist su più mercati — leggere dati pubblici, non pubblicare — gli IP US a livello nazionale funzionano perfettamente, poiché la lettura non attiva gli stessi controlli geo.

La mia banca US mi blocca quando sono all'estero. Un proxy risolve?Un IP US

Un IP US stabile è fondamentale. Chase, Bank of America, Wells Fargo segnalano tutti i login da IP stranieri e attivano verifiche aggiuntive o blocchi completi. Un proxy americano privato (elite) — un IP statico che resta invariato per tutta la sessione — mantiene l'accesso bancario costante. I proxy ISP funzionano meglio perché le banche verificano il tipo di IP, e i range datacenter possono attivare da soli alert antifrode.

Negli USA non c'è il GDPR — lo scraping è più semplice?Per certi aspetti

Per certi aspetti sì. L'assenza di un equivalente federale del GDPR significa nessun overlay di consenso che blocca i contenuti alla prima visita. La California ha il CCPA (e il CPRA), ma riguarda i diritti sulla raccolta dati, non i cookie banner. In pratica: meno popup JavaScript da gestire, nessun cookie TCF da amministrare. L'anti-bot è un discorso a parte — Akamai, Cloudflare, PerimeterX sui siti .com sono altrettanto aggressivi quanto su quelli europei. Più semplice sul consenso, identico sul rilevamento.

E per Ticketmaster e le sneaker drop?Il BOTS Act

Il BOTS Act statunitense rende illegale aggirare i limiti di acquisto con strumenti automatizzati — la FTC lo ha applicato, con 3,7 milioni di dollari in sanzioni solo nel 2021. Oltre al rischio legale: Ticketmaster, Nike SNKRS e Footlocker utilizzano sistemi avanzati di gestione delle code e device fingerprinting. L'IP è solo uno dei tanti segnali. Controllano browser fingerprint, movimento del mouse, comportamento della sessione. Un pool di IP statunitensi aiuta a non condividere lo stesso indirizzo, ma un'automazione browser realistica conta molto più del volume di proxy.

Quali proxy US vende FineProxy?Tre tipologie

Tre tipologie. Datacenter IPv4 — i più veloci ed economici, 40.000 IP negli USA, per monitoraggio, API e target che non filtrano per tipo di IP. ISP IPv4 — registrati presso provider consumer statunitensi, appaiono come connessioni broadband domestiche, ideali per streaming e siti che bloccano i range datacenter. Rotating con gli USA nel pool — un nuovo IP per ogni richiesta, per raccolta dati massiva. Targeting esclusivamente a livello paese (US) — nessuna selezione per città, stato o ASN. I proxy static vengono fatturati per IP con traffico illimitato, i rotating per crediti API.

Test, pagamento, rimborsiProxy 48 ore

Proxy per 48 ore. Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy attivi in Stati Uniti
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Stati Uniti, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
1306 online·Ve ne servono altri? →
172.234.38.154:3128
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
172.234.38.154:3128
Akamai Connected Cloud· 260 ms		84
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAshburn
6.92 Mbps
94.4%
1 h fa
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitePhoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h fa
24.249.199.12:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.84 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.217.201:4145
Cox Communications Inc.· 627 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.87 Mbps
99.6%
1 h fa
184.178.172.3:4145
Cox Communications Inc.· 648 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.217.213:4145
Cox Communications Inc.· 646 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.79 Mbps
100.0%
1 h fa
98.191.0.47:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.84 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.26:4145
Cox Communications Inc.· 649 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.86 Mbps
100.0%
1 h fa
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h fa
98.170.57.231:4145
Cox Communications Inc.· 634 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.84 Mbps
98.3%
1 h fa
184.181.217.206:4145
Cox Communications Inc.· 639 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
98.3%
1 h fa
24.249.199.4:4145
Cox Communications Inc.· 641 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSan Diego
2.81 Mbps
98.5%
1 h fa
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h fa
72.206.74.126:4145
Cox Communications Inc.· 801 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteFairfax
2.25 Mbps
99.6%
1 h fa
72.223.188.92:4145
Cox Communications Inc.· 799 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.25 Mbps
100.0%
1 h fa
184.185.2.12:4145
Cox Communications Inc.· 843 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteColumbus
2.13 Mbps
100.0%
1 h fa
98.191.0.37:4145
Cox Communications Inc.· 797 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteRoanoke
2.26 Mbps
97.8%
1 h fa
192.111.139.163:19404
Performive LLC· 546 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
3.30 Mbps
90.3%
1 h fa
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 h fa
98.170.57.241:4145
Cox Communications Inc.· 978 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.84 Mbps
100.0%
1 h fa
66.42.224.229:41679
Cincinnati Bell Telephone· 677 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.66 Mbps
89.5%
1 h fa
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h fa
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h fa
159.112.235.253:80
Cloudflare London, LLC· 40 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.50:80
Cloudflare, Inc.· 200 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
99.9%
1 h fa
69.61.200.104:36181
Cincinnati Bell Telephone· 797 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCincinnati
2.26 Mbps
84.0%
1 h fa
66.235.200.131:80
Cloudflare, Inc.· 198 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.91:80
Cloudflare London, LLC· 201 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.96 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.27:80
Cloudflare London, LLC· 12 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.82:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.116:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.42:80
Cloudflare London, LLC· 199 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.189:80
Cloudflare, Inc.· 42 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.182:80
Bigcommerce Inc.· 113 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.76:80
Bigcommerce Inc.· 192 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.153:80
Cloudflare London, LLC· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.61 Mbps
100.0%
1 h fa
34.44.49.215:80
Google LLC· 1013 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteCouncil Bluffs
1.78 Mbps
100.0%
1 h fa
47.89.184.18:3128
Alibaba (US) Technology· 1115 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.61 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.61 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.38:80
Bigcommerce Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.61 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.115:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h fa
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.82 Mbps
76.8%
1 h fa
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.77 Mbps
76.8%
1 h fa
63.141.128.26:80
Bigcommerce Inc.· 228 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.89 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.22:80
Cloudflare London, LLC· 230 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.83 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.63 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.53 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.59 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.130:80
Bigcommerce Inc.· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.63 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.9:80
Bigcommerce Inc.· 239 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.53 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.183:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.59 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.1:80
Bigcommerce Inc.· 244 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
7.38 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.218:80
Bigcommerce Inc.· 284 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.34 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.163:80
Cloudflare London, LLC· 280 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.43 Mbps
100.0%
1 h fa
172.210.12.8:3128
Microsoft Corporation· 273 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteDulles
6.59 Mbps
99.7%
1 h fa
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.19 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.134:80
Cloudflare, Inc.· 291 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
6.19 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.73 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.28 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.243:80
Cloudflare London, LLC· 314 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.73 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.177:80
Bigcommerce Inc.· 341 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.28 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.161:80
Bigcommerce Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.54 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.01 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.47:80
Cloudflare London, LLC· 359 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
5.01 Mbps
100.0%
1 h fa
70.166.167.38:57728
Cox Communications Inc.· 1651 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
98.178.72.21:10919
Cox Communications Inc.· 1645 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
98.188.47.132:4145
Cox Communications Inc.· 1653 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.228:80
Cloudflare London, LLC· 390 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
4.62 Mbps
100.0%
1 h fa
72.195.34.58:4145
Cox Communications Inc.· 1652 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.09 Mbps
99.6%
1 h fa
98.190.239.3:4145
Cox Communications Inc.· 1604 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteTulsa
1.12 Mbps
98.5%
1 h fa
72.195.34.59:4145
Cox Communications Inc.· 1664 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.08 Mbps
98.8%
1 h fa
63.141.128.251:80
Bigcommerce Inc.· 475 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.79 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.148:80
Cloudflare London, LLC· 470 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.83 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.115:80
Bigcommerce Inc.· 454 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.96 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 h fa
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.68 Mbps
76.8%
1 h fa
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.64 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.242:80
Cloudflare London, LLC· 495 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.64 Mbps
100.0%
1 h fa
98.178.72.30:4145
Cox Communications Inc.· 1420 ms		36
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.27 Mbps
76.8%
1 h fa
216.105.128.144:4145
NET2ATLANTA.COM LLC· 1740 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteSimpsonville
1.03 Mbps
79.8%
1 h fa
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
2.06 Mbps
49.6%
1 h fa
172.236.242.244:3128
Akamai Connected Cloud· 500 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteLos Angeles
3.60 Mbps
99.7%
1 h fa
72.195.34.60:27391
Cox Communications Inc.· 635 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.83 Mbps
99.9%
1 h fa
141.193.213.10:80
Cloudflare London, LLC· 581 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.10 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.237:80
Cloudflare London, LLC· 636 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.83 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.194:80
Cloudflare London, LLC· 631 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.65:80
Cloudflare, Inc.· 630 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.86 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.175:80
Bigcommerce Inc.· 611 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.95 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.238:80
Cloudflare London, LLC· 597 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.02 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.20 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.16 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.96 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.97 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.66:80
Cloudflare London, LLC· 562 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.20 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.63:80
Cloudflare London, LLC· 569 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.16 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.140:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.96 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.187:80
Cloudflare, Inc.· 606 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.97 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.145:80
Cloudflare, Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.142:80
Bigcommerce Inc.· 603 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
172.66.1.118:80
Cloudflare, Inc.· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.87 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.125:80
Cloudflare London, LLC· 607 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.96 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.120:80
Cloudflare London, LLC· 559 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.22 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.85:80
Cloudflare, Inc.· 555 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
3.24 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.226:80
Cloudflare London, LLC· 667 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.70 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.57:80
Bigcommerce Inc.· 698 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.58 Mbps
100.0%
1 h fa
198.199.86.11:3128
DigitalOcean, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteNorth Bergen
2.57 Mbps
98.6%
1 h fa
159.112.235.114:80
Cloudflare London, LLC· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h fa
172.66.0.107:80
Cloudflare, Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.122:80
Cloudflare London, LLC· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.116:80
Bigcommerce Inc.· 650 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.77 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.217:80
Cloudflare London, LLC· 686 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.62 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.72:80
Cloudflare, Inc.· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.182:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.188:80
Cloudflare London, LLC· 692 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.207:80
Cloudflare, Inc.· 680 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.187:80
Bigcommerce Inc.· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.59 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.221:80
Cloudflare, Inc.· 673 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.190:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.164:80
Cloudflare London, LLC· 724 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.49 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.144:80
Cloudflare London, LLC· 749 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.40 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.30:80
Bigcommerce Inc.· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.64 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.59:80
Cloudflare London, LLC· 701 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.57 Mbps
100.0%
1 h fa
216.24.57.4:80
Render· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.208:80
Cloudflare London, LLC· 678 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h fa
170.114.45.45:80
Cloudflare London, LLC· 682 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.64 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.114:80
Cloudflare, Inc.· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.48:80
Cloudflare, Inc.· 741 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.43 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.103:80
Bigcommerce Inc.· 934 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.93 Mbps
100.0%
1 h fa
136.114.233.244:3128
Google LLC· 856 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCouncil Bluffs
2.10 Mbps
91.9%
1 h fa
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.57 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
99.7%
1 h fa
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
99.8%
1 h fa
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.29 Mbps
99.7%
1 h fa
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.185:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.128:80
Bigcommerce Inc.· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.191:80
Cloudflare London, LLC· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.128:80
Cloudflare, Inc.· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.35:80
Cloudflare London, LLC· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.77:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.63:80
Cloudflare London, LLC· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.28:80
Bigcommerce Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.49:80
Bigcommerce Inc.· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.171:80
Cloudflare London, LLC· 1381 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.159:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.143:80
Bigcommerce Inc.· 1444 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
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Guida

Cosa si ottiene realmente con 40.000 IP US — e dove mostrano i loro limiti

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Nota bene: I proxy elencati di seguito sono non i nostri proxy server premium. Questo è un lista pubblica gratuita raccolti da fonti aperte, utili per test o per uso di base.

Gli USA sono la geo più ampia di FineProxy — 40.000 indirizzi IPv4, datacenter e ISP. Quando acquistate un accesso a server proxy US a basso costo, ottenete IP statici per il periodo di noleggio o IP rotating che cambiano a ogni richiesta. Tariffa fissa per IP, traffico illimitato, HTTP/HTTPS e SOCKS5 inclusi. Ogni proxy funziona come IP americano anonimo — nessun X-Forwarded-For, nessun header Via, certificato SSL individuale.

L'e-commerce americano non mostra le tasse nel prezzo esposto — la sales tax viene aggiunta al checkout e l'aliquota dipende dallo stato dell'acquirente. L'Oregon applica lo 0%, la California il 7,25%+, e nel paese esistono oltre 12.000 giurisdizioni fiscali. Walmart, Best Buy, Target calcolano tutti la tassa in base all'indirizzo di spedizione e alla geolocalizzazione dell'IP rilevato. Se monitorate i prezzi del retail US dall'estero, i totali al checkout non corrisponderanno a ciò che un acquirente americano vede realmente.

Fare scraping su Amazon.com nel 2026 è tutta un'altra storia rispetto anche solo a un anno fa. PerimeterX ora segnala i setup con residential proxy dopo 200-300 ricerche di prodotto — non perché l'IP sia compromesso, ma perché il TLS fingerprint non corrisponde a un browser reale su una connessione reale. Gli IP datacenter hanno un tasso di successo di circa il 15%. I proxy ISP funzionano meglio perché sono registrati presso provider consumer effettivi, e le sticky session — mantenere lo stesso IP per ore anziché ruotarlo — contano più della dimensione del pool.

Per un indirizzo IP US veloce, i server US di FineProxy girano su hardware AMD Threadripper con fino a 500 Mbps per connessione. Un server proxy USA veloce fisicamente negli Stati Uniti significa bassa latenza verso i target americani — fondamentale per qualsiasi operazione in tempo reale.

Streaming — Netflix, Hulu, HBO Max, Peacock, ESPN+ — tutti geo-bloccati per gli spettatori US e tutti rilevano attivamente i proxy. Gli IP datacenter vengono individuati rapidamente. I proxy ISP passano perché sembrano una normale connessione broadband domestica. Per lo streaming, ISP è l'unica opzione realistica.

Una cosa che FineProxy non offre per gli USA: targeting a livello di città o stato. Tutti i 40.000 IP sono a livello nazionale. Se avete bisogno di IP da una città specifica per pubblicare su Craigslist o per test fiscali a livello statale, questa opzione non è disponibile qui. Per scraping, monitoraggio, streaming, gestione account — il livello nazionale è sufficiente.