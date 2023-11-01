NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy America del Nord

Proxy static affidabili per il Nord America con IPv4 — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Nord America e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei Nord American proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Questa applicazione ha reso fluida la mia attività su Internet: non ho riscontrato tracciamenti né attacchi e le mie località sono rimaste private.

Ay LinPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Tutto, dalla prova iniziale alla ricarica del saldo, avviene senza difficoltà. I prezzi di questi proxy ISP europei di alta qualità sono molto competitivi. Oggi è difficile trovare IP così puliti con una fatturazione trasparente.

yuan zhangDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Lo uso da più di 5 anni ed è un ottimo servizio proxy per il data scraping, i social network e qualsiasi altro progetto di automazione: IP a rotazione veloci, quasi tutti i proxy non sono bloccati come accade con altri fornitori e anche l'assistenza clienti è piuttosto valida.

synk.pitNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Il miglior servizio proxy che abbia mai usato. Fortemente consigliato. Lo utilizzo da oltre 8 mesi senza alcun problema.

matTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Mentre altri fornitori addebitano il costo per GB o persino per richiesta, loro restano fedeli alla missione di mantenere Internet libero e sicuro. Le opzioni per data center sono economiche e includono larghezza di banda illimitata.

Nemanja DuricSaasHub, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Servizio di qualità! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Cosa sono i proxy Nord America?I proxy Nord

I proxy Nord America sono endpoint proxy situati negli Stati Uniti o in Canada. Forniscono alla vostra applicazione un IP locale a livello nazionale, permettendovi di testare storefront regionali, prezzi, logiche di spedizione ed esperienze multimediali con sessioni stabili e performance prevedibili — sempre nel rispetto dei termini dei siti e delle normative locali.

Come funzionano i proxy Nord America?Un proxy si

Un proxy si posiziona tra il vostro client e il sito di destinazione, inoltrando richieste e risposte attraverso un IP US o CA. Il vostro IP reale resta mascherato mentre la connessione HTTPS rimane crittografata end-to-end tra il vostro client e il sito web. FineProxy offre tre linee che includono località nord-americane: Static Datacenter IPv4 — veloci e convenienti per letture ripetibili e API. Static ISP (static-residential) IPv4 — IP annunciati da ISP consumer per flussi simili a utenti reali (login/carrello/checkout). Rotating Datacenter — rotazione per richiesta per raccolta dati su larga scala in sola lettura. Tutti i piani includono bandwidth illimitata, attivazione istantanea, HTTP/HTTPS/SOCKS5 (UDP su richiesta) e un'unica REST API.

Quali paesi sono inclusi nei pacchetti Nord America?Stati Uniti e

Stati Uniti e Canada.

In che modo i proxy Nord America migliorano sicurezza e privacy?Gestiamo hardware di

Gestiamo hardware di proprietà e range IPv4 di prima parte (non rivenduti), puntiamo al 99,9% di uptime, supportiamo allowlisting IP e/o autenticazione username/password e non registriamo il contenuto del traffico. Blocchiamo inoltre le porte e-mail e l'accesso ai domini governativi per mantenere la rete pulita e conforme.

I proxy Nord America influiscono sulla velocità di connessione?Qualsiasi proxy aggiunge

Qualsiasi proxy aggiunge un hop di routing, ma la nostra infrastruttura si basa su host AMD Threadripper di ultima generazione con uplink da 10–40 Gbit/s; i singoli endpoint raggiungono fino a ~500 Mbit/s dove il sito target lo consente. Nella pratica, i clienti riscontrano un overhead minimo con pacing e concurrency adeguati.

Proxy attivi in Nord America
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Nord America, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
172 online·Ve ne servono altri? →
98.182.147.97:4145
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
98.182.147.97:4145
Cox Communications Inc.· 603 ms		58
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Phoenix
2.98 Mbps
100.0%
1 h fa
184.182.240.211:4145
Cox Communications Inc.· 670 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.69 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.5:15303
Cox Communications Inc.· 632 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.85 Mbps
100.0%
1 h fa
184.181.217.194:4145
Cox Communications Inc.· 630 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.86 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.18:15280
Cox Communications Inc.· 647 ms		57
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.78 Mbps
100.0%
1 h fa
184.178.172.11:4145
Cox Communications Inc.· 650 ms		56
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Roanoke
2.77 Mbps
98.8%
1 h fa
208.102.51.6:58208
Cincinnati Bell Telephone· 673 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · Cincinnati
2.67 Mbps
84.6%
1 h fa
174.77.111.198:49547
Cox Communications Inc.· 638 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.82 Mbps
76.8%
1 h fa
174.77.111.196:4145
Cox Communications Inc.· 651 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.77 Mbps
76.8%
1 h fa
184.181.178.33:4145
Cox Communications Inc.· 1074 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
1.68 Mbps
76.8%
1 h fa
68.71.241.33:4145
Performive LLC· 876 ms		30
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States
2.06 Mbps
49.6%
1 h fa
159.112.235.225:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.22 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.59:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.147:80
Cloudflare London, LLC· 1236 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.232:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.119:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.55 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.21:80
Cloudflare London, LLC· 1148 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.57 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.39:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.236:80
Cloudflare, Inc.· 1154 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.56 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.79:80
Bigcommerce Inc.· 1446 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.180:80
Cloudflare London, LLC· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.198:80
Cloudflare London, LLC· 1432 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.26 Mbps
99.7%
1 h fa
63.141.128.31:80
Bigcommerce Inc.· 1426 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.149:80
Cloudflare, Inc.· 1413 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.27 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.73:80
Cloudflare London, LLC· 1441 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.25 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.70:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.2:80
Cloudflare London, LLC· 1306 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.38 Mbps
99.8%
1 h fa
170.114.45.6:80
Cloudflare London, LLC· 1304 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.174:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.204:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.144:80
Cloudflare, Inc.· 1218 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.48 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.190:80
Cloudflare London, LLC· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.51 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.61:80
Cloudflare London, LLC· 1223 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.34:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.100:80
Cloudflare London, LLC· 1212 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.49 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.74:80
Bigcommerce Inc.· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.178:80
Bigcommerce Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.234:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.195:80
Cloudflare, Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.126:80
Cloudflare London, LLC· 1391 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.29 Mbps
99.7%
1 h fa
141.193.213.56:80
Cloudflare London, LLC· 1326 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.215:80
Cloudflare London, LLC· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.189:80
Cloudflare London, LLC· 1313 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.53:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.206:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.186:80
Cloudflare, Inc.· 1331 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.165:80
Cloudflare, Inc.· 1356 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.53:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.221:80
Cloudflare London, LLC· 1283 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.92:80
Cloudflare London, LLC· 1277 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.25:80
Bigcommerce Inc.· 1263 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.43 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.120:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
170.114.46.8:80
Cloudflare London, LLC· 1310 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.37 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.181:80
Cloudflare London, LLC· 1295 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.253:80
Bigcommerce Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.113:80
Cloudflare, Inc.· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.42:80
Cloudflare London, LLC· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.32 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h fa
63.141.128.75:80
Bigcommerce Inc.· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.249:80
Bigcommerce Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.62:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.33 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.221:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.64:80
Cloudflare London, LLC· 1341 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.134:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.34 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.115:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
159.246.55.218:80
Cloudflare London, LLC· 1323 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.213:80
Cloudflare, Inc.· 1321 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.36 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.68:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.187:80
Cloudflare London, LLC· 1288 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.40 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.50:80
Cloudflare London, LLC· 1271 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.80:80
Cloudflare London, LLC· 1265 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h fa
63.141.128.67:80
Bigcommerce Inc.· 1267 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.223:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.45 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.52:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.130:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.47 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.210:80
Bigcommerce Inc.· 1505 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.104:80
Cloudflare, Inc.· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.123:80
Cloudflare London, LLC· 1502 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.235:80
Cloudflare, Inc.· 1541 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.117:80
Cloudflare, Inc.· 1649 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.133:80
Cloudflare, Inc.· 1826 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
986 Kbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.105:80
Bigcommerce Inc.· 1607 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.176:80
Cloudflare, Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
99.9%
1 h fa
66.235.200.102:80
Cloudflare, Inc.· 1566 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.55:80
Cloudflare, Inc.· 1520 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.18 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.78:80
Cloudflare, Inc.· 1510 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.19 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.160:80
Cloudflare, Inc.· 1506 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.19:80
Bigcommerce Inc.· 1512 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.19 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.20:80
Bigcommerce Inc.· 1579 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.183:80
Cloudflare, Inc.· 1592 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.68:80
Cloudflare London, LLC· 1595 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.33:80
Cloudflare, Inc.· 1602 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.12 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.207:80
Bigcommerce Inc.· 1598 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.59:80
Cloudflare, Inc.· 1597 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.225:80
Bigcommerce Inc.· 1628 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.68:80
Bigcommerce Inc.· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.243:80
Cloudflare London, LLC· 1590 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.116:80
Cloudflare London, LLC· 1587 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.136:80
Cloudflare, Inc.· 1588 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.13 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.146:80
Cloudflare London, LLC· 1582 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.14 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.51:80
Cloudflare London, LLC· 1572 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.202:80
Cloudflare London, LLC· 1569 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.37:80
Cloudflare London, LLC· 1563 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.15 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.4:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.250:80
Bigcommerce Inc.· 1670 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.215:80
Cloudflare, Inc.· 1671 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.177:80
Cloudflare, Inc.· 1661 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.08 Mbps
99.9%
1 h fa
23.227.38.171:80
Cloudflare, Inc.· 1657 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.51:80
Bigcommerce Inc.· 1653 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.09 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.128:80
Cloudflare London, LLC· 1619 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.11 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.130:80
Cloudflare London, LLC· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.11:80
Cloudflare, Inc.· 1643 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.152:80
Cloudflare, Inc.· 1706 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.05 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.132:80
Bigcommerce Inc.· 1744 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.03 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.237:80
Bigcommerce Inc.· 1730 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.04 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.125:80
Cloudflare, Inc.· 1754 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.03 Mbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.136:80
Cloudflare London, LLC· 1555 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.131:80
Bigcommerce Inc.· 1551 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.109:80
Bigcommerce Inc.· 1546 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.16 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.164:80
Cloudflare, Inc.· 1534 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.150:80
Cloudflare, Inc.· 1544 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.32:80
Bigcommerce Inc.· 1542 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.40:80
Cloudflare, Inc.· 1533 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
1.17 Mbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.81:80
Cloudflare, Inc.· 2107 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
854 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.129:80
Cloudflare, Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.63:80
Bigcommerce Inc.· 2108 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
854 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.5:80
Cloudflare, Inc.· 2234 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
806 Kbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.203:80
Cloudflare London, LLC· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.58:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
885 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.39.23:80
Cloudflare, Inc.· 2068 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
870 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.28:80
Cloudflare, Inc.· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
874 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.229:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
885 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.98:80
Cloudflare, Inc.· 2028 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
888 Kbps
100.0%
1 h fa
63.141.128.189:80
Bigcommerce Inc.· 2025 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
889 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.241:80
Cloudflare, Inc.· 2046 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
880 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.9:80
Cloudflare, Inc.· 2032 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.155:80
Cloudflare, Inc.· 2031 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
886 Kbps
100.0%
1 h fa
23.227.38.162:80
Cloudflare, Inc.· 2051 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteCanada · Ottawa
878 Kbps
100.0%
1 h fa
141.193.213.155:80
Cloudflare London, LLC· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h fa
66.235.200.237:80
Cloudflare, Inc.· 2048 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
879 Kbps
100.0%
1 h fa
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
887 Kbps
100.0%
1 h fa
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States · Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 h fa
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteUnited States · St Louis
344 Kbps
19.0%
1 h fa
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States
445 Kbps
36.0%
1 h fa
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteUnited States · Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 h fa
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteMexico · Morelia
337 Kbps
10.0%
1 h fa
Visualizzazione 15 di 172