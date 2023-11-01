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Proxy per Gemini

Proxy IPv4 per la rotazione delle chiavi API Gemini: superamento degli errori 429, distribuzione tra progetti Cloud, supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per Gemini.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one IP dedicato per one Gemini Cloud project
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Accesso API e agente

Nello sviluppo di applicazioni che richiedono IP diversi, FineProxy.org è stato un alleato. L'integrazione delle sue API nei nostri sistemi è avvenuta senza problemi. Velocità e affidabilità sono state generalmente buone, con occasionali cali risolti rapidamente dal team.

Akihiko TanakaPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

La nostra azienda fa grande affidamento sui proxy per la ricerca SEO, la gestione dei social media, l'analisi della concorrenza e le attività automatizzate. FineProxy è stato una salvezza per il nostro team, offrendo un'ampia gamma di proxy veloci, sicuri e altamente anonimi che ci aiutano a svolgere le attività in modo efficiente. La dashboard è intuitiva e consente di gestire facilmente più proxy senza difficoltà. A differenza di altri fornitori di proxy provati in passato, FineProxy mantiene velocità e disponibilità costanti, aspetti cruciali per le nostre operazioni. Se avete bisogno di una soluzione proxy di livello aziendale, consiglio vivamente di provarla!

omkaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

Il proxy funziona molto bene. Lo uso da un mese e non ho incontrato checkpoint né interruzioni. Molto affidabile!

lananhsoi17Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Uso questo servizio da oltre cinque anni per i miei progetti di data scraping ed è stato eccellente. Offre IP a rotazione e prestazioni veloci e, a differenza di molti altri proxy, non viene bloccato sulle piattaforme social.

AliceDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Ciao! Cercavo da molto tempo un gran numero di proxy a un prezzo accessibile. Alla fine li ho trovati su fineproxy.org. Prima pagavo dieci volte tanto. Dopo un mese funziona ancora tutto. Grazie per il vostro servizio!

MaksymTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Per il mio ultimo progetto bastava un numero ridotto di indirizzi. Il pacchetto da 5 indirizzi per 30 giorni era perfetto. Forse non è l'opzione più economica, ma non mi serve altro. Come sempre, velocità e traffico di questa azienda sono i migliori.

Nataliya GalichPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Google può bannarmi per la rotazione delle chiavi?L'abuso

L'abuso delle quote del piano gratuito può tecnicamente portare alla sospensione dell'account. Nella pratica, Google non è stato aggressivo su questo aspetto, a patto che non facciate nulla di dannoso. Mantenete un volume di richieste ragionevole per chiave e non create centinaia di progetti — 5-10 è un intervallo sensato.

Servono IP separati per ogni chiave API?Non è

Non è obbligatorio, ma aiuta. Se Google vede unico IP che alterna chiavi di 10 progetti diversi, è un campanello d'allarme. Un proxy dedicato per progetto risulta molto più naturale.

Cosa succede quando raggiungo il limite?HTTP 429

Ricevi un errore HTTP 429 — " Too Many Requests." L'API smette di accettare le tue chiamate fino al reset del limite. I limiti al minuto si resettano ogni 60 secondi (finestra mobile), i limiti giornalieri si resettano a mezzanotte ora del Pacifico. Se la tua applicazione non gestisce questa situazione, le richieste falliscono silenziosamente.

Come verifico quanta quota ho utilizzato?Google mette a

Google mette a disposizione una dashboard dei limiti di frequenza in AI Studio. Puoi anche chiamare l'API e controllare gli header di risposta, che includono la quota residua per la finestra corrente.

Ha senso usare il piano gratuito in produzione?Per prototipazione e

Per prototipazione e utilizzo leggero — assolutamente sì. Per qualsiasi carico superiore a poche centinaia di richieste al giorno, il piano gratuito è troppo limitato anche con la rotazione. A quel punto, un singolo progetto a pagamento con limiti adeguati è più semplice che destreggiarsi tra 20 progetti gratuiti.

Come si collega un proxy all'API di Gemini?Impostate la

Impostate la variabile d'ambiente HTTPS_PROXY (ad es. export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — la maggior parte dei client HTTP in Python, Node.js e Go la rileverà automaticamente. Per un test rapido, eseguite curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... e verificate di ricevere una risposta valida. Nel codice potete anche passare l'indirizzo del proxy direttamente tramite il parametro proxy o httpAgent della vostra libreria HTTP.