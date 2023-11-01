Proxy per Gemini
Proxy IPv4 per la rotazione delle chiavi API Gemini: superamento degli errori 429, distribuzione tra progetti Cloud, supporto HTTP/HTTPS/SOCKS5.
Create il vostro piano proxy per Gemini.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate one IP dedicato per one Gemini Cloud project
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Accesso API e agente
Nello sviluppo di applicazioni che richiedono IP diversi, FineProxy.org è stato un alleato. L'integrazione delle sue API nei nostri sistemi è avvenuta senza problemi. Velocità e affidabilità sono state generalmente buone, con occasionali cali risolti rapidamente dal team.
La nostra azienda fa grande affidamento sui proxy per la ricerca SEO, la gestione dei social media, l'analisi della concorrenza e le attività automatizzate. FineProxy è stato una salvezza per il nostro team, offrendo un'ampia gamma di proxy veloci, sicuri e altamente anonimi che ci aiutano a svolgere le attività in modo efficiente. La dashboard è intuitiva e consente di gestire facilmente più proxy senza difficoltà. A differenza di altri fornitori di proxy provati in passato, FineProxy mantiene velocità e disponibilità costanti, aspetti cruciali per le nostre operazioni. Se avete bisogno di una soluzione proxy di livello aziendale, consiglio vivamente di provarla!
Gestione degli account
Il proxy funziona molto bene. Lo uso da un mese e non ho incontrato checkpoint né interruzioni. Molto affidabile!
Uso questo servizio da oltre cinque anni per i miei progetti di data scraping ed è stato eccellente. Offre IP a rotazione e prestazioni veloci e, a differenza di molti altri proxy, non viene bloccato sulle piattaforme social.
Ordini minimi
Ciao! Cercavo da molto tempo un gran numero di proxy a un prezzo accessibile. Alla fine li ho trovati su fineproxy.org. Prima pagavo dieci volte tanto. Dopo un mese funziona ancora tutto. Grazie per il vostro servizio!
Per il mio ultimo progetto bastava un numero ridotto di indirizzi. Il pacchetto da 5 indirizzi per 30 giorni era perfetto. Forse non è l'opzione più economica, ma non mi serve altro. Come sempre, velocità e traffico di questa azienda sono i migliori.
Google può bannarmi per la rotazione delle chiavi?L'abuso
L'abuso delle quote del piano gratuito può tecnicamente portare alla sospensione dell'account. Nella pratica, Google non è stato aggressivo su questo aspetto, a patto che non facciate nulla di dannoso. Mantenete un volume di richieste ragionevole per chiave e non create centinaia di progetti — 5-10 è un intervallo sensato.
Servono IP separati per ogni chiave API?Non è
Non è obbligatorio, ma aiuta. Se Google vede unico IP che alterna chiavi di 10 progetti diversi, è un campanello d'allarme. Un proxy dedicato per progetto risulta molto più naturale.
Cosa succede quando raggiungo il limite?HTTP 429
Ricevi un errore HTTP 429 — " Too Many Requests." L'API smette di accettare le tue chiamate fino al reset del limite. I limiti al minuto si resettano ogni 60 secondi (finestra mobile), i limiti giornalieri si resettano a mezzanotte ora del Pacifico. Se la tua applicazione non gestisce questa situazione, le richieste falliscono silenziosamente.
Come verifico quanta quota ho utilizzato?Google mette a
Google mette a disposizione una dashboard dei limiti di frequenza in AI Studio. Puoi anche chiamare l'API e controllare gli header di risposta, che includono la quota residua per la finestra corrente.
Ha senso usare il piano gratuito in produzione?Per prototipazione e
Per prototipazione e utilizzo leggero — assolutamente sì. Per qualsiasi carico superiore a poche centinaia di richieste al giorno, il piano gratuito è troppo limitato anche con la rotazione. A quel punto, un singolo progetto a pagamento con limiti adeguati è più semplice che destreggiarsi tra 20 progetti gratuiti.
Come si collega un proxy all'API di Gemini?Impostate la
Impostate la variabile d'ambiente HTTPS_PROXY (ad es. export HTTPS_PROXY=http://user:pass@proxy_ip:port) — la maggior parte dei client HTTP in Python, Node.js e Go la rileverà automaticamente. Per un test rapido, eseguite curl -x http://proxy_ip:port https://generativelanguage.googleapis.com/... e verificate di ricevere una risposta valida. Nel codice potete anche passare l'indirizzo del proxy direttamente tramite il parametro proxy o httpAgent della vostra libreria HTTP.