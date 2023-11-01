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Proxy per YouTube

Proxy datacenter per YouTube: fino a 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IP statici, compatibili con FoxyProxy, Selenium e TubeBuddy.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per YouTube.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated US IP per stable YouTube playback
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Acquisto proxy per uso personale da diversi mesi e sono soddisfatto di tutto. Il server funziona bene, senza interruzioni o blocchi, e il prezzo è piuttosto accessibile.

George WeathersPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Sono molto soddisfatto di FineProxy.org. Il servizio è affidabile, veloce e offre eccellenti soluzioni proxy. L'interfaccia intuitiva e i prezzi competitivi ne fanno una scelta di primo piano.

JakubDieg, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Gestione degli account

Disponibilità: proxy eccellenti che rimangono stabili per 3–7 giorni senza interruzioni Velocità: sufficientemente elevata per TikTok, Gmail e gli accessi ai wallet di criptovalute Protocolli supportati: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e persino UDP Copertura globale: Stati Uniti, Germania, Francia, Giappone e altri Paesi

esta bazaarSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ho usato i proxy per 2 mesi e sono completamente soddisfatto: IP puliti, nessun blocco e buona assistenza. Molto adatti a gestire più account contemporaneamente!

phuongheocon98Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Prezzo contenuto. Percentuale di proxy non funzionanti inferiore al 10%. Molte aree geografiche e sottoreti. Connessione stabile, IP statici e cambio gratuito del pool ogni settimana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy si è dimostrato uno strumento affidabile per le mie esigenze aziendali. I proxy sono veloci, stabili e accessibili da molte località. È conveniente e il team di assistenza clienti è reattivo e competente. Fortemente consigliato a chiunque ne abbia bisogno. Leggete questo e scrivetene un altro.

W3sazzadProxyRate, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Posso sbloccare YouTube con i vostri proxy?

Sì, potete sbloccare YouTube configurando il browser per utilizzare un server FineProxy. Consigliamo estensioni come FoxyProxy o ZeroOmega per Chrome e Firefox: permettono di passare rapidamente da un profilo proxy all'altro. Una volta attivato il proxy, YouTube verrà caricato tramite l'IP della regione selezionata senza ulteriori configurazioni.

Perché dovrei usare i proxy invece di VPN o siti proxy web-based?I proxy

I proxy offrono la velocità di connessione più elevata rispetto ai VPN o ai siti proxy basati su browser. Stabiliscono un percorso diretto tra il vostro dispositivo e i server di YouTube, senza l\'overhead del tunneling. Sebbene la configurazione richieda un po' più di tempo, potrete guardare i video di YouTube con riproduzione stabile e qualità video completa, senza problemi di buffering.

Posso guardare video in 4K o UHD su YouTube utilizzando i vostri proxy?

Sì. I server FineProxy supportano velocità fino a 500 Mbit/s, garantendo una riproduzione fluida di contenuti 4K, UHD e HDR. L'infrastruttura datacenter e la bandwidth dedicata prevengono il throttling, così le sessioni YouTube restano stabili anche nei periodi di traffico elevato. Questa soluzione funziona anche come proxy affidabile per sbloccare YouTube Shorts e altri contenuti in formato breve.

Questi proxy funzionano con gli strumenti di automazione per YouTube?

Sì, FineProxy si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di automazione e analytics per YouTube. È possibile collegarsi tramite liste proxy importate, URL di download o integrazione diretta via API. Ogni proxy supporta sia il protocollo HTTP/HTTPS sia SOCKS5, garantendo la compatibilità con tutte le principali soluzioni software.

Posso utilizzare più account YouTube con i proxy?Sì, è possibile

Sì, è possibile. Per la massima stabilità e coerenza delle sessioni, consigliamo di utilizzare un proxy statico per ogni account. Questa configurazione previene conflitti tra sessioni e contribuisce a mantenere l\'affidabilità dell\'account nel tempo. I rotating proxy possono essere utilizzati per la raccolta massiva di dati o simulazioni di visualizzazioni, ma non per sessioni con accesso effettuato.

Posso accedere a YouTube TV dall'esterno degli Stati Uniti?Sì. Con un

Sì. Con un proxy basato negli USA, potete sbloccare YouTube TV e accedere a canali TV in diretta, sport e contenuti on-demand disponibili esclusivamente negli Stati Uniti. Utilizzate un IP statico per una stabilità di sessione costante.

Posso utilizzare i proxy FineProxy con una smart TV?

Sì. Se la smart TV supporta la configurazione manuale della rete (IP e porta del proxy), è possibile instradare il traffico direttamente attraverso un server FineProxy. In alternativa, è possibile configurare il proxy a livello di router per coprire tutti i dispositivi della rete, incluse smart TV, chiavette per lo streaming e console di gioco. Questo consente di sbloccare YouTube anche su dispositivi che non supportano le estensioni del browser.

Guida

YouTube Proxy: guida pratica allo sblocco e alla riproduzione stabile

4 min di letturaTeam di rete FineProxy

YouTube è comunemente bloccato sulle reti aziendali, nelle università e negli enti governativi per applicare policy di utilizzo accettabile, ridurre il consumo di bandwidth o soddisfare requisiti di conformità. In alcune regioni, gli ISP implementano restrizioni a livello nazionale in seguito a obblighi legali. Il risultato è il blocco parziale o totale delle richieste verso YouTube e i suoi CDN. Capire come sbloccare i video di YouTube in modo affidabile richiede un percorso prevedibile e controllabile per il vostro traffico.

Metodi pratici per sbloccare YouTube con un proxy

1. VPN

Una VPN cripta tutto il traffico del dispositivo e lo instrada attraverso un server remoto. Pro: avvio con un clic, nessuna configurazione per singola app, utile contro le restrizioni geografiche. Contro: l'overhead aggiuntivo del tunneling spesso riduce la velocità; può entrare in conflitto con gli strumenti di sicurezza aziendali; gli endpoint VPN vengono frequentemente bloccati.

2. Siti web proxy

Pagine browser che caricano YouTube all'interno del proprio frame. Pro: nulla da installare. Contro: video lento e instabile, funzionalità limitate (login, playlist) e seri problemi di privacy: il traffico passa attraverso un intermediario sconosciuto che può iniettare annunci o script.

3. App «unblocker» di terze parti

App/estensioni varie che promettono un bypass rapido. Pro: configurazione minima. Contro: il meno sicuro: operatori poco trasparenti, crittografia incerta, rischi di raccolta dati, frequenti interruzioni sotto carico.

4. Acquistare proxy dedicati (consigliato per un accesso stabile a YouTube)

Un proxy instrada solo il traffico selezionato delle applicazioni (ad es. il browser) attraverso un IP controllato. Instradare YouTube tramite proxy offre la massima velocità pratica, scoping preciso (solo YouTube), routing prevedibile, compatibilità con browser, smart TV che supportano la configurazione di rete manuale, automazione e analytics, oltre a una scelta flessibile della regione. Contro: la configurazione iniziale richiede un minuto: inserite IP/porta e credenziali (se previste).

Per la riproduzione in 4K/UHD e un bitrate costante, i proxy dedicati superano in genere le VPN, i web proxy e le app «unblocker». FineProxy offre l»infrastruttura datacenter più avanzata per workflow video esigenti.

Come configurare YouTube tramite proxy

Utilizzate estensioni come FoxyProxy o ZeroOmega per assegnare un proxy ai domini YouTube. I proxy sono disponibili nel formato ip:port o user:pass@ip:port, e potete esportare le liste in TXT/CSV/JSON o tramite API. Se la vostra smart TV supporta la configurazione di rete manuale (o il router supporta il mapping in uscita), potete instradare il traffico della TV attraverso un proxy.

4K, UHD e carico elevato

I server FineProxy raggiungono fino a 500 Mbit/s — un proxy veloce ad alta velocità per live stream su YouTube, contenuti 4K/UHD e HDR. Se notate interruzioni, verificate la connessione Wi-Fi/LAN locale, assicuratevi che la regola del proxy punti solo ai domini YouTube e mantenete un IP statico costante per evitare variazioni nel percorso CDN.

Perché scegliere FineProxy per l'accesso a YouTube?

I nostri proxy datacenter sono il miglior proxy sicuro per visualizzazioni YouTube, automazione e raccolta dati.

  • 🚀 Server a bassa latenza per un caricamento video fluido
  • 🛡️ Nessun registro, nessuna limitazione, nessuna restrizione
  • 🌍 Copertura IP globale, inclusi Stati Uniti, Germania, Russia e molti altri — utilizzate un proxy per accedere a YouTube da diversi Paesi
  • 🔒 Supporto SSL completo (crittografato) per connessioni sicure con proxy per sbloccare YouTube
  • 🔄 Nuovi IP statici — stabile e meno soggetto a blocchi
  • ⚙️ Funziona con gli strumenti di automazione di YouTube come TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Supporto reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 — siamo qui per aiutarti

Hai bisogno di proxy YouTube solo per gli Stati Uniti o per più sedi? Abbiamo quello che fa per te: basta chiedere ([email protected])

Se tutto questo vi sembra eccessivo

Considerate alternative che potrebbero non essere bloccate:

  • Vimeo per contenuti creativi/professionali di alta qualità.
  • Dailymotion per una libreria generale ampia.
  • BitChute / Rumble come piattaforme alternative alle policy.
  • Khan Academy, Coursera, edX per contenuti accademici.