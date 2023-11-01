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Proxy do YouTube

Proxies datacenter para YouTube: até 500 Mbit/s, HTTP/HTTPS & SOCKS5, IPs estáticos, compatíveis com FoxyProxy, Selenium e TubeBuddy.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy para YouTube.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um dedicated dos EUA IP para stable YouTube playback
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu tenho comprado proxy para uso pessoal por vários meses. Eu estou satisfeito com todos. O servidor funciona bem, sem interrupções e congelamentos e o preço é bastante acessível.

George WeathersPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Disponibilidade: proxies excelentes que permanecem estáveis durante 3–7 dias sem interrupções Velocidade: suficientemente rápidos para TikTok, Gmail e inícios de sessão em carteiras de criptomoedas Protocolos suportados: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5 e até UDP Cobertura global: Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e muito mais

esta bazaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

grandes proxies para raspamento de dados – Eu o usei por mais de 5 anos.. eles têm IPs rotativos, eles são rápidos e quase todos os proxies não são bloqueados nas redes sociais

AliceDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

Preço barato. Baixa taxa de proxies quebrados <10%. Muitos geo e sub-redes. Conexão estável, ip estática e mudança de piscina livre a cada semana.

Denis ZadneprovskiyTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Posso desbloquear o YouTube com seus proxies?Sim

Sim, você pode desbloquear o YouTube configurando seu navegador para usar um servidor da FineProxy. Recomendamos extensões como FoxyProxy ou ZeroOmega para Chrome e Firefox — elas permitem alternar rapidamente entre perfis de proxy. Uma vez que o proxy esteja ativo, o YouTube será carregado pelo IP da região selecionada, sem configuração adicional.

Por que devo usar proxies em vez de VPNs ou sites de web proxy?Proxies oferecem

Proxies oferecem a maior velocidade de conexão em comparação com VPNs ou sites de proxy baseados em navegador. Eles estabelecem uma rota direta entre o seu dispositivo e os servidores do YouTube, sem overhead de tunelamento. Embora a configuração leve um pouco mais de tempo, você poderá assistir a vídeos do YouTube com reprodução estável e qualidade total de vídeo, sem problemas de buffering.

Posso assistir vídeos em 4K ou UHD no YouTube usando seus proxies?Sim

Sim. Os servidores da FineProxy suportam velocidades de até 500 Mbit/s, garantindo reprodução fluida de conteúdo 4K, UHD e HDR. A infraestrutura de datacenter e a largura de banda dedicada evitam throttling, para que suas sessões no YouTube permaneçam consistentes mesmo durante períodos de alto tráfego. Isso também funciona como um proxy confiável para desbloquear YouTube Shorts e outros conteúdos de formato curto.

Esses proxies funcionam com ferramentas de automação do YouTube?Sim

Sim, a FineProxy se integra perfeitamente com as ferramentas populares de automação e análise do YouTube. Você pode conectar via listas de proxies importadas, URLs de download ou integração direta via API. Cada proxy suporta os protocolos HTTP/HTTPS e SOCKS5, garantindo compatibilidade com todas as principais soluções de software.

Posso usar várias contas do YouTube com proxies?Sim, é possível

Sim, é possível. Para maior estabilidade e consistência de sessão, recomendamos usar um proxy estático por conta. Essa configuração evita conflitos entre sessões e ajuda a manter a confiança da conta ao longo do tempo. Proxies rotativos podem ser usados para coleta de dados em massa ou simulações de visualização, mas não para sessões autenticadas.

Posso acessar o YouTube TV de fora dos EUA?Sim. Com um

Sim. Com um proxy baseado nos EUA, você pode desbloquear o YouTube TV e acessar canais de TV ao vivo, esportes e conteúdo sob demanda disponível apenas nos Estados Unidos. Use um IP estático para estabilidade consistente da sessão.

Posso usar os proxies da FineProxy com uma smart TV?Sim

Sim. Se a sua smart TV suporta configuração manual de rede (IP e porta do proxy), você pode rotear o tráfego diretamente por um servidor da FineProxy. Como alternativa, é possível configurar o proxy no nível do roteador para cobrir todos os dispositivos da sua rede, incluindo smart TVs, dispositivos de streaming e consoles de jogos. Isso permite desbloquear o YouTube em dispositivos que não suportam extensões de navegador.

Guia

YouTube Proxy: guia prático para desbloqueio e reprodução estável

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

O YouTube é frequentemente restrito em redes corporativas, faculdades e universidades, além de organizações governamentais para aplicar políticas de uso aceitável, reduzir o consumo de largura de banda ou atender requisitos de conformidade. Em algumas regiões, os ISPs implementam restrições a nível nacional por exigências legais. O resultado é a negação parcial ou total de requisições ao YouTube e seus CDNs. Entender como desbloquear vídeos do YouTube de forma confiável exige um caminho previsível e controlável para o seu tráfego.

Formas práticas de desbloquear o YouTube com proxy

1. VPN

Uma VPN criptografa todo o tráfego do dispositivo e o encaminha por um servidor remoto. Prós: início com um clique, sem configuração por aplicativo, ajuda com restrições geográficas. Contras: sobrecarga adicional de tunelamento geralmente reduz a velocidade; pode entrar em conflito com ferramentas de segurança corporativa; endpoints de VPN são frequentemente bloqueados.

2. Sites de web proxy

Páginas de navegador que carregam o YouTube dentro de seu próprio frame. Prós: nada para instalar. Contras: vídeo lento e instável, recursos limitados (login, playlists), e sérios problemas de privacidade — o tráfego passa por um intermediário desconhecido que pode injetar anúncios ou scripts.

3. Aplicativos de «desbloqueio» de terceiros

Aplicativos/extensões diversos que prometem contorno rápido de bloqueios. Prós: configuração mínima. Contras: menos seguro — operadores opacos, criptografia incerta, riscos de coleta de dados, falhas frequentes sob carga.

4. Comprar proxies dedicados (recomendado para YouTube estável)

Um proxy roteia apenas o tráfego de aplicativos selecionados (por exemplo, seu navegador) por meio de um IP controlado. Rotear o YouTube por um proxy oferece a maior velocidade prática, escopo preciso (apenas YouTube), roteamento previsível, compatibilidade com navegadores, smart TVs que suportam configurações manuais de rede, automação e ferramentas de análise, além de escolha flexível de região. Contras: a configuração inicial leva um minuto — basta inserir IP/porta e credenciais (se utilizadas).

Para reprodução em 4K/UHD e bitrate consistente, proxies dedicados geralmente superam VPNs, proxies web e aplicativos de "desbloqueio". A FineProxy oferece a infraestrutura de datacenter mais avançada para fluxos de trabalho de vídeo exigentes.

um homem sentado em um laptop segurando um escudo e uma marca de seleção

Como configurar o YouTube via proxy

Use extensões como FoxyProxy ou ZeroOmega para atribuir um proxy aos domínios do YouTube. Os proxies estão disponíveis como ip:port ou user:pass@ip:port, e você pode exportar listas em TXT/CSV/JSON ou via API. Se sua smart TV suporta configuração manual de rede (ou seu roteador suporta mapeamento de saída), você também pode rotear o tráfego da TV através de um proxy.

4K, UHD e alta carga

Os servidores da FineProxy sustentam até 500 Mbit/s — um proxy rápido de alta velocidade para lives no YouTube, conteúdo 4K/UHD e HDR. Se houver travamentos, verifique seu Wi-Fi/LAN local, certifique-se de que a regra do proxy direciona apenas domínios do YouTube e mantenha um IP estático consistente para evitar mudanças no caminho da CDN.

Por que escolher o FineProxy para acesso ao YouTube?

Nossos proxies datacenter são o melhor proxy seguro para visualizações no YouTube, automação e coleta de dados.

  • 🚀 Servidores de baixa latência para carregamento suave de vídeo
  • 🛡️ Sem logs, sem limitação de velocidade, sem restrições
  • 🌍 Cobertura global de IP, incluindo EUA, Alemanha, Rússia e muito mais — use um proxy para acessar o YouTube em diferentes países com proxy
  • 🔒 Suporte completo a SSL (criptografado) de proxy para desbloqueio do YouTube com conexões seguras
  • 🔄 IPs estáticos novos — estável e menos propenso a ser bloqueado
  • ⚙️ Funciona com ferramentas de automação do YouTube como TubeBuddy, Selenium, Python
  • 💬 Suporte real 24 horas por dia, 7 dias por semana — estamos aqui para ajudar

Precisa de proxies do YouTube exclusivos para os EUA ou para vários locais? Temos tudo o que você precisa — é só perguntar ([email protected])

Se isso parece exagero

Considere alternativas que podem não estar bloqueadas:

  • Vimeo para conteúdo criativo/profissional de alta qualidade.
  • Dailymotion para uma grande biblioteca geral.
  • BitChute / Rumble como plataformas alternativas em termos de política.
  • Khan Academy, Coursera, edX para conteúdo acadêmico.