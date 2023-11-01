Casos de Uso de Proxies
Proxy use-case directory
Dados & Scraping
Coleta de dados em larga escala com milhares de IPs para parsing, monitoramento e automação.
Proxy para IA
Execute múltiplas chaves de API por meio de IPs dedicados para distribuir a carga e evitar limites de requisições.
Games & Trading
Milhares de proxies para operações de alto volume: impulsionamento de visualizações, parsing de lojas e trading.
Bots & Automação
Proxies de alta velocidade otimizados para software de automação.
Mídia & Streaming
Acesse conteúdo com restrição geográfica e automatize interações em plataformas de mídia.
Compras & Finanças
Monitoramento de preços, arbitragem e automação de marketplaces.
Outros Casos de Uso
Soluções de proxy especializadas para plataformas e serviços de nicho.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Social & Mensagens
Gerencie múltiplas contas e automatize interações em diversas plataformas sociais.