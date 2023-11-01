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Casos de Uso de Proxies

Explore use cases ↓Build your plan
UnmeteredNo per-GB fees
AMD EPYCLatest-generation server hardware
Up to 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvision and manage by API

Proxy use-case directory

01

Dados & Scraping

Coleta de dados em larga escala com milhares de IPs para parsing, monitoramento e automação.

3 guides
01Web Scraping TopoExtraia dados públicos em larga escala sem bloqueios02SEOMonitoramento de SERP, acompanhamento de ranking, pesquisa de palavras-chave03Verificação de AnúnciosVerifique posicionamentos de anúncios em diferentes regiões
02

Proxy para IA

Execute múltiplas chaves de API por meio de IPs dedicados para distribuir a carga e evitar limites de requisições.

6 guides
01Central de proxies para IAVisão geral de todas as soluções de proxy para IA02ChatGPT TopoDistribua requisições entre múltiplas chaves03DeepSeekIPs dedicados para balanceamento de carga da API DeepSeek04GeminiRotação de proxies para a API do Google Gemini05ClaudeIPs estáveis para a API Anthropic Claude06Janitor AIContorne limites de requisições na plataforma Janitor AI
03

Games & Trading

Milhares de proxies para operações de alto volume: impulsionamento de visualizações, parsing de lojas e trading.

4 guides
01Twitch TopoImpulsionamento massivo de visualizações com milhares de IPs02Steam TopoParsing de lojas e gerenciamento de múltiplas contas03Cripto TopoBots de trading e automação de exchanges04PlayStationAcesso à PSN Store e proxies para jogos
04

Bots & Automação

Proxies de alta velocidade otimizados para software de automação.

5 guides
01Central de botsVisão geral de todas as soluções de proxy para automação02Bots de tênisProxies ISP rápidos para drops de sneakers03BASIntegração de proxy para o Browser Automation Studio04ZennoPosterAutomação de tarefas em massa com proxies rotativos05CAPTCHAProxies para serviços de resolução de CAPTCHA
05

Social & Mensagens

Gerencie múltiplas contas e automatize interações em diversas plataformas sociais.

9 guides
01Telegram TopoGerenciamento de múltiplas contas e envio de mensagens em massa02WhatsAppMensagens comerciais e alcance em massa03Instagram TopoAutomação de contas e extração de dados04DiscordGerenciamento de servidores e proxies para bots05Twitter (X)Postagens em múltiplas contas e scraping06FacebookContas de anúncios e gerenciamento de páginas07RedditScraping de comentários e automação de contas08LinkedInGeração de leads e scraping de perfis09SnapchatMúltiplas contas e acesso baseado em geolocalização
06

Mídia & Streaming

Acesse conteúdo com restrição geográfica e automatize interações em plataformas de mídia.

5 guides
01YouTube TopoAumento de visualizações e extração de dados02YouTube MusicOuça músicas de qualquer região03TikTok TopoVisualizações, farming de contas e scraping04SpotifyAcesso a streaming de qualquer país05NetflixDesbloqueie bibliotecas de conteúdo específicas por região
07

Compras & Finanças

Monitoramento de preços, arbitragem e automação de marketplaces.

4 guides
01AmazonRastreamento de preços e coleta de dados de produtos02eBayMonitoramento de leilões e automação de anúncios03TaobaoAcesse o marketplace chinês de qualquer localização04ArbitragemComparação de preços multiplataforma em larga escala
08

Outros Casos de Uso

Soluções de proxy especializadas para plataformas e serviços de nicho.

8 guides
01CraigslistPublique e colete classificados em larga escala02Proxy SIPRoteamento VoIP e telefonia IP03OnlyFansGestão de conteúdo e multicontas04LibGenAcesso à biblioteca via proxy05DuckDuckGoScraping de SERP em mecanismo de busca privado06YandexColeta de dados do mecanismo de busca russo07Redes sociaisGuia geral de proxies para plataformas sociais08StreamingGuia geral de proxies para serviços de streaming

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel