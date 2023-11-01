NOVO! |Uma chamada de API, dados limpos de volta. Sem precisar de scrapers.Ganhe 10.000 tokens grátis →

Proxy Yandex

Proxies IPv4 para parsing de SERP do Yandex e Wordstat: IPs russos, HTTP/HTTPS/SOCKS5, um IP por região, tráfego ilimitado.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 1,000 russo IPs de datacenter para Yandex análise de SERP
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu lista de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Serviço de qualidade! Eles têm diferentes tipos de proxy, incluindo rotações sem limite de tráfego, preços acessíveis e opção de geo-targeting. Vários métodos de pagamento: cripto, PayPal ou cartões

Vladimir AkimkinPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

A FineProxy é, sem dúvida, um dos melhores provedores de proxy que já usei! A velocidade de conexão é rápida, o serviço é confiável, e a equipe de suporte ao cliente é extremamente útil. Se você precisa de proxies para navegar, raspar ou desbloquear conteúdo geo-restrito, eles fornecem uma experiência perfeita. Eu usei muitos outros serviços antes, mas nenhum se compara à consistência e desempenho da FineProxy. Se você está procurando um serviço de proxy de alta qualidade, sem stress, eu recomendo altamente dar-lhes uma tentativa.

omkarDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Enquanto outros fornecedores cobram por GB ou mesmo por pedido, estes caras permanecem fiéis à sua missão e oferecem proxies de datacenter a preços razoáveis com largura de banda ilimitada. Procurei por toda a internet para um serviço como este e muito feliz eu os encontrei.

bhwowsersNorton Safe Web, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Contas em operação

Utilizei-o com um bot do Twitch e funcionou perfeitamente. Agradeço à FineProxy por ter dedicado um sistema muito bom exatamente àquilo de que preciso.

blastzadaaaaSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Eu trabalhei com Fineproxy por vários meses. Proxies são bons. Eu tenho comprado para redes sociais por um longo tempo. Se há perguntas, a resposta vem muito rapidamente. As condições são muito flexíveis, você sempre pode negociar. Em geral, as impressões são as mais positivas. Altamente recomendar.

Oleg BarPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Por que usar proxies ao trabalhar com Yandex?Dois motivos principais

Dois motivos principais: controlar a região e o idioma dos resultados (busca, mapas, market etc.) e ao mesmo tempo distribuir a carga para reduzir a frequência de CAPTCHAs durante requisições automatizadas. Para usuários internacionais, os proxies também fornecem acesso a resultados localizados e serviços com restrição regional.

Qual localização de proxy devo escolher para o Yandex?Combine o país

Combine o país ou a região onde você precisa de resultados. O Yandex personaliza fortemente as respostas por geografia, então mantenha um país de saída consistente e um único perfil (cookies/idioma/região) por IP para garantir estabilidade.

O que devo considerar para o Wordstat e o Direct?A interface

A interface do Wordstat é sensível à frequência de requisições e sessões. Preserve os cookies, não acesse páginas de dezenas de threads simultaneamente, adicione pausas e faça cache dos resultados. Para integração formal e relatórios, explore as opções da API do Yandex Direct (acesso via token com limites de taxa documentados).

Como reduzir CAPTCHAs e erros 429?O Yandex é

O Yandex é extremamente sensível à frequência de requisições. Adicione delays aleatórios grandes entre páginas de resultados de busca (15–60 segundos). Não misture múltiplas regiões e tarefas em um único IP. Boa prática: um worker, um IP, uma região. Porém, os delays sozinhos não eliminam os CAPTCHAs — o Yandex os exibe até para usuários reais durante buscas. Você precisará integrar um serviço de resolução de CAPTCHA de qualquer forma.

Como trabalho com outros serviços como Maps, Market ou Metrica?Alguns serviços possuem

Alguns serviços possuem APIs licenciadas — esse é o caminho preferível. Fazer scraping de interfaces sem API frequentemente esbarra em medidas anti-bot (CAPTCHAs frequentes, layouts variáveis). Se precisar usar scraping de interface, fixe região/idioma, considere versões mobile vs desktop e atualize seu parser regularmente.

E o acesso do exterior ou durante viagens?Use um IP

Use um IP russo. Tenha um número de telefone à mão para verificação por SMS — você pode precisar dele caso o serviço solicite que faça login novamente.

Quais protocolos e configurações são os melhores?HTTP/HTTPS funciona para

HTTP/HTTPS funciona para a maioria das tarefas. SOCKS5 é útil para navegadores headless e ferramentas de automação. Se estiver usando SOCKS5, certifique-se de que o DNS seja resolvido pelo proxy (socks5h), e não localmente — caso contrário, o Yandex detecta uma incompatibilidade entre a região do seu IP e a localização do DNS.

Guia

Scraping, acesso regional e automação de serviços

3 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

O Yandex não é apenas um mecanismo de busca — é um ecossistema com dezenas de serviços: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat e muito mais. Trabalhar com esses serviços em escala exige acesso estável a partir de múltiplos IPs. Um proxy para o Yandex permite distribuir o tráfego, evitar limites de taxa e acessar dados regionais essenciais para SEO, pesquisa de mercado e automação.

Por que você precisa de proxies para o Yandex

Parsing de SEO e SERP é o principal caso de uso. Quando você precisa verificar rankings para centenas de palavras-chave ou monitorar resultados de busca de diferentes regiões russas, um único IP atinge os limites de requisições rapidamente. O Yandex entrega resultados altamente personalizados com base na localização — o parâmetro lr controla a segmentação regional, mas você também precisa de IPs da geografia correta para obter dados precisos.A pesquisa no Wordstat exige cuidado. A ferramenta de palavras-chave do Yandex é sensível à frequência de requisições e sessões. Requisições demais em pouco tempo disparam CAPTCHAs ou bloqueios temporários. Proxies permitem distribuir as consultas entre múltiplos IPs mantendo os cookies de sessão adequados.

Considerações regionais

O Yandex personaliza os resultados fortemente por cidade. Para pesquisa de mercado na Rússia, você precisa de IPs russos. Para outros países da CEI, IPs locais funcionam melhor. O mecanismo de busca verifica:

  • Geolocalização de IP
  • Headers de idioma do navegador
  • Dados de cookies/sessão
  • O parâmetro lr (location region) nas URLs

Mantenha um perfil regional por endereço IP. Se você alternar entre regiões ou idiomas diferentes usando o mesmo IP, o Yandex identifica isso como comportamento suspeito e exibe CAPTCHAs com mais frequência. Por exemplo, não pesquise em russo a partir da região de Moscou e depois mude imediatamente para consultas em ucraniano — use IPs separados para regiões diferentes.

Como evitar bloqueios e CAPTCHAs

O sistema anti-bot do Yandex é agressivo. Para reduzir bloqueios:

  • Aqueça as sessões. Não dispare requisições imediatamente. Comece devagar, mantenha os cookies e construa um histórico de sessão.
  • Intervalos similares aos humanos. Adicione atrasos realistas entre as requisições. Implemente backoff exponencial ao atingir limites de requisições.
  • Normalize os headers. Combine User-Agent, Accept-Language e fuso horário com a localização do seu proxy. Inconsistências disparam detecção.
  • Um worker, um IP, uma região. Não execute tarefas ou regiões diferentes pelo mesmo proxy. Cada bot ou script deve lidar com uma tarefa específica — misturar tudo levanta alertas.
  • Faça cache dos resultados. Não busque novamente dados que você já possui. Reduza o volume total de requisições armazenando e reutilizando resultados.

Quais proxies funcionam melhor

Proxies em pacote atendem à maioria das tarefas no Yandex. Um grande pool de IPs permite escalar parsing, separar contas e trabalhar em equipe. O custo por IP é mínimo ao comprar em volume. Proxies dedicados funcionam melhor para tarefas vinculadas a contas específicas no Music ou Disk. IPs dedicados evitam conflitos com outros usuários e oferecem acesso estável e consistente. Todos os IPs são de nossa propriedade e hospedados em nossa própria infraestrutura com monitoramento 24/7 e controle total de qualidade — o que garante desempenho consistente para tarefas no Yandex mesmo sob carga pesada.