Yandex Proxy

Yandex není jen vyhledávač — je to ekosystém desítek služeb: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat a dalších. Práce s těmito službami velkém měřítku vyžaduje stabilní přístup z více IP adres. Proxy pro Yandex vám umožní rozložit provoz, vyhnout se limitům požadavků a získat přístup k regionálně specifickým datům, která jsou klíčová pro SEO, průzkum trhu a automatizaci.
Proč potřebujete proxy pro Yandex
SEO a parsování SERP je hlavní případ použití. Pokud potřebujete kontrolovat pozice u stovek klíčových slov nebo sledovat výsledky vyhledávání z různých ruských regionů, na jedné IP adrese rychle narazíte na limity požadavků. Yandex výrazně personalizuje výsledky podle lokality — parametr lr řídí regionální cílení, ale pro přesná data potřebujete také IP adresy ze správné geografie.Průzkum ve Wordstatu vyžaduje opatrný přístup. Nástroj pro klíčová slova od Yandexu je citlivý na frekvenci požadavků a relace. Příliš mnoho požadavků v krátkém čase spouští CAPTCHA nebo dočasné blokace. Proxy vám umožní rozložit dotazy na více IP adres a zároveň zachovat správné session cookies.
Regionální hlediska
Yandex výrazně personalizuje výsledky podle města. Pro průzkum ruského trhu potřebujete ruské IP adresy. Pro ostatní země SNS fungují lépe lokální IP adresy. Vyhledávač kontroluje:
- IP geolokace
- Jazykové hlavičky prohlížeče
- Cookie/session data
- Parametr lr (location region) v URL
Udržujte jeden regionální profil na jednu IP adresu. Pokud při používání stejné IP přepínáte mezi různými regiony nebo jazyky, Yandex to označí jako podezřelé chování a častěji zobrazuje CAPTCHA. Například nevyhledávejte v ruštině z moskevského regionu a hned poté nepřepínejte na ukrajinské dotazy’ — pro různé regiony používejte samostatné IP adresy.
Jak se vyhnout blokacím a CAPTCHA
Anti-bot systém Yandexu je agresivní. Pro snížení počtu blokací:
- Zahřejte si relace. Neposílejte požadavky hned naplno. Začněte pomalu, udržujte cookies a budujte historii relací.
- Intervaly napodobující člověka. Přidejte realistické prodlevy mezi požadavky. Implementujte exponenciální backoff při dosažení limitů požadavků.
- Normalizujte hlavičky. Slaďte User-Agent, Accept-Language a časové pásmo s lokalitou vašeho proxy. Nesrovnalosti spouštějí detekci.
- Jeden worker, jedna IP, jeden region. Nepouštějte různé úlohy nebo regiony přes stejný proxy. Každý bot nebo skript by měl obsluhovat jednu konkrétní úlohu — míchání všeho dohromady vyvolává podezření.
- Cachujte výsledky. Nestahujte znovu data, která už máte. Snižte celkový objem požadavků ukládáním a opakovaným využíváním výsledků.
Které proxy fungují nejlépe
Balíčkové proxy vyhovují většině úloh na Yandexu. Velký pool IP adres umožňuje škálovat parsování, oddělovat účty a pracovat v týmech. Náklady na jednu IP jsou při hromadném nákupu minimální. Dedikované proxy jsou vhodnější pro úlohy vázané na konkrétní účet na Music nebo Disku. Dedikované IP adresy předcházejí konfliktům s ostatními uživateli a zajišťují stabilní a konzistentní přístup. Všechny IP adresy vlastníme a provozujeme na vlastní infrastruktuře s nepřetržitým monitoringem a plnou kontrolou kvality — to znamená stabilní výkon pro úlohy na Yandexu i při vysokém zatížení.