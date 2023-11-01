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Yandex Proxy

IPv4 proxy pro parsování Yandex SERP a Wordstat: ruské IP adresy, HTTP/HTTPS/SOCKS5, jedna IP na region, neomezený provoz.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 ruských datacentrových IP pro parsování SERP Yandex
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
  • Exportujte můj seznam proxy jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Vysoce kvalitní servis! Mají různé typy proxy, včetně bezkromného rotačního systému, dostupných cen a možnosti geo-cílení. Různé způsoby platby: kryptoměny, PayPal nebo karty.

Vladimir AkimkinInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy je bezpochyby jeden z nejlepších proxy poskytovatelů, které jsem kdy používal! Rychlost spojení je rychlá, služba je spolehlivá a zákaznický tým je velmi užitečný. Ať už potřebujete proxy k prohlížení, sběru dat nebo odblokování geograficky omezeného obsahu, poskytují bezproblémový zážitek. Už jsem používal mnoho dalších služeb, ale žádná z nich nepřekračuje v konzistentnosti a výkonnosti FineProxy. Pokud hledáte vysoce kvalitní, beztrestní proxy služby, rozhodně bych vám to doporučil.

omkarDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, oni zůstávají věrní své poslání a nabízejí rozumně cenově dostupné proxy z datových center s neomezenou kapacitou. Hledal jsem na internetu službu jako je tato a jsem velmi rád, že jsem ji našel.

bhwowsersNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Správa účtů

Použil jsem tuto službu s botem pro Twitch a fungovala perfektně. Děkuji FineProxy za to, že vytvořili velmi dobrý systém přesně pro mé konkrétní potřeby.

blastzadaaaaSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Pracoval jsem s FineProxy několik měsíců. Proxy jsou dobré. Dlouho jsem je kupovala na sociálních sítích. Pokud máte nějaké otázky, odpověď přijde velmi rychle. Podmínky jsou velmi pružné, vždy je možné se dohodnout. Celkově jsou to ty nejpozititivnější. To bych rád doporučil.

Oleg BarInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Proč používat proxy při práci s Yandexem?Region a rozsah

Dva hlavní důvody: kontrola regionu a jazyka výsledků (vyhledávání, mapy, trh atd.) a zároveň rozložení zátěže pro snížení frekvence CAPTCHA při automatizovaných požadavcích. Mezinárodním uživatelům proxy navíc umožňují přístup k lokalizovaným výsledkům a regionálně omezeným službám.

Jakou lokaci proxy bych měl pro Yandex zvolit?Slaďte region

Zvolte zemi nebo region, ve kterém potřebujete výsledky. Yandex výrazně personalizuje odpovědi podle geografie, proto udržujte konzistentní výstupní zemi a pro každou IP adresu zachovávejte jeden profil (cookies/jazyk/region) pro stabilitu.

Na co bych měl pamatovat u Wordstatu a Directu?Zachovejte relace

Rozhraní Wordstatu je citlivé na frekvenci požadavků a relace. Uchovávejte cookies, nenačítejte stránky z desítek vláken současně, přidávejte pauzy a výsledky cachujte. Pro formální integraci a reporting prozkoumejte možnosti Yandex Direct API (přístup na základě tokenů s dokumentovanými limity požadavků).

Jak omezit CAPTCHA a chyby 429?Zpomalte a izolujte

Yandex je velmi citlivý na frekvenci požadavků. Přidejte velké náhodné prodlevy mezi stránkami výsledků vyhledávání (15–60 sekund). Nekombinujte více regionů a úloh na jedné IP. Osvědčený postup: jeden worker, jedna IP, jeden region. Samotné prodlevy však CAPTCHA neodstraní — Yandex je zobrazuje i skutečným uživatelům při vyhledávání. V každém případě budete muset integrovat službu pro řešení CAPTCHA.

Jak pracovat s dalšími službami jako Mapy, Market nebo Metrica?Preferujte oficiální API

Některé služby mají licencované API — to je preferovaná cesta. Scrapování uživatelského rozhraní bez API často naráží na anti-bot opatření (časté CAPTCHA, proměnlivé rozložení stránek). Pokud musíte použít UI scraping, zafixujte region/jazyk, zvažte mobilní vs desktopovou verzi a pravidelně aktualizujte svůj parser.

A co přístup ze zahraničí nebo na cestách?Použijte ruskou IP

Použijte ruskou IP. Mějte po ruce telefonní číslo pro SMS ověření — může se hodit, pokud vás služba požádá o opětovné přihlášení.

Jaké protokoly a nastavení jsou nejlepší?HTTP nebo SOCKS5

HTTP/HTTPS stačí pro většinu úloh. SOCKS5 se hodí pro headless prohlížeče a automatizační nástroje. Při použití SOCKS5 se ujistěte, že DNS se překládá přes proxy (socks5h), nikoli lokálně — jinak Yandex zjistí nesoulad mezi regionem vaší IP a DNS lokací.

Průvodce

Scraping, regionální přístup a automatizace služeb

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Yandex není jen vyhledávač — je to ekosystém desítek služeb: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat a dalších. Práce s těmito službami velkém měřítku vyžaduje stabilní přístup z více IP adres. Proxy pro Yandex vám umožní rozložit provoz, vyhnout se limitům požadavků a získat přístup k regionálně specifickým datům, která jsou klíčová pro SEO, průzkum trhu a automatizaci.

Proč potřebujete proxy pro Yandex

SEO a parsování SERP je hlavní případ použití. Pokud potřebujete kontrolovat pozice u stovek klíčových slov nebo sledovat výsledky vyhledávání z různých ruských regionů, na jedné IP adrese rychle narazíte na limity požadavků. Yandex výrazně personalizuje výsledky podle lokality — parametr lr řídí regionální cílení, ale pro přesná data potřebujete také IP adresy ze správné geografie.Průzkum ve Wordstatu vyžaduje opatrný přístup. Nástroj pro klíčová slova od Yandexu je citlivý na frekvenci požadavků a relace. Příliš mnoho požadavků v krátkém čase spouští CAPTCHA nebo dočasné blokace. Proxy vám umožní rozložit dotazy na více IP adres a zároveň zachovat správné session cookies.

Regionální hlediska

Yandex výrazně personalizuje výsledky podle města. Pro průzkum ruského trhu potřebujete ruské IP adresy. Pro ostatní země SNS fungují lépe lokální IP adresy. Vyhledávač kontroluje:

  • IP geolokace
  • Jazykové hlavičky prohlížeče
  • Cookie/session data
  • Parametr lr (location region) v URL

Udržujte jeden regionální profil na jednu IP adresu. Pokud při používání stejné IP přepínáte mezi různými regiony nebo jazyky, Yandex to označí jako podezřelé chování a častěji zobrazuje CAPTCHA. Například nevyhledávejte v ruštině z moskevského regionu a hned poté nepřepínejte na ukrajinské dotazy’ — pro různé regiony používejte samostatné IP adresy.

Jak se vyhnout blokacím a CAPTCHA

Anti-bot systém Yandexu je agresivní. Pro snížení počtu blokací:

  • Zahřejte si relace. Neposílejte požadavky hned naplno. Začněte pomalu, udržujte cookies a budujte historii relací.
  • Intervaly napodobující člověka. Přidejte realistické prodlevy mezi požadavky. Implementujte exponenciální backoff při dosažení limitů požadavků.
  • Normalizujte hlavičky. Slaďte User-Agent, Accept-Language a časové pásmo s lokalitou vašeho proxy. Nesrovnalosti spouštějí detekci.
  • Jeden worker, jedna IP, jeden region. Nepouštějte různé úlohy nebo regiony přes stejný proxy. Každý bot nebo skript by měl obsluhovat jednu konkrétní úlohu — míchání všeho dohromady vyvolává podezření.
  • Cachujte výsledky. Nestahujte znovu data, která už máte. Snižte celkový objem požadavků ukládáním a opakovaným využíváním výsledků.

Které proxy fungují nejlépe

Balíčkové proxy vyhovují většině úloh na Yandexu. Velký pool IP adres umožňuje škálovat parsování, oddělovat účty a pracovat v týmech. Náklady na jednu IP jsou při hromadném nákupu minimální. Dedikované proxy jsou vhodnější pro úlohy vázané na konkrétní účet na Music nebo Disku. Dedikované IP adresy předcházejí konfliktům s ostatními uživateli a zajišťují stabilní a konzistentní přístup. Všechny IP adresy vlastníme a provozujeme na vlastní infrastruktuře s nepřetržitým monitoringem a plnou kontrolou kvality — to znamená stabilní výkon pro úlohy na Yandexu i při vysokém zatížení.