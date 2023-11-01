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Proksi Yandex

Proksi IPv4 untuk penghuraian SERP Yandex dan Wordstat: IP Rusia, HTTP/HTTPS/SOCKS5, satu IP setiap wilayah, trafik tanpa had.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 IP pusat data Rusia untuk Yandex penghuraian SERP
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Seruan sifat! Mereka mempunyai jenis proxy yang berbeza termasuk perjalanan yang tidak ada batas, harga yang diperlukan dan pilihan geo-target. Melalui pelbagai cara pembayar: kripto, PayPal atau kartu

Vladimir AkimkinPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy ialah salah satu penyediakan proxy yang terbaik yang pernah saya gunakan! Kecepatan pergi kegiatannya teguh, kerja penyebaran dipercayai, dan tim sokongan pelanggan sangat membantu. Tidak kira anda perlu proxy untuk mencari, mengecewakan, atau membuka kandungan yang diterbitkan oleh geo, anda juga memberi pengalaman yang tidak berguna. Saya telah menggunakan banyak lamanjaran lain, tetapi tidak ada yang membandingkan dengan konsistensi dan perkembangan FineProxy. Jika anda mencari khidmat yang tinggi dan tidak berguna stress, saya sangat menyuruh mereka mencoba.

omkarDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Proksi EU yang berpatutan. Satu-satunya penyedia proksi yang masih mengekalkan harga rendah. Saya sudah mencari perkhidmatan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proksi termurah dengan lebar jalur tanpa had.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya menggunakannya pada bot Twitch dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy kerana menyediakan sistem yang sangat baik untuk keperluan khusus saya.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya bekerja dengan Fineproxy selama beberapa bulan. Kebaikannya baik. Saya sudah membeli jaringan sosial selama lama. Jika ada soalan, jawapannya akan terjadi dengan cepat. Anda boleh berbincang dengan situasi yang sangat berubah. Secara ketara, kesan yang paling positif. Rekomenhkanlah.

Oleg BarPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa menggunakan proksi semasa bekerja dengan Yandex?Dua sebab utama

Dua sebab utama: mengawal wilayah dan bahasa keputusan carian (carian, peta, pasaran, dan lain-lain) sambil mengagihkan beban bagi mengurangkan kekerapan CAPTCHA semasa permintaan automatik. Bagi pengguna antarabangsa, proksi juga menyediakan akses kepada keputusan setempat dan perkhidmatan terkunci mengikut wilayah.

Lokasi proksi manakah yang patut saya pilih untuk Yandex?Padankan negara atau

Padankan negara atau wilayah tempat anda memerlukan keputusan carian. Yandex memperibadikan respons secara mendalam berdasarkan geografi, jadi kekalkan negara keluar yang konsisten dan satu profil (kuki/bahasa/wilayah) bagi setiap IP untuk kestabilan.

Apakah yang perlu saya pertimbangkan untuk Wordstat dan Direct?Antara muka

Antara muka Wordstat sensitif terhadap kekerapan permintaan dan sesi. Kekalkan kuki, jangan akses halaman dari berpuluh-puluh thread secara serentak, tambahkan jeda, dan cache keputusan. Untuk integrasi dan pelaporan rasmi, terokai pilihan Yandex Direct API (akses berasaskan token dengan had kadar yang didokumenkan).

Bagaimana cara mengurangkan CAPTCHA dan ralat 429?Yandex sangat sensitif

Yandex sangat sensitif terhadap kekerapan permintaan. Tambahkan kelewatan rawak yang besar antara halaman hasil carian (15–60 saat). Jangan campurkan pelbagai wilayah dan tugasan pada satu IP. Amalan terbaik: satu pekerja, satu IP, satu wilayah. Walau bagaimanapun, kelewatan sahaja tidak akan menghapuskan CAPTCHA — Yandex memaparkannya walaupun kepada pengguna sebenar semasa carian. Anda perlu mengintegrasikan perkhidmatan penyelesaian CAPTCHA dalam apa jua keadaan.

Bagaimana saya bekerja dengan perkhidmatan lain seperti Maps, Market, atau Metrica?Sesetengah perkhidmatan mempunyai

Sesetengah perkhidmatan mempunyai API berlesen — itu adalah laluan yang diutamakan. Mengikis antara muka tanpa API sering menghadapi langkah anti-bot (CAPTCHA kerap, susun atur yang berubah-ubah). Jika anda perlu menggunakan pengikisan UI, tetapkan wilayah/bahasa, pertimbangkan versi mudah alih berbanding desktop, dan kemas kini parser anda secara berkala.

Bagaimana dengan akses dari luar negara atau semasa dalam perjalanan?Gunakan IP Rusia

Gunakan IP Rusia. Sediakan nombor telefon untuk pengesahan SMS — anda mungkin memerlukannya jika perkhidmatan tersebut meminta anda log masuk semula.

Protokol dan tetapan manakah yang terbaik?HTTP/HTTPS sesuai untuk

HTTP/HTTPS sesuai untuk kebanyakan tugasan. SOCKS5 berguna untuk pelayar headless dan alatan automasi. Jika menggunakan SOCKS5, pastikan DNS diselesaikan melalui proksi (socks5h), bukan secara tempatan — jika tidak, Yandex akan mengesan ketidakpadanan antara wilayah IP dan lokasi DNS anda.

Panduan

Pengekstrakan Data, Akses Wilayah dan Automasi Perkhidmatan

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Yandex bukan sekadar enjin carian — ia adalah ekosistem dengan berpuluh-puluh perkhidmatan: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat dan banyak lagi. Bekerja dengan perkhidmatan ini pada skala besar memerlukan akses stabil daripada pelbagai IP. Proksi untuk Yandex membolehkan anda mengagihkan trafik, mengelakkan had kadar, dan mengakses data khusus wilayah yang penting untuk SEO, penyelidikan pasaran dan automasi.

Mengapa anda memerlukan proksi untuk Yandex

Penghuraian SEO dan SERP ialah kes penggunaan utama. Apabila anda perlu menyemak kedudukan merentas ratusan kata kunci atau memantau hasil carian dari pelbagai wilayah Rusia, satu IP sahaja akan mencecah had kadar dengan cepat. Yandex menyajikan hasil yang sangat diperibadikan berdasarkan lokasi — parameter lr mengawal penyasaran serantau, tetapi anda juga memerlukan IP dari geografi yang betul untuk mendapatkan data tepat.Penyelidikan Wordstat memerlukan pengendalian yang teliti. Alat kata kunci Yandex sensitif terhadap kekerapan permintaan dan sesi. Terlalu banyak permintaan terlalu pantas akan mencetuskan CAPTCHA atau sekatan sementara. Proksi membolehkan anda mengagihkan pertanyaan merentasi pelbagai IP sambil mengekalkan kuki sesi yang betul.

Pertimbangan serantau

Yandex memperibadikan keputusan carian secara mendalam mengikut bandar. Untuk penyelidikan pasaran Rusia, anda memerlukan IP Rusia. Untuk negara CIS yang lain, IP tempatan lebih berkesan. Enjin carian ini menyemak:

  • geolokasi IP
  • Pengepala bahasa pelayar
  • Data kuki/sesi
  • Parameter lr (location region) dalam URL

Kekalkan satu profil wilayah bagi setiap alamat IP. Jika anda bertukar antara wilayah atau bahasa yang berbeza menggunakan IP yang sama, Yandex menandakan ini sebagai tingkah laku mencurigakan dan memaparkan CAPTCHA dengan lebih kerap. Contohnya, jangan buat carian dalam bahasa Rusia dari wilayah Moscow dan kemudian serta-merta bertukar kepada pertanyaan bahasa Ukraine — gunakan IP berasingan untuk wilayah yang berbeza.

Mengelakkan sekatan dan CAPTCHA

Sistem anti-bot Yandex sangat agresif. Untuk mengurangkan sekatan:

  • Panaskan sesi terlebih dahulu. Jangan terus hantarkan permintaan secara besar-besaran. Mulakan secara perlahan, kekalkan cookies, dan bina sejarah sesi.
  • Selang masa seperti manusia. Tambahkan kelewatan realistik antara permintaan. Laksanakan exponential backoff apabila anda mencecah had kadar.
  • Selaraskan header. Pastikan User-Agent, Accept-Language, dan zon waktu sepadan dengan lokasi proxy anda. Ketidakselarasan akan mencetuskan pengesanan.
  • Satu pekerja, satu IP, satu wilayah. Jangan jalankan tugas atau wilayah yang berbeza melalui proksi yang sama. Setiap bot atau skrip harus mengendalikan satu tugas khusus — mencampurkan semuanya akan menimbulkan syak wasangka.
  • Cache keputusan. Jangan ambil semula data yang sudah ada. Kurangkan jumlah permintaan dengan menyimpan dan menggunakan semula keputusan.

Proksi mana yang paling berkesan

Proksi pakej sesuai untuk kebanyakan tugas Yandex. Kumpulan IP yang besar membolehkan anda menskalakan pengikisan, mengasingkan akaun dan bekerja dalam pasukan. Kos setiap IP adalah minimum apabila dibeli secara pukal. Proksi berdedikasi lebih sesuai untuk tugas berkaitan akaun tertentu di Music atau Disk. IP berdedikasi mengelakkan konflik dengan pengguna lain dan memberikan akses yang stabil serta konsisten. Semua IP dimiliki dan dihoskan pada infrastruktur kami sendiri dengan pemantauan 24/7 dan kawalan kualiti sepenuhnya — bermakna prestasi konsisten untuk tugas Yandex walaupun di bawah beban berat.