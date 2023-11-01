Proksi Yandex

Yandex bukan sekadar enjin carian — ia adalah ekosistem dengan berpuluh-puluh perkhidmatan: Mail, Maps, Disk, Music, Market, Wordstat dan banyak lagi. Bekerja dengan perkhidmatan ini pada skala besar memerlukan akses stabil daripada pelbagai IP. Proksi untuk Yandex membolehkan anda mengagihkan trafik, mengelakkan had kadar, dan mengakses data khusus wilayah yang penting untuk SEO, penyelidikan pasaran dan automasi.

Mengapa anda memerlukan proksi untuk Yandex

Penghuraian SEO dan SERP ialah kes penggunaan utama. Apabila anda perlu menyemak kedudukan merentas ratusan kata kunci atau memantau hasil carian dari pelbagai wilayah Rusia, satu IP sahaja akan mencecah had kadar dengan cepat. Yandex menyajikan hasil yang sangat diperibadikan berdasarkan lokasi — parameter lr mengawal penyasaran serantau, tetapi anda juga memerlukan IP dari geografi yang betul untuk mendapatkan data tepat.Penyelidikan Wordstat memerlukan pengendalian yang teliti. Alat kata kunci Yandex sensitif terhadap kekerapan permintaan dan sesi. Terlalu banyak permintaan terlalu pantas akan mencetuskan CAPTCHA atau sekatan sementara. Proksi membolehkan anda mengagihkan pertanyaan merentasi pelbagai IP sambil mengekalkan kuki sesi yang betul.

Pertimbangan serantau

Yandex memperibadikan keputusan carian secara mendalam mengikut bandar. Untuk penyelidikan pasaran Rusia, anda memerlukan IP Rusia. Untuk negara CIS yang lain, IP tempatan lebih berkesan. Enjin carian ini menyemak:

geolokasi IP

Pengepala bahasa pelayar

Data kuki/sesi

Parameter lr (location region) dalam URL

Kekalkan satu profil wilayah bagi setiap alamat IP. Jika anda bertukar antara wilayah atau bahasa yang berbeza menggunakan IP yang sama, Yandex menandakan ini sebagai tingkah laku mencurigakan dan memaparkan CAPTCHA dengan lebih kerap. Contohnya, jangan buat carian dalam bahasa Rusia dari wilayah Moscow dan kemudian serta-merta bertukar kepada pertanyaan bahasa Ukraine — gunakan IP berasingan untuk wilayah yang berbeza.

Mengelakkan sekatan dan CAPTCHA

Sistem anti-bot Yandex sangat agresif. Untuk mengurangkan sekatan:

Panaskan sesi terlebih dahulu. Jangan terus hantarkan permintaan secara besar-besaran. Mulakan secara perlahan, kekalkan cookies, dan bina sejarah sesi.

Selang masa seperti manusia. Tambahkan kelewatan realistik antara permintaan. Laksanakan exponential backoff apabila anda mencecah had kadar.

Selaraskan header. Pastikan User-Agent, Accept-Language, dan zon waktu sepadan dengan lokasi proxy anda. Ketidakselarasan akan mencetuskan pengesanan.

Satu pekerja, satu IP, satu wilayah. Jangan jalankan tugas atau wilayah yang berbeza melalui proksi yang sama. Setiap bot atau skrip harus mengendalikan satu tugas khusus — mencampurkan semuanya akan menimbulkan syak wasangka.

Cache keputusan. Jangan ambil semula data yang sudah ada. Kurangkan jumlah permintaan dengan menyimpan dan menggunakan semula keputusan.

Proksi mana yang paling berkesan