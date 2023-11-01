Yandex yalnızca bir arama motoru değildir — Mail, Haritalar, Disk, Müzik, Market, Wordstat ve daha fazlasından oluşan onlarca hizmetten oluşan bir ekosistemdir. Bu hizmetlerle büyük ölçekte çalışmak, birden fazla IP’den istikrarlı erişim gerektirir. Yandex için proxy, trafiği dağıtmanıza, hız sınırlamalarından kaçınmanıza ve SEO, pazar araştırması ve otomasyon için vazgeçilmez olan bölgeye özel verilere erişmenize olanak tanır.
Yandex için neden proxy'lere ihtiyacınız var?
SEO ve SERP ayrıştırma, en temel kullanım senaryosudur. Yüzlerce anahtar kelimede sıralama kontrolü yapmanız veya farklı Rus bölgelerindeki arama sonuçlarını izlemeniz gerektiğinde, tek bir IP hızla istek sınırına ulaşır. Yandex, konuma göre yoğun şekilde kişiselleştirilmiş sonuçlar sunar; lr parametresi bölgesel hedeflemeyi kontrol etse de, doğru veriler için ilgili coğrafyadan IP'lere de ihtiyacınız vardır.Wordstat araştırması dikkatli yaklaşım gerektirir. Yandex’in anahtar kelime aracı, istek sıklığına ve oturumlara karşı hassastır. Çok kısa sürede çok fazla istek, CAPTCHA’lara veya geçici engellemelere yol açar. Proxy’ler uygun oturum çerezlerini korurken sorguları birden fazla IP’ye dağıtmanıza olanak tanır.
Bölgesel değerlendirmeler
Yandex, sonuçları şehir bazında büyük ölçüde kişiselleştirir. Rusya pazar araştırması için Rus IP'lerine ihtiyacınız vardır. Diğer BDT ülkeleri için yerel IP'ler daha iyi çalışır. Arama motoru şunları kontrol eder:
- IP coğrafi konum
- Tarayıcı dil başlıkları
- Çerez/oturum verileri
- URL'lerdeki lr (konum bölgesi) parametresi
Her IP adresi için tek bir bölgesel profil kullanın. Aynı IP’yi kullanırken farklı bölgeler veya diller arasında geçiş yaparsanız, Yandex bunu şüpheli davranış olarak işaretler ve daha sık CAPTCHA gösterir. Örneğin, Moskova bölgesinden Rusça arama yapıp hemen ardından Ukraynaca sorgulara geçmeyin — farklı bölgeler için ayrı IP’ler kullanın.
Engellerden ve CAPTCHA'lardan kaçınma
Yandex’in anti-bot sistemi oldukça agresiftir. Engellenmeleri azaltmak için:
- Oturumları kademeli olarak başlatın. Hemen yoğun istek göndermeyin. Yavaş başlayın, çerezleri koruyun, oturum geçmişi biriktirin.
- İnsansı aralıklar. İstekler arasına gerçekçi gecikmeler ekleyin. Rate limit'e ulaştığınızda üstel geri çekilme (exponential backoff) uygulayın.
- Başlıkları normalleştirin. User-Agent, Accept-Language ve saat dilimini proxy’nizin konumuyla eşleştirin. Tutarsızlıklar tespit mekanizmalarını tetikler.
- Bir worker, bir IP, bir bölge. Farklı görevleri veya bölgeleri aynı proxy üzerinden çalıştırmayın. Her bot veya script tek bir belirli işi üstlenmeli — her şeyi bir arada karıştırmak şüpheli sinyal üretir.
- Sonuçları önbelleğe alın. Zaten sahip olduğunuz verileri yeniden çekmeyin. Sonuçları depolayarak ve yeniden kullanarak toplam istek hacmini azaltın.
En iyi çalışan proxy'ler hangileridir
Paket proxy’leri çoğu Yandex görevi için uygundur. Büyük bir IP havuzu, ayrıştırma işlemlerini ölçeklendirmenize, hesapları ayırmanıza ve ekip halinde çalışmanıza olanak tanır. Toplu alımlarda IP başına maliyet minimumdur. Özel proxy’ler Müzik veya Disk’teki hesaba özel görevler için daha uygundur. Adanmış IP’ler diğer kullanıcılarla çakışmayı önler ve istikrarlı, tutarlı erişim sağlar. Tüm IP’ler kendi altyapımızda barındırılmakta olup 7/24 izleme ve tam kalite kontrolü sağlanmaktadır — bu da yoğun yük altında bile Yandex görevleri için tutarlı performans anlamına gelir.