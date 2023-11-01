Yandex, istek sıklığına karşı son derece hassastır. Arama sonuç sayfaları arasında büyük rastgele gecikmeler ekleyin (15–60 saniye). Birden fazla bölgeyi ve görevi tek bir IP üzerinde karıştırmayın. En iyi uygulama: bir worker, bir IP, bir bölge. Ancak yalnızca gecikmeler CAPTCHA’ları ortadan kaldırmaz; Yandex bunları aramalar sırasında gerçek kullanıcılara bile gösterir. Her koşulda bir CAPTCHA çözme hizmeti entegre etmeniz gerekmektedir.