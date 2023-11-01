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Yandex Proxy'si

Yandex SERP ayrıştırma ve Wordstat için IPv4 proxy'ler: Rus IP'ler, HTTP/HTTPS/SOCKS5, bölge başına bir IP, sınırsız trafik.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Yandex SERP ayrıştırması için 1,000 Rus veri merkezi IP'si satın alın
  • Proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Proxy listemi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip hizmetleri görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Kaliteli hizmet! Trafik sınırı olmayan dönen proxy’ler de dâhil olmak üzere farklı proxy türleri, uygun fiyatlar ve coğrafi hedefleme seçeneği sunuyorlar. Çeşitli ödeme yöntemleri var: kripto, PayPal veya kartlar

Vladimir AkimkinFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy hiç şüphesiz şimdiye kadar kullandığım en iyi proxy sağlayıcılarından biri! Bağlantı hızı yıldırım gibi, hizmet güvenilir ve müşteri destek ekibi son derece yardımsever. İster gezinme, ister veri kazıma, ister coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklerin kilidini açmak için proxy’ye ihtiyaç duyun, sorunsuz bir deneyim sunuyorlar. Daha önce başka birçok hizmet kullandım ama hiçbiri FineProxy’nin tutarlılığı ve performansıyla boy ölçüşemiyor. Yüksek kaliteli ve stressiz bir proxy hizmeti arıyorsanız onları denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

omkarDieg, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

Uygun fiyatlı AB proxy’leri. Fiyatlarını hâlâ düşük tutan tek proxy sağlayıcısı. İnternetin her yerinde böyle bir şey arıyordum ve sınırsız bant genişliği sunan en ucuz proxy sağlayıcısının bu olduğu ortaya çıktı.

Wowser BrowserTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.

bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Hesap çalıştırma

Bunu bir Twitch botunda kullandım ve kusursuz çalıştı. Özellikle ihtiyaç duyduğum şeye yönelik çok iyi bir sistem sunduğu için FineProxy’ye teşekkür ederim.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Fineproxy ile birkaç ay çalıştım. Proxy’ler iyi. Uzun zamandır sosyal ağlar için satın alıyorum. Sorular olduğunda yanıt çok hızlı geliyor. Koşullar çok esnek, her zaman anlaşabilirsiniz. Genel olarak izlenimlerim son derece olumlu. Şiddetle tavsiye ederim.

Oleg BarFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Yandex ile çalışırken neden proxy kullanmalısınız?Bölge ve ölçek

İki temel neden vardır: otomatik istekler sırasında yükü dağıtarak CAPTCHA sıklığını azaltırken, arama, haritalar ve pazar gibi sonuçların bölge ve dil tercihlerini kontrol etmek. Uluslararası kullanıcılar için proxy'ler ayrıca yerelleştirilmiş sonuçlara ve bölge kilitli hizmetlere erişim sağlar.

Yandex için hangi proxy konumunu seçmeliyim?Bölgeyi eşleştirin

Sonuçlara ihtiyaç duyduğunuz ülke veya bölgeyle eşleşen bir proxy seçin. Yandex yanıtları coğrafyaya göre yoğun biçimde kişiselleştirir; bu nedenle tutarlı bir çıkış ülkesi kullanın ve kararlılık için her IP başına tek bir profil (çerezler/dil/bölge) sürdürün.

Wordstat ve Direct için nelere dikkat etmeliyim?Oturumları koruyun

Wordstat’ın arayüzü istek sıklığına ve oturumlara karşı hassastır. Çerezleri koruyun, sayfaları aynı anda düzinelerce thread’den eşzamanlı olarak çekmeyin, aralar ekleyin ve sonuçları önbelleğe alın. Resmi entegrasyon ve raporlama için Yandex Direct API seçeneklerini (belgelenmiş hız sınırları ile token tabanlı erişim) değerlendirin.

CAPTCHA'ları ve 429 hatalarını nasıl azaltabilirim?Yavaşlatın ve ayırın

Yandex, istek sıklığına karşı son derece hassastır. Arama sonuç sayfaları arasında büyük rastgele gecikmeler ekleyin (15–60 saniye). Birden fazla bölgeyi ve görevi tek bir IP üzerinde karıştırmayın. En iyi uygulama: bir worker, bir IP, bir bölge. Ancak yalnızca gecikmeler CAPTCHA’ları ortadan kaldırmaz; Yandex bunları aramalar sırasında gerçek kullanıcılara bile gösterir. Her koşulda bir CAPTCHA çözme hizmeti entegre etmeniz gerekmektedir.

Maps, Market veya Metrica gibi diğer hizmetlerle nasıl çalışabilirim?Resmi API kullanın

Bazı hizmetlerin lisanslı API’leri vardır — bu tercih edilen yoldur. API’siz arayüz kazıma işlemi genellikle anti-bot önlemlerine takılır (sık CAPTCHA’lar, değişken düzenler). Arayüz scraping kullanmanız gerekiyorsa bölge/dili sabitleyin, mobil ve masaüstü sürümlerini değerlendirin ve ayrıştırıcınızı düzenli olarak güncelleyin.

Yurt dışından veya seyahat sırasında erişim konusunda ne bilmeniz gerekir?Rus IP kullanın

Bir Rus IP'si kullanın. SMS doğrulaması için bir telefon numaranızı hazır bulundurun; hizmet tekrar giriş yapmanızı isterse buna ihtiyacınız olabilir.

En iyi protokoller ve ayarlar hangileridir?HTTP veya SOCKS5

HTTP/HTTPS birçok senaryo için yeterlidir. SOCKS5, başsız tarayıcılar ve otomasyon araçları için idealdir. SOCKS5 kullanıyorsanız, DNS çözümlemesinin yerel olarak değil proxy üzerinden (socks5h) yapıldığından emin olun; aksi takdirde Yandex, IP bölgeniz ile DNS konumunuz arasında bir tutarsızlık tespit edecektir.

Rehber

Veri Kazıma, Bölgesel Erişim ve Hizmet Otomasyonu

3 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Yandex yalnızca bir arama motoru değildir — Mail, Haritalar, Disk, Müzik, Market, Wordstat ve daha fazlasından oluşan onlarca hizmetten oluşan bir ekosistemdir. Bu hizmetlerle büyük ölçekte çalışmak, birden fazla IP’den istikrarlı erişim gerektirir. Yandex için proxy, trafiği dağıtmanıza, hız sınırlamalarından kaçınmanıza ve SEO, pazar araştırması ve otomasyon için vazgeçilmez olan bölgeye özel verilere erişmenize olanak tanır.

Yandex için neden proxy'lere ihtiyacınız var?

SEO ve SERP ayrıştırma, en temel kullanım senaryosudur. Yüzlerce anahtar kelimede sıralama kontrolü yapmanız veya farklı Rus bölgelerindeki arama sonuçlarını izlemeniz gerektiğinde, tek bir IP hızla istek sınırına ulaşır. Yandex, konuma göre yoğun şekilde kişiselleştirilmiş sonuçlar sunar; lr parametresi bölgesel hedeflemeyi kontrol etse de, doğru veriler için ilgili coğrafyadan IP'lere de ihtiyacınız vardır.Wordstat araştırması dikkatli yaklaşım gerektirir. Yandex’in anahtar kelime aracı, istek sıklığına ve oturumlara karşı hassastır. Çok kısa sürede çok fazla istek, CAPTCHA’lara veya geçici engellemelere yol açar. Proxy’ler uygun oturum çerezlerini korurken sorguları birden fazla IP’ye dağıtmanıza olanak tanır.

Bölgesel değerlendirmeler

Yandex, sonuçları şehir bazında büyük ölçüde kişiselleştirir. Rusya pazar araştırması için Rus IP'lerine ihtiyacınız vardır. Diğer BDT ülkeleri için yerel IP'ler daha iyi çalışır. Arama motoru şunları kontrol eder:

  • IP coğrafi konum
  • Tarayıcı dil başlıkları
  • Çerez/oturum verileri
  • URL'lerdeki lr (konum bölgesi) parametresi

Her IP adresi için tek bir bölgesel profil kullanın. Aynı IP’yi kullanırken farklı bölgeler veya diller arasında geçiş yaparsanız, Yandex bunu şüpheli davranış olarak işaretler ve daha sık CAPTCHA gösterir. Örneğin, Moskova bölgesinden Rusça arama yapıp hemen ardından Ukraynaca sorgulara geçmeyin — farklı bölgeler için ayrı IP’ler kullanın.

Engellerden ve CAPTCHA'lardan kaçınma

Yandex’in anti-bot sistemi oldukça agresiftir. Engellenmeleri azaltmak için:

  • Oturumları kademeli olarak başlatın. Hemen yoğun istek göndermeyin. Yavaş başlayın, çerezleri koruyun, oturum geçmişi biriktirin.
  • İnsansı aralıklar. İstekler arasına gerçekçi gecikmeler ekleyin. Rate limit'e ulaştığınızda üstel geri çekilme (exponential backoff) uygulayın.
  • Başlıkları normalleştirin. User-Agent, Accept-Language ve saat dilimini proxy’nizin konumuyla eşleştirin. Tutarsızlıklar tespit mekanizmalarını tetikler.
  • Bir worker, bir IP, bir bölge. Farklı görevleri veya bölgeleri aynı proxy üzerinden çalıştırmayın. Her bot veya script tek bir belirli işi üstlenmeli — her şeyi bir arada karıştırmak şüpheli sinyal üretir.
  • Sonuçları önbelleğe alın. Zaten sahip olduğunuz verileri yeniden çekmeyin. Sonuçları depolayarak ve yeniden kullanarak toplam istek hacmini azaltın.

En iyi çalışan proxy'ler hangileridir

Paket proxy’leri çoğu Yandex görevi için uygundur. Büyük bir IP havuzu, ayrıştırma işlemlerini ölçeklendirmenize, hesapları ayırmanıza ve ekip halinde çalışmanıza olanak tanır. Toplu alımlarda IP başına maliyet minimumdur. Özel proxy’ler Müzik veya Disk’teki hesaba özel görevler için daha uygundur. Adanmış IP’ler diğer kullanıcılarla çakışmayı önler ve istikrarlı, tutarlı erişim sağlar. Tüm IP’ler kendi altyapımızda barındırılmakta olup 7/24 izleme ve tam kalite kontrolü sağlanmaktadır — bu da yoğun yük altında bile Yandex görevleri için tutarlı performans anlamına gelir.