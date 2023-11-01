İsrail Proxy

Evet, bunlar için idealdir. Her ne kadar veri merkezi proxy'leri olsalar da, tüm büyük GeoIP veritabanlarında doğru şekilde İsrail olarak tanımlanırlar. Bu, sunucu taraflı IP'ler için nadir bir özelliktir ve güvenlik alarmlarını tetiklemeden Yad2 ile Zap gibi yerel platformlarda çalışırken yüksek başarı oranları ve istikrar sağlar.