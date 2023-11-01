Proxy satın almanın dört yolu. Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.
Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
ÖzelKişisel, tek bir IP'den
ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygun
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
İsrail’de 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
İsrail proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Test notları
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
2011yılından beri proxy hizmeti
Konumlar ve stok
FineProxy, iş ihtiyaçlarım için güvenilir bir araç oldu. Proxy’ler hızlı, kararlı ve birçok konumdan erişilebilir. Uygun fiyatlı, müşteri hizmetleri ekibi ise hızlı yanıt veriyor ve bilgili. İhtiyacı olan herkese şiddetle tavsiye edilir. Bunu oku ve bir tane daha yaz
W3sazzadProxyRate, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak
FineProxy’yi uzun zamandır kullanıyorum ve müthiş! Hizmet hızlı, güvenilir ve aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda IP var. İster gizlilik ister farklı bölgelerdeki içeriklere erişmek için olsun, FineProxy her zaman beklentileri karşıladı.
BrilliantcompanyFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak
Yük altında hız
Web kazıma için fineproxy.org proxy’lerini birkaç ay önce kullanmaya başladım. Geniş IP adresi seçeneği, yüksek hız ve farklı proxy türleri süreci olabildiğince rahat hâle getirdi. Tavsiye ederim.
VladimmirisSaasHub, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak
Güzel bir hizmet; proxy’ler çok hızlı, destek çok hızlı, IP havuzu temiz ve büyük. Tüm arkadaşlarıma ve size tavsiye etmek istiyorum!
lake joiTrustpilot, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak
Trafik asla ölçülmez
Muhteşem iş Muhteşem iş – Harika proxy’ler Muhteşem iş, ekip! Bu hizmeti daha yeni keşfettim ve gerçekten etkilendim — bu fiyata sunduğunuz değer inanılmaz. Bir de şimdi sınırsız konut erişimi mi var? Bu bambaşka bir seviye. Hepinize büyük saygı duyuyorum. Kesinlikle geri geleceğim!
Diğer sağlayıcılar GB, hatta istek başına ücret alırken bu ekip misyonuna sadık kalıyor ve sınırsız bant genişliğine sahip, makul fiyatlı veri merkezi proxy’leri sunuyor. Böyle bir hizmet için internetin her yerine baktım ve onları bulduğuma oldukça memnunum.
bhwowsersNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak
Bu proxy'ler yerel pazaryerlerinden (Yad2, Zap) veri kazıma için uygun mu?Evet
Evet, bunlar için idealdir. Her ne kadar veri merkezi proxy'leri olsalar da, tüm büyük GeoIP veritabanlarında doğru şekilde İsrail olarak tanımlanırlar. Bu, sunucu taraflı IP'ler için nadir bir özelliktir ve güvenlik alarmlarını tetiklemeden Yad2 ile Zap gibi yerel platformlarda çalışırken yüksek başarı oranları ve istikrar sağlar.
Bu proxy'ler İsrail'deki finansal ve devlet portallarıyla çalışır mı?Hayır
Hayır, bu kaynaklar erişime kapalıdır. Tamamen yasal ve kurallara uyan, "white-hat" bir iş modeli yürütüyoruz; bu nedenle devlet sitelerine ve çoğu finansal kuruma erişim sunucu düzeyinde engellenmiştir. Bu, IP havuzumuzun temizliğini ve meşru kullanım senaryoları için uzun vadeli hizmet istikrarını garanti altına alır.
Haber kaynaklarına (Haaretz, Ynet) erişimde kısıtlamalar var mı?Kısıtlama yok
Hiçbir kısıtlama yoktur. Haber portallarına ve medya kaynaklarına tam erişim sağlarsınız. Bu sayede yerel içerikleri görüntüleyebilir ve haberleri, ülke içindeki gerçek bir kullanıcının göreceği şekilde toplayabilirsiniz.
Hangi protokoller destekleniyor?Tam protokol desteği
Tam bir protokol yelpazesini destekliyoruz: HTTP, HTTPS (her IP için benzersiz bir SSL sertifikası ile), SOCKS4 ve SOCKS5 (daha kolay yapılandırma için farklı portlarda çalışır). UDP desteği, teknik destek aracılığıyla talep üzerine etkinleştirilebilir.
Yetkilendirme nasıl çalışır?IP izin listesi
Güvenlik, IP beyaz listesi yönetimine dayanır. Hizmet başına en fazla 5 kendi IP adresinizi ekleyebilirsiniz. İki mod kullanılabilir: Yalnızca IP beyaz listesi. IP beyaz listesi + kullanıcı adı/şifre. IP'nizi önce beyaz listeye eklemeden proxy'leri kullanmak teknik olarak mümkün değildir.
Proxy'leriniz farklı araçlarla ne kadar uyumlu?Tüm araçlarla uyumlu
Proxy'lerimiz aşağıdakiler de dahil olmak üzere tüm önemli yazılım araçları ve platformlarıyla uyumludur: Web kazıma çerçeveleri Tarayıcı otomasyon araçları Veri toplama yazılımı Pazarlama analitiği platformları Araştırma uygulamaları
Canlı İsrail proxy'leri Her 15 dakikada güncellenir
Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel İsrail proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.