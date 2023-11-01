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Fransa Proxy

Güvenilir statik Fransa IPv4 proxy'leri — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, ,9 çalışma süresi, sınırsız trafik

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Fransa’da 100 veri merkezi IP satın alın ve 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Fransa proxy trafiğimin bugünkü başarı oranını gösterin
  • Bu hafta süresi dolan, $200 altındaki her hizmeti yenileyin
  • Sonraki yenileme ücretsiz olduğunda IP’lerimi döndürün
  • En güncel proxy listesini JSON olarak dışa aktarın
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Belirli bir konuda teknik destekten anında yanıt! Ukrayna pazarında saygın bir şirket! Sorunsuz, hızlı çalışma! Çalışma kalitesini belirlemenize olanak tanıyan bir deneme süresi var! Çok memnun kaldım ve herkese tavsiye ediyorum!

Viktoriya MarchenkoFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy, sağladığı IP sayısına göre gördüğüm en iyi fiyatlardan bazılarını sunuyor. Paketlerini temel anonim gezinme ve zaman zaman coğrafi olarak kısıtlanmış içeriklere erişmek için kullanıyorum. Bazı premium rakiplerin gösterişli kullanıcı arayüzüne sahip olmayabilir ama maliyet-performans oranı rakipsiz. Genel giderlerden tasarruf etmek isteyen herkes için harika.

Bode HughDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy proxy hizmetini birkaç aydır kullanıyorum ve çok memnunum. Yüksek bağlantı hızı, güvenilir veri koruması ve çok çeşitli konumlar, onu internette çalışmak için mükemmel bir araç hâline getiriyor. Tavsiye ederim!

RobertSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy oyunun kurallarını değiştirdi. Hızlar mükemmel, çalışma süresi tutarlı ve arayüz kullanıcı dostu. Ne zaman sorum olsa destek hızla yanıt verdi. Gerçekten güvenilir bir proxy hizmeti.

isaac kipropNorton Safe Web, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Trafik asla ölçülmez

FineProxy’yi 2 yıldır kullanıyoruz. Sınırsız bant genişliği ve bağlantı gerçekten harika ve istikrarlı. Kesinlikle tavsiye ederim.

David RhodesTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

Tüm kullanıcılara sınırsız bant genişliği, uygun fiyatlandırma ve kullanıcı dostu bir deneyimle yüksek hızlı, güvenli proxy’ler sağlıyorlar. Gerçekten güzel bir hizmet, fineproxy.org’u %100 tavsiye ediyorum.

DJFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Fransa dışından gezindiğimde Fransız siteleri neden farklı fiyat gösteriyor?KDV dahil zorunlu

Fransız yasaları, fiyatların KDV dahil gösterilmesini zorunlu kılar (TVA — şu an ). .fr uzantılı bir mağazayı Fransız olmayan bir IP ile ziyaret ettiğinizde, site KDV hariç fiyatlar gösterebilir, bölgesel bir vitrine yönlendirebilir veya yalnızca yurt içi müşterilere sunulan teslimat seçeneklerini gizleyebilir. LeBonCoin, FR dışı ziyaretçiler için bazı ilanları yüklemez bile. Fransız platformlarda fiyat veya stok takibi yapıyorsanız Fransız bir IP'ye ihtiyacınız var — aksi takdirde gerçek bir Fransız müşterinin gördüğüyle eşleşmeyen verilere bakıyorsunuz.

Çerez onay banner'ları Fransız sitelerde scraper'ımı bozuyor. Proxy yardımcı olur mu?Proxy yetmez

Bu sorunu tek başına proxy çözmez. CNIL (Fransa'nın veri düzenleyicisi) GDPR'ı sıkı bir şekilde uygular, bu yüzden çoğu .fr sitesinde sayfa içeriğini tıklayana kadar engelleyen bir TCF onay katmanı bulunur. İşe yarayan yöntem şudur: onayı bir kez kabul edin, ortaya çıkan TCF çerez dizesini alın ve ardından her istekle birlikte gönderin. Header'larınızda Accept-Language: fr-FR değerini de koruyun — buradaki tutarsızlıklar, doğru çerezle bile yeni bir onay banner'ı tetikleyebilir.

.fr sitelerinde siparişi tamamlarken ekstra kimlik doğrulama adımları tetikleniyor. IP sorunu mu?Kısmen

Kısmen, ancak büyük oranda konu düzenlemelerdir. PSD2, AB genelinde çevrimiçi ödemeler için Güçlü Müşteri Kimlik Doğrulaması (SCA) gerektirir ve Fransız bankaları bunu 3-D Secure aracılığıyla uygular. Proxy kullanın veya kullanmayın, bu gerçekleşecektir. Sabit bir Fransız IP'nin gerçekten yardımcı olduğu nokta, ödeme oturumunu tek bir konumda tutmasıdır — eğer ödeme geçidi, ödeme sırasında bir konum atlaması görürse, bu daha fazla doğrulama adımı ekler. Ayrıca bilmenizde fayda var: Carte Bancaire (CB), Fransa'daki varsayılan kart ağıdır, bu yüzden her .fr ödemesinde karşınıza çıkmasını bekleyin.

Hangi Fransız platformları özellikle FR IP'si gerektiriyor?Büyük platformlar

En büyükleri: elektronik ve genel perakende için Cdiscount ve Fnac-Darty, ilanlar için LeBonCoin (çok agresif coğrafi filtreleme), flaş indirimler için Veepee (yalnızca FR erişimi) ve yerel pazar ilanları için Vinted France. Fransız yayın hizmetleri — Canal+, France.tv, Molotov — FR dışı trafiği tamamen coğrafi olarak engeller. Google.fr SERP sonuçları da IP konumuna göre farklılık gösterir, bu nedenle FR proxy'si olmadan SEO izleme yaparsanız yanlış sıralama verileri alırsınız.

Fransız web siteleri hangi anti-bot sistemlerini kullanıyor?Çoğu Akamai kullanır

Büyük .fr alan adlarının çoğu Akamai kullanır. Cloudflare ikinci sıradadır, Imperva daha az görülür. IP'nin kendisi kontrol ettikleri şeylerin küçük bir kısmıdır — tarayıcı dili, saat dilimi, çerez onay banner'ını nasıl işlediğiniz, TLS parmak izi hepsi daha önemlidir. Yaygın hata: 429 hatası aldığınız an IP değiştirmek. Bu genellikle durumu daha da kötü yapar, çünkü istek paterni aynı kalırken adres aniden değişir ve şüphe puanını yükseltir. Yavaşlamak ve beklemek daha iyi bir yaklaşımdır.

Fransa için statik mi yoksa dönen IP mi?Oturum için statik

Göreviniz oturum açmayı, sepet tutmayı veya siparişi tamamlamayı içeriyorsa statik kullanın. Tüm oturum boyunca tutarlı tek bir IP istiyorsunuz. Dönen IP'ler, durum korumanıza gerek olmayan genel sayfaları scrape etmek için mantıklıdır: ürün katalogları, arama sonuçları, ilanlar. Kaçınmanız gereken bir konu: aynı iş akışında ikisini birden kullanmak. Ve eğer bir site statik IP'lerinize hız sınırı koymaya başlarsa, tüm kurulumunuzu rotasyona geçirmeyin — yalnızca engellenen belirli endpoint'lerde dönen IP kullanın.

FineProxy hangi türde Fransa proxy'leri satıyor?Üç seçenek

Üç seçenek bulunur. Statik veri merkezi IPv4, en hızlısıdır — sabit Fransız IP'lerdir ve API çağrıları, izleme ve hedef sitenin IP türünü önemsemediği her durum için uygundur. Statik ISP (static-residential) IPv4, tüketici ISP adlarına kayıtlıdır ve normal ev bağlantıları gibi görünür — hedef site veri merkezi aralıklarını engelliyorsa daha iyi bir tercihtir. Dönen proxy'lerde coğrafi havuzda Fransa dahildir ve her istekte yeni bir IP sağlar; büyük hacimli salt okunur scraping için idealdir. Üç tür de yalnızca Fransa (FR) düzeyinde çalışır, şehir veya ASN seçimi yoktur. Statik planlar sınırsız trafik ile IP başına faturalandırılır, dönen proxy'lerde API kredisi başına faturalandırma yapılır.

Satın almadan önce test edebilir miyim?48 saatlik proxy’ler

48 saatlik proxy’ler. Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

Ödeme yöntemleriStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, AB kartı çıkaran bankalar) ve kripto. Faturalandırma USD üzerinden, varsayılan olarak aylık — bir yıla kadar ödemelerinizi peşin yapabilirsiniz. Yenilemelerde indirim.

İadeler24 saat iade

24 saat içinde koşulsuz para iadesi. Bu süre içinde bir destek talebi açın, geri ödeme hangi yöntemle ödeme yaptıysanız aynı yöntemle yapılır. Genellikle birkaç iş günü sürer.

Canlı Fransa proxy'leri
Her 15 dakikada güncellenir

Hız ve çalışma süresi için düzenli doğruladığımız ücretsiz genel Fransa proxy'leri. Tek bir IP kopyalayın veya güncel listeyi dışa aktarın — kayıt gerekmez.

Protokol
Anonimlik
Port
Son kontrol
19 çevrimiçi·Daha fazlası mı? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Puan ProtokollerAnonimlikŞehirHız Çalışma süresi Son kontrol İşlem
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitDünya geneli
500 Mbps
99.97%
Az önce
Satın alın
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
5.04 Mbps
100.0%
18 sa önce
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 sa önce
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitParis
1.86 Mbps
100.0%
1 sa önce
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 sa önce
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
9.00 Mbps
99.5%
1 sa önce
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 sa önce
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 sa önce
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 sa önce
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.39 Mbps
97.9%
1 sa önce
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 sa önce
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ŞeffafParis
1.96 Mbps
100.0%
1 sa önce
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 sa önce
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 sa önce
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 sa önce
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Şeffaf
2.56 Mbps
31.4%
2 sa önce
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
1.25 Mbps
14.9%
2 sa önce
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 sa önce
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 sa önce
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elit
602 Kbps
13.2%
3 sa önce
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