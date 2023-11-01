Display reklamlara ayda 10.000 $ harcıyorsunuz. Kontrol paneli gösterimlerin arttığını, tıklama oranının (CTR) sağlıklı göründüğünü söylüyor. Peki bu trafiğin ne kadarı, banner'larınızı doğru yerlerde gören gerçek insanlardan geliyor?

Reklam dolandırıcılığı sektöre yılda yaklaşık 65 milyar dolara mal olmaktadır. Tıklama çiftlikleri, görünmez reklam yerleşimleri, insan gibi davranan bot'lar, "premium" envanter satmak için kimliğini taklit eden web siteleri — yöntemler çeşitli ve sürekli gelişmektedir. Doğrulama, kampanyalarınızda gerçekte neler olduğunu öğrenmenin tek yoludur.

proxy'lerin çözdüğü temel sorun

Reklam ağları, kimin baktığına bağlı olarak farklı içerikler gösterir. Teksas'tan gelen bir ziyaretçi bir reklam seti görürken, Almanya'dan gelen biri bambaşka bir set görür. Bilinen bir doğrulama hizmetinin kontrol ettiğini fark eden dolandırıcılar IP'yi tespit edip, normalde gösterdikleri sahte içerikler yerine tertemiz bir sayfa sunabilirler.

Reklam doğrulama proxy'si, reklam yerleşimlerini herhangi bir konumdan sıradan bir kullanıcıymış gibi kontrol etmenizi sağlar. Özel işaretler yok, tespit yok — sadece belirli bir şehir veya ülkeden gelen normal görünümlü bir istek.

gerçekte neyi kontrol ediyorsunuz

En büyük sorun coğrafi doğruluktur. ABD, İngiltere ve Kanada'da gösterimler için ücret ödediniz. Gerçekten oralarda gösteriliyor mu? Bu konumlardan kendiniz kontrol etmediğiniz sürece, reklam ağının kendi raporlamasına güveniyorsunuz — bu da tilkiye kümes güvenli mi diye sormak gibi bir şey.

Coğrafi doğrulamanın yanı sıra yerleşim kalitesi de önemlidir. Banner'larınızın şüpheli içeriklerin yanında görüntülenmesi, kimse tıklamasa bile marka itibarınıza zarar verir. Reklam doğrulama, bu durum bir PR sorununa dönüşmeden önce tespit etmenizi sağlar.

Bir de dolandırıcılığın kendisi var: reklamlar üst üste yığılmış ve sadece biri görünür, teknik olarak «yüklenen» ancak kimsenin göremediği tek piksellik banner'lar, gösterim sayılarını şişiren bot trafiği. Tüm bunlar bütçenizi sıfır getiriyle tüketir.

Kontrolleri ölçeklendirme

Proxy bağlantılı bir tarayıcıdan manuel kontroller — küçük bir kampanya için yeterlidir. Ancak 15 ülkede, birden fazla ağda reklam yayınlıyorsanız otomasyona ihtiyacınız var. Hedef coğrafyalardaki proxy'ler üzerinden sayfaları yükleyen, reklam yerleşimlerinin ekran görüntüsünü alan ve beklenen kreatiflerle karşılaştıran scriptler gerekir.

Datacenter proxy'ler bu tür toplu kontroller için gayet iyi çalışır. Reklam sunan sayfaları büyük ölçekte ziyaret edip veri topluyorsunuz — bu, hesap yönetiminden çok veri kazımaya yakın bir işlemdir; dolayısıyla datacenter IP'lerin hızı ve hacmi, ev kullanıcısı gibi görünmekten daha önemlidir. Farklı lokasyonlardaki yüzlerce IP, tüm hedef pazarlarınızı tek seferde kapsamanızı sağlar.

Reklam ağının doğrulama trafiğini aktif olarak tespit etmeye çalıştığı durumlarda — özellikle gelişmiş dolandırıcılık önleme sistemleriyle — ISP proxy'ler ekstra bir güvenilirlik katmanı sağlar. Ev bağlantısı gibi görünürler ancak datacenter seviyesinde altyapı üzerinde çalışırlar.

AdSense ve yayıncı tarafı doğrulama

Yayıncı tarafındaysanız, Google'ın farklı ülkelerde sayfalarınızda gerçekte hangi reklamları sunduğunu bilmek istersiniz. Adsense yükleme kontrolleri için en iyi proxy, hedef bölgeden hızlı bir bağlantıdır — kendi sayfanızı proxy üzerinden yükler ve ziyaretçilerinizin tam olarak ne gördüğünü görürsünüz. Bu sayede düşük kaliteli reklamverenleri, uygunsuz içerikleri veya gelirinizi etkileyen coğrafi hedefleme sorunlarını tespit edebilirsiniz.

Arbitraj ekipleri de aynı yaklaşımı kullanır: trafik yönlendirmeden önce belirli coğrafyalarda hangi tekliflerin ve reklamların göründüğünü kontrol ederler.

Rakip reklam takibi

Reklam doğrulama için en iyi proxy yalnızca kendi kampanyalarınızla sınırlı değildir. Rakiplerinizin hangi reklamları yayınladığını, hangi kreatif materyalleri test ettiğini ve reklamlarını nereye yerleştirdiğini izlemek — tüm bunlar, rakiplerinizin hedef aldığı lokasyonlardan tespit edilmeden veya engellenmeden sayfa yüklemeyi gerektirir. Önemli pazarlardaki bir özel proxy havuzu bu ihtiyacı karşılar.