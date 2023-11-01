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Reklam doğrulama proxy

Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.

Planınızı yapılandırın →48 saatlik proxy’ler
KotasızGB başına ücret yok
AMD EPYCEn yeni nesil sunucu donanımı
80 Gbps'ye kadarSunucu başına uplink
REST + MCPAPI ile sağlayın ve yönetin

Proxy planınızı oluşturun.

Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.

ÜlkeIP sayısı
UDP desteği
Kapalı

Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.

Tek pakette birden fazla ülke, ek beyaz liste IP’leri veya bağlantılar mı gerekiyor?Kontrol panelinde oluşturun

Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.

Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Paket veri merkezi.

Burada önerilirPaket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlıÖzelKişisel, tek bir IP'denISPStatik, ISP'ye kayıtlı adreslerDönenAPI kredisiyle faturalandırılır
En uygunYüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Adres başına kişiEn fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.En fazla 5Paylaşımlı havuz
Platform güveniStandartVeri merkezi ASNYüksek — özel kullanımYüksek — ISP kayıtlıHavuza göre değişir
Başlangıç fiyatı$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimum sipariş100 IP1 IP100 IP2.5M kredi
Adres süresiDönem boyunca statikDönem boyunca statikDönem boyunca statikİstekte değişir
Bant genişliğiKotasızKotasızKotasızKredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
UDP / sesli aramalarİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiİsteğe bağlı eklentiKullanılamaz
ProtokollerHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Kimlik doğrulamaİzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.API anahtarı
Planları görüntüleyinÖzel proxy planlarını görüntüleyinISP planlarını görüntüleyinPlanları görüntüleyin
Burada önerilir

Paket veri merkezi

Bloklar halinde satılır, paylaşımlı

En uygun

Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.

Adres başına kişi

En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.

Platform güveni

StandartVeri merkezi ASN

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Planları görüntüleyin

Özel

Kişisel, tek bir IP'den

En uygun

Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.

Adres başına kişi

1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.

Platform güveni

Yüksek — özel kullanım

Başlangıç fiyatı

$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.

Minimum sipariş

1 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

Özel proxy planlarını görüntüleyin

ISP

Statik, ISP'ye kayıtlı adresler

En uygun

ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.

Adres başına kişi

En fazla 5

Platform güveni

Yüksek — ISP kayıtlı

Başlangıç fiyatı

$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık

Minimum sipariş

100 IP

Adres süresi

Dönem boyunca statik

Bant genişliği

Kotasız

UDP / sesli aramalar

İsteğe bağlı eklenti

Protokoller

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Kimlik doğrulama

İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.

ISP planlarını görüntüleyin

Dönen

API kredisiyle faturalandırılır

En uygun

Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.

Adres başına kişi

Paylaşımlı havuz

Platform güveni

Havuza göre değişir

Başlangıç fiyatı

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimum sipariş

2.5M kredi

Adres süresi

İstekte değişir

Bant genişliği

KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.

UDP / sesli aramalar

Kullanılamaz

Protokoller

HTTP, SOCKS5

Kimlik doğrulama

API anahtarı

Planları görüntüleyin

48 saatlik proxy’ler

Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.

48 saatlik proxy’ler

Öne çıkan proxy konumları

FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.

Tüm konumları görüntüleyin

Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.

FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.

Sonra şöyle deyin

  • Hedef ülkelerimde 300 veri merkezi IP satın alın
  • Reklam proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
  • Bölgesel proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
  • Bugün en yüksek hata oranına sahip proxy hizmetlerini görüntüleyin
  • Proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
Daha fazla bilgi API anahtarı oluşturun
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.

Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin

Paranızı harcamak

Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.

Teklif edilenden fazla ödeme

Her satın alma, teklifteki expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.

Keyfi iptal

Geri alınamaz iki araç, confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.

Çift tahsilat

Para hareketi çağrıları bir idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.

MCP: 49 araç · 9 izin kapsamıJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · durumsuzREST API: 49 işlem · OpenAPI 3.1

Manuel kurulum

Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.

TÜM ENTEGRASYONLAR

Sistemler

Tarayıcılar

Uygulamalar

Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.

FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.

Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.

500 Mbps

standart uzak sunucu testlerinde proxy başına

99.97%

oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu

96

tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı

0

bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik

Özel AMD EPYC

Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.

Kendi alt ağlarımız

IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.

80 Gbps uplink

Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.

Tier III / IV

Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.

Test notları

Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.

Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.

Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.

2011yılından beri proxy hizmeti

Konumlar ve stok

Sık sık seyahat ediyorum, bu yüzden bu satıcının ürünlerini kullanıyorum! Kalitesi ve nispeten ucuz fiyatı bana uyuyor! İşim, bölgemdeki sitelerin engellendiği ülkelere sık sık gitmemi gerektiriyor! Bu proxy’leri kullanmak sorunu çözüyor!

Cergei VoloskovFineProxy iç platformuİngilizceden çevrildiKaynak

FineProxy’yi ağırlıklı olarak coğrafi kısıtlamaları aşmak ve farklı bölgelerdeki reklamları kontrol etmek için kullanıyorum; her şeyi kusursuzca hallediyor. CAPTCHA yok, kara listeye alınmış IP yok — en azından şimdiye kadar. Başlıca proxy hizmetim hâline geldi ve şimdiden birkaç arkadaşıma tavsiye ettim.

lltr6SaasHub, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yük altında hız

FineProxy’yi bir süredir kullanıyorum ve hizmetleri inanılmaz derecede güvenilir. Bağlantı hızları sürekli yüksek, çalışma süresi ise neredeyse kusursuz. Kararlı proxy’lere ihtiyaç duyan herkese şiddetle tavsiye ederim!

RehanNorton Safe Web, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Kesinlikle etkilendim! Hızlar inanılmaz; sorunsuzca gezinip yayın izleyebiliyorum. Kullanıcı arayüzü sezgisel olduğu için sunucular arasında geçiş yapmak kolay. Güvenilir ve hızlı bir proxy’ye ihtiyacınız varsa tercih etmeniz gereken bu!.

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ yıl önceİngilizceden çevrildiKaynak

API ve ajan erişimi

Karmaşık kurulumlarla uğraşmadan proxy kullanmak isteyenler için çok kullanışlı bir hizmet. Her şey hızla başlıyor, çeşitli ülkeler mevcut ve yeterli sayıda plan seçeneği var. Proxy’yi analiz ve otomasyon işlerinde kullandım ve sonuçlardan tamamen memnun kaldım

EvgeniyDieg, Bu yılİngilizceden çevrildiKaynak

Şirketimiz SEO araştırması, sosyal medya yönetimi, rakip analizi ve otomatik görevler için proxy’lere büyük ölçüde güveniyor. FineProxy, görevlerimizi verimli biçimde yürütmemize yardımcı olan çok çeşitli hızlı, güvenli ve son derece anonim proxy’ler sunarak ekibimiz için adeta kurtarıcı oldu. Kullanıcı dostu kontrol paneli sayesinde birden fazla proxy’yi zahmetsizce yönetmek kolay. Geçmişte denediğimiz diğer proxy sağlayıcılarının aksine FineProxy, faaliyetlerimiz için kritik önem taşıyan istikrarlı hız ve çalışma süresini koruyor. İşletme düzeyinde bir proxy çözümüne ihtiyacınız varsa bu hizmeti denemenizi kesinlikle öneririm!

omkaarSaasHub, Geçen yılİngilizceden çevrildiKaynak

Yorumlar tam metin olarak aktarılır. Müşterinin yanıtlayabileceğimiz bir konuyu dile getirdiği yerde, özgün platformdaki yanıtımız da birlikte gösterilir.

Tüm müşteri yorumları
Reklam doğrulama için kaç proxy'ye ihtiyacım var?Ölçeğe bağlı

Bu tamamen operasyonunuzun büyüklüğüne bağlıdır. 10 farklı ülkedeki kampanyaları kontrol etmek için hedef konum başına bir veya ikişer tane olmak üzere 10-20 IP başlangıç noktası olarak yeterlidir. Binlerce yerleşim üzerinde otomatik doğrulama yapacaksanız, tüm hedef coğrafyalarda yüzlerce IP'den oluşan daha büyük havuzlara ihtiyacınız olacaktır.

veri merkezi proxy'leri kullanabilir miyim, yoksa konut proxy'lerine mi ihtiyacım var?Genelde veri merkezi

Çoğu reklam doğrulama görevi için datacenter proxy'ler işi rahatlıkla görür. Daha hızlı ve daha ekonomiktirler. Tek istisna, reklam ağlarının bağlantı türünü kontrol edip datacenter IP'lere farklı içerik sunduğu durumlardır. Bu durumda ISP proxy'ler sorunu çözer — ev bağlantısı gibi görünürler ancak trafik limiti yoktur.

proxy üzerinden AdSense yükleme tam olarak nedir?Konuma özel görüntüleme

Belirli bir ülkeden proxy aracılığıyla kendi sitenizi (veya herhangi bir siteyi) ziyaret edip, o konumdaki ziyaretçiler için hangi Google AdSense reklamlarının gösterildiğini görmek anlamına gelir. Yayıncılar bu yöntemi farklı coğrafyalardaki reklam envanterlerini anlamak için kullanır. Arbitraj ekipleri kampanya başlatmadan önce hangi tekliflerin hangi pazarlarda aktif olduğunu araştırmak için kullanır.

Reklam ağları doğrulama IP'lerimi engelleyebilir mi?Rotasyon yardımcı olur

Tek bir adresten art arda çok fazla istek gönderiyorsanız olabilir. Bir IP havuzu üzerinden rotasyon yaparak bu sorunu çözebilirsiniz — bunu kendi tarafınızda ya da proxy hizmeti aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Veri merkezi proxy'leri ile isteklerinizi binlerce IP'ye eşit şekilde dağıtabilirsiniz.

reklam doğrulama yasal mı?Evet

Evet. Kendi reklamlarınızın nerede ve nasıl gösterildiğini kontrol etmek standart bir sektörel uygulamadır. Kamuya açık sayfalardan rakip reklam yerleşimlerini izlemek de yasaldır — herhangi bir sıradan ziyaretçinin göreceği aynı içeriği görüyorsunuz.

DoubleVerify, IAS veya MOAT gibi doğrulama platformlarıyla çalışıyor mu?Evet

Evet. Bu platformlar genellikle özel proxy yapılandırmalarını destekler veya kendi altyapınız aracılığıyla topladığınız verileri beslemenize olanak tanır. Doğrulama betiklerinizi FineProxy IP'leri üzerinden yönlendirebilir ve sonuçları — ekran görüntüleri, reklam etiketleri, yerleşim URL'leri — DoubleVerify, IAS veya MOAT panellerine API'leri aracılığıyla aktarabilirsiniz. Bu, özellikle platformun varsayılan olarak kapsadığının ötesinde coğrafi konuma özel kontroller yapmanız gerektiğinde veya platformun kendi raporlarıyla çapraz doğrulama yapmak için bağımsız bir doğrulama katmanı istediğinizde kullanışlıdır.

Rehber

reklam doğrulama gerçekte nasıl çalışır — ve proxy'lerin rolü nedir?

4 dk okumaFineProxy ağ ekibi

Display reklamlara ayda 10.000 $ harcıyorsunuz. Kontrol paneli gösterimlerin arttığını, tıklama oranının (CTR) sağlıklı göründüğünü söylüyor. Peki bu trafiğin ne kadarı, banner'larınızı doğru yerlerde gören gerçek insanlardan geliyor?

Reklam dolandırıcılığı sektöre yılda yaklaşık 65 milyar dolara mal olmaktadır. Tıklama çiftlikleri, görünmez reklam yerleşimleri, insan gibi davranan bot'lar, "premium" envanter satmak için kimliğini taklit eden web siteleri — yöntemler çeşitli ve sürekli gelişmektedir. Doğrulama, kampanyalarınızda gerçekte neler olduğunu öğrenmenin tek yoludur.

proxy'lerin çözdüğü temel sorun

Reklam ağları, kimin baktığına bağlı olarak farklı içerikler gösterir. Teksas'tan gelen bir ziyaretçi bir reklam seti görürken, Almanya'dan gelen biri bambaşka bir set görür. Bilinen bir doğrulama hizmetinin kontrol ettiğini fark eden dolandırıcılar IP'yi tespit edip, normalde gösterdikleri sahte içerikler yerine tertemiz bir sayfa sunabilirler.

Reklam doğrulama proxy'si, reklam yerleşimlerini herhangi bir konumdan sıradan bir kullanıcıymış gibi kontrol etmenizi sağlar. Özel işaretler yok, tespit yok — sadece belirli bir şehir veya ülkeden gelen normal görünümlü bir istek.

gerçekte neyi kontrol ediyorsunuz

En büyük sorun coğrafi doğruluktur. ABD, İngiltere ve Kanada'da gösterimler için ücret ödediniz. Gerçekten oralarda gösteriliyor mu? Bu konumlardan kendiniz kontrol etmediğiniz sürece, reklam ağının kendi raporlamasına güveniyorsunuz — bu da tilkiye kümes güvenli mi diye sormak gibi bir şey.

Coğrafi doğrulamanın yanı sıra yerleşim kalitesi de önemlidir. Banner'larınızın şüpheli içeriklerin yanında görüntülenmesi, kimse tıklamasa bile marka itibarınıza zarar verir. Reklam doğrulama, bu durum bir PR sorununa dönüşmeden önce tespit etmenizi sağlar.

Bir de dolandırıcılığın kendisi var: reklamlar üst üste yığılmış ve sadece biri görünür, teknik olarak «yüklenen» ancak kimsenin göremediği tek piksellik banner'lar, gösterim sayılarını şişiren bot trafiği. Tüm bunlar bütçenizi sıfır getiriyle tüketir.

Kontrolleri ölçeklendirme

Proxy bağlantılı bir tarayıcıdan manuel kontroller — küçük bir kampanya için yeterlidir. Ancak 15 ülkede, birden fazla ağda reklam yayınlıyorsanız otomasyona ihtiyacınız var. Hedef coğrafyalardaki proxy'ler üzerinden sayfaları yükleyen, reklam yerleşimlerinin ekran görüntüsünü alan ve beklenen kreatiflerle karşılaştıran scriptler gerekir.

Datacenter proxy'ler bu tür toplu kontroller için gayet iyi çalışır. Reklam sunan sayfaları büyük ölçekte ziyaret edip veri topluyorsunuz — bu, hesap yönetiminden çok veri kazımaya yakın bir işlemdir; dolayısıyla datacenter IP'lerin hızı ve hacmi, ev kullanıcısı gibi görünmekten daha önemlidir. Farklı lokasyonlardaki yüzlerce IP, tüm hedef pazarlarınızı tek seferde kapsamanızı sağlar.

Reklam ağının doğrulama trafiğini aktif olarak tespit etmeye çalıştığı durumlarda — özellikle gelişmiş dolandırıcılık önleme sistemleriyle — ISP proxy'ler ekstra bir güvenilirlik katmanı sağlar. Ev bağlantısı gibi görünürler ancak datacenter seviyesinde altyapı üzerinde çalışırlar.

AdSense ve yayıncı tarafı doğrulama

Yayıncı tarafındaysanız, Google'ın farklı ülkelerde sayfalarınızda gerçekte hangi reklamları sunduğunu bilmek istersiniz. Adsense yükleme kontrolleri için en iyi proxy, hedef bölgeden hızlı bir bağlantıdır — kendi sayfanızı proxy üzerinden yükler ve ziyaretçilerinizin tam olarak ne gördüğünü görürsünüz. Bu sayede düşük kaliteli reklamverenleri, uygunsuz içerikleri veya gelirinizi etkileyen coğrafi hedefleme sorunlarını tespit edebilirsiniz.

Arbitraj ekipleri de aynı yaklaşımı kullanır: trafik yönlendirmeden önce belirli coğrafyalarda hangi tekliflerin ve reklamların göründüğünü kontrol ederler.

Rakip reklam takibi

Reklam doğrulama için en iyi proxy yalnızca kendi kampanyalarınızla sınırlı değildir. Rakiplerinizin hangi reklamları yayınladığını, hangi kreatif materyalleri test ettiğini ve reklamlarını nereye yerleştirdiğini izlemek — tüm bunlar, rakiplerinizin hedef aldığı lokasyonlardan tespit edilmeden veya engellenmeden sayfa yüklemeyi gerektirir. Önemli pazarlardaki bir özel proxy havuzu bu ihtiyacı karşılar.

Pratikte ekipler bunu doğrudan stratejiyi etkileyen belirli senaryolar için kullanır. Bir rakibin Black Friday, okula dönüş veya tatil sezonlarında kreatifleri nasıl değiştirdiğini takip edin — hedef coğrafyalardan yayıncı sayfalarını haftalık olarak yükleyin ve mesaj değişikliklerinin zaman çizelgesini oluşturmak için yerleşimlerin ekran görüntülerini alın. Kilit bölgelerinizdeki reklam alanlarında tanıdık olmayan markaların belirmesini izleyerek pazarınıza yeni bir oyuncunun girişini takip edin; Almanya ve Fransa genelinde yeni bir reklamverenin varlığındaki ani artış, herhangi bir basın bülteninden önce genişleme sinyali verir. Ayrıca bir rakibin coğrafyalar arasındaki reklam yerleşim dağılımını karşılaştırabilirsiniz — belki ABD'de video pre-roll kullanıyorken Güneydoğu Asya'da yerel görüntülü reklama güveniyordur — bu da kendi medya planınızı iyileştirmek için kullanabileceğiniz bütçe dağılımını ve kanal önceliklerini ortaya koyar.