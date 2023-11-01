Kripto Proxy

Kullanabilirsiniz, ancak bunları ayırmak daha mantıklıdır. İstek limitleri IP başınadır ve bir borsanın bot'u istekleri hızla tüketiyorsa bu diğer bağlantılarınızı etkilemez. Temiz bir ayrım ayrıca bir şeyler bozulduğunda hata ayıklamayı da kolaylaştırır.