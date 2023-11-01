Kripto Proxy
Görevlerinizi ölçeklendirmek için IPv4 paketleri. HTTP/HTTPS/SOCKS5, ödeme sonrası otomatik teslimat, sınırsız trafik ve API erişimini destekler.
Proxy planınızı oluşturun.
Tam iş yükünüze göre bir plan oluşturun. Proxy türünü, konumları, IP hacmini, fatura dönemini ve isteğe bağlı UDP desteğini seçin—fiyat anında güncellenir.
Güncel planlar yükleniyor…
Temel plan fiyatına 50% ekler. SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) üzerinden çalışır — oyun, VoIP ve yayın için.
Proxy satın almanın dört yolu.
Biri bu iş yüküne uyar.
Tüm FineProxy adresleri IPv4 kullanır. Veri merkezi, özel ve ISP proxy’leri plan süresi boyunca statik kalır; dönüşümlü proxy’ler her istekte değişir. Statik planlara sınırsız trafik dahildir. Vurgulanan seçenek bu sayfanın birincil kullanım alanına uyar: Özel.
|Paket veri merkeziBloklar halinde satılır, paylaşımlı
|Burada önerilirÖzelKişisel, tek bir IP'den
|ISPStatik, ISP'ye kayıtlı adresler
|DönenAPI kredisiyle faturalandırılır
|En uygun
|Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
|Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
|ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
|Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
|Adres başına kişi
|En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
|1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
|En fazla 5
|Paylaşımlı havuz
|Platform güveni
|StandartVeri merkezi ASN
|Yüksek — özel kullanım
|Yüksek — ISP kayıtlı
|Havuza göre değişir
|Başlangıç fiyatı
|$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
|$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
|$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimum sipariş
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kredi
|Adres süresi
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|Dönem boyunca statik
|İstekte değişir
|Bant genişliği
|Kotasız
|Kotasız
|Kotasız
|KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
|UDP / sesli aramalar
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|İsteğe bağlı eklenti
|Kullanılamaz
|Protokoller
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Kimlik doğrulama
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
|API anahtarı
|Planları görüntüleyin
|Özel proxy planlarını görüntüleyin
|ISP planlarını görüntüleyin
|Planları görüntüleyin
Özel
Kişisel, tek bir IP'den
Uzun ömürlü hesap oturumlarıProfil başına bir adres, yalnızca sizin kullanımınızda.
1 — sizTüm süre boyunca başka kimse kullanmaz.
Yüksek — özel kullanım
$12 / 100 IPsTam ihtiyacınız olanı satın alın.
1 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Paket veri merkezi
Bloklar halinde satılır, paylaşımlı
Yüksek hacimli botlar ve izlemeKalıcı hesap olmadan çalışma için.
En fazla 5İtibar kısmen komşularınıza bağlıdır.
StandartVeri merkezi ASN
$12 / 100 IPs$0.12 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
ISP
Statik, ISP'ye kayıtlı adresler
ASN'yi değerlendiren hedeflerBir internet sağlayıcısına kayıtlı.
En fazla 5
Yüksek — ISP kayıtlı
$30 / 100 IPs$0.30 adres başına, aylık
100 IP
Dönem boyunca statik
Kotasız
İsteğe bağlı eklenti
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
İzin verilen IP listesiKullanıcı adı ve şifre eklenebilir.
Dönen
API kredisiyle faturalandırılır
Toplama, hesap değilKalıcı oturum adresi değiştirmemeli.
Paylaşımlı havuz
Havuza göre değişir
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kredi
İstekte değişir
KredilerGigabayt değil, istek başına faturalandırılır.
Kullanılamaz
HTTP, SOCKS5
API anahtarı
48 saatlik proxy’ler
Görevinize uygun bir plan oluşturun ve proxy’leri gerçek kullanımda test edin. Seçtiğiniz yapılandırma için 48 saatlik ödeme yapın; fiyat kurulum sırasında hesaplanır.
Öne çıkan proxy konumları
FineProxy müşterilerinin en sık seçtiği sekiz proxy konumu.
Bir kez bağlanın.
Sonra sorun yeter.
FineProxy yerel bir MCP sunucusu: aracınıza tek bir URL yapıştırın, 49 kontrol paneli aracı kazansın — satın alma, yenilemeler, IP rotasyonu, izin verilen IP listeleri, kullanım analitikleri, faturalar ve destek. Aynı işlemler bir REST API çağrıları kendiniz yazmayı tercih ediyorsanız.
Sonra şöyle deyin
- Bir kripto alım satım botu için bir özel IP satın alın
- Kripto proxy hizmetim için 203.0.113.7 adresini izin verilen IP listesine ekleyin
- Kripto proxy listelerimi JSON olarak dışa aktarın
- Bugün en yüksek hata oranına sahip kripto proxy hizmetlerini görüntüleyin
- Kripto proxy hizmetlerimin durumunu ve fatura ayrıntılarını görüntüleyin
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Yapılandırmayı kaydettikten sonra Claude'u yeniden başlatın. FineProxy'nin 49 aracı ardından kullanılabilir araç listesinde görünür.
Ajanın yapmayacağı şeyler — ne isterseniz isteyin
Paranızı harcamak
Altı araç bakiyeye dokunur ve altısının da
wallet:spend izni gerekir. Bunu anahtardan çıkarırsanız ajan diğer her şeyi çalıştırabilir.
Teklif edilenden fazla ödeme
Her satın alma, teklifteki
expected_total_cents değerini taşır. Bir sent sapma olursa çağrı reddedilir ve hiçbir ücret alınmaz.
Keyfi iptal
Geri alınamaz iki araç,
confirm=true olmadan çalışmayı reddeder. Sonlandırma yan etki olarak gerçekleşemez.
Çift tahsilat
Para hareketi çağrıları bir
idempotency_key ister. Zaman aşımından sonraki yeniden deneme aynı tahsilatı sonuçlandırır, ikincisini değil.
Manuel kurulum
Adım adım kurulum rehberi için işletim sisteminizi, tarayıcınızı veya proxy uygulamanızı seçin.
Sistemler
Tarayıcılar
Uygulamalar
Hız için tasarlandı.
Trafik asla ölçülmez.
FineProxy, standart uzak sunucu testlerimizde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Web veri kazıma iş yüklerinde tavan genellikle hedef sitenin hız limitiydi—proxy'nin değil.
Test yöntemi: 1,973,500 bağlantı denemesi artı tek bir proxy IP üzerinden 96 iş parçacığına kadar eşzamanlı çalıştırmalar.
500 Mbps
standart uzak sunucu testlerinde proxy başına
99.97%
oranında bağlantı 1,973,500 istekte kuruldu
96
tek IP'de performans kaybı olmadan eşzamanlı iş parçacığı
0
bant genişliği limiti — her planda sınırsız trafik
Özel AMD EPYC
Kendi sunucularımız; bağlantı noktası için yarışan paylaşımlı VPS komşusu yok.
Kendi alt ağlarımız
IP'ler başka bir sağlayıcıdan yeniden satılmaz; kendi elimizdeki aralıklardan gelir.
80 Gbps uplink
Sunucu başına kapasite payı—tek bir proxy oturumu için taahhüt değil.
Tier III / IV
Konumlarımızda yedekli güç ve soğutmalı veri merkezleri.
Gerçek aktarım hızı rota, hedef, ağ koşulları ile kullanıcının ekipman yapılandırması ve performansına bağlıdır. 500 Mbps ev interneti kullanan bir dizüstü bilgisayar uygulamada yaklaşık 468 Mbps'ye ulaşırken, uzak sunucular standart testlerde 500 Mbps'ye kadar çıktı. Avrupa ve ABD'de doğru yapılandırılmış yüksek performanslı sunuculardaki istisnai testlerde aktarım 700 Mbps'ye kadar çıktı; bu, oturum başına tipik bir sonuç değildir.
Bu sayfadaki her iddia, başkalarının sözleriyle.
Tek bir doğrulanmış yorum havuzundan seçilmiş, özgün kaynağına bağlı ilgili müşteri geri bildirimleri.
Yük altında hız
Özellikle sınırsız konut proxy’leri konusunda bundan daha iyi bir hizmet bulamıyorum. Kullanmaya başladıktan sonra kalitesinin düşeceğini sanmıştım ama kahretsin, kullandığım süre boyunca 99%’un üzerinde kaldı; gerçekten muhteşem. Bol şans, umarım hep böyle kalır
Bu mütevazı incelemenin saygıdeğer okurları, sizleri selamlıyorum. Biraz proxy sunucularından söz edeyim. Bana göre proxy sunucuları farklı durumlarda ve çeşitli amaçlarla çok faydalı olabilir. Fineproxy’nin, özellikle çalışma hızı açısından iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Kullanımı da rahat. Fineproxy’yi iki aydır kullanıyorum ve ondan içtenlikle memnunum.
Minimum siparişler
Mükemmel proxy’ler saat gibi çalışıyor. Bir yıldır kullanıyorum, sürekli kullanıyorum ve 1.000 tane satın alıyorum.
Veri araştırması için güvenilir bir dönen proxy çözümüne ihtiyacım vardı ve bu hizmet beklentimi karşıladı. 100 IP’nin tamamı temiz ve hızlı yanıt veriyor. Müşteri desteği kurulumla ilgili sorularımı bir saat içinde yanıtladı. Hiç tereddüt etmeden yenileyeceğim.
API ve ajan erişimi
5 yılı aşkın süredir kullanıyorum; veri kazıma, sosyal ağlar ve diğer tüm otomasyon projelerinde çalışmak için harika proxy’ler sunuyor: hızlı dönen IP’ler, diğer sağlayıcıların aksine proxy’lerin neredeyse hiçbiri engellenmiyor vb. Ayrıca müşteri desteği de oldukça iyi.
FineProxy’ye geçmek verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Kurulum süreci inanılmaz derecede sorunsuzdu ve proxy’leri mevcut araçlarımla kusursuz biçimde entegre oldu. Onları gerçekten farklı kılan şey sundukları gönül rahatlığı — ihtiyaç duyduğum her an temiz ve sağlam bir IP havuzuna erişebileceğimi bilmek. Sorunsuz proxy hizmetleri arayan herkese şiddetle tavsiye ederim!
Borsalar veri merkezi IP'lerini yasaklıyor mu?Hayır
Hayır. Binance, Kraken, Bybit — hepsi API anahtarıyla kimlik doğrulama yapar. IP'nizin konut mu yoksa veri merkezi mi olduğunu kontrol etmezler. İstek limitini aşan IP'leri yasaklarlar. Her IP'de limitin altında kaldığınız sürece veri merkezi proxy'leri sorunsuz çalışır.
Trading bot'larım için kaç proxy'ye ihtiyacım var?Bot başına bir
bot örneği başına bir IP en basit yaklaşımdır. 3 borsada 5 bot çalıştırıyorsanız, istek hızınızın ne kadar agresif olduğuna bağlı olarak 5-15 IP yeterli olur. FineProxy, büyüdükçe IP'leri esnek şekilde artırmanıza olanak tanır — baştan tahmin yapmanıza gerek yok.
Kripto proxy'lerinde gecikme süresi önemli mi?Evet
Evet. Arbitraj ve piyasa yapıcılık işlemlerinde her milisaniye önemlidir. Veri merkezi proxy'leri genellikle 10-50 ms gecikme sunar; bu, çoğu strateji için yeterince hızlıdır. 10 ms'nin altına ihtiyaç duyuyorsanız, borsanın sunucularına fiziksel olarak yakın bir proxy tercih etmeniz gerekir — Binance ağırlıklı olarak AWS Tokyo'da, Kraken çeşitli ABD/AB veri merkezlerinde ve Bybit ise AWS Singapur'da çalışır.
Birden fazla borsa için tek proxy kullanabilir miyim?Ayrı tutun
Kullanabilirsiniz, ancak bunları ayırmak daha mantıklıdır. İstek limitleri IP başınadır ve bir borsanın bot'u istekleri hızla tüketiyorsa bu diğer bağlantılarınızı etkilemez. Temiz bir ayrım ayrıca bir şeyler bozulduğunda hata ayıklamayı da kolaylaştırır.
FineProxy; Freqtrade, Hummingbot ve diğer bot çerçeveleriyle çalışır mı?Evet
Evet. HTTP, HTTPS veya SOCKS5 proxy ayarlarını destekleyen herhangi bir bot, FineProxy ile doğrudan çalışır. Freqtrade ve Hummingbot, ortam değişkenleri (http_proxy, https_proxy) aracılığıyla veya doğrudan borsa bağlantı yapılandırmasında proxy ayarlarını kabul eder. WebSocket akışları kullanan botlar için istemcinizde SOCKS5 proxy adresini ayarlayın — kalıcı bağlantıları HTTP proxy'lerden daha iyi yönetir.