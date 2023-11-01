Proxy Kripto
Paket IPv4 untuk menskalakan tugas Anda. Mendukung HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman otomatis setelah pembayaran, traffic tanpa batas, dan akses API.
Susun paket proxy.
Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.
Memuat paket saat ini…
Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.
Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersama
|Direkomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IP
|ISPAlamat statis terdaftar ISP
|BerputarDitagih dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
|Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
|Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
|Pengguna per alamat
|Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
|1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
|Up to 5
|Kumpulan bersama
|Kepercayaan platform
|StandarASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — terdaftar sebagai ISP
|Bervariasi menurut kumpulan
|Harga mulai
|$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
|$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 juta kredit
|Masa penggunaan alamat
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Statis selama masa layanan
|Berubah setiap permintaan
|Bandwidth
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|Tanpa batas pemakaian
|KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tambahan opsional
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentikasi
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat paket
|Lihat paket khusus
|Lihat paket ISP
|Lihat paket
Khusus
Pribadi, mulai dari satu IP
Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.
1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.
1 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Paket pusat data
Dijual dalam blok, digunakan bersama
Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.
Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.
StandarASN pusat data
$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
ISP
Alamat statis terdaftar ISP
Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.
Up to 5
Tinggi — terdaftar sebagai ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan
100 IP
Statis selama masa layanan
Tanpa batas pemakaian
Tambahan opsional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.
Berputar
Ditagih dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Kumpulan bersama
Bervariasi menurut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 juta kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.
Lokasi proxy teratas
Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.
Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.
FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.
Lalu, cukup katakan
- Beli satu IP khusus untuk satu bot perdagangan kripto
- Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk crypto layanan proxy
- Ekspor crypto daftar proxy sebagai JSON
- Tampilkan layanan proxy kripto yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
- Tampilkan status dan detail penagihan untuk crypto layanan proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.
Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda
Membelanjakan uang Anda
Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.
Membayar lebih dari harga yang ditawarkan
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa
confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.
Menagih Anda dua kali
Panggilan finansial menggunakan
idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.
Penyiapan manual
Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.
Sistem
Browser
Aplikasi
Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.
FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.
Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.
500 Mbps
per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar
99.97%
koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan
96
thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja
0
batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket
AMD EPYC khusus
Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.
Subnet milik sendiri
IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.
Tier III / IV
Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.
Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.
Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.
Kecepatan saat dibebani
Saya tidak bisa menemukan layanan yang lebih baik dari ini terutama dalam hal perumahan tak terbatas, saya pikir itu akan mulai berkualitas rendah setelah saya menggunakan tapi sialan selama saya telah menggunakan, itu tetap di atas 99%, itu seperti luar biasa untuk menjadi.
Salam kepada Anda, pembaca yang terhormat dari ulasan sederhana ini. Biarkan saya berbicara sedikit tentang proxy-server. Menurut saya, proxy-server dapat sangat berguna dalam berbagai kasus dan untuk berbagai tujuan. Saya pikir bahwa FineProxy adalah pilihan yang baik, terutama untuk kecepatan kerja.
Pesanan minimum
Proxy yang luar biasa dan bekerja seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, memakainya sepanjang waktu, dan membeli 1.000 sekaligus.
Saya membutuhkan solusi proxy berotasi yang andal untuk riset data, dan layanan ini memenuhi kebutuhan tersebut. Ada 100 IP, semuanya bersih dan responsif. Dukungan pelanggan menjawab pertanyaan saya tentang penyiapan dalam waktu satu jam. Saya akan memperpanjang tanpa ragu.
Akses API dan agen
Saya telah menggunakannya selama 5+ tahun dan ini adalah proxy yang bagus untuk bekerja dengan data scraping / jejaring sosial dan proyek otomatisasi lainnya - IP berputar cepat, hampir semua proxy tidak diblokir seperti di penyedia lain dll juga dukungan pelanggan cukup baik.
Pergeseran ke FineProxy adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah saya buat. Proses pengaturan sangat mulus, dan proxy mereka terintegrasi dengan lancar dengan alat saya yang ada. Apa yang benar-benar membedakan mereka adalah ketenangan pikiran yang mereka tawarkan — mengetahui saya memiliki akses ke kolam IP yang bersih dan kuat setiap kali saya membutuhkannya. Sangat dianjurkan bagi siapa saja yang mencari layanan proxy bebas kerumitan!
Apakah exchange memblokir IP datacenter?Tidak
Tidak. Binance, Kraken, Bybit — semuanya melakukan autentikasi melalui API key. Mereka tidak memeriksa apakah IP Anda residential atau datacenter. Mereka memblokir IP yang melebihi rate limit. Selama Anda tetap di bawah limit pada setiap IP, proxy datacenter berfungsi dengan sempurna.
Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk trading bot?Satu IP per
Satu IP per instance bot adalah pendekatan paling sederhana. Jika Anda menjalankan 5 bot di 3 exchange, 5-15 IP sudah cukup tergantung seberapa agresif request rate Anda. FineProxy memungkinkan Anda menambah IP seiring skala bertambah — tidak perlu menebak di awal.
Apakah latensi penting untuk proxy crypto?Ya
Ya. Untuk arbitrage dan market making, setiap milidetik sangat berarti. Proxy datacenter biasanya memberikan latensi 10-50ms, yang cukup cepat untuk sebagian besar strategi. Jika Anda membutuhkan di bawah 10ms, Anda perlu proxy yang secara fisik dekat dengan server exchange — Binance utamanya berjalan di AWS Tokyo, Kraken di berbagai datacenter US/EU, dan Bybit di AWS Singapore.
Bisakah saya menggunakan satu proxy untuk beberapa exchange?Bisa, tapi
Bisa, tapi lebih baik dipisahkan. Rate limit berlaku per IP, dan jika bot di satu exchange menghabiskan request terlalu cepat, hal itu tidak memengaruhi koneksi Anda yang lain. Pemisahan yang rapi juga mempermudah debugging saat terjadi masalah.
Apakah FineProxy kompatibel dengan Freqtrade, Hummingbot, dan framework bot lainnya?Ya
Ya. Bot apa pun yang mendukung pengaturan proxy HTTP, HTTPS, atau SOCKS5 langsung kompatibel dengan FineProxy. Freqtrade dan Hummingbot menerima konfigurasi proxy melalui environment variable (http_proxy, https_proxy) atau langsung di konfigurasi koneksi exchange. Untuk bot yang menggunakan WebSocket stream, atur alamat SOCKS5 proxy di client Anda — SOCKS5 menangani koneksi persisten lebih baik daripada proxy HTTP.