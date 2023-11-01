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Server proxy SIP

Proxy SOCKS5 dengan dukungan penuh UDP untuk SIP signaling dan traffic suara RTP — IP dedicated, infrastruktur datacenter, statis selama periode sewa.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy SIP.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaDirekomendasikan di siniKhususPribadi, mulai dari satu IPISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli satu khusus berkemampuan UDP AS IP untuk satu SIP trunk
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk API calls
  • Ekspor daftar proxy saya sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Kecepatan saat dibebani

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Setelah tidak beruntung dengan proxy gratis yang tidak berhasil, saya mencoba layanan ini dengan uji coba gratis. Mereka memberi saya beberapa proxy, dan saya tidak memiliki masalah.

juan – darkelleDieg, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lalu lintas tidak pernah dibatasi

Sebelumnya, saya menggunakan layanan yang berbeda. Tapi berkat tips rekan-rekan, saya menemukan layanan ini. Kecepatan dan lalu lintas tak terbatas mengesankan (berbanding dengan layanan lain). Saya menggunakan enam bulan, sementara tidak ada masalah. Dukungan pelanggan selalu tersedia. Bahkan panel kontrol menyenangkan saya. Saya akan merekomendasikan kepada sisa kenalan saya. Terima kasih!

Ирина КоваленкоPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Sementara penyedia lain mengenakan biaya per GB atau bahkan per permintaan, orang-orang ini tetap setia pada misi mereka untuk menjaga Internet bebas dan aman. Pilihan Datacenter mereka murah dan datang dengan bandwidth tak terbatas.

Nemanja DuricSaasHub, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Proxy Uni Eropa yang terjangkau. Satu-satunya penyedia proxy yang masih mempertahankan harga murah. Saya sudah mencari layanan seperti ini di seluruh internet, dan ternyata inilah penyedia proxy termurah dengan bandwidth tak terbatas.

Wowser BrowserTrustpilot, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Bisakah saya menggunakan proxy HTTP untuk panggilan VoIP?Tidak

Tidak. Proxy HTTP hanya menangani traffic web (HTTP/HTTPS). Panggilan suara menggunakan UDP untuk transmisi audio, dan proxy HTTP tidak mendukung protokol tersebut. Anda akan mendapatkan koneksi yang tampak berfungsi — panggilan bahkan mungkin berdering — tetapi tidak ada suara. Anda memerlukan SOCKS5 dengan dukungan UDP relay.

Berapa latensi yang dapat diterima untuk panggilan?Di bawah

Di bawah 150ms one-way terasa nyaman — percakapan berlangsung natural. Antara 150-300ms, Anda mulai merasakan delay. Di atas 300ms, orang saling berbicara bersamaan terus-menerus. Proxy datacenter biasanya hanya menambah 5-30ms tergantung jarak, yang masih sangat berada dalam zona nyaman.

Apakah penyedia VoIP saya akan mendeteksi proxy?Penyedia melihat IP

Penyedia melihat IP proxy, bukan IP Anda. Jika IP proxy bersih (tidak ditandai karena penyalahgunaan), penyedia memperlakukannya seperti koneksi biasa. Proxy dedicated memastikan tidak ada orang lain yang menggunakan alamat Anda — tidak ada risiko mewarisi reputasi buruk orang lain.

Berapa banyak proxy yang saya butuhkan untuk call center?Satu per SIP

Satu per SIP trunk, atau satu per grup agen jika provider tidak membatasi koneksi per IP. Untuk 10 trunk ke provider berbeda, Anda memerlukan 10 private proxy. Untuk 50 agen yang menelepon melalui satu trunk, satu proxy dengan bandwidth cukup biasanya sudah memadai — traffic suara ringan, sekitar 80-100 Kbps per panggilan bersamaan.

Apakah FineProxy mendukung UDP untuk SIP?Ya

Ya. Proxy SOCKS5 kami mencakup dukungan penuh UDP relay — baik SIP signaling maupun traffic suara RTP melewati satu koneksi proxy. Ini kompatibel dengan softphone dan platform PBX populer seperti Zoiper, Asterisk, dan FreePBX. Inilah yang secara spesifik dibutuhkan oleh aplikasi VoIP, dan tidak semua penyedia proxy menawarkannya.

Panduan

Proxy untuk Panggilan VoIP dan SIP: Mana yang Berfungsi dan Mana yang Tidak

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

Panggilan suara melalui IP sangat sensitif terhadap satu hal: latensi. Delay 200 md saja sudah membuat percakapan Anda berubah menjadi saling tumpang tindih — kedua pihak terus berbicara bersamaan. Itulah mengapa memilih proxy yang tepat untuk traffic SIP jauh lebih penting dibanding hampir semua use case lainnya.

Mengapa proxy biasa tidak bisa digunakan

Panggilan SIP melibatkan dua stream terpisah. Signaling (setup panggilan, dering, hangup) melewati TCP atau UDP pada port 5060. Suara yang sebenarnya — audio yang Anda dengar — berjalan sebagai paket RTP melalui UDP pada port yang ditetapkan secara dinamis.

Proxy HTTP atau HTTPS menangani traffic web. Proxy jenis ini tidak memahami UDP dan tidak bisa meneruskan paket suara. Jika Anda mencoba merutekan softphone VoIP seperti Zoiper atau Linphone melalui proxy HTTP, signaling mungkin sebagian berfungsi, tetapi tidak akan ada audio. Panggilan terhubung di atas kertas, namun tetap tanpa suara.

Untuk panggilan SIP, Anda memerlukan SIP proxy server yang mendukung SOCKS5 dengan UDP relay. Protokol ini menyalurkan baik signaling maupun stream suara melalui proxy, menjaga keseluruhan panggilan tetap utuh.

Apa yang sebenarnya dilakukan SOCKS5 dengan UDP relay

Saat softphone atau PBX Anda — baik itu Asterisk, FreePBX, atau desktop client seperti Zoiper — merutekan traffic melalui proxy SOCKS5 dengan dukungan UDP, proxy tersebut menangani kedua lapisan:

  • SIP signaling: INVITE, ACK, BYE — semua pesan yang membangun dan mengakhiri panggilan
  • RTP media: paket audio aktual yang berjalan di kedua arah

Proxy juga mengatasi masalah NAT. SIP dirancang untuk komunikasi peer-to-peer langsung, dan menyematkan alamat IP privat ke dalam pesan signaling. Di balik NAT, alamat-alamat ini tidak dapat dijangkau dari luar. SIP outbound proxy menulis ulang koneksi sehingga kedua sisi bisa bertukar audio secara normal — tanpa STUN server, tanpa aturan firewall yang rumit.

Di mana ini penting

Call center yang beroperasi lintas negara adalah kasus paling umum. Agen Anda berada di satu negara, nomor telepon dan SIP trunk Anda di negara lain. Merutekan panggilan melalui proxy di wilayah nomor tersebut menjaga latensi tetap rendah dan membuat lalu lintas terlihat lokal bagi provider.

Bisnis yang menjalankan beberapa SIP trunk terkadang memerlukan IP terpisah per trunk — provider melacak IP mana yang terhubung ke sistem mereka, dan menggunakan satu alamat untuk banyak trunk dapat memicu peringatan fraud. Private proxy per trunk menjaga semuanya tetap bersih.

Pemblokiran VoIP adalah kasus lainnya. Beberapa jaringan dan negara membatasi atau memblokir lalu lintas SIP sepenuhnya. Merutekan melalui proxy di lokasi yang tidak dibatasi akan melewati hambatan ini — jaringan hanya melihat lalu lintas terenkripsi biasa, bukan paket SIP.

Apa yang perlu diperhatikan saat memilih proxy untuk panggilan

Latensi adalah segalanya. Untuk web scraping, 500ms per request tidak masalah. Untuk panggilan telepon, apa pun di atas 150ms satu arah sudah terasa. Datacenter Proxy unggul di sini — mereka berada di data center dengan rute langsung dan hop minimal. Proxy residential atau mobile menambahkan titik relay ekstra yang meningkatkan delay.

Stabilitas sama pentingnya. Proxy yang putus selama setengah detik saat scraping bukan masalah besar — script tinggal retry. Tapi saat panggilan berlangsung, itu berarti panggilan terputus. IP statis pada infrastruktur yang andal mencegah hal ini.

FineProxy menawarkan dukungan penuh SOCKS5 dengan UDP relay — baik signaling maupun voice melewati satu koneksi tunggal. Infrastruktur datacenter memastikan latensi rendah, dan IP statis tetap sama selama periode rental. Untuk setup yang membutuhkan enkripsi di layer signaling, proxy HTTPS kami dengan sertifikat SSL individual per IP juga menangani kebutuhan tersebut.