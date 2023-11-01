Panggilan suara melalui IP sangat sensitif terhadap satu hal: latensi. Delay 200 md saja sudah membuat percakapan Anda berubah menjadi saling tumpang tindih — kedua pihak terus berbicara bersamaan. Itulah mengapa memilih proxy yang tepat untuk traffic SIP jauh lebih penting dibanding hampir semua use case lainnya.

Mengapa proxy biasa tidak bisa digunakan

Panggilan SIP melibatkan dua stream terpisah. Signaling (setup panggilan, dering, hangup) melewati TCP atau UDP pada port 5060. Suara yang sebenarnya — audio yang Anda dengar — berjalan sebagai paket RTP melalui UDP pada port yang ditetapkan secara dinamis.

Proxy HTTP atau HTTPS menangani traffic web. Proxy jenis ini tidak memahami UDP dan tidak bisa meneruskan paket suara. Jika Anda mencoba merutekan softphone VoIP seperti Zoiper atau Linphone melalui proxy HTTP, signaling mungkin sebagian berfungsi, tetapi tidak akan ada audio. Panggilan terhubung di atas kertas, namun tetap tanpa suara.

Untuk panggilan SIP, Anda memerlukan SIP proxy server yang mendukung SOCKS5 dengan UDP relay. Protokol ini menyalurkan baik signaling maupun stream suara melalui proxy, menjaga keseluruhan panggilan tetap utuh.

Apa yang sebenarnya dilakukan SOCKS5 dengan UDP relay

Saat softphone atau PBX Anda — baik itu Asterisk, FreePBX, atau desktop client seperti Zoiper — merutekan traffic melalui proxy SOCKS5 dengan dukungan UDP, proxy tersebut menangani kedua lapisan:

SIP signaling: INVITE, ACK, BYE — semua pesan yang membangun dan mengakhiri panggilan

RTP media: paket audio aktual yang berjalan di kedua arah

Proxy juga mengatasi masalah NAT. SIP dirancang untuk komunikasi peer-to-peer langsung, dan menyematkan alamat IP privat ke dalam pesan signaling. Di balik NAT, alamat-alamat ini tidak dapat dijangkau dari luar. SIP outbound proxy menulis ulang koneksi sehingga kedua sisi bisa bertukar audio secara normal — tanpa STUN server, tanpa aturan firewall yang rumit.

Di mana ini penting

Call center yang beroperasi lintas negara adalah kasus paling umum. Agen Anda berada di satu negara, nomor telepon dan SIP trunk Anda di negara lain. Merutekan panggilan melalui proxy di wilayah nomor tersebut menjaga latensi tetap rendah dan membuat lalu lintas terlihat lokal bagi provider.

Bisnis yang menjalankan beberapa SIP trunk terkadang memerlukan IP terpisah per trunk — provider melacak IP mana yang terhubung ke sistem mereka, dan menggunakan satu alamat untuk banyak trunk dapat memicu peringatan fraud. Private proxy per trunk menjaga semuanya tetap bersih.

Pemblokiran VoIP adalah kasus lainnya. Beberapa jaringan dan negara membatasi atau memblokir lalu lintas SIP sepenuhnya. Merutekan melalui proxy di lokasi yang tidak dibatasi akan melewati hambatan ini — jaringan hanya melihat lalu lintas terenkripsi biasa, bukan paket SIP.

Apa yang perlu diperhatikan saat memilih proxy untuk panggilan

Latensi adalah segalanya. Untuk web scraping, 500ms per request tidak masalah. Untuk panggilan telepon, apa pun di atas 150ms satu arah sudah terasa. Datacenter Proxy unggul di sini — mereka berada di data center dengan rute langsung dan hop minimal. Proxy residential atau mobile menambahkan titik relay ekstra yang meningkatkan delay.

Stabilitas sama pentingnya. Proxy yang putus selama setengah detik saat scraping bukan masalah besar — script tinggal retry. Tapi saat panggilan berlangsung, itu berarti panggilan terputus. IP statis pada infrastruktur yang andal mencegah hal ini.