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Buka Blokir LinkedIn

Private proxy IPv4 untuk LinkedIn: satu IP per akun, 100.000 IP datacenter untuk scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, pengiriman instan.

Konfigurasikan paket Anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa batas pemakaianTanpa biaya per GB
AMD EPYCPerangkat keras server generasi terbaru
Hingga 80 GbpsUplink per server
REST + MCPSediakan dan kelola melalui API

Susun paket proxy.

Susun paket sesuai kebutuhan kerja Anda. Pilih jenis proxy, lokasi, jumlah IP, periode penagihan, dan dukungan UDP opsional—harga akan langsung diperbarui.

NegaraJumlah IP
Dukungan UDP
Nonaktif

Menambahkan 50% ke harga dasar paket. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — untuk game, VoIP, dan streaming.

Beberapa negara dalam satu paket, IP daftar putih tambahan, atau koneksi tambahan?Atur di dasbor

Empat cara membeli proxy.
Satu pilihan sesuai dengan beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proxy pusat data, khusus, dan ISP tetap statis selama masa paket; proxy berputar berubah pada setiap permintaan. Paket statis mencakup trafik tanpa batas. Opsi yang disorot sesuai dengan penggunaan utama halaman ini: ISP.

Paket pusat dataDijual dalam blok, digunakan bersamaKhususPribadi, mulai dari satu IPDirekomendasikan di siniISPAlamat statis terdaftar ISPBerputarDitagih dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.
Pengguna per alamatUp to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.Up to 5Kumpulan bersama
Kepercayaan platformStandarASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — terdaftar sebagai ISPBervariasi menurut kumpulan
Harga mulai$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2,5 juta kredit
Masa penggunaan alamatStatis selama masa layananStatis selama masa layananStatis selama masa layananBerubah setiap permintaan
BandwidthTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianTanpa batas pemakaianKreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.
UDP / panggilan suaraTambahan opsionalTambahan opsionalTambahan opsionalTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentikasiDaftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.Kunci API
Lihat paketLihat paket khususLihat paket ISPLihat paket
Direkomendasikan di sini

ISP

Alamat statis terdaftar ISP

Terbaik untuk

Target yang menilai ASNTerdaftar pada penyedia internet.

Pengguna per alamat

Up to 5

Kepercayaan platform

Tinggi — terdaftar sebagai ISP

Harga mulai

$30 / 100 IPs$0,30 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket ISP

Paket pusat data

Dijual dalam blok, digunakan bersama

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan dalam skala besarUntuk pekerjaan tanpa akun persisten.

Pengguna per alamat

Up to 5Reputasi sebagian bergantung pada pengguna lain di sekitar Anda.

Kepercayaan platform

StandarASN pusat data

Harga mulai

$12 / 100 IPs$0,12 per alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket

Khusus

Pribadi, mulai dari satu IP

Terbaik untuk

Sesi akun jangka panjangSatu alamat per profil, hanya digunakan oleh Anda.

Pengguna per alamat

1 — AndaTidak ada orang lain yang menggunakannya selama masa layanan.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga mulai

$12 / 100 IPsBeli tepat sesuai kebutuhan Anda.

Pesanan minimum

1 IP

Masa penggunaan alamat

Statis selama masa layanan

Bandwidth

Tanpa batas pemakaian

UDP / panggilan suara

Tambahan opsional

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentikasi

Daftar IP yang diizinkanLogin dan kata sandi dapat ditambahkan.

Lihat paket khusus

Berputar

Ditagih dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akunSesi persisten tidak boleh berganti alamat.

Pengguna per alamat

Kumpulan bersama

Kepercayaan platform

Bervariasi menurut kumpulan

Harga mulai

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2,5 juta kredit

Masa penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Bandwidth

KreditDitagih per permintaan, bukan per gigabita.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Autentikasi

Kunci API

Lihat paket

Proksi untuk 48 jam

Susun paket sesuai kebutuhan Anda dan uji proksi dalam penggunaan nyata. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dihitung saat penyiapan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi proxy teratas

Delapan lokasi proxy yang paling sering dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Hubungkan sekali.
Lalu, cukup tanyakan.

FineProxy menjalankan server asli Server MCP: tempel satu URL ke agen Anda dan agen tersebut mendapatkan 49 alat kabinet — pembelian, perpanjangan, rotasi IP, daftar izin, analitik penggunaan, faktur, dan dukungan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika Anda lebih suka menulis panggilannya sendiri.

Lalu, cukup katakan

  • Beli 100 IP ISP untuk LinkedIn pengelolaan akun
  • Tambahkan ke daftar IP yang diizinkan 203.0.113.7 untuk layanan proxy
  • Ekspor daftar proxy sebagai JSON
  • Tampilkan layanan yang memiliki tingkat kesalahan tertinggi hari ini
  • Tampilkan status dan detail penagihan untuk layanan proxy
Pelajari lebih lanjut Buat kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulai ulang Claude setelah menyimpan konfigurasi. Selanjutnya, 49 alat FineProxy akan muncul dalam daftar alat yang tersedia.

Hal yang tidak akan dilakukan agen — apa pun permintaan Anda

Membelanjakan uang Anda

Enam alat memengaruhi saldo dan semuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan cakupan itu pada kunci agar agen tetap dapat menjalankan operasi lainnya.

Membayar lebih dari harga yang ditawarkan

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents dari penawaran. Selisih satu sen saja membuat panggilan ditolak tanpa biaya apa pun.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak dapat dibatalkan tidak akan berjalan tanpa confirm=true. Penghentian tidak dapat terjadi sebagai efek samping.

Menagih Anda dua kali

Panggilan finansial menggunakan idempotency_key. Percobaan ulang setelah waktu habis menyelesaikan tagihan yang sama, bukan tagihan kedua.

MCP: 49 alat · 9 cakupan izinJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa statusAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Penyiapan manual

Pilih sistem operasi, browser, atau aplikasi proxy Anda untuk panduan penyiapan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Browser

Aplikasi

Dibangun untuk kecepatan.
Lalu lintas tidak pernah dibatasi.

FineProxy mempertahankan hingga 500 Mbps dalam pengujian server jarak jauh standar kami. Pada beban kerja scraping, batas permintaan situs target—bukan proxy—biasanya menjadi batas utama.

Metode pengujian: 1.973.500 percobaan koneksi ditambah uji konkurensi hingga 96 thread melalui satu IP proxy.

500 Mbps

per proxy dalam pengujian server jarak jauh standar

99.97%

koneksi berhasil dibuat dari 1.973.500 permintaan

96

thread serentak pada satu IP tanpa penurunan kinerja

0

batas bandwidth — lalu lintas tak terbatas pada setiap paket

AMD EPYC khusus

Server milik kami sendiri, tanpa pengguna VPS bersama yang berebut port.

Subnet milik sendiri

IP berasal dari rentang milik kami sendiri, bukan dijual kembali dari penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Cadangan kapasitas per server—bukan jaminan untuk satu sesi proxy.

Tier III / IV

Pusat data dengan daya dan pendinginan redundan di seluruh lokasi kami.

Catatan pengujian

Throughput aktual bergantung pada rute, tujuan, kondisi jaringan, serta konfigurasi dan kinerja perangkat pengguna. Laptop dengan koneksi internet rumah 500 Mbps mencapai sekitar 468 Mbps dalam praktik, sedangkan server jarak jauh mencapai hingga 500 Mbps dalam pengujian standar. Dalam pengujian khusus dari server berkinerja tinggi yang dikonfigurasi dengan benar di Eropa dan AS, throughput mencapai hingga 700 Mbps; ini bukan hasil umum per sesi.

Setiap pernyataan di halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Ulasan pelanggan yang relevan, dipilih dari satu kumpulan ulasan terverifikasi dan ditautkan ke sumber aslinya.

2011menyediakan proxy sejak

Menjalankan akun

Saya bekerja dengan layanan ini selama lebih dari setahun dan selalu semuanya baik-baik saja, tidak ada larangan atau perselisihan! Mudah digunakan, tidak ada fitur yang tidak perlu, semua yang diperlukan. Saya melakukannya di kamar mandi! Saya tidak menemukan kekurangan dalam proxy ini.

Anton SmirnovPlatform internal FineProxyDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya telah menggunakan FineProxy.org selama lebih dari dua tahun dan dapat mengatakan dengan jujur bahwa mereka adalah penyedia paling stabil yang pernah saya gunakan. Saya mengelola lebih dari selusin akun media sosial dan masing-masing memerlukan IP khusus. Saya tidak pernah sekalipun mengalami pemblokiran karena alamat yang masuk daftar hitam. Waktu aktif server berada di kisaran 99.9%, yang sangat penting selama kampanye pemasaran otomatis. Kecepatannya lebih dari memuaskan; data mengalir lancar tanpa perlambatan yang mengganggu pada jam sibuk. Panel pengelolaannya intuitif dan daftar proxy diperbarui secara real-time. FineProxy identik dengan ketenangan pikiran.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Lokasi dan ketersediaan

FineProxy adalah penyedia proxy yang solid dengan pilihan server yang baik di seluruh dunia. Saya telah menggunakan layanan mereka selama beberapa bulan, terutama untuk alat SEO dan riset pasar, dan kinerja telah konsisten dapat diandalkan. Kecepatan koneksi cepat, dan IP jarang ditandai atau diblokir. Dashboard mereka mudah untuk menavigasi, dan pengaturan proxy mudah. Dukungan pelanggan profesional dan menjawab pertanyaan dengan cepat. Struktur harga kompetitif, terutama untuk paket massal. Secara keseluruhan, Fineproxy.org memberikan nilai yang sangat baik dan layanan yang dapat diandalkan untuk penggunaan pribadi dan bisnis.

KavieDieg, Tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Saya sangat puas dengan layanan FineProxy. Jaringan proxy mereka besar dan kuat, menyediakan koneksi yang stabil dan cepat. Situs mereka mudah untuk menavigasi, dan dukungan teknis responsif dan membantu. Ini adalah pilihan yang solid bagi mereka yang ingin mengamankan browsing mereka atau melewati pembatasan geo.

amarghezaliSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Kecepatan saat dibebani

FineProxy telah menjadi alat yang dapat diandalkan untuk kebutuhan bisnis saya. Proxy cepat, stabil, dan dapat diakses dari banyak lokasi.

W3sazzadProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Layanan proxy terbaik yang pernah digunakan sangat direkomendasikan, menggunakan selama 8 bulan tanpa masalah.

matTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan dari bahasa InggrisSumber

Ulasan dikutip secara lengkap. Jika pelanggan menyampaikan hal yang dapat kami jawab, balasan kami dari platform asal ditampilkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Apakah LinkedIn memblokir proxy datacenter?Tidak

Tidak semua, tetapi platform ini memang menandai rentang IP milik penyedia hosting yang dikenal. IP datacenter shared yang digunakan banyak orang sekaligus cepat diblokir. IP datacenter dedicated — seperti yang disediakan FineProxy — jauh lebih tahan karena hanya Anda yang menggunakan alamat tersebut. Untuk aktivitas apa pun yang melibatkan login akun, proxy residential atau ISP tetap menjadi pilihan yang lebih aman.

Saya mendapat error "403 Forbidden". Apa yang harus dilakukan?Ini biasanya berarti

Ini biasanya berarti LinkedIn memblokir IP Anda. Ganti ke proxy lain, hapus cookie, dan tunggu setidaknya beberapa jam sebelum mencoba lagi. Jika ini terus terjadi, kemungkinan besar IP dari penyedia proxy Anda sudah terbakar di LinkedIn — pertimbangkan untuk beralih ke penyedia dengan proxy terbaik untuk akses LinkedIn, seperti FineProxy, di mana IP lebih bersih dan tidak dijual berlebihan.

Bisakah saya menggunakan satu proxy untuk beberapa akun LinkedIn?Tidak

Tidak. LinkedIn melacak IP mana yang mengakses akun mana. Dua akun pada IP yang sama terlihat seperti satu orang yang mencoba mengakali sistem. Selalu gunakan satu private proxy per akun.

Apa yang terjadi jika akun saya dibatasi?Hentikan semua

Hentikan semua automasi segera. Logout dari setiap tool. Bersihkan browser Anda. Tunggu 48-72 jam — jangan mencoba login selama periode ini. Setelah masa tunggu, login secara manual dari IP bersih (residential atau ISP). Jika pembatasan tidak dicabut, hubungi dukungan LinkedIn dengan ID Anda siap sedia.

Jenis proxy apa yang terbaik untuk scraping LinkedIn?Untuk scraping halaman

Untuk scraping halaman publik tanpa login, proxy datacenter dengan rotasi bekerja dengan baik. Untuk scraping sambil login ke akun, gunakan proxy residential — satu per akun. Pool datacenter FineProxy (100.000 IP) adalah pilihan solid untuk pengumpulan data publik skala besar yang membutuhkan volume dan kecepatan.

Panduan

Cara LinkedIn Mendeteksi Anda — dan Apa yang Harus Dilakukan

3 mnt bacaTim jaringan FineProxy

LinkedIn tidak ramah terhadap automasi. Baik Anda menjalankan kampanye outreach, mengambil data lead, atau sekadar mencoba mengakses akun dari wilayah di mana platform ini tidak tersedia — pada titik tertentu Anda pasti akan menghadapi pembatasan. Berikut yang sebenarnya terjadi dan bagaimana proxy membantu.

Masalah pola aktivitas

LinkedIn tidak sekadar menghitung tindakan Anda. Platform ini melacak bagaimana Anda berperilaku. Kecepatan klik, jeda antar connection request, cara Anda menavigasi halaman, apakah Anda scroll atau langsung melompat ke tombol "Connect". Jika perilaku Anda terlihat mekanis, bahkan 20 koneksi per hari bisa memicu peringatan.Tanda-tanda awal bahwa Anda dalam masalah: logout paksa, permintaan "verifikasi identitas Anda", session yang kedaluwarsa tanpa alasan. Ini bukan bug — ini adalah cara LinkedIn memberi tahu Anda untuk memperlambat.

Mengapa IP Anda penting

LinkedIn menyimpan daftar rentang IP yang terkait dengan data center. Jika IP Anda milik penyedia hosting yang dikenal, platform akan memperlakukan setiap tindakan dari alamat tersebut dengan kecurigaan ekstra. Gabungkan IP datacenter dengan automasi jenis apa pun, dan Anda tinggal menunggu error 403 atau pembatasan akun penuh.Inilah mengapa proxy residential menjadi pilihan utama untuk segala aktivitas yang melibatkan akun. Proxy ini terlihat seperti koneksi rumah biasa, sehingga LinkedIn tidak punya alasan untuk menandainya.Meski begitu, proxy datacenter bukan berarti tidak berguna. Untuk scraping lowongan kerja publik atau halaman perusahaan — tugas di mana Anda tidak login ke akun — IP datacenter tetap berfungsi baik selama Anda melakukan rotasi. FineProxy menyediakan IP datacenter dedicated yang tidak dipakai bersama ratusan pengguna lain, dan ini membuat perbedaan nyata.

Memilih proxy yang tepat untuk kebutuhan Anda

Untuk lead generation dan outreach — gunakan satu IP residential statis per akun. Tanpa berbagi, tanpa berganti. LinkedIn mengaitkan akun Anda dengan lokasi tertentu, dan perpindahan mendadak dari New York ke Singapore akan langsung memicu flag.Untuk scraping skala besar — gunakan rotating proxy, ganti IP setiap 200-300 request. Proxy datacenter cepat dan murah untuk keperluan ini. Pool FineProxy dengan 100.000 IP datacenter memberikan kapasitas yang lebih dari cukup.Untuk mengakses LinkedIn dari wilayah yang dibatasi — proxy untuk membuka LinkedIn dari lokasi mana pun bisa digunakan. Pilih server di negara tempat platform ini tersedia. Proxy ISP dari FineProxy adalah opsi yang sangat tepat karena menggabungkan stabilitas kecepatan datacenter dengan alamat IP milik provider internet asli.

Jangan lupakan browser fingerprinting

IP bersih saja tidak cukup. LinkedIn juga memeriksa browser fingerprint Anda — string User-Agent, HTTP header, resolusi layar, timezone, dan pengaturan bahasa. Jika fingerprint Anda tidak cocok dengan geo proxy atau terlihat seperti signature default headless-browser, Anda akan ditandai meskipun menggunakan IP residential. Gunakan antidetect browser atau pastikan tool automasi Anda (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, dll.) mengirim header realistis yang sesuai dengan lokasi proxy Anda. Proxy dari FineProxy bekerja mulus dengan semua platform automasi LinkedIn utama, jadi sisi IP sudah aman — pastikan saja sisa pengaturan Anda juga cocok.

Aturan warm-up

Akun baru atau tidak aktif membutuhkan periode pemanasan. Jangan hubungkan akun baru ke tool automasi lalu langsung kirim 100 request di hari pertama. Mulai secara manual — jelajahi, like beberapa postingan, kirim 5-10 connection request dengan tangan. Selama 2-3 minggu, tingkatkan secara bertahap. LinkedIn membandingkan aktivitas Anda saat ini dengan riwayat Anda, jadi lonjakan tiba-tiba dari nol ke automasi agresif adalah cara tercepat untuk terkena pembatasan.

Satu proxy, satu akun

Ini adalah aturan paling penting untuk pekerjaan multi-akun. Setiap akun LinkedIn membutuhkan IP dedicated-nya sendiri. Jika dua akun berbagi satu IP, LinkedIn akan menghubungkan keduanya — dan jika satu terkena ban, yang lain akan mengikuti.