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Desbloquear LinkedIn

Proxies IPv4 dedicados para LinkedIn: um IP por conta, 100.000 IPs datacenter para scraping, HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega instantânea.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: ISP.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPRecomendado aquiISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

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Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs ISP para LinkedIn gerenciamento de contas
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu serviço de proxy
  • Exporte meu listas de proxies como JSON
  • Mostre quais serviços tiveram a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Contas em operação

Trabalho com este serviço por mais de um ano e sempre tudo está bem, sem proibições ou discordâncias! Fácil de usar, sem recursos desnecessários, é tudo o que é necessário. Eu faço isso no chuveiro! Eu não encontrei falhas neste proxy.

Anton SmirnovPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Trabalho com a FineProxy.org há mais de dois anos e posso dizer, com toda a honestidade, que é o fornecedor mais estável com que já trabalhei. Giro mais de uma dúzia de contas de redes sociais e cada uma precisa de um IP dedicado. Nunca encontrei um bloqueio devido a um endereço incluído numa lista negra. A disponibilidade do servidor ronda os 99.9%, o que é crucial durante campanhas de marketing automatizadas. A velocidade é mais do que satisfatória e os dados fluem sem lentidões incómodas nas horas de ponta. O painel de gestão é intuitivo e a lista de proxies é atualizada em tempo real. FineProxy é sinónimo de tranquilidade.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Localizações e estoque

A Fineproxy é um provedor proxy sólido com uma boa seleção de servidores em todo o mundo. Eu usei seus serviços por vários meses, principalmente para ferramentas de SEO e pesquisa de mercado, e o desempenho tem sido consistentemente confiável. Velocidade de conexão é rápida, e IPs raramente são marcados ou bloqueados. Seu painel de dados é fácil de navegar, e configurar proxies é simples. O suporte ao cliente é profissional e responde rapidamente às perguntas. A estrutura de preços é competitiva, especialmente para pacotes em massa. Globalmente, a Fineproxy.org oferece excelente valor e serviço confiável para uso pessoal e empresarial.

KavieDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Estou muito satisfeito com o serviço da Fineproxy. Sua rede proxy é grande e poderosa, fornecendo uma conexão estável e rápida. Seu site é fácil de navegar, e o suporte técnico é responsivo e útil. É uma escolha sólida para aqueles que procuram proteger sua navegação ou geo-restrições de bypass.

amarghezaliSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle

W3sazzadProxyRate, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O LinkedIn bloqueia proxies datacenter?Nem

Nem todos, mas a plataforma sinaliza faixas de IP que pertencem a provedores de hospedagem conhecidos. IPs datacenter compartilhados usados por muitas pessoas ao mesmo tempo são bloqueados rapidamente. IPs datacenter dedicados — como os que a FineProxy oferece — se mantêm muito melhor porque você é o único usuário naquele endereço. Para qualquer coisa que envolva login em conta, proxies residenciais ou ISP ainda são a aposta mais segura.

Recebi um erro "403 Forbidden". O que devo fazer?Isso geralmente significa

Isso geralmente significa que o LinkedIn bloqueou seu IP. Troque para um proxy diferente, limpe seus cookies e aguarde pelo menos algumas horas antes de tentar novamente. Se isso continuar acontecendo, os IPs do seu provedor de proxy provavelmente estão queimados no LinkedIn — considere migrar para um provedor com o melhor proxy para acesso ao LinkedIn, como o FineProxy, onde os IPs são mais limpos e não são supervendidos.

Posso usar um proxy para várias contas do LinkedIn?Não

Não. O LinkedIn rastreia quais IPs acessam quais contas. Duas contas no mesmo IP parecem a mesma pessoa tentando burlar o sistema. Sempre use um proxy dedicado por conta.

O que acontece se minha conta for restrita?Pare toda

Pare toda automação imediatamente. Saia de todas as ferramentas. Limpe seu navegador. Espere de 48 a 72 horas — não tente fazer login durante esse período. Após a espera, faça login manualmente a partir de um IP limpo (residencial ou ISP). Se a restrição não for removida, entre em contato com o suporte do LinkedIn com seu documento de identificação em mãos.

Qual tipo de proxy é melhor para scraping no LinkedIn?Para fazer scraping

Para fazer scraping de páginas públicas sem estar logado, proxies datacenter com rotação funcionam bem. Para scraping logado em uma conta, use proxies residenciais — um por conta. O pool de datacenter da FineProxy (100.000 IPs) é uma escolha sólida para coleta de dados públicos em larga escala, quando você precisa de volume e velocidade.

Guia

Como o LinkedIn detecta você — e o que fazer a respeito

4 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

O LinkedIn não pega leve com automação. Seja executando campanhas de prospecção, extraindo dados de leads ou apenas tentando acessar sua conta de uma região onde a plataforma não está disponível — em algum momento você vai esbarrar em restrições. Veja o que realmente acontece e como proxies ajudam.

O problema dos padrões

O LinkedIn não conta apenas suas ações. Ele rastreia como você se comporta. Velocidade dos cliques, tempo entre solicitações de conexão, como você navega pela página, se você rola a tela ou pula direto para o botão «Conectar». Se seu comportamento parecer mecânico, até 20 conexões por dia podem disparar um alerta.Sinais iniciais de que você está com problemas: logouts forçados, avisos de «verifique sua identidade», sessões expirando sem motivo. Não são bugs — é o LinkedIn dizendo para você desacelerar.

Por que seu IP importa

O LinkedIn mantém listas de faixas de IP vinculadas a data centers. Se o seu IP pertence a um provedor de hospedagem conhecido, a plataforma trata cada ação desse endereço com suspeita extra. Combine um IP datacenter com qualquer tipo de automação e você está pedindo por um erro 403 ou uma restrição completa da conta.É por isso que proxies residenciais são a escolha padrão para qualquer coisa que envolva atividade de conta. Eles se parecem com conexões residenciais comuns, então o LinkedIn não tem motivo para sinalizá-los.Dito isso, proxies datacenter não são inúteis. Para scraping de vagas públicas ou páginas de empresas — tarefas em que você não faz login em uma conta — IPs datacenter funcionam bem desde que você os rotacione. A FineProxy oferece IPs datacenter dedicados que não são compartilhados entre centenas de usuários, o que faz uma diferença real.

Escolhendo o proxy certo para sua tarefa

Para geração de leads e prospecção — um IP residencial estático por conta. Sem compartilhamento, sem troca. O LinkedIn vincula sua conta a uma localização, e um salto repentino de Nova York para Singapura vai fazer sua conta ser sinalizada instantaneamente.Para scraping em larga escala — proxies rotativos, trocando de IP a cada 200-300 requisições. Proxies datacenter são rápidos e baratos para isso. O pool de 100.000 IPs datacenter da FineProxy oferece bastante margem.Para acessar o LinkedIn de regiões com restrições — um proxy para abrir o LinkedIn de qualquer localização resolve. Escolha um servidor em um país onde a plataforma esteja disponível. Proxies ISP da FineProxy são uma ótima opção aqui porque combinam a estabilidade de velocidades de datacenter com endereços IP que pertencem a provedores de internet reais.

Não esqueça do fingerprinting do navegador

Um IP limpo sozinho não é suficiente. O LinkedIn também inspeciona o fingerprint do seu navegador — string de User-Agent, cabeçalhos HTTP, resolução de tela, fuso horário e configurações de idioma. Se o seu fingerprint não corresponder à geolocalização do seu proxy ou parecer uma assinatura padrão de headless browser, você será sinalizado mesmo com um IP residencial. Use navegadores antidetect ou certifique-se de que sua ferramenta de automação (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper, etc.) envie cabeçalhos realistas que estejam alinhados com a localização do seu proxy. Os proxies da FineProxy funcionam perfeitamente com todas as principais plataformas de automação para LinkedIn, então o lado do IP está coberto — só garanta que o restante da sua configuração também esteja compatível.

A regra do aquecimento

Contas novas ou inativas precisam de um período de aquecimento. Não conecte uma conta recém-criada a uma ferramenta de automação e dispare 100 requisições no primeiro dia. Comece manualmente — navegue, curta algumas publicações, envie 5 a 10 solicitações de conexão à mão. Ao longo de 2 a 3 semanas, aumente gradualmente. O LinkedIn compara sua atividade atual com seu histórico, então um pico repentino de zero para automação agressiva é o caminho mais rápido para ser restringido.

Um proxy, uma conta

Essa é a regra mais importante para trabalho com múltiplas contas. Cada conta do LinkedIn precisa de seu próprio IP dedicado. Se duas contas compartilham um IP, o LinkedIn as conecta — e se uma for banida, a outra vai junto.