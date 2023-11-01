Uma LIR (Local Internet Registry) é uma organização autorizada a alocar e gerenciar espaços de endereços IP e Números de Sistemas Autônomos (ASNs) dentro de uma região específica.

A FineProxy opera como uma LIR oficial, o que significa que recebemos blocos de IP diretamente dos RIRs (Regional Internet Registries) que, por sua vez, os obtêm da IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Ser uma LIR nos permite possuir e gerenciar nossas próprias faixas de IP, manter a precisão dos registros e garantir uma operação legal e transparente dentro das regras de governança regional da internet — sem revender IPs de terceiros.