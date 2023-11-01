Preço de Proxy — FineProxy
Bem-vindo à nossa página de preços de proxies. Aqui você encontra uma lista completa de pacotes de proxy sob medida para suas necessidades, com preços baseados na quantidade de endereços IP e no país escolhido.
Configure seu plano de proxy.
Cada escolha atualiza o preço na hora. Comece pelo tipo de proxy e depois defina as localizações exatas, o volume, o período de cobrança e o suporte UDP opcional.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Diz que a FineProxy também é uma LIR. O que isso significa?Uma LIR (Local
Uma LIR (Local Internet Registry) é uma organização autorizada a alocar e gerenciar espaços de endereços IP e Números de Sistemas Autônomos (ASNs) dentro de uma região específica.
A FineProxy opera como uma LIR oficial, o que significa que recebemos blocos de IP diretamente dos RIRs (Regional Internet Registries) que, por sua vez, os obtêm da IANA (Internet Assigned Numbers Authority).
Ser uma LIR nos permite possuir e gerenciar nossas próprias faixas de IP, manter a precisão dos registros e garantir uma operação legal e transparente dentro das regras de governança regional da internet — sem revender IPs de terceiros.
É verdade que quanto mais endereços IP você tem, menor o risco de ser banido?Na maioria dos
Na maioria dos casos, sim — um pool de proxies maior ajuda a distribuir o tráfego e reduzir as chances de detecção ou bloqueio. Quando as requisições partem de múltiplos endereços IP limpos, fica mais difícil para os serviços-alvo vinculá-las a uma única origem.
No entanto, isso não é uma garantia universal. Muitas plataformas utilizam análise comportamental, fingerprinting e sistemas de CAPTCHA para detectar automação.
A melhor abordagem é uma configuração equilibrada — IPs estáveis, concorrência razoável e padrões de atividade naturais. A FineProxy oferece pools de IP grandes e limpos, projetados especificamente para minimizar o risco de detecção sem comprometer o desempenho.
Por que os proxies de datacenter são tão acessíveis?Os proxies
Os proxies de datacenter são hospedados em servidores de alta capacidade dentro de data centers profissionais, em vez de serem fornecidos por ISPs de consumo. Essa configuração reduz drasticamente os custos operacionais, mantendo velocidade e confiabilidade.
Como a FineProxy possui sua própria infraestrutura e gerencia toda a stack de rede — desde servidores AMD Threadripper até uplinks de 10–40 Gbit/s — conseguimos oferecer desempenho de nível corporativo a preços altamente competitivos.
Quais tipos de proxies vocês vendem?A FineProxy
A FineProxy oferece duas categorias principais de proxies:
- Proxies de datacenter — a melhor opção para automação escalável, análise de dados e trabalho online em geral.
- Proxies ISP — proxies estáticos premium roteados por sub-redes genuínas de ISP, ideais para sessões de longa duração e segmentação regional.
Ambas as categorias estão disponíveis em configurações estáticas e rotativas, de acordo com as necessidades do seu fluxo de trabalho.
Por que os preços da FineProxy estão entre os mais baixos do mercado?Nossa eficiência de
Nossa eficiência de preços vem da otimização inteligente de rede e do controle de infraestrutura. A FineProxy utiliza monitoramento de tráfego baseado em IA para detectar rotas subutilizadas e atribuir automaticamente os IPs mais rápidos disponíveis aos usuários.
Possuir nosso próprio hardware e faixas de IP elimina margens de revendedores, enquanto data centers Tier-III/IV garantem uptime consistente sem custos inflacionados de hospedagem.
Essa combinação de automação e propriedade direta nos permite manter qualidade premium com preços abaixo do mercado.
Vocês utilizam listas públicas de proxies coletadas na internet ou endereços IP próprios?A FineProxy opera
A FineProxy opera exclusivamente com faixas de IP próprias, obtidas diretamente por meio do nosso status de LIR.
Jamais coletamos, revendemos ou alugamos listas públicas de proxies — cada IP provém de uma sub-rede verificada e legalmente atribuída.
Isso garante que todos os serviços da FineProxy sejam limpos, estáveis e totalmente conformes, sem risco de endereços em blacklist ou compartilhados.
Como a FineProxy
funcionam os preços
Os preços da FineProxy são definidos com base na configuração. Você não precisa mais procurar em um catálogo de pacotes fixos e escolher a opção mais próxima do que precisa. A calculadora monta um plano com o tipo exato de proxy, a localização geográfica, a quantidade de IPs, o período de cobrança e as opções disponíveis que seu fluxo de trabalho exige.
Escolha primeiro o modelo de proxy
Os proxies de datacenter em pacote oferecem o menor custo por endereço para automação em grande volume. Os proxies dedicados estão disponíveis a partir de um único IP privado. Os proxies ISP estáticos acrescentam o registro em uma rede de consumidor para fluxos de trabalho que exigem maior confiança das plataformas. Os proxies rotativos são configurados por créditos de requisição, em vez de uma quantidade fixa de IPs.
Configure apenas o que você precisa
Depois de escolher o tipo de proxy, selecione uma ou mais localizações disponíveis e defina a quantidade necessária. Os produtos compatíveis também permitem ativar o suporte a UDP. A calculadora aplica a tarifa vigente e mostra o preço atualizado imediatamente, dispensando a comparação entre dezenas de cartões de planos praticamente idênticos.
Os períodos de cobrança continuam flexíveis
O preço padrão cobre 30 dias. Períodos de cobrança mais longos aplicam automaticamente o desconto disponível, enquanto a calculadora mantém visíveis o custo mensal e o total. Você pode alterar qualquer parâmetro antes de prosseguir para o checkout.
O que está incluído em todos os planos
Os planos da FineProxy incluem ativação instantânea, métodos de autenticação compatíveis, exportação de listas de proxies, gerenciamento por API e MCP e um prazo de reembolso de 24 horas. Os planos de datacenter estático, dedicado e ISP oferecem largura de banda ilimitada, em vez de cobrança por GB.