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Proxy Holanda

Proxies estáticos holandeses IPv4 confiáveis — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Países Baixos e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu neerlandês tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

Aprecio a segurança dos meus dados, estou pronto para pagar um bom preço para rapidez e segurança. Os servidores proxy são populares agora. Prefiro comprar aqui, porque o preço está bem e, acima de tudo, o meu anonimato está seguro. Aqui você encontra pacotes proxy diferentes. Existem opções para escolher IP de outros países ou regiões.

Alisa SattelmaierPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Eu usei este serviço em 2016. E no momento (2024) Eu também sou um usuário. Surpreso o serviço ainda está em execução. Há uma boa seleção de tarifas e uma seleção por país. Preços são razoáveis, o pagamento é possível em cripto. Eu estou feliz com o serviço e recomendá-lo a todos

D1smayDieg, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

A nossa empresa depende muito de proxies para investigação de SEO, gestão de redes sociais, análise da concorrência e tarefas automatizadas. A FineProxy foi uma salvação para a nossa equipa, oferecendo uma vasta gama de proxies rápidos, seguros e altamente anónimos que nos ajudam a executar as tarefas com eficiência. O painel é intuitivo, facilitando a gestão de vários proxies sem qualquer complicação. Ao contrário de outros fornecedores de proxies que experimentámos no passado, a FineProxy mantém uma velocidade e disponibilidade consistentes, o que é crucial para as nossas operações. Se precisa de uma solução de proxies de nível empresarial, recomendo vivamente que a experimente!

omkaarSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Utilizamos a FineProxy há dois anos. A largura de banda ilimitada e a ligação são simplesmente incríveis e estáveis. Recomendo vivamente.

David RhodesTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Um serviço digno para aqueles que se preocupam com a sua segurança on-line. Eu tenho usado-o por 10 dias e totalmente satisfeito com a sua velocidade. E o mais agradável é que não há limites de tráfego para um preço tão baixo.

Alex D.Plataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
O Bol.com não responde ao meu scraper. O que há de diferente nele?O Bol.com roda

O Bol.com roda em NextJS com React — os dados do produto não vêm no HTML inicial. Preços, estoque e informações do vendedor são carregados por chamadas internas de API GraphQL após a renderização da página. Uma simples requisição HTTP retorna apenas uma estrutura vazia. Você precisa de um navegador headless (Playwright ou Puppeteer) que renderize JavaScript, além de um IP holandês para ver o catálogo NL. Sem um IP da Holanda, o Bol.com pode redirecionar para a versão belga ou exibir preços diferentes. A Coolblue — outra grande varejista holandesa de eletrônicos — se comporta da mesma forma.

O iDEAL não aparece nos checkouts holandeses. É coisa de IP?Quase certamente

Quase certamente. O iDEAL está vinculado à infraestrutura bancária holandesa — é o método de pagamento online mais popular na Holanda. Lojas holandesas só exibem essa opção para visitantes que elas acreditam estar na Holanda, geralmente com base no IP. A partir de um IP não holandês, o checkout volta para métodos internacionais: Visa, Mastercard, talvez PayPal. Se você está testando fluxos de pagamento holandeses ou analisando a UX de e-commerce para o mercado holandês, não verá o checkout real sem um IP holandês.

A fiscalização de cookies na Holanda parece rígida. Como isso afeta o scraping?A Autoriteit Persoonsgegevens

A Autoriteit Persoonsgegevens (Autoridade Holandesa de Proteção de Dados) é uma das mais agressivas fiscalizadoras de cookies na Europa. Em 2025, ela alertou 50 organizações e monitora aproximadamente 10.000 sites por ano. A maioria dos sites .nl exibe overlays de consentimento que bloqueiam o conteúdo até a interação. Trate como qualquer outro site da UE: aceite o consentimento uma vez, armazene o cookie e envie-o em cada requisição. Mantenha o Accept-Language: nl-NL consistente. A Holanda aplica especificamente a Telecommunicatiewet (Lei de Telecomunicações holandesa) além do GDPR, tornando a conformidade de cookies mais rigorosa aqui do que em alguns outros países da UE.

NPO Start e Videoland bloqueados. Datacenter ou ISP?Ambos são bloqueados

Ambos são bloqueados geograficamente fora da Holanda. O NPO Start (emissora pública) e o Videoland (streaming comercial, pertencente à RTL) verificam a localização do IP. IPs de datacenter são detectados cada vez mais — o NPO exibe «Deze uitzending is niet beschikbaar buiten Nederland» quando detecta um proxy. Proxies ISP funcionam melhor porque estão registrados em provedores de banda larga holandeses. Para o melhor IP holandês para streaming, ISP é a aposta mais segura.

Holanda como hub da UE — um IP holandês ajuda com sites de abrangência europeia?Em alguns casos

Em alguns casos. Muitas empresas internacionais baseiam suas operações na UE na Holanda — Booking.com, Adyen, TomTom, além de dezenas de sedes de tecnologia atraídas por tratados fiscais holandeses e regulamentações favoráveis aos negócios. Alguns serviços voltados para a UE usam infraestrutura holandesa como seu endpoint europeu principal. Um IP holandês pode ajudar ao testar produtos para toda a UE ou verificar conformidade. Mas para sites que visam países específicos da UE — lojas alemãs, streaming francês — você ainda precisa de IPs específicos de cada país.

O Marktplaats precisa de um IP local?Para

Para visualizar anúncios — sim. O Marktplaats (de propriedade da Adevinta, anteriormente eBay Classifieds) é a maior plataforma de classificados da Holanda. Ele filtra e ordena resultados por localização, e alguns recursos exigem um IP holandês. Para scraping de anúncios — leitura de dados públicos — um IP NL em nível de país funciona. Para publicar ou interagir com contas de vendedores, a plataforma executa verificações adicionais além do IP.

Quais proxies NL a FineProxy vende?Datacenter IPv4 —

Datacenter IPv4 — rápido e acessível, para monitoramento, APIs e scraping em massa. ISP IPv4 — registrado em provedores de banda larga holandeses, aparência residencial, para streaming e sites que filtram faixas de datacenter. Rotativo com NL no pool — novo IP por requisição, para coleta em volume. Segmentação por país (NL), sem seleção de cidade. Estático cobrado por IP com tráfego ilimitado, rotativo por créditos de API. Todos os proxies anônimos: sem headers de encaminhamento, certificado SSL individual.

Proxies ativos de Países Baixos
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Países Baixos, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
1157 online·Precisa de mais? →
45.131.208.50:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
Agora mesmo
Comprar
45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.82 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.91 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.82 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.91 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.87 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.65 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.74 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.07 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.18 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
8.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
7.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.08 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.04 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.06 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.75 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
6.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
5.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
4.16 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.90 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.87 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.84 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.94 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.10 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.85 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.84 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.94 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.91 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
3.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.60 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.59 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.62 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.62 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.78 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.80 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.63 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.67 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.69 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.61 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.68 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.65 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
2.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.20 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
98.8%
1 h atrás
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.45 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.43 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.30 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.31 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.28 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.56 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.50 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.23 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.49 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.27 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.39 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.38 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.24 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.29 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.36 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.34 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.37 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.35 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.44 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
99.6%
1 h atrás
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.48 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.41 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.46 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.47 Mbps
99.9%
1 h atrás
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.51 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.53 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.25 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.26 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.22 Mbps
100.0%
1 h atrás
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
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