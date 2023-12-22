Pagamentos competitivos em todos os planos.
Programa de afiliados
Programa de afiliados FineProxy
Indique clientes para a FineProxy e ganhe comissão sobre os pedidos iniciais e as renovações posteriores por meio de um painel de parceiros transparente.
Ganhe com a FineProxy
Comissões elevadas, atribuição transparente e pagamentos rápidos para todo o mundo.
Você ganha sempre que seu indicado renova o plano de proxy.
Regras diretas que facilitam o crescimento.
Por que os parceiros gostam de trabalhar conosco
Três coisas que realmente importam: controle, atribuição precisa e pagamentos confiáveis.
Um painel de parceiro completo com configurações flexíveis, estatísticas avançadas e códigos promocionais para seus clientes.
Utilizamos um modelo de atribuição de último clique com cookie de 60 dias e rastreamento totalmente automatizado — assim você ainda recebe o crédito quando os clientes demoram para decidir.
Saques rápidos via USDT TRC20 direto do seu painel de parceiro — disponíveis no mundo todo. Pagamento mínimo: 100 USDT.
Suas primeiras vendas estão mais perto do que você imagina
Três passos simples para participar do programa e começar a ganhar.
- Passo 1Cadastre-se
Participe do programa de parceiros FineProxy hoje mesmo. Após a aprovação, você terá acesso ao seu painel de parceiro para acompanhar vendas e gerar links de afiliado exclusivos para qualquer plano de proxy.
- Passo 2Divulgue
Compartilhe o FineProxy com seu público usando nossos materiais prontos para uso. Acompanhe o desempenho no seu painel e refine sua estratégia com base em dados reais.
- Passo 3Comece a ganhar
Ganhe até 30% em cada pedido feito pelos seus indicados. Construa uma base de clientes recorrentes (e sub-afiliados, se preferir) para aumentar seus ganhos mensais a longo prazo.
Cadastre-se, acesse seu painel de parceiro e comece a ganhar com FineProxy hoje mesmo.
Como isso se traduz em números
Veja um exemplo de cálculo baseado em um dos planos mais vendidos da FineProxy.
Uma das nossas opções mais populares é 1.000 IPs por $111. Se você indicar apenas 5 clientes que escolham esse plano e continuem renovando, sua comissão seria:$166.50 / mês
A principal vantagem do nosso programa de afiliados é a comissão recorrente nas renovações. Você ganha toda vez que um cliente indicado renova seu serviço de proxies. Se ele continuar usando proxies por meses — ou anos — você continua recebendo pelo mesmo período. Não é preciso recomeçar do zero a cada mês; basta expandir sua base de indicações para aumentar sua renda recorrente mensal ao longo do tempo.
1. Disposições Gerais
O Programa de Parceiros FineProxy é destinado a pessoas físicas e jurídicas que indicam clientes para os serviços pagos de servidores proxy da FineProxy.
Ao se cadastrar no Programa de Parceiros, o Parceiro confirma que leu estes termos e os aceita integralmente.
2. Comissão do Parceiro
- O Parceiro recebe uma comissão de até 30% sobre os serviços pagos adquiridos pelos clientes indicados.
- A comissão é creditada tanto na compra inicial quanto em todas as renovações subsequentes realizadas pelo cliente.
- Caso o mesmo cliente adquira diferentes serviços da FineProxy, a comissão é calculada separadamente para cada serviço.
- A alteração de plano/pacote é tratada como a compra de um novo serviço, e um contador de comissão separado é aplicado a ela.
- A comissão é creditada somente em pedidos efetivamente pagos, descontados reembolsos, chargebacks, pedidos cancelados e transações fraudulentas.
A taxa de comissão pode variar conforme o tipo de parceiro, a qualidade do tráfego e o volume de vendas, sendo determinada pelas configurações do sistema de afiliados da FineProxy.
3. Rastreamento e Atribuição de Clientes
- Cliques, cadastros e pagamentos são rastreados automaticamente pelo sistema de afiliados da FineProxy.
- A FineProxy utiliza um modelo de atribuição de último clique baseado em cookies.
- O tempo de vida do cookie é de 60 (sessenta) dias corridos a partir do último clique de afiliado.
- Se um cliente se registrar e/ou pagar pelos serviços dentro do período do cookie, esse cliente será atribuído ao respectivo Parceiro.
4. Período de Retenção e Pagamentos
- Todas as comissões creditadas estão sujeitas a um período de retenção obrigatório de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de cada transação individual.
- Cada transação é rastreada separadamente e só se torna elegível para saque após o término do seu período de retenção individual.
- O valor mínimo para saque é de 100 (cem) USDT (TRC-20).
- Os pagamentos são realizados exclusivamente em USDT (TRC-20) para a carteira de criptomoedas do Parceiro especificada na conta de afiliado.
- A FineProxy poderá solicitar documentos comprobatórios e/ou informações de verificação ao Parceiro.
- Os fundos poderão ser congelados caso sejam identificadas violações destes termos do Programa de Parceiros ou dos Termos de Serviço da FineProxy.
5. Métodos de Divulgação Permitidos
Os Parceiros podem utilizar os seguintes canais de divulgação:
- sites, landing pages, blogs e reviews;
- canais no Telegram, fóruns e comunidades profissionais;
- conteúdo educacional, técnico e analítico;
- publicidade paga, desde que o nome da marca FineProxy, os domínios da FineProxy e quaisquer variações não sejam utilizados nos anúncios, salvo aprovação prévia por escrito da FineProxy.
6. Ações Proibidas
Os Parceiros estão proibidos de:
- utilizar o nome da marca FineProxy, nomes de domínio ou quaisquer variações em anúncios de pesquisa paga, domínios ou criativos de anúncios;
- apresentar-se como representante oficial da FineProxy sem aprovação prévia por escrito;
- induzir clientes ao erro (incluindo garantias falsas, descontos fictícios ou termos distorcidos);
- utilizar spam ou envio em massa de mensagens/e-mails sem o consentimento dos destinatários;
- utilizar links de afiliado para compras próprias do Parceiro;
- gerar tráfego que viole leis aplicáveis ou os Termos de Serviço da FineProxy.
7. Sub-Afiliados
O Parceiro pode indicar outros parceiros e construir sua própria estrutura de sub-afiliados.
A FineProxy não se responsabiliza por liquidações, pagamentos ou relações entre parceiros dentro dessas estruturas.
8. Estorno de Comissões e Suspensão de Conta
A FineProxy reserva-se o direito de:
- estornar comissões creditadas caso sejam identificadas violações dos termos do Programa de Parceiros;
- reter pagamentos até a conclusão de uma investigação;
- em caso de violações graves ou recorrentes, encerrar a conta do Parceiro sem pagamento das comissões acumuladas.
9. Alterações nos Termos do Programa
A FineProxy pode alterar os termos do Programa de Parceiros de forma unilateral e sem aviso prévio.
A versão atual dos termos está sempre disponível no painel de afiliados.
A participação contínua no programa constitui a aceitação, por parte do Parceiro, dos termos atualizados.
10. Limitação de Responsabilidade
A FineProxy não se responsabiliza por:
- prejuízos do Parceiro;
- lucros cessantes;
- ações de terceiros e serviços externos.
O Parceiro é o único responsável por seus métodos de divulgação e pelo cumprimento das leis aplicáveis.