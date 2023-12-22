Programa de afiliados FineProxy

Como isso se traduz em números

Veja um exemplo de cálculo baseado em um dos planos mais vendidos da FineProxy.

Uma das nossas opções mais populares é 1.000 IPs por $111. Se você indicar apenas 5 clientes que escolham esse plano e continuem renovando, sua comissão seria:

A principal vantagem do nosso programa de afiliados é a comissão recorrente nas renovações. Você ganha toda vez que um cliente indicado renova seu serviço de proxies. Se ele continuar usando proxies por meses — ou anos — você continua recebendo pelo mesmo período. Não é preciso recomeçar do zero a cada mês; basta expandir sua base de indicações para aumentar sua renda recorrente mensal ao longo do tempo.