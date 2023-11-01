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Proxy do Canadá

Proxies IPv4 estáticos confiáveis do Canadá — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% de uptime, tráfego ilimitado

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.

Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre 100 IPs de datacenter em Canadá e allowlist 203.0.113.7
  • Mostre taxa de sucesso de hoje para meu canadense tráfego de proxy
  • Renove todos os serviços que vencem esta semana, abaixo de $200
  • Alterne meu IPs quando a próxima atualização para grátis
  • Exporte o latest lista de proxies como JSON
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Localizações e estoque

A Fineproxy é um serviço proxy confiável conhecido por sua extensa rede de IPs e planos flexíveis. Ele fornece uma vasta gama de opções proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) e cobre múltiplos locais globais, tornando-o adequado para várias tarefas on-line, como o raspamento da web, navegação anônima, e acesso a conteúdo geo-restrito. Os usuários apreciam suas velocidades de conexão rápida e interface fácil de navegar, bem como a opção de escolher entre proxys compartilhados ou privados. A equipe de suporte da Fineproxy é responsiva, garantindo assistência sempre que necessário. Embora possa ser um pouco mais precioso do que algumas alternativas, seu desempenho e estabilidade tornam-no uma escolha forte para indivíduos e empresas que precisam de um serviço de proxy confiável.

hamouPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

A FineProxy ultrapassou minhas expectativas! Seus proxys são rápidos, seguros e incrivelmente confiáveis. A ampla gama de opções para IPs e locais torna fácil personalizar para minhas necessidades. A equipe de suporte é responsiva e útil, garantindo que quaisquer problemas sejam resolvidos rapidamente. Altamente recomendado para qualquer pessoa que procura um serviço de proxy confiável!

tan55633035gNorton Safe Web, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

A FineProxy é um excelente serviço para aqueles que valorizam a estabilidade e a segurança. Os proxies trabalham sem interrupções, e a equipe de suporte está sempre disponível e rapidamente resolve quaisquer problemas.

DarrelFaulknerSaasHub, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Tráfego nunca medido

Trabalho fantástico Trabalho fantástico – Proxies impressionantes Trabalho fantástico, equipe! Acabei de descobrir este serviço e eu estou genuinamente impressionado — o valor que você está oferecendo para o preço é incrível. E agora com acesso residencial ilimitado? Esse é próximo nível. Grande respeito para todos vocês. Eu definitivamente estarei retornando!

hamzaerkoDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Proxies da UE a preços acessíveis. É o único fornecedor de proxies que continua a manter os preços baixos. Procurei algo assim por toda a Internet e acabou por ser o fornecedor de proxies com largura de banda ilimitada mais barato.

Wowser BrowserTrustpilot, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
Contornar blackouts da NHL com um proxy de outra província realmente funciona?Depende do serviço

Depende do serviço. O Sportsnet+ Standard e o TSN verificam o IP em relação aos territórios de transmissão. Um IP fora da zona de blackout — IP de Vancouver para um blackout de Toronto — contorna essa verificação. O Sportsnet+ Premium ($34.99/mês) remove os blackouts por completo, então algumas pessoas avaliam o custo do proxy vs. o upgrade. Proxies ISP funcionam de forma mais confiável para streaming do que os de datacenter. A detecção do TSN é mais leve; a do Sportsnet é mais rigorosa.

CBC Gem e Crave fora do país?Ambos são

Ambos são bloqueados por geolocalização. O CBC Gem exibe conteúdo gratuito com anúncios apenas para IPs domésticos — expatriados e viajantes são o principal público. O Crave (Bell Media) funciona da mesma forma. Proxies ISP passam com mais confiabilidade; proxies datacenter são detectados mais rápido no Crave especificamente. A própria página de suporte da CBC orienta a desativar qualquer VPN ou proxy para solução de problemas — eles sabem que as pessoas usam.

Scraping de sites locais é legal sob a PIPEDA?A PIPEDA trata

A PIPEDA trata informações pessoais publicamente disponíveis como protegidas. O Privacy Commissioner emitiu uma declaração conjunta em 2024: as organizações devem implementar mecanismos anti-scraping em múltiplas camadas, e o scraping massivo de dados pessoais pode ser uma violação notificável. Para dados não pessoais — preços de produtos, metadados de listagens, vagas de emprego sem nomes — o risco jurídico é menor. Mas os sites canadenses tendem a aplicar restrições com mais rigor do que os americanos.

Posso fazer scraping do realtor.ca para obter listagens MLS?Tecnicamente viola os

Tecnicamente viola os Termos de Serviço deles. O DDF da CREA é o canal oficial, mas cobre apenas 60-65% das listagens nacionais — Saskatchewan e Quebec são excluídos, nem todas as corretoras participam. O acesso à API exige associação à CREA e licença de corretagem. Ferramentas de scraping para dados públicos de listagens existem, mas o realtor.ca monitora acessos não autorizados. Um IP local é necessário para visualizar as listagens completas.

O que diferencia a FineProxy de outros provedores?Como serviço de

Como serviço de proxy do Canadá (CA), a FineProxy opera seu próprio ASN — IPs de datacenter não são hospedados em nuvem, tarifa fixa por IP, tráfego ilimitado. Para monitoramento no Shopify, Kijiji e sites sem verificação de tipo de IP. ISP IPv4 na Rogers, Bell, Telus para streaming e plataformas que filtram por tipo de conexão. Rotativo com CA no pool. Nível de país. Como o melhor provedor de endereços IP do Canadá para trabalho em volume — sem cobrança por GB.

Proxies ativos de Canadá
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Canadá, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
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IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
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Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
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Comprar
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9.00 Mbps
100.0%
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TransparenteOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
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Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
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8.82 Mbps
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9.00 Mbps
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1 h atrás
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TransparenteOttawa
8.61 Mbps
100.0%
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8.33 Mbps
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7.79 Mbps
100.0%
1 h atrás
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Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
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7.96 Mbps
100.0%
1 h atrás
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TransparenteOttawa
7.03 Mbps
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1 h atrás
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HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
3.88 Mbps
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2.90 Mbps
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1 h atrás
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1 h atrás
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3.02 Mbps
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100.0%
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Alto anonimatoMontreal
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1.33 Mbps
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1.35 Mbps
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TransparenteOttawa
1.35 Mbps
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TransparenteOttawa
1.40 Mbps
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1 h atrás
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Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteOttawa
1.46 Mbps
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1 h atrás
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TransparenteOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h atrás
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
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TransparenteOttawa
1.34 Mbps
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Guia

O que um IP canadense realmente muda — de preços no Shopify a blackouts da NHL

2 min de leituraEquipe de rede da FineProxy

Atenção: Os proxies listados abaixo não são nossos proxies de servidor premium.. Esta é uma lista pública gratuita coletada de fontes abertas — úteis para testes ou uso básico.

O Shopify hospeda mais de 1,7 milhão de lojas, e uma boa parte é canadense. O redirecionamento GeoIP nativo do Shopify direciona visitantes pelo IP — um IP local vê preços em CAD, opções de frete doméstico e, às vezes, disponibilidade diferente de produtos. Um IP dos EUA na mesma loja recebe USD, frete americano e talvez um catálogo diferente. Se você está monitorando preços de concorrentes, estoque ou prazos de entrega em lojas canadenses, precisa de um servidor proxy canadense — senão estará comparando dados incorretos.

Os blackouts regionais da NHL são o outro motivo pelo qual as pessoas procuram proxies do Canadá. A liga determina que os jogos de cada time fiquem bloqueados na sua região de transmissão local em certos streams. Sportsnet+ Standard, TSN — todos aplicam isso. Toronto não consegue assistir a certos jogos dos Leafs no feed nacional. Vancouver, o mesmo para os Canucks. Um IP de uma província diferente contorna o blackout local sem pagar pelo Sportsnet+ Premium a $34.99 por mês.

IPs locais também importam para coleta de dados. O Kijiji (o Craigslist doméstico, de propriedade da Adevinta) filtra listagens por região com base no IP. O realtor.ca restringe dados MLS por meio do DDF da CREA — apenas 60-65% das listagens estão disponíveis pela API oficial, Saskatchewan e Quebec totalmente excluídos. A PIPEDA (lei federal de privacidade) trata informações pessoais publicamente disponíveis como ainda protegidas — o Privacy Commissioner emitiu uma declaração conjunta sobre scraping em 2024. O scraping massivo de dados pessoais pode ser uma violação notificável. Mais rigorosa que os EUA, mais próxima dos padrões da UE.

Se você comprar acesso a proxies do Canadá na FineProxy, receberá IPv4 datacenter e ISP. Datacenter em ASN próprio, tarifa fixa por IP, tráfego ilimitado. ISP — registrado em provedores como Rogers, Bell, Telus — passa nas verificações de tipo de IP em serviços de streaming. Todo IP funciona como proxy anônimo no Canadá: sem cabeçalhos de encaminhamento, certificado SSL proxy individual. HTTP/HTTPS e SOCKS5, nível país.