BAHARU! |Satu panggilan API, data bersih diterima. Pengikis tidak diperlukan.Dapatkan 10,000 token percuma →

Proksi Kanada

Proksi IPv4 statik Kanada yang boleh dipercayai — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% masa operasi, trafik tanpa had

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 100 IP pusat data di Kanada dan tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7
  • Tunjukkan kadar kejayaan hari ini untuk trafik proksi Kanada
  • Perbaharui setiap perkhidmatan yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $200
  • Putarkan IP saya apabila penyegaran seterusnya percuma
  • Eksport senarai proksi terkini sebagai JSON
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Lokasi dan ketersediaan

Fineproxy ialah penyelia proxy yang dipercayai oleh rambut IPs dan rancangan yang berubah. Ada banyak pilihan proxy (HTTP, HTTPS, SOCKS) dan melibatkan banyak tempat sedunia. Pengguna menghargai kecepatan koneksi dan antara interface yang mudah untuk navigate, dan pilihan untuk memilih dari proxy yang dibagi atau pribadi. Tim sokongan Fineproxy memastikan bantuan jika diperlukan. Namun, perbuatan dan ketenteraman itu membawa pilihan yang kuat bagi orang dan perdagangan yang memerlukan kerja penyebaran.

hamouPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

FineProxy telah lebih berharap! Proxy mereka sangat cepat, aman, dan sangat dipercayai. Semasa pilihan yang digunakan oleh IPs dan tempat - tempat, saya mudah digunakan untuk memiliki keperluan. Tim sokongan itu bertindak dan membantu, dan memastikan bahawa masalah - masalah tersebut diselesaikan dengan cepat. Sesiapa yang mencari penyebaran yang dipercayai!

tan55633035gNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kelajuan semasa beban tinggi

FineProxy merupakan khidmat yang baik bagi orang yang menghargai ketenteraman dan keamanan. Proxy bekerja tanpa perhatian, dan tim sokongan selalu tersedia dan cepat menyelesaikan masalah. Suratnya sangat menarik!

DarrelFaulknerSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Sudah tentu sangat kagum! Kecepatan itu sangat menakjubkan dan membolehkan saya mencari dan sungai dengan tidak berkesan. Interface penggunanya mudah diperlukan dan menyebabkan mudah untuk berubah server. Jika anda memerlukan proxy yang dipercayai dan cepat, dialah yang harus diperlukan!

Nadeem KhanTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Kerja Fantastic Fantastic – Proxy yang menakjubkan, tim! Saya hanya mendapati khidmat ini dan sangat kagum. Sekarang, adakah dia tidak dapat menikmati perjalanan? Itulah tingkat seterusnya. Berpegang pada semua anda. Saya akan kembali!

hamzaerkoDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah penyelesaian sekatan siaran NHL menggunakan proksi dari wilayah lain benar-benar berkesan?Bergantung pada perkhidmatan

Bergantung pada perkhidmatan. Sportsnet+ Standard dan TSN menyemak IP terhadap wilayah siaran. IP dari luar zon sekatan — IP Vancouver untuk sekatan Toronto — memintas semakan tersebut. Sportsnet+ Premium ($34.99/bulan) menghapuskan sekatan sepenuhnya, jadi ada yang mempertimbangkan kos proksi berbanding naik taraf. Proksi ISP berfungsi lebih stabil untuk streaming berbanding pusat data. Pengesanan TSN lebih ringan, Sportsnet lebih ketat.

CBC Gem dan Crave dari luar negara?Kedua-duanya disekat

Kedua-duanya disekat geo. CBC Gem memaparkan kandungan percuma dengan iklan kepada IP domestik sahaja — ekspatriat dan pengembara ialah audiens utama. Crave (Bell Media) sama. Proksi ISP lulus dengan lebih stabil, proksi pusat data lebih cepat dikesan khususnya pada Crave. Halaman sokongan CBC’ sendiri mengatakan matikan sebarang VPN atau proksi untuk penyelesaian masalah — mereka tahu orang menggunakannya.

Adakah pengikisan laman tempatan sah di bawah PIPEDA?PIPEDA memperlakukan maklumat

PIPEDA memperlakukan maklumat peribadi yang tersedia secara umum sebagai maklumat dilindungi. Pesuruhjaya Privasi mengeluarkan kenyataan bersama pada 2024: organisasi mesti melaksanakan perlindungan anti-pengikisan berlapis, pengikisan besar-besaran data peribadi boleh dianggap sebagai pelanggaran yang perlu dilaporkan. Bagi data bukan peribadi — harga produk, metadata penyenaraian, iklan pekerjaan tanpa nama — risiko undang-undang adalah lebih rendah. Namun, laman web di sini cenderung menguatkuasakan peraturan dengan lebih tegas berbanding laman Amerika.

Bolehkah saya mengikis realtor.ca untuk penyenaraian MLS?Secara teknikal melanggar

Secara teknikal melanggar ToS mereka. DDF CREA’ ialah saluran rasmi, tetapi hanya meliputi 60-65% penyenaraian nasional — Saskatchewan dan Quebec dikecualikan, bukan semua firma broker turut serta. Akses API memerlukan keahlian CREA dan lesen broker. Alat pengikisan untuk data penyenaraian awam memang wujud, tetapi realtor.ca memantau akses tanpa kebenaran. IP tempatan diperlukan untuk melihat penyenaraian penuh.

Apakah yang membezakan FineProxy daripada penyedia lain?Sebagai perkhidmatan proksi

Sebagai perkhidmatan proksi Kanada (CA), FineProxy mengendalikan ASN sendiri — IP pusat data bukan dihoskan awan, kadar rata per IP, trafik tanpa had. Untuk pemantauan Shopify, Kijiji, dan laman tanpa semakan jenis IP. ISP IPv4 pada Rogers, Bell, Telus untuk streaming dan platform yang menapis mengikut jenis sambungan. Berputar dengan CA dalam kumpulan. Peringkat negara. Sebagai pembekal alamat IP Kanada terbaik untuk kerja volum tinggi — tiada bil per-GB.

Proksi Kanada Langsung
Dikemas Kini Setiap 15 Minit

Proksi awam Kanada percuma yang kami sahkan secara berkala untuk kelajuan dan masa operasi. Salin satu IP atau eksport senarai semasa — pendaftaran tidak diperlukan.

Protokol
Tahap tanpa nama
Port
Semakan terakhir
505 dalam talian·Perlukan lagi? →
23.227.39.78:80
IP : Port Skor ProtocolsTahap tanpa namaBandarKelajuan Masa operasi Semakan terakhir Tindakan
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
ElitSeluruh dunia
500 Mbps
99.97%
Sebentar tadi
Beli
23.227.39.78:80
Cloudflare, Inc.· 196 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.52:80
Cloudflare, Inc.· 174 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.106:80
Cloudflare, Inc.· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
8.82 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.115:80
Cloudflare, Inc.· 96 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
9.00 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.60:80
Cloudflare, Inc.· 209 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
8.61 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.197:80
Cloudflare, Inc.· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
8.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.60:80
Cloudflare, Inc.· 231 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
7.79 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.217:80
Cloudflare, Inc.· 226 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
7.96 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.6:80
Cloudflare, Inc.· 256 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
7.03 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.245:80
Cloudflare, Inc.· 325 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
5.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.21:80
Cloudflare, Inc.· 413 ms		39
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
4.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.39:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.192:80
Cloudflare, Inc.· 464 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.205:80
Cloudflare, Inc.· 460 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.91 Mbps
100.0%
1 h ago
184.75.221.82:3118
Amanah Tech Inc.· 1145 ms		37
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Tanpa nama
1.57 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.39.40:80
Cloudflare, Inc.· 544 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.201:80
Cloudflare, Inc.· 541 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.15:80
Cloudflare, Inc.· 616 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.92 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.3:80
Cloudflare, Inc.· 634 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.84 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.168:80
Cloudflare, Inc.· 626 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.88 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.65:80
Cloudflare, Inc.· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.19 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.189:80
Cloudflare, Inc.· 621 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.90 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.12:80
Cloudflare, Inc.· 618 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.91 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.148:80
Cloudflare, Inc.· 568 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.17 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.123:80
Cloudflare, Inc.· 589 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.23:80
Cloudflare, Inc.· 595 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
3.02 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.82:80
Cloudflare, Inc.· 668 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.69 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.204:80
Cloudflare, Inc.· 738 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.135:80
Cloudflare, Inc.· 691 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.247:80
Cloudflare, Inc.· 747 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.154:80
Cloudflare, Inc.· 725 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
2.48 Mbps
100.0%
1 h ago
38.49.210.79:40000
Rica Web Services· 453 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ElitMontreal
3.97 Mbps
18.8%
1 h ago
159.203.61.169:3128
DigitalOcean, LLC· 287 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusToronto
6.27 Mbps
46.8%
1 h ago
23.227.38.102:80
Cloudflare, Inc.· 1251 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.38.246:80
Cloudflare, Inc.· 1254 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.169:80
Cloudflare, Inc.· 1259 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.45:80
Cloudflare, Inc.· 1262 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.43 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.140:80
Cloudflare, Inc.· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.55:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.33:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.110:80
Cloudflare, Inc.· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.180:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.155:80
Cloudflare, Inc.· 1354 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.63:80
Cloudflare, Inc.· 1348 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.181:80
Cloudflare, Inc.· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.252:80
Cloudflare, Inc.· 1328 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.0:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.139:80
Cloudflare, Inc.· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.118:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.5:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
99.0%
1 h ago
23.227.38.90:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.166:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.46:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.185:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.137:80
Cloudflare, Inc.· 1358 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.5:80
Cloudflare, Inc.· 1357 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.242:80
Cloudflare, Inc.· 1383 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.73:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.88:80
Cloudflare, Inc.· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.159:80
Cloudflare, Inc.· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.173:80
Cloudflare, Inc.· 1353 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.8:80
Cloudflare, Inc.· 1400 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.49:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.207:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.54:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.12:80
Cloudflare, Inc.· 1176 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.94:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.179:80
Cloudflare, Inc.· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.248:80
Cloudflare, Inc.· 1194 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.135:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.187:80
Cloudflare, Inc.· 1161 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.55 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.109:80
Cloudflare, Inc.· 1379 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.239:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.222:80
Cloudflare, Inc.· 1422 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.11:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.206:80
Cloudflare, Inc.· 1407 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.159:80
Cloudflare, Inc.· 1466 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.23 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.121:80
Cloudflare, Inc.· 1428 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.119:80
Cloudflare, Inc.· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.30:80
Cloudflare, Inc.· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.88:80
Cloudflare, Inc.· 1300 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.14:80
Cloudflare, Inc.· 1276 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.153:80
Cloudflare, Inc.· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.83:80
Cloudflare, Inc.· 1307 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.51:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.141:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.212:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.9:80
Cloudflare, Inc.· 1312 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.22:80
Cloudflare, Inc.· 1243 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.240:80
Cloudflare, Inc.· 1222 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.147:80
Cloudflare, Inc.· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.37:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.127:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.230:80
Cloudflare, Inc.· 1275 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.189:80
Cloudflare, Inc.· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.194:80
Cloudflare, Inc.· 1172 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.236:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.116:80
Cloudflare, Inc.· 1495 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.111:80
Cloudflare, Inc.· 1442 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.48:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.69:80
Cloudflare, Inc.· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.7:80
Cloudflare, Inc.· 1345 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.20:80
Cloudflare, Inc.· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.223:80
Cloudflare, Inc.· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.22 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.50:80
Cloudflare, Inc.· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.64:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.1:80
Cloudflare, Inc.· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.211:80
Cloudflare, Inc.· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.48 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.52:80
Cloudflare, Inc.· 1412 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.220:80
Cloudflare, Inc.· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.60.161:80
Cloudflare, Inc.· 1083 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Telus
1.66 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.93:80
Cloudflare, Inc.· 1123 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.60 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.155:80
Cloudflare, Inc.· 1151 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.53:80
Cloudflare, Inc.· 1104 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.195:80
Cloudflare, Inc.· 1171 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.150:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.151:80
Cloudflare, Inc.· 1167 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.54 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.61:80
Cloudflare, Inc.· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.79:80
Cloudflare, Inc.· 1297 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.227:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.80:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.184:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.14:80
Cloudflare, Inc.· 1319 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.36 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.197:80
Cloudflare, Inc.· 1105 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.63 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.178:80
Cloudflare, Inc.· 1211 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.83:80
Cloudflare, Inc.· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
99.8%
1 h ago
23.227.38.95:80
Cloudflare, Inc.· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.254:80
Cloudflare, Inc.· 1366 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.147:80
Cloudflare, Inc.· 1420 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.70:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.236:80
Cloudflare, Inc.· 1392 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.163:80
Cloudflare, Inc.· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.167:80
Cloudflare, Inc.· 1396 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.19:80
Cloudflare, Inc.· 1377 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.31 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.156:80
Cloudflare, Inc.· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.56 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.110:80
Cloudflare, Inc.· 1351 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.33 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.244:80
Cloudflare, Inc.· 1419 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.96:80
Cloudflare, Inc.· 1174 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.53 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.152:80
Cloudflare, Inc.· 1206 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.98:80
Cloudflare, Inc.· 1202 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.50 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.42:80
Cloudflare, Inc.· 1182 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.196:80
Cloudflare, Inc.· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.157:80
Cloudflare, Inc.· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.2:80
Cloudflare, Inc.· 1266 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.130:80
Cloudflare, Inc.· 1483 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.190:80
Cloudflare, Inc.· 1455 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.240:80
Cloudflare, Inc.· 1452 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.100:80
Cloudflare, Inc.· 1490 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.244:80
Cloudflare, Inc.· 1449 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.24 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.103:80
Cloudflare, Inc.· 1404 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.226:80
Cloudflare, Inc.· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.27:80
Cloudflare, Inc.· 1386 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.164:80
Cloudflare, Inc.· 1499 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.20 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.228:80
Cloudflare, Inc.· 1343 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.34 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.177:80
Cloudflare, Inc.· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.105:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.39.233:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.133:80
Cloudflare, Inc.· 1278 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.81:80
Cloudflare, Inc.· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.21:80
Cloudflare, Inc.· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.41 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.153:80
Cloudflare, Inc.· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.136:80
Cloudflare, Inc.· 1438 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.25 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.98:80
Cloudflare, Inc.· 1311 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.37 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.17:80
Cloudflare, Inc.· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
98.8%
1 h ago
23.227.38.51:80
Cloudflare, Inc.· 1405 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.28 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.138:80
Cloudflare, Inc.· 1421 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.27 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.204:80
Cloudflare, Inc.· 1394 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.29 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.8:80
Cloudflare, Inc.· 1385 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.30 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.170:80
Cloudflare, Inc.· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.32 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.229:80
Cloudflare, Inc.· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.35 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.108:80
Cloudflare, Inc.· 1289 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.95:80
Cloudflare, Inc.· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.119:80
Cloudflare, Inc.· 1247 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.16:80
Cloudflare, Inc.· 1232 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.46 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.74:80
Cloudflare, Inc.· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.114:80
Cloudflare, Inc.· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.47 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.82:80
Cloudflare, Inc.· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.49 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.67:80
Cloudflare, Inc.· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.44:80
Cloudflare, Inc.· 1305 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.56:80
Cloudflare, Inc.· 1291 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.39 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.243:80
Cloudflare, Inc.· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.42 Mbps
99.6%
1 h ago
23.227.39.156:80
Cloudflare, Inc.· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.40 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.199:80
Cloudflare, Inc.· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.38 Mbps
99.9%
1 h ago
23.227.38.202:80
Cloudflare, Inc.· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.45 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.174:80
Cloudflare, Inc.· 1248 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.44 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.10:80
Cloudflare, Inc.· 1193 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.84:80
Cloudflare, Inc.· 1190 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.51 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.214:80
Cloudflare, Inc.· 1180 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.80:80
Cloudflare, Inc.· 1181 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.52 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.190:80
Cloudflare, Inc.· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.26 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.210:80
Cloudflare, Inc.· 1493 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.21 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.39.26:80
Cloudflare, Inc.· 1464 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.23 Mbps
96.1%
1 h ago
23.227.39.137:80
Cloudflare, Inc.· 1443 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.25 Mbps
98.5%
1 h ago
23.227.38.224:80
Cloudflare, Inc.· 1953 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
922 Kbps
99.4%
1 h ago
23.227.38.129:80
Cloudflare, Inc.· 1940 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
928 Kbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.231:80
Cloudflare, Inc.· 1727 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.04 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.57:80
Cloudflare, Inc.· 1702 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.06 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.77:80
Cloudflare, Inc.· 1663 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.08 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.54:80
Cloudflare, Inc.· 1636 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
23.227.38.97:80
Cloudflare, Inc.· 1631 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TelusOttawa
1.10 Mbps
100.0%
1 h ago
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Panduan

Apa yang Sebenarnya Berubah dengan IP Kanada — Daripada Harga Shopify Hinggalah Sekatan Siaran NHL

2 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Sila ambil perhatian: Proksi yang disenaraikan di bawah ialah bukan proksi pelayan premium kami. Ini adalah senarai percuma awam dikumpul daripada sumber terbuka — berguna untuk ujian atau kegunaan asas.

Shopify menguasai lebih 1.7 juta kedai, dan sebahagian besar ialah kedai Kanada. GeoIP terbina dalam Shopify’ mengubah hala pelawat mengikut IP — IP tempatan melihat harga CAD, pilihan penghantaran domestik, kadangkala ketersediaan produk yang berbeza. IP AS pada kedai yang sama mendapat USD, penghantaran AS, mungkin katalog berbeza. Jika anda memantau harga pesaing, stok, atau masa penghantaran pada kedai CA, anda memerlukan pelayan proksi Kanada atau anda membandingkan data yang salah.

Sekatan wilayah NHL ialah sebab lain orang mencari proksi CA. Liga mewajibkan perlawanan setiap pasukan disekat di wilayah siaran tempatan mereka pada strim tertentu. Sportsnet+ Standard, TSN — semuanya menguatkuasakannya. Toronto tidak boleh menonton perlawanan Leafs tertentu pada siaran nasional. Vancouver, sama untuk Canucks. IP dari provinsi lain memintas sekatan tempatan tanpa perlu membayar Sportsnet+ Premium pada $34.99 sebulan.

IP tempatan juga penting untuk pengumpulan data. Kijiji (Craigslist domestik, milik Adevinta) menapis penyenaraian mengikut wilayah berdasarkan IP. Realtor.ca menyekat data MLS melalui DDF CREA’ — hanya 60-65% penyenaraian tersedia melalui API rasmi, Saskatchewan dan Quebec dikecualikan sepenuhnya. PIPEDA (undang-undang privasi persekutuan) menganggap maklumat peribadi yang tersedia secara awam masih dilindungi — Pesuruhjaya Privasi mengeluarkan kenyataan bersama mengenai pengikisan pada 2024. Pengikisan besar-besaran data peribadi boleh menjadi pelanggaran yang perlu dilaporkan. Lebih ketat daripada AS, lebih hampir kepada piawaian EU.

Jika anda membeli akses proksi Kanada daripada FineProxy, anda mendapat IPv4 pusat data dan ISP. Pusat data pada ASN sendiri, kadar rata per IP, trafik tanpa had. ISP — didaftarkan kepada pembekal seperti Rogers, Bell, Telus — lulus semakan jenis IP pada platform streaming. Setiap IP berfungsi sebagai proksi tanpa nama di Kanada: tiada pengepala pemajuan, sijil SSL proksi individu. HTTP/HTTPS dan SOCKS5, peringkat negara.