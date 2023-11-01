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Proksi untuk DeepSeek

Proksi pusat data IPv4 untuk API DeepSeek: jalankan berbilang kunci merentasi IP berasingan, pintas throttling dinamik, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tetapan serasi OpenAI.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.

Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiDisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli satu IP khusus AS untuk satu DeepSeek API key
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
  • Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
  • Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Akses API dan ejen

I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.

asdjkakarNorton Safe Web, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.

Anonymous UserTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pengendalian akaun

Saya menggunakannya pada bot Twitch dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy kerana menyediakan sistem yang sangat baik untuk keperluan khusus saya.

blastzadaaaaSaasHub, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Saya mencari kerja tanpa menyimpan kesimpulan dan penyebaran yang panjang. FineProxy yang sesuai dengan sempurna - saya membeli rencana, mendapat akses, dan berhubung dalam beberapa menit. Saya menggunakannya untuk media sosial dan analytik. Sehingga ini, saya tidak pernah berjumpa dengan masalah serius, kehidupan yang baik, dan harganya kurang.

EvgeniyDieg, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Pesanan minimum

Saya membeli proxy 1 untuk avito pada ujian. Periksanya. Saya tidak berfikir bahawa saya tidak bersemangat. Dia tidak putus asa, mengkaji semuanya dan membantunya. Setiap minggu saya mengambil sebuah proxy untuk soc. jaringan yang besar, kecepatan yang baik. . Sepertinya. Jika anda menulis di laman web itu, dia akan menjawab dengan cepat. Saya mendorong saya!

Валерія СорокінаPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Halo kawan - kawan saya ingin meluahkan pandangan saya tentang proxy adalah negara - negara yang berbeza di 10000 ip untuk 10 atau 30 yang sangat kurang.

Аноним FaiersPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Mengapa DeepSeek memperlahankan permintaan saya tanpa amaran?DeepSeek melaraskan

DeepSeek melaraskan had dalam masa nyata berdasarkan beban pelayan. Tiada ambang yang diterbitkan untuk anda merancang. Apabila platform sibuk, akaun anda mendapat kapasiti lebih rendah. Mereka telah mengesahkan perkara ini secara terbuka tetapi tidak menawarkan cara untuk meningkatkan had individu.

Berapa banyak permintaan yang sebenarnya boleh saya hantar?Tiada

Tiada siapa tahu pasti — DeepSeek tidak mendedahkan angkanya. Pengguna melaporkan bahawa semasa waktu senyap, anda boleh menghantar berpuluh-puluh permintaan seminit tanpa masalah. Semasa waktu puncak, walaupun 5-10 permintaan seminit boleh mencetuskan kelewatan. Itulah sebabnya had ini mengecewakan — anda tidak boleh merancang sesuatu yang tidak boleh diukur.

Berapa banyak kunci API yang saya perlukan?Mulakan dengan 3-5

Mulakan dengan 3-5 jika anda mengalami pendikit dengan satu sahaja. Setiap kunci pada IP tersendiri kelihatan seperti pengguna berasingan kepada DeepSeek. Pantau berapa kerap anda masih mengalami kelewatan dan tambah lagi mengikut keperluan.

Adakah DeepSeek menyekat IP pusat data?Tidak

Tidak. API DeepSeek direka untuk akses secara programatik — mereka menjangkakan trafik pelayan. Pengehadan kadar dikaitkan dengan akaun dan corak penggunaan anda, bukan jenis IP anda.

Adakah pelan percuma boleh digunakan untuk kerja sebenar?Untuk pengujian dan

Untuk pengujian dan projek kecil — ya. Untuk apa sahaja yang memerlukan daya pemprosesan konsisten, throttling dinamik menjadikannya tidak boleh dipercayai. Akaun berbayar mendapat keutamaan lebih baik, tetapi mereka juga tidak terlepas semasa waktu puncak. Berbilang kunci berbayar merentasi berbilang IP ialah tetapan paling stabil.