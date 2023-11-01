Proksi untuk DeepSeek
Proksi pusat data IPv4 untuk API DeepSeek: jalankan berbilang kunci merentasi IP berasingan, pintas throttling dinamik, HTTP/HTTPS/SOCKS5, tetapan serasi OpenAI.
Bina pelan proksi anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Khusus.
|Pakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|DisyorkanKhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli satu IP khusus AS untuk satu DeepSeek API key
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk perkhidmatan proksi
- Eksport saya senarai proksi sebagai JSON
- Tunjukkan perkhidmatans yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
- Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk perkhidmatan proksi
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Akses API dan ejen
I cinta fineproxy proxy yang sangat cepat dan tidak dapat ditemukan. Saya menggunakannya dalam alat automatisme seperti alat khas, dan untuk mengeluarkan alat permainan, perubahan permainan seperti pemain, sokongan pelanggan itu adalah atas perjumpaan yang terpenting jika anda perlu bantuan itu adalah 24/7 untuk menyelesaikan masalah ur, dan kualitas proxy hanya menakjubkan.
Mereka menyediakan API supaya pengguna boleh mendapatkan proksi daripada laman web mereka. Walaupun penguasaan bahasa Inggeris khidmat pelanggan mereka kurang baik, mereka berusaha keras untuk membantu saya. Mereka juga menyediakan pertukaran IP setiap 7 hari.
Pengendalian akaun
Saya menggunakannya pada bot Twitch dan ia berfungsi dengan sempurna. Saya berterima kasih kepada FineProxy kerana menyediakan sistem yang sangat baik untuk keperluan khusus saya.
Saya mencari kerja tanpa menyimpan kesimpulan dan penyebaran yang panjang. FineProxy yang sesuai dengan sempurna - saya membeli rencana, mendapat akses, dan berhubung dalam beberapa menit. Saya menggunakannya untuk media sosial dan analytik. Sehingga ini, saya tidak pernah berjumpa dengan masalah serius, kehidupan yang baik, dan harganya kurang.
Pesanan minimum
Saya membeli proxy 1 untuk avito pada ujian. Periksanya. Saya tidak berfikir bahawa saya tidak bersemangat. Dia tidak putus asa, mengkaji semuanya dan membantunya. Setiap minggu saya mengambil sebuah proxy untuk soc. jaringan yang besar, kecepatan yang baik. . Sepertinya. Jika anda menulis di laman web itu, dia akan menjawab dengan cepat. Saya mendorong saya!
Halo kawan - kawan saya ingin meluahkan pandangan saya tentang proxy adalah negara - negara yang berbeza di 10000 ip untuk 10 atau 30 yang sangat kurang.
Mengapa DeepSeek memperlahankan permintaan saya tanpa amaran?DeepSeek melaraskan
DeepSeek melaraskan had dalam masa nyata berdasarkan beban pelayan. Tiada ambang yang diterbitkan untuk anda merancang. Apabila platform sibuk, akaun anda mendapat kapasiti lebih rendah. Mereka telah mengesahkan perkara ini secara terbuka tetapi tidak menawarkan cara untuk meningkatkan had individu.
Berapa banyak permintaan yang sebenarnya boleh saya hantar?Tiada
Tiada siapa tahu pasti — DeepSeek tidak mendedahkan angkanya. Pengguna melaporkan bahawa semasa waktu senyap, anda boleh menghantar berpuluh-puluh permintaan seminit tanpa masalah. Semasa waktu puncak, walaupun 5-10 permintaan seminit boleh mencetuskan kelewatan. Itulah sebabnya had ini mengecewakan — anda tidak boleh merancang sesuatu yang tidak boleh diukur.
Berapa banyak kunci API yang saya perlukan?Mulakan dengan 3-5
Mulakan dengan 3-5 jika anda mengalami pendikit dengan satu sahaja. Setiap kunci pada IP tersendiri kelihatan seperti pengguna berasingan kepada DeepSeek. Pantau berapa kerap anda masih mengalami kelewatan dan tambah lagi mengikut keperluan.
Adakah DeepSeek menyekat IP pusat data?Tidak
Tidak. API DeepSeek direka untuk akses secara programatik — mereka menjangkakan trafik pelayan. Pengehadan kadar dikaitkan dengan akaun dan corak penggunaan anda, bukan jenis IP anda.
Adakah pelan percuma boleh digunakan untuk kerja sebenar?Untuk pengujian dan
Untuk pengujian dan projek kecil — ya. Untuk apa sahaja yang memerlukan daya pemprosesan konsisten, throttling dinamik menjadikannya tidak boleh dipercayai. Akaun berbayar mendapat keutamaan lebih baik, tetapi mereka juga tidak terlepas semasa waktu puncak. Berbilang kunci berbayar merentasi berbilang IP ialah tetapan paling stabil.