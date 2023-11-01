Setiap proksi yang dijual FineProxy ialah IPv4 — lebih 100,000 alamat yang dimiliki secara langsung, bukan dipajak daripada broker atau dikongsi melalui penjual semula. Apabila anda membeli akses pelayan proksi IPv4 daripada FineProxy, anda mendapat alamat IPv4 berdedikasi dengan sokongan SOCKS5 dan HTTP/HTTPS, trafik tanpa had, serta tiada caj per-GB. Itulah versi ringkasnya. Versi lebih panjang ialah tentang mengapa IPv4 secara khusus, dan mengapa sumber alamat itu sama pentingnya dengan protokol.
IPv4 vs IPv6 — jurang keserasian
Proksi IPv6 memang wujud dan harganya murah. Ruang alamat pada dasarnya tidak terhad, jadi penyedia menjual berjuta-juta alamat IPv6 dengan harga yang sangat rendah. Masalahnya: kebanyakan sasaran tidak menyokong IPv6 sepenuhnya. Sehingga 2026, hanya kira-kira 40% daripada 1,000 laman web teratas mengendalikan trafik IPv6 dengan betul.
Pemproses pembayaran, platform media sosial, rangkaian iklan, laman e-dagang — majoriti besar masih menjalankan pengesanan anti-bot, geolokasi dan pengurusan sesi pada IPv4.
Jika sasaran anda tidak menyokong IPv6, sambungan sama ada gagal secara senyap, kembali kepada IPv4 melalui ISP anda (mendedahkan IP sebenar anda), atau disekat terus. Tiada degradasi yang lancar — ia berfungsi atau tidak sama sekali. Untuk pengikisan, pengurusan akaun, pengesahan iklan, dan apa-apa sahaja yang melibatkan pengesanan bot, IPv4 ialah satu-satunya pilihan yang boleh dipercayai.
IPv4 murah tidak bermakna IPv4 berkualiti rendah
Alamat IPv4 semakin terhad — hanya kira-kira 4.3 bilion wujud secara keseluruhan, dan kumpulan percuma sudah habis bertahun-tahun lalu. Kekurangan ini mendorong harga naik. Sesetengah penyedia membeli alamat secara pukal daripada rangkaian yang telah dinyahaktifkan, manakala yang lain menyewa semula daripada pemegang lebih besar. Rantaian pemilikan mempengaruhi kualiti: semakin banyak tangan yang dilalui sesebuah IP, semakin tinggi kemungkinan ia membawa sejarah — senarai hitam, pangkalan data spam, tanda reputasi.
FineProxy memiliki kumpulan IPv4 sendiri secara langsung. Tiada broker, tiada sub-pajakan. Apabila sesuatu alamat menunjukkan tanda-tanda kemerosotan reputasi, ia akan digilirkan keluar dan diganti. Proksi pusat data IPv4 murah daripada pembekal langsung sebenarnya lebih jimat berbanding alamat yang nampak lebih murah di atas kertas tetapi sudah ditanda pada separuh internet.
SOCKS5 pada setiap alamat IPv4
Setiap proksi FineProxy menyokong HTTP/HTTPS dan SOCKS5 tanpa sebarang caj tambahan. Akses proksi SOCKS5 IPv4 penting untuk tugasan di luar pelayaran web — permainan, protokol tersuai, trafik UDP, atau alatan yang tidak menyokong HTTP secara natif. SOCKS5 beroperasi pada tahap lebih rendah berbanding proksi HTTP, memajukan sebarang jenis trafik tanpa mentafsirnya. Pada infrastruktur FineProxy — pelayan AMD EPYC dengan saluran 80 Gbps — pilihan protokol tidak menjejaskan kelajuan, jadi kedua-dua HTTP dan SOCKS5 memberikan lebar jalur serta latensi yang sama.