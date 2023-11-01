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Proxy IPv4

100,000+ alamat IPv4 milik sendiri — HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafik tanpa had, akses API, penghantaran automatik. Dibina untuk pengikisan, pengesahan iklan dan pengurusan akaun.

Konfigurasikan pelan anda →Proksi untuk 48 jam
Tanpa meterTiada caj per GB
AMD EPYCPerkakasan pelayan generasi terkini
Sehingga 80 GbpsUplink setiap pelayan
REST + MCPSedia dan urus melalui API

Bina pelan proksi anda.

Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.

NegaraBilangan IP
Sokongan UDP
Mati

Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.

Beberapa negara dalam satu pakej, IP senarai putih tambahan atau sambungan?Bina dalam papan pemuka

Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.

Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.

DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsiKhususPeribadi, daripada satu IPISPAlamat statik berdaftar dengan ISPBerputarDibilkan dalam kredit API
Terbaik untukBot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Pengguna bagi setiap alamatSehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.Sehingga 5Kumpulan dikongsi
Kepercayaan platformStandardASN pusat dataTinggi — eksklusifTinggi — berdaftar ISPBerbeza mengikut kumpulan
Harga bermula$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pesanan minimum100 IP1 IP100 IP2.5J kredit
Tempoh penggunaan alamatStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohStatik sepanjang tempohBerubah setiap permintaan
Lebar jalurTanpa meterTanpa meterTanpa meterKreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
UDP / panggilan suaraTambahan pilihanTambahan pilihanTambahan pilihanTidak tersedia
ProtokolHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
PengesahanSenarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.Kunci API
Lihat pelanLihat pelan khususLihat pelan ISPLihat pelan
Disyorkan

Pakej pusat data

Dijual dalam blok, dikongsi

Terbaik untuk

Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.

Kepercayaan platform

StandardASN pusat data

Harga bermula

$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan

Khusus

Peribadi, daripada satu IP

Terbaik untuk

Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.

Pengguna bagi setiap alamat

1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.

Kepercayaan platform

Tinggi — eksklusif

Harga bermula

$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.

Pesanan minimum

1 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan khusus

ISP

Alamat statik berdaftar dengan ISP

Terbaik untuk

Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.

Pengguna bagi setiap alamat

Sehingga 5

Kepercayaan platform

Tinggi — berdaftar ISP

Harga bermula

$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan

Pesanan minimum

100 IP

Tempoh penggunaan alamat

Statik sepanjang tempoh

Lebar jalur

Tanpa meter

UDP / panggilan suara

Tambahan pilihan

Protokol

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Pengesahan

Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.

Lihat pelan ISP

Berputar

Dibilkan dalam kredit API

Terbaik untuk

Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.

Pengguna bagi setiap alamat

Kumpulan dikongsi

Kepercayaan platform

Berbeza mengikut kumpulan

Harga bermula

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pesanan minimum

2.5J kredit

Tempoh penggunaan alamat

Berubah setiap permintaan

Lebar jalur

KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.

UDP / panggilan suara

Tidak tersedia

Protokol

HTTP, SOCKS5

Pengesahan

Kunci API

Lihat pelan

Proksi untuk 48 jam

Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.

Proksi untuk 48 jam

Lokasi Proksi Teratas

Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.

Lihat semua lokasi

Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.

FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.

Kemudian, katakan sahaja

  • Beli 1,000 IPv4 proksi pusat data di Eropah
  • Eksport saya IPv4 senarai proksi sebagai JSON
  • Tapis saya IPv4 senarai proksi mengikut negara atau subnet
  • Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk IPv4 perkhidmatan proksi
  • Tunjukkan status dan butiran pengebilan untuk IPv4 pelan proksi
Ketahui lebih lanjut Cipta kunci API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.

Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta

Belanjakan wang anda

Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.

Bayar lebih daripada harga disebut

Setiap pembelian menyertakan expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.

Batalkan sesuka hati

Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.

Caj anda dua kali

Panggilan kewangan menggunakan idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.

MCP: 49 alat · 9 skop kebenaranJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · tanpa keadaanAPI REST: 49 operasi · OpenAPI 3.1

Persediaan manual

Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.

SEMUA INTEGRASI

Sistem

Pelayar

Aplikasi

Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.

FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.

Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.

500 Mbps

setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard

99.97%

sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan

96

bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan

0

had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan

AMD EPYC khusus

Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.

Subnet milik sendiri

IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.

Uplink 80 Gbps

Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.

Tier III / IV

Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.

Nota ujian

Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.

Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.

Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.

2011menyediakan proksi sejak

Kelajuan semasa beban tinggi

Memandangkan Fineproxy mudah dimulai, terdapat mudah bagi orang yang bukan seorang pakar teknologi. Mereka tidak berguna untuk bergaul dengan proxy. Saya tidak berbuat salah dan melakukan kerja ini lebih baik. Sudah tentu pilihan yang bagus!

PathanPlatform dalaman FineProxyDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Proxy yang baik ialah salah satu penyediakan penyediaan proxy yang terbaik yang saya gunakan, dan saya menawarkan servie yang murah dan mudah digunakan. Pengaturan ini memberi kita gambar yang tidak bermoral. Pengalaman yang terbaik.

Ahmed ArshadDieg, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Trafik tanpa had

Walaupun pemberian lain melawat setiap GB atau setiap permintaan, mereka tetap setia kepada tugas mereka dan menawarkan proxy yang berharga dan membawa bahan bacaan yang tidak terbatas. Saya gembira untuk mencari kerja ini di seluruh Internet.

bhwowsersNorton Safe Web, Tahun iniDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Kami telah menggunakan FineProxy selama 2 tahun. Lebar jalur tanpa had dan sambungannya benar-benar hebat serta stabil. Sangat disyorkan.

David RhodesTrustpilot, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Lokasi dan ketersediaan

Saya telah menggunakan proxy FineProxy selama beberapa bulan dan saya sangat puas dengannya. Kecepatan pergaulan yang tinggi, perlindungan data dan pelbagai tempat membawa perjalanan yang baik untuk bekerja di Internet. Saya menyuruhnya!

RobertSaasHub, Tahun lepasDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Fineproxy.org menawarkan penyelia proxy yang dipilih dengan lebih banyak tempat dan tempat. Namun, ada kalanya, kecepatan pergi boleh berlaku, dan reaksinya dapat lebih lemah daripada yang dijangkakan. Walaupun kerja penyebaran sesuai untuk kerja asas, dia mungkin tidak memenuhi keperluan penggunaan yang lebih tinggi atau keperluan spesifik. Semasa bersatu padu, mereka yang bergantung padanya akan lebih stabil untuk menggunakannya untuk berusaha berpegang teguh.

Charles BrownProxyRate, 2+ tahun laluDiterjemahkan daripada bahasa InggerisSumber

Ulasan dipetik sepenuhnya. Jika pelanggan membangkitkan perkara yang dapat kami jawab, balasan kami daripada platform asal dipaparkan bersamanya.

Semua ulasan pelanggan
Adakah sebab untuk menggunakan proksi IPv6 berbanding IPv4?Hanya jika

Hanya jika sasaran anda secara eksplisit menyokong IPv6 DAN anda memerlukan volum besar pada kos per-IP terendah. Untuk mengikis laman yang menerima IPv6 (sesetengah enjin carian, CDN), IPv6 lebih murah kerana alamat yang melimpah. Untuk yang lain — media sosial, e-dagang, sistem pembayaran, platform iklan — IPv4 ialah satu-satunya pilihan yang berfungsi dengan stabil.

Berapa banyak alamat IPv4 yang dimiliki FineProxy?Lebih 100,000

Lebih 100,000 alamat IPv4 merentasi pelbagai subnet dan ASN. Semuanya dimiliki secara langsung — bukan disewa, bukan melalui broker. Ini penting untuk kepelbagaian IP: jika sasaran anda menyekat satu subnet, yang lain daripada julat berbeza terus berfungsi.

Adakah proksi IPv4 akan menjadi usang?Tiada

Tiada petunjuk bahawa ini akan berlaku dalam jangka masa yang boleh dijangka. Penerimaan IPv6 telah dikatakan «hampir tiba» selama lebih sedekad dan masih pada ~40% dalam kalangan laman teratas. Infrastruktur yang paling penting bagi pengguna proksi — sistem anti-bot, pemproses pembayaran, bahagian belakang media sosial — dibina secara mendalam atas IPv4. Proksi IPv4 akan kekal sebagai standard untuk kegunaan komersial sepanjang 2026 dan seterusnya.

Panduan

Proksi IPv4: Mengapa Jenis Alamat Masih Penting

3 min bacaanPasukan rangkaian FineProxy

Setiap proksi yang dijual FineProxy ialah IPv4 — lebih 100,000 alamat yang dimiliki secara langsung, bukan dipajak daripada broker atau dikongsi melalui penjual semula. Apabila anda membeli akses pelayan proksi IPv4 daripada FineProxy, anda mendapat alamat IPv4 berdedikasi dengan sokongan SOCKS5 dan HTTP/HTTPS, trafik tanpa had, serta tiada caj per-GB. Itulah versi ringkasnya. Versi lebih panjang ialah tentang mengapa IPv4 secara khusus, dan mengapa sumber alamat itu sama pentingnya dengan protokol.

IPv4 vs IPv6 — jurang keserasian

Proksi IPv6 memang wujud dan harganya murah. Ruang alamat pada dasarnya tidak terhad, jadi penyedia menjual berjuta-juta alamat IPv6 dengan harga yang sangat rendah. Masalahnya: kebanyakan sasaran tidak menyokong IPv6 sepenuhnya. Sehingga 2026, hanya kira-kira 40% daripada 1,000 laman web teratas mengendalikan trafik IPv6 dengan betul.

Pemproses pembayaran, platform media sosial, rangkaian iklan, laman e-dagang — majoriti besar masih menjalankan pengesanan anti-bot, geolokasi dan pengurusan sesi pada IPv4.

Jika sasaran anda tidak menyokong IPv6, sambungan sama ada gagal secara senyap, kembali kepada IPv4 melalui ISP anda (mendedahkan IP sebenar anda), atau disekat terus. Tiada degradasi yang lancar — ia berfungsi atau tidak sama sekali. Untuk pengikisan, pengurusan akaun, pengesahan iklan, dan apa-apa sahaja yang melibatkan pengesanan bot, IPv4 ialah satu-satunya pilihan yang boleh dipercayai.

IPv4 murah tidak bermakna IPv4 berkualiti rendah

Alamat IPv4 semakin terhad — hanya kira-kira 4.3 bilion wujud secara keseluruhan, dan kumpulan percuma sudah habis bertahun-tahun lalu. Kekurangan ini mendorong harga naik. Sesetengah penyedia membeli alamat secara pukal daripada rangkaian yang telah dinyahaktifkan, manakala yang lain menyewa semula daripada pemegang lebih besar. Rantaian pemilikan mempengaruhi kualiti: semakin banyak tangan yang dilalui sesebuah IP, semakin tinggi kemungkinan ia membawa sejarah — senarai hitam, pangkalan data spam, tanda reputasi.

FineProxy memiliki kumpulan IPv4 sendiri secara langsung. Tiada broker, tiada sub-pajakan. Apabila sesuatu alamat menunjukkan tanda-tanda kemerosotan reputasi, ia akan digilirkan keluar dan diganti. Proksi pusat data IPv4 murah daripada pembekal langsung sebenarnya lebih jimat berbanding alamat yang nampak lebih murah di atas kertas tetapi sudah ditanda pada separuh internet.

SOCKS5 pada setiap alamat IPv4

Setiap proksi FineProxy menyokong HTTP/HTTPS dan SOCKS5 tanpa sebarang caj tambahan. Akses proksi SOCKS5 IPv4 penting untuk tugasan di luar pelayaran web — permainan, protokol tersuai, trafik UDP, atau alatan yang tidak menyokong HTTP secara natif. SOCKS5 beroperasi pada tahap lebih rendah berbanding proksi HTTP, memajukan sebarang jenis trafik tanpa mentafsirnya. Pada infrastruktur FineProxy — pelayan AMD EPYC dengan saluran 80 Gbps — pilihan protokol tidak menjejaskan kelajuan, jadi kedua-dua HTTP dan SOCKS5 memberikan lebar jalur serta latensi yang sama.