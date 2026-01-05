Berkuat kuasa pada 5 Januari 2026 Cetak

Untuk tujuan Dasar Privasi ini, “Maklumat Peribadi” bermaksud sebarang maklumat yang mengenal pasti atau boleh dikaitkan secara munasabah dengan individu yang boleh dikenal pasti. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat e-mel, maklumat pengebilan, pengecam akaun, dan, jika dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, data teknikal tertentu seperti alamat IP.

“Maklumat Bukan Peribadi” merujuk kepada maklumat yang tidak mengenal pasti dan tidak boleh dikaitkan secara munasabah dengan seseorang individu.

Jika Maklumat Peribadi digabungkan dengan Maklumat Bukan Peribadi, data gabungan tersebut akan dilayan sebagai Maklumat Peribadi. Maklumat yang telah dianonimkan secara tidak boleh balik dianggap sebagai Maklumat Bukan Peribadi.

Cara Kami Mengumpul Maklumat#

Kami mungkin mengumpul maklumat tentang anda melalui cara berikut:

apabila kami memperoleh maklumat berdasarkan data yang anda berikan, seperti menggunakan data teknikal untuk meningkatkan fungsi perkhidmatan atau menyesuaikan pengalaman pengguna mengikut lokasi.

apabila anda memberikan maklumat kepada kami secara langsung (contohnya, semasa membuat akaun atau menghubungi sokongan pelanggan);

apabila maklumat dikumpulkan secara automatik melalui penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda;

Cara Kami Menggunakan Maklumat#

Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan untuk tujuan yang selaras dengan Dasar Privasi ini, termasuk untuk:

menyediakan, mengendalikan dan menyelenggara Perkhidmatan kami;

memproses transaksi dan mengurus akaun pengguna;

menambah baik, memantau dan melindungi Perkhidmatan kami;

berkomunikasi dengan pengguna mengenai perkara berkaitan perkhidmatan;

mematuhi kewajipan undang-undang dan peraturan.

Pendedahan Maklumat#

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi dalam keadaan berikut:

Keperluan undang-undang.

Apabila pendedahan dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, proses perundangan atau permintaan kerajaan yang berkenaan.

Apabila pendedahan dikehendaki oleh undang-undang, peraturan, proses perundangan atau permintaan kerajaan yang berkenaan. Perlindungan hak dan keselamatan.

Apabila kami mempunyai kepercayaan dengan niat baik bahawa pendedahan adalah perlu secara munasabah untuk melindungi hak, harta atau keselamatan FineProxy, pengguna kami, atau orang awam.

Kami tidak menjual Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga.

Penyimpanan dan Keselamatan Data#

Kami melaksanakan langkah-langkah pentadbiran, teknikal dan organisasi yang munasabah untuk melindungi Maklumat Peribadi daripada akses tanpa kebenaran, kehilangan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian. Walaupun tiada kaedah penghantaran atau penyimpanan data yang sepenuhnya selamat, kami mengambil langkah yang sewajarnya untuk melindungi maklumat yang diamanahkan kepada kami.

Maklumat Peribadi hanya disimpan selama tempoh yang diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpulkan, melainkan tempoh penyimpanan yang lebih lama dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan.

Sekiranya berlaku insiden keselamatan data yang melibatkan Maklumat Peribadi, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya mengikut keperluan undang-undang yang berkenaan.

Perubahan Terhadap Dasar Privasi Ini#

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Sebarang perubahan akan diterbitkan di laman web kami dengan tarikh kuat kuasa yang dikemas kini. Penggunaan berterusan Perkhidmatan selepas perubahan tersebut berkuat kuasa dianggap sebagai penerimaan terhadap Dasar Privasi yang telah disemak semula.

Pemprosesan Pembayaran dan Keselamatan#

FineProxy tidak menyimpan atau memproses data kad pembayaran secara langsung. Semua transaksi pembayaran dikendalikan oleh penyedia pembayaran pihak ketiga yang bertanggungjawab untuk menyimpan dan memproses maklumat pembayaran secara selamat mengikut piawaian keselamatan yang berkenaan, seperti PCI-DSS. Kami hanya menerima maklumat transaksi terhad yang diperlukan untuk mengesahkan pembayaran dan menyediakan Perkhidmatan.