500-1000 Proksi
Proksi dari negara yang berbeza. Banyak dan berkualiti tinggi! Ia berfungsi tanpa kebenaran (dengan sambungan IP) atau melalui sistem log masuk/kata laluan.
Bina pelan proksi 500–1000 anda.
Bina pelan mengikut beban kerja sebenar anda. Pilih jenis proksi, lokasi, jumlah IP, tempoh pengebilan dan sokongan UDP pilihan — harga dikemas kini serta-merta.
Memuatkan pelan semasa…
Menambah 50% pada harga asas pelan. Berfungsi melalui SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) untuk permainan, VoIP dan penstriman.
Empat cara untuk membeli proksi.
Satu sesuai untuk beban kerja ini.
Semua alamat FineProxy menggunakan IPv4. Proksi pusat data, khusus dan ISP kekal statik sepanjang tempoh pelan; proksi berputar berubah pada setiap permintaan. Pelan statik merangkumi trafik tanpa had. Pilihan yang diserlahkan sepadan dengan kes penggunaan utama halaman ini: Pakej pusat data.
|DisyorkanPakej pusat dataDijual dalam blok, dikongsi
|KhususPeribadi, daripada satu IP
|ISPAlamat statik berdaftar dengan ISP
|BerputarDibilkan dalam kredit API
|Terbaik untuk
|Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
|Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
|Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
|Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
|Pengguna bagi setiap alamat
|Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
|1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
|Sehingga 5
|Kumpulan dikongsi
|Kepercayaan platform
|StandardASN pusat data
|Tinggi — eksklusif
|Tinggi — berdaftar ISP
|Berbeza mengikut kumpulan
|Harga bermula
|$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
|$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
|$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pesanan minimum
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5J kredit
|Tempoh penggunaan alamat
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Statik sepanjang tempoh
|Berubah setiap permintaan
|Lebar jalur
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|Tanpa meter
|KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
|UDP / panggilan suara
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tambahan pilihan
|Tidak tersedia
|Protokol
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Pengesahan
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
|Kunci API
|Lihat pelan
|Lihat pelan khusus
|Lihat pelan ISP
|Lihat pelan
Pakej pusat data
Dijual dalam blok, dikongsi
Bot dan pemantauan berskala besarUntuk kerja tanpa akaun berterusan.
Sehingga 5Reputasi bergantung sebahagiannya pada pengguna bersebelahan.
StandardASN pusat data
$12 / 100 IPs$0.12 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Khusus
Peribadi, daripada satu IP
Sesi akaun jangka panjangSatu alamat setiap profil, digunakan oleh anda sahaja.
1 — andaTiada orang lain menggunakannya sepanjang tempoh tersebut.
Tinggi — eksklusif
$12 / 100 IPsBeli tepat seperti yang anda perlukan.
1 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
ISP
Alamat statik berdaftar dengan ISP
Sasaran yang menilai ASNBerdaftar dengan penyedia internet.
Sehingga 5
Tinggi — berdaftar ISP
$30 / 100 IPs$0.30 setiap alamat, bulanan
100 IP
Statik sepanjang tempoh
Tanpa meter
Tambahan pilihan
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Senarai IP dibenarkanLog masuk dan kata laluan boleh ditambahkan.
Berputar
Dibilkan dalam kredit API
Pengumpulan, bukan akaunSesi berterusan tidak sepatutnya menukar alamat.
Kumpulan dikongsi
Berbeza mengikut kumpulan
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5J kredit
Berubah setiap permintaan
KreditDibilkan setiap permintaan, bukan setiap gigabait.
Tidak tersedia
HTTP, SOCKS5
Kunci API
Proksi untuk 48 jam
Bina pelan untuk tugas anda dan uji proksi dalam penggunaan sebenar. Bayar konfigurasi yang dipilih untuk 48 jam—harga dikira semasa persediaan.
Lokasi Proksi Teratas
Lapan lokasi proksi yang paling kerap dipilih pelanggan FineProxy.
Sambung sekali.
Kemudian, cuma minta.
FineProxy menjalankan pelayan asli Pelayan MCP: tampal satu URL ke dalam ejen anda dan ia mendapat 49 alat kabinet — pembelian, pembaharuan, putaran IP, senarai dibenarkan, analitik penggunaan, invois dan sokongan. Operasi yang sama tersedia melalui REST API jika anda lebih suka menulis panggilan sendiri.
Kemudian, katakan sahaja
- Beli 1000 IP pusat data merentasi US, UK, dan Jerman dengan harga volum
- Perbaharui setiap perkhidmatan proksi pukal yang akan tamat tempoh minggu ini, di bawah $500
- Eksport saya semasa 1000-senarai proksi sebagai JSON
- Tambahkan pada senarai dibenarkan 203.0.113.7 untuk pakej proksi pukal
- Tunjukkan perkhidmatan proksi pukals yang mempunyai kadar ralat tertinggi hari ini
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Mulakan semula Claude selepas menyimpan konfigurasi. 49 alat FineProxy kemudian akan muncul dalam senarai alat tersedia.
Perkara yang tidak akan dilakukan ejen — apa sahaja yang anda minta
Belanjakan wang anda
Enam alat melibatkan baki dan kesemuanya memerlukan
wallet:spend. Jangan berikan skop itu pada kunci dan ejen masih boleh menjalankan semua operasi lain.
Bayar lebih daripada harga disebut
Setiap pembelian menyertakan
expected_total_cents daripada sebut harga. Jika berbeza walaupun satu sen, panggilan ditolak tanpa sebarang caj.
Batalkan sesuka hati
Dua alat yang tidak boleh dipulihkan enggan dijalankan tanpa
confirm=true. Penamatan tidak boleh berlaku sebagai kesan sampingan.
Caj anda dua kali
Panggilan kewangan menggunakan
idempotency_key. Percubaan semula selepas tamat masa menyelesaikan caj yang sama, bukan caj kedua.
Persediaan manual
Pilih sistem pengendalian, pelayar atau aplikasi proksi anda untuk panduan persediaan langkah demi langkah.
Sistem
Pelayar
Aplikasi
Dibina untuk kelajuan.
Trafik tidak pernah dimeterkan.
FineProxy mengekalkan sehingga 500 Mbps dalam ujian pelayan jauh standard kami. Dalam beban kerja pengikisan, had kadar laman sasaran—bukan proksi—biasanya menjadi had sebenar.
Kaedah ujian: 1,973,500 percubaan sambungan serta ujian keserentakan sehingga 96 bebenang melalui satu IP proksi.
500 Mbps
setiap proksi dalam ujian pelayan jauh standard
99.97%
sambungan berjaya diwujudkan merentas 1,973,500 permintaan
96
bebenang serentak pada satu IP tanpa kemerosotan
0
had lebar jalur — trafik tanpa had pada setiap pelan
AMD EPYC khusus
Pelayan milik kami sendiri, tanpa jiran VPS kongsi yang bersaing untuk port.
Subnet milik sendiri
IP berasal daripada julat milik kami sendiri, bukan dijual semula daripada penyedia lain.
Uplink 80 Gbps
Lebihan kapasiti setiap pelayan—bukan jaminan untuk satu sesi proksi.
Tier III / IV
Pusat data dengan bekalan kuasa dan penyejukan berlebihan merentas lokasi kami.
Daya pemprosesan sebenar bergantung pada laluan, destinasi, keadaan rangkaian serta konfigurasi dan prestasi peralatan pengguna. Komputer riba pada sambungan internet rumah 500 Mbps mencapai kira-kira 468 Mbps dalam penggunaan sebenar, manakala pelayan jauh mencapai sehingga 500 Mbps dalam ujian standard. Dalam ujian luar biasa daripada pelayan berprestasi tinggi yang dikonfigurasikan dengan betul di Eropah dan AS, daya pemprosesan mencapai sehingga 700 Mbps; ini bukan hasil biasa bagi setiap sesi.
Setiap kenyataan pada halaman ini, dalam kata-kata orang lain.
Maklum balas pelanggan berkaitan yang dipilih daripada kumpulan ulasan disahkan dan dipautkan kepada sumber asal.
Pesanan minimum
Proksi yang sangat baik dan berfungsi seperti jam. Saya sudah menggunakannya selama setahun, menggunakannya sepanjang masa dan membeli 1,000 pada satu-satu masa.
Barang yang bagus! Saya mencari beberapa cara untuk VPN dan itulah yang telah saya milih. Pertama, kecepatan yang tinggi adalah lebih baik jika anda membandingkannya dengan kerja lain. Kedua, saya suka harga ini - 1000 IPs untuk 21,9 $ itulah yang saya beli di Eropah IPs, tetapi sebenarnya ada beberapa barang Ukraine, Rusia dan Amerika IPs. Terima kasih atas khidmat!
Lokasi dan ketersediaan
Saya menggunakan khidmat ini dalam 2016. Pada saat itu, saya juga seorang pengguna. Saya menghairankan khidmat saya. Terdapat tarifa yang baik dan memilih secara negara. Harganya munasabah, bayar mungkin dalam kripto. Saya gembira dengan khidmat dan menggalakkannya kepada semua orang
FineProxy memberikan banyak tempat proxy yang terbaik. Proses penyebaran itu sangat tepat dan proxy mereka bekerja dengan sepenuhnya untuk keperluan saya. Kita juga perlu memilih untuk menggunakan perdagangan.
Kelajuan semasa beban tinggi
Kerja proxy yang bagus! Pengaturan itu cepat dan mudah, cepat, dan kecepatannya sangat stabil. Saya tidak mempunyai masalah yang sederhana, dan bord itu mudah digunakan.
FineProxy telah menjadi alat yang dipercayai untuk keperluan bisnis. Proxy - proksinya cepat, stabil, dan terdapat di banyak tempat. Tim pelanggan itu sangat berpeluang dan dapat memutuskan dan memahami. Sesiapa yang memerlukan bantuan yang sangat bernilai. baca dan menulis satu lagi ongele
Mengapa saya perlu membeli proksi pelayan berbanding jenis lain?Proksi pusat
Proksi pusat data memberikan prestasi lebih tinggi dan keselamatan lebih kukuh berbanding kebanyakan jenis proksi lain kerana ia beroperasi pada pelayan berdedikasi dengan sambungan pantas dan perkakasan berkuasa. Ini bermakna akses lebih cepat ke laman web, latensi lebih rendah, dan pengalaman keseluruhan yang lebih stabil. Ia juga menyediakan perlindungan lebih baik terhadap penipuan, perisian hasad, dan ancaman dalam talian yang lain, membolehkan anda menyekat domain berniat jahat dan mengurus akses melalui dasar keselamatan. Dan satu lagi — tidak seperti proksi berasaskan botnet, proksi pelayan adalah sepenuhnya sah di sisi undang-undang.
Dinyatakan bahawa FineProxy juga merupakan LIR — apakah maksudnya?LIR (Local Internet
LIR (Local Internet Registry) ialah organisasi yang diberi kuasa untuk memperuntukkan dan mengurus ruang alamat IP serta Nombor Sistem Autonomi (ASN) dalam wilayahnya. LIR menerima blok IP dan ASN secara terus daripada RIR (Regional Internet Registries), yang seterusnya diawasi oleh IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Sebagai LIR, FineProxy mengurus sendiri julat IPv4 dan ASN di bawah kawalan pendaftaran rasmi. Ini bermakna semua IP yang kami sediakan didaftarkan terus atas nama syarikat kami, bukan disewa daripada pihak ketiga. LIR juga mengekalkan data pendaftaran yang tepat dan bekerjasama dengan pendaftaran lain bagi memastikan ketelusan serta kestabilan infrastruktur internet global.
Benarkah semakin banyak alamat IP yang anda miliki, semakin rendah risiko untuk disekat?Sebahagiannya, ya
Sebahagiannya, ya. Kumpulan IP yang besar dan diurus dengan baik boleh mengurangkan sekatan dengan mengagihkan trafik, mengelakkan corak berulang, dan mengasingkan sesi (contohnya, satu IP bagi setiap akaun atau aliran). Ia membantu mengatasi had kadar dan reputasi IP asas. Namun ia bukan perisai sepenuhnya. Kebanyakan platform menilai tingkah laku dan isyarat selain IP: halaju permintaan, susunan header/TLS, kuki dan sesi, cap jari peranti, serta respons cabaran (contohnya, CAPTCHA/3-DS). Putaran yang lemah malah boleh meningkatkan sekatan — mencampurkan sesi, memindahkan troli antara wilayah, atau menukar IP semasa log masuk. Amalan terbaik: gabungkan kumpulan IP yang berkualiti dan bersih dengan rentak yang realistik (backoff/jitter), pengendalian sesi/kuki yang stabil, pengepala yang konsisten, dan pengasingan IP bagi setiap aliran. Anggap ralat 429 sebagai had keserentakan; anggap 403/cabaran sebagai isu klien/tingkah laku dahulu — tukar IP sebagai langkah terakhir.