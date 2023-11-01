500–1000 Proxies
Proxies de diferentes países. Muitos e de alta qualidade! Eles funcionam sem autorização (com conexão IP) ou por meio do sistema de login/senha.
Monte seu plano de 500–1.000 proxies.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Pacote de datacenter.
|Recomendado aquiPacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|DedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre 1000 IPs de datacenter across dos EUA, UK, e Alemanha com volume pricing
- Renove todos os serviços de proxies em lote que vencem esta semana por menos de dos EUA$ 500
- Exporte meu atual 1000-listas de proxies como JSON
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu bulk pacote de proxy
- Mostre qual serviço de proxies em lote teve a maior taxa de erro hoje
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Pedidos mínimos
Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.
Boa coisa! Eu estava procurando alguma alternativa para VPN e que . é o que eu escolhi. Primeiro de tudo, muito alta velocidade, é uma grande vantagem se você compará-lo com outros serviços. Em segundo lugar, eu realmente gosto deste preço – 1000 IPs para 21,9 $ que . é para que eu estou aqui:) geralmente eu compre IPs europeus, mas na verdade há alguns pacotes de IPs ucranianos, russos e americanos. Obrigado por serviço, pessoal!
Localizações e estoque
Eu usei este serviço em 2016. E no momento (2024) Eu também sou um usuário. Surpreso o serviço ainda está em execução. Há uma boa seleção de tarifas e uma seleção por país. Preços são razoáveis, o pagamento é possível em cripto. Eu estou feliz com o serviço e recomendá-lo a todos
O FineProxy fornece excelentes serviços proxy com uma ampla gama de locais IP. O processo de configuração foi simples, e seus proxys funcionam perfeitamente para minhas necessidades. O preço é razoável também, tornando-o uma grande escolha para uso pessoal e comercial.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
FineProxy tem sido uma ferramenta confiável para as minhas necessidades de negócios. Os proxies são rápidos, estáveis e acessíveis de muitos locais. É acessível e a equipe de atendimento ao cliente é responsiva e conhecível. Altamente recomendado para qualquer pessoa que precisa. leia isto e escreva outra onle
Por que devo comprar proxies de servidor em vez de outros tipos?Proxies datacenter
Proxies datacenter oferecem desempenho superior e segurança mais robusta do que a maioria dos outros tipos de proxy, pois operam em servidores dedicados com conexões rápidas e hardware potente. Isso significa acesso mais ágil aos sites, menor latência e uma experiência geral mais estável. Eles também proporcionam melhor proteção contra fraudes, malware e outras ameaças online, permitindo que você bloqueie domínios maliciosos e gerencie o acesso por meio de políticas de segurança. E mais uma coisa — diferentemente de proxies baseados em botnets, proxies de servidor são completamente legítimos.
Vocês dizem que a FineProxy também é um LIR — o que isso significa?Um LIR (Local
Um LIR (Local Internet Registry) é uma organização autorizada a alocar e gerenciar blocos de endereços IP e Números de Sistemas Autônomos (ASNs) dentro de sua região. Os LIRs recebem blocos de IP e ASN diretamente dos RIRs (Regional Internet Registries), que por sua vez são supervisionados pela IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Como LIR, a FineProxy gerencia suas próprias faixas de IPv4 e ASNs sob controle oficial de registro. Isso significa que todos os IPs que fornecemos estão registrados diretamente em nome da nossa empresa, sem intermediação de terceiros. Os LIRs também mantêm dados de registro precisos e cooperam com outros registros para garantir a transparência e a estabilidade da infraestrutura global da internet.
É verdade que, quanto mais endereços IP você tem, menor a chance de ser banido?Parcialmente. Um
Parcialmente. Um pool de IPs maior e bem gerenciado pode reduzir bloqueios ao distribuir o tráfego, evitar padrões repetitivos e isolar sessões (por exemplo, um IP por conta ou fluxo). Isso ajuda com limites de taxa e reputação básica de IP. Mas não é um escudo. A maioria das plataformas avalia comportamento e sinais além do IP: velocidade de requisições, ordem de headers/TLS, cookies e sessões, fingerprints de dispositivo e respostas a desafios (como CAPTCHA/3-DS). Uma rotação mal feita pode até aumentar os banimentos — misturar sessões, mover carrinhos entre regiões ou trocar IPs no meio de um login. Boa prática: combine um pool limpo e de qualidade com ritmo realista (backoff/jitter), gerenciamento estável de sessão/cookie, headers consistentes e isolamento de IP por fluxo. Trate erros 429 como limites de concorrência; trate 403/desafios como problemas de cliente/comportamento primeiro — troque o IP por último.