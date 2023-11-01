500–1000 Proxy
Proxys aus verschiedenen Ländern – zahlreich und in hoher Qualität! Sie funktionieren ohne Authentifizierung (per IP-Verbindung) oder über ein Login/Passwort-System.
Erstellen Sie Ihren 500–1.000-Proxy-Plan.
Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.
Aktuelle Tarife werden geladen…
Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.
Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.
Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.
|Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteilt
|Dedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IP
|ISP-ProxysStatische ISP-registrierte Adressen
|Rotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
|Am besten für
|Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
|Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
|Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
|Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
|Nutzer pro Adresse
|Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
|1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
|Bis zu 5
|Geteilter Pool
|Akzeptanz bei Plattformen
|BasisDatacenter-ASN
|Hoch — exklusiv
|Hoch — ISP-registriert
|Variiert je nach Pool
|Preis ab
|$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
|$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
|$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Mindestbestellung
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 Mio. Guthaben
|Adresslaufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Statisch für die Laufzeit
|Wechselt pro Request
|Bandbreite
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|Unbegrenzt
|GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
|UDP / Sprachcalls
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Optionales Add-on
|Nicht verfügbar
|Protokolle
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Authentifizierung
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
|API-Key
|Tarife ansehen
|Dedicated-Tarife ansehen
|ISP-Tarife ansehen
|Tarife ansehen
Datacenter-Paket
Im Block verkauft, geteilt
Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.
Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.
BasisDatacenter-ASN
$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Dedizierte Proxys
Persönlich, ab einer einzelnen IP
Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.
1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.
Hoch — exklusiv
$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.
1 IP
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
ISP-Proxys
Statische ISP-registrierte Adressen
Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.
Bis zu 5
Hoch — ISP-registriert
$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich
100 IPs
Statisch für die Laufzeit
Unbegrenzt
Optionales Add-on
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.
Rotierende Proxys
Abgerechnet in API-Guthaben
Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Geteilter Pool
Variiert je nach Pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 Mio. Guthaben
Wechselt pro Request
GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
Nicht verfügbar
HTTP, SOCKS5
API-Key
Proxys für 48 Stunden
Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.
Top-Proxy-Standorte
Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.
Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.
FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.
Dann einfach sagen
- Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland mit Mengenrabatt
- Verlängern Sie jeden Bulk-Proxy-Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 500 $
- Exportieren Sie meine aktuellen 1.000-Proxy-Listen als JSON
- Setzen Sie 203.0.113.7 für mein Bulk-Proxy-Paket auf die Allowlist
- Zeigen Sie, welche Bulk-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.
Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage
Ihr Guthaben ausgeben
Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen
wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.
Mehr zahlen als angeboten
Jeder Kauf enthält
expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.
Willkürlich kündigen
Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne
confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.
Zweifach belasten
Zahlungsaufrufe verlangen einen
idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.
Manuelles Setup
Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Systeme
Browser
Apps
Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.
FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.
Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.
500 Mbps
pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern
99,97 %
der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt
96
gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation
0
Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif
Dedizierte AMD EPYC
Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.
Eigene Subnetze
IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.
80 Gbps Uplink
Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.
Tier III / IV
Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.
Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.
Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.
Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.
Mindestbestellungen
Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.
Tolle Sache! Ich habe nach einer Alternative für VPN gesucht und das ist, wofür ich mich entschieden habe. Zunächst einmal sehr hohe Geschwindigkeit, das ist ein großer Vorteil, wenn man es mit anderen Dienstleistungen vergleicht. Zweitens gefällt mir dieser Preis wirklich – 1000 IPs für 21,9 $ dafür bin ich hier :) normalerweise kaufe ich europäische IPs, aber tatsächlich gibt es auch einige Pakete mit ukrainischen, russischen und amerikanischen IPs. Danke für den Service, Leute!
Standorte und Bestand
Ich habe diesen Dienst im Jahr 2016 genutzt. Und im Moment (2024) bin ich ebenfalls Nutzer. Ich bin überrascht, dass der Dienst immer noch läuft. Es gibt eine gute Auswahl an Tarifen und eine Auswahl nach Ländern. Die Preise sind vernünftig, die Zahlung ist in Krypto möglich. Ich bin mit dem Dienst zufrieden und empfehle ihn jedem.
FineProxy bietet exzellente Proxy-Dienste mit einer großen Auswahl an IP-Standorten. Der Einrichtungsprozess war unkompliziert und ihre Proxys funktionieren perfekt für meine Bedürfnisse. Auch die Preise sind angemessen, was es zu einer großartigen Wahl sowohl für den persönlichen als auch den geschäftlichen Gebrauch macht.
Geschwindigkeit unter Last
Ausgezeichneter Proxy-Service! Die Einrichtung war schnell und einfach, die Geschwindigkeiten sind hoch, und die Verbindung ist sehr stabil. Ich hatte keine Probleme mit Ausfallzeiten, und das Dashboard ist einfach zu benutzen.
FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.
Warum sollte ich Server-Proxys statt anderer Typen kaufen?Höhere Leistung
Rechenzentrums-Proxys bieten höhere Leistung und stärkere Sicherheit als die meisten anderen Proxy-Typen, da sie auf dedizierten Servern mit schnellen Verbindungen und leistungsstarker Hardware betrieben werden. Das bedeutet schnelleren Zugriff auf Websites, geringere Latenz und insgesamt ein stabileres Erlebnis. Zudem bieten sie besseren Schutz vor Betrug, Malware und anderen Online-Bedrohungen – so können Sie schädliche Domains blockieren und den Zugang über Sicherheitsrichtlinien steuern. Noch ein wichtiger Punkt: Im Gegensatz zu Botnet-basierten Proxys sind Server-Proxys vollkommen legitim.
Es heißt, FineProxy sei auch ein LIR – was bedeutet das?Eigene IP-Bereiche
Ein LIR (Local Internet Registry) ist eine Organisation, die berechtigt ist, IP-Adressraum und Autonome Systemnummern (ASNs) in ihrer Region zuzuweisen und zu verwalten. LIRs erhalten IP- und ASN-Blöcke direkt von RIRs (Regional Internet Registries), die wiederum von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) beaufsichtigt werden. Als LIR verwaltet FineProxy eigene IPv4-Bereiche und ASNs unter offizieller Registry-Kontrolle. Das bedeutet: Alle von uns bereitgestellten IPs sind direkt auf unser Unternehmen registriert – nicht bei Dritten angemietet. LIRs pflegen außerdem korrekte Registrierungsdaten und arbeiten mit anderen Registries zusammen, um Transparenz und Stabilität der globalen Internetinfrastruktur zu gewährleisten.
Stimmt es, dass die Chance einer Sperrung sinkt, je mehr IP-Adressen man hat?Teilweise zutreffend
Zum Teil. Ein größerer, gut verwalteter IP-Pool kann Sperren reduzieren, indem er Traffic verteilt, wiederkehrende Muster vermeidet und Sessions isoliert (z. B. eine IP pro Account oder Flow). Das hilft bei Rate-Limits und grundlegender IP-Reputation. Er ist jedoch kein Schutzschild. Die meisten Plattformen bewerten Verhalten und Signale jenseits der IP: Request-Geschwindigkeit, Header/TLS-Reihenfolge, Cookies und Sessions, Gerätefingerabdrücke sowie Challenge-Responses (z. B. CAPTCHA/3-DS). Schlechte Rotation kann Sperren sogar erhöhen – etwa durch das Vermischen von Sessions, das Verschieben von Warenkörben zwischen Regionen oder das Wechseln der IP mitten im Login. Best Practice: Kombinieren Sie einen hochwertigen, sauberen Pool mit realistischem Timing (Backoff/Jitter), stabilem Session- und Cookie-Handling, einheitlichen Headern sowie IP-Isolation pro Flow. Behandeln Sie 429 als Concurrency-Limits; 403-Fehler und Challenges sind zunächst als Client- bzw. Verhaltensprobleme zu werten – der IP-Wechsel kommt zuletzt.