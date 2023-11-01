NEU! |Ein API-Call, saubere Daten zurück. Keine Scraper nötig.10.000 Tokens gratis →

500–1000 Proxy

Proxys aus verschiedenen Ländern – zahlreich und in hoher Qualität! Sie funktionieren ohne Authentifizierung (per IP-Verbindung) oder über ein Login/Passwort-System.

Tarif konfigurieren →Proxys für 48 Stunden
UnbegrenztKeine GB-Gebühren
AMD EPYCServer-Hardware der neuesten Generation
Bis zu 80 GbpsUplink pro Server
REST + MCPBereitstellung und Verwaltung per API

Erstellen Sie Ihren 500–1.000-Proxy-Plan.

Erstellen Sie einen Tarif für genau Ihren Workload. Wählen Sie Proxy-Typ, Standorte, IP-Volumen, Laufzeit und optionale UDP-Unterstützung — der Preis aktualisiert sich sofort.

LandAnzahl der IPs
UDP-Unterstützung
Aus

Erhöht den Grundpreis um 50 %. Funktioniert über SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — für Gaming, VoIP und Streaming.

Mehrere Länder in einem Paket, zusätzliche Whitelist-IPs oder Verbindungen?Im Dashboard konfigurieren

Vier Wege, Proxys zu kaufen.
Einer passt zu diesem Workload.

Jede FineProxy-Adresse nutzt IPv4. Rechenzentrums-, dedizierte und ISP-Proxys bleiben während der Tariflaufzeit statisch; rotierende Proxys wechseln bei jeder Anfrage. Statische Tarife enthalten unbegrenzten Datenverkehr. Die hervorgehobene Option entspricht dem primären Anwendungsfall dieser Seite: Datacenter-Paket.

Hier empfohlenDatacenter-PaketIm Block verkauft, geteiltDedizierte ProxysPersönlich, ab einer einzelnen IPISP-ProxysStatische ISP-registrierte AdressenRotierende ProxysAbgerechnet in API-Guthaben
Am besten fürBots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.
Nutzer pro AdresseBis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.Bis zu 5Geteilter Pool
Akzeptanz bei PlattformenBasisDatacenter-ASNHoch — exklusivHoch — ISP-registriertVariiert je nach Pool
Preis ab$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Mindestbestellung100 IPs1 IP100 IPs2,5 Mio. Guthaben
AdresslaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitStatisch für die LaufzeitWechselt pro Request
BandbreiteUnbegrenztUnbegrenztUnbegrenztGuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.
UDP / SprachcallsOptionales Add-onOptionales Add-onOptionales Add-onNicht verfügbar
ProtokolleHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentifizierungIP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.API-Key
Tarife ansehenDedicated-Tarife ansehenISP-Tarife ansehenTarife ansehen
Hier empfohlen

Datacenter-Paket

Im Block verkauft, geteilt

Am besten für

Bots und Monitoring in großem UmfangFür Arbeit ohne dauerhaftes Konto.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5Reputation hängt teilweise von Ihren Nachbarn ab.

Akzeptanz bei Plattformen

BasisDatacenter-ASN

Preis ab

$12 / 100 IPs0,12 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Tarife ansehen

Dedizierte Proxys

Persönlich, ab einer einzelnen IP

Am besten für

Langlebige Account-SessionsEine Adresse pro Profil, nur von Ihnen genutzt.

Nutzer pro Adresse

1 — SieNiemand sonst nutzt sie während der gesamten Laufzeit.

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — exklusiv

Preis ab

$12 / 100 IPsKaufen Sie genau das, was Sie brauchen.

Mindestbestellung

1 IP

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

Dedicated-Tarife ansehen

ISP-Proxys

Statische ISP-registrierte Adressen

Am besten für

Ziele, die den ASN bewertenRegistriert auf einen Internetanbieter.

Nutzer pro Adresse

Bis zu 5

Akzeptanz bei Plattformen

Hoch — ISP-registriert

Preis ab

$30 / 100 IPs0,30 $ pro Adresse, monatlich

Mindestbestellung

100 IPs

Adresslaufzeit

Statisch für die Laufzeit

Bandbreite

Unbegrenzt

UDP / Sprachcalls

Optionales Add-on

Protokolle

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentifizierung

IP-AllowlistLogin und Passwort können ergänzt werden.

ISP-Tarife ansehen

Rotierende Proxys

Abgerechnet in API-Guthaben

Am besten für

Erfassung, keine AccountsEine persistente Session sollte die Adresse nicht wechseln.

Nutzer pro Adresse

Geteilter Pool

Akzeptanz bei Plattformen

Variiert je nach Pool

Preis ab

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Mindestbestellung

2,5 Mio. Guthaben

Adresslaufzeit

Wechselt pro Request

Bandbreite

GuthabenAbrechnung pro Request, nicht pro Gigabyte.

UDP / Sprachcalls

Nicht verfügbar

Protokolle

HTTP, SOCKS5

Authentifizierung

API-Key

Tarife ansehen

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Proxys für 48 Stunden

Top-Proxy-Standorte

Die acht Proxy-Standorte, die FineProxy-Kunden am häufigsten wählen.

Alle Standorte ansehen

Einmal verbinden.
Dann einfach fragen.

FineProxy betreibt einen nativen MCP-Server: Fügen Sie eine URL in Ihren Agenten ein, und er erhält 49 Cabinet-Tools — Kauf, Verlängerungen, IP-Rotation, Allowlists, Nutzungsanalysen, Rechnungen und Support. Dieselben Operationen stehen über eine REST API zur Verfügung, wenn Sie die Aufrufe lieber selbst schreiben.

Dann einfach sagen

  • Kaufen Sie 1.000 Datacenter-IPs in den USA, dem Vereinigten Königreich und Deutschland mit Mengenrabatt
  • Verlängern Sie jeden Bulk-Proxy-Dienst, der diese Woche ausläuft, unter 500 $
  • Exportieren Sie meine aktuellen 1.000-Proxy-Listen als JSON
  • Setzen Sie 203.0.113.7 für mein Bulk-Proxy-Paket auf die Allowlist
  • Zeigen Sie, welche Bulk-Proxy-Dienste heute die höchste Fehlerrate hatten
Mehr erfahren API-Key erstellen
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Starten Sie Claude nach dem Speichern der Konfiguration neu. Die 49 Tools von FineProxy erscheinen anschließend in der Tool-Liste.

Was der Agent nicht tut — unabhängig von der Anfrage

Ihr Guthaben ausgeben

Sechs Tools greifen auf das Guthaben zu, und alle sechs benötigen wallet:spend. Lassen Sie diesen Scope am Key weg, und der Agent kann alles andere ausführen.

Mehr zahlen als angeboten

Jeder Kauf enthält expected_total_cents aus dem Angebot. Weicht ein Cent ab, wird der Aufruf abgelehnt — ohne Belastung.

Willkürlich kündigen

Die beiden irreversiblen Tools laufen nicht ohne confirm=true. Eine Kündigung kann nicht als Nebeneffekt erfolgen.

Zweifach belasten

Zahlungsaufrufe verlangen einen idempotency_key. Ein Retry nach einem Timeout schließt dieselbe Belastung ab, nicht eine zweite.

MCP: 49 Tools · 9 Berechtigungs-ScopesJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · zustandslosREST API: 49 Operationen · OpenAPI 3.1

Manuelles Setup

Wählen Sie Ihr Betriebssystem, Ihren Browser oder Ihre Proxy-Anwendung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

ALLE INTEGRATIONEN

Systeme

Browser

Apps

Für Speed gebaut.
Traffic nie limitiert.

FineProxy hat in unseren Standardtests auf Remote-Servern bis zu 500 Mbps gehalten. Beim Scraping war meist das Rate-Limit der Zielsite — nicht der Proxy — die Obergrenze.

Testmethode: 1.973.500 Verbindungsversuche plus Concurrency-Läufe mit bis zu 96 Threads über eine Proxy-IP.

500 Mbps

pro Proxy in Standardtests auf Remote-Servern

99,97 %

der Verbindungen über 1.973.500 Requests hergestellt

96

gleichzeitige Threads auf einer IP ohne Degradation

0

Bandbreiten-Caps — unbegrenzter Traffic in jedem Tarif

Dedizierte AMD EPYC

Eigene Server, ohne Shared-VPS-Nachbarn, die um den Port konkurrieren.

Eigene Subnetze

IPs stammen aus Bereichen, die wir selbst halten — nicht weiterverkauft von einem anderen Anbieter.

80 Gbps Uplink

Kapazitätsreserve pro Server — kein Versprechen für eine einzelne Proxy-Session.

Tier III / IV

Rechenzentren mit redundanter Stromversorgung und Kühlung an unseren Standorten.

Testhinweise

Der tatsächliche Durchsatz hängt von Route, Ziel, Netzwerkbedingungen sowie Konfiguration und Leistung Ihrer Hardware ab. Ein Laptop an einem 500-Mbps-Heimanschluss erreichte in der Praxis etwa 468 Mbps, Remote-Server in Standardtests bis zu 500 Mbps. In Ausnahmetests mit korrekt konfigurierten High-Performance-Servern in Europa und den USA wurden bis zu 700 Mbps erreicht; das ist kein typisches Ergebnis pro Session.

Jede Aussage auf dieser Seite, in den Worten anderer.

Relevantes Kundenfeedback, ausgewählt aus einem verifizierten Bewertungs-Pool und mit der Originalquelle verknüpft.

2011liefert Proxys seit

Mindestbestellungen

Ausgezeichnete Proxys, die wie ein Uhrwerk funktionieren. Ich nutze sie seit einem Jahr, verwende sie ständig und kaufe jeweils 1.000 Stück.

IvanTrustpilot, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Tolle Sache! Ich habe nach einer Alternative für VPN gesucht und das ist, wofür ich mich entschieden habe. Zunächst einmal sehr hohe Geschwindigkeit, das ist ein großer Vorteil, wenn man es mit anderen Dienstleistungen vergleicht. Zweitens gefällt mir dieser Preis wirklich – 1000 IPs für 21,9 $ dafür bin ich hier :) normalerweise kaufe ich europäische IPs, aber tatsächlich gibt es auch einige Pakete mit ukrainischen, russischen und amerikanischen IPs. Danke für den Service, Leute!

Nicky TickInterne FineProxy-PlattformAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Standorte und Bestand

Ich habe diesen Dienst im Jahr 2016 genutzt. Und im Moment (2024) bin ich ebenfalls Nutzer. Ich bin überrascht, dass der Dienst immer noch läuft. Es gibt eine gute Auswahl an Tarifen und eine Auswahl nach Ländern. Die Preise sind vernünftig, die Zahlung ist in Krypto möglich. Ich bin mit dem Dienst zufrieden und empfehle ihn jedem.

D1smayDieg, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy bietet exzellente Proxy-Dienste mit einer großen Auswahl an IP-Standorten. Der Einrichtungsprozess war unkompliziert und ihre Proxys funktionieren perfekt für meine Bedürfnisse. Auch die Preise sind angemessen, was es zu einer großartigen Wahl sowohl für den persönlichen als auch den geschäftlichen Gebrauch macht.

Chris2025SaasHub, Letztes JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Geschwindigkeit unter Last

Ausgezeichneter Proxy-Service! Die Einrichtung war schnell und einfach, die Geschwindigkeiten sind hoch, und die Verbindung ist sehr stabil. Ich hatte keine Probleme mit Ausfallzeiten, und das Dashboard ist einfach zu benutzen.

vipallc2020Norton Safe Web, Dieses JahrAus dem Englischen übersetztZur Quelle

FineProxy war ein zuverlässiges Werkzeug für meine geschäftlichen Bedürfnisse. Die Proxys sind schnell, stabil und von vielen Standorten aus zugänglich. Es ist erschwinglich, und das Kundenserviceteam ist reaktionsschnell und kompetent. Sehr empfehlenswert für jeden, der eine Proxy-Lösung benötigt.

W3sazzadProxyRate, Vor mehr als 2 JahrenAus dem Englischen übersetztZur Quelle

Bewertungen werden vollständig zitiert. Wenn ein Kunde etwas angesprochen hat, das wir beantworten konnten, zeigen wir unsere Antwort von der ursprünglichen Plattform dazu.

Alle Kundenbewertungen
Warum sollte ich Server-Proxys statt anderer Typen kaufen?Höhere Leistung

Rechenzentrums-Proxys bieten höhere Leistung und stärkere Sicherheit als die meisten anderen Proxy-Typen, da sie auf dedizierten Servern mit schnellen Verbindungen und leistungsstarker Hardware betrieben werden. Das bedeutet schnelleren Zugriff auf Websites, geringere Latenz und insgesamt ein stabileres Erlebnis. Zudem bieten sie besseren Schutz vor Betrug, Malware und anderen Online-Bedrohungen – so können Sie schädliche Domains blockieren und den Zugang über Sicherheitsrichtlinien steuern. Noch ein wichtiger Punkt: Im Gegensatz zu Botnet-basierten Proxys sind Server-Proxys vollkommen legitim.

Es heißt, FineProxy sei auch ein LIR – was bedeutet das?Eigene IP-Bereiche

Ein LIR (Local Internet Registry) ist eine Organisation, die berechtigt ist, IP-Adressraum und Autonome Systemnummern (ASNs) in ihrer Region zuzuweisen und zu verwalten. LIRs erhalten IP- und ASN-Blöcke direkt von RIRs (Regional Internet Registries), die wiederum von der IANA (Internet Assigned Numbers Authority) beaufsichtigt werden. Als LIR verwaltet FineProxy eigene IPv4-Bereiche und ASNs unter offizieller Registry-Kontrolle. Das bedeutet: Alle von uns bereitgestellten IPs sind direkt auf unser Unternehmen registriert – nicht bei Dritten angemietet. LIRs pflegen außerdem korrekte Registrierungsdaten und arbeiten mit anderen Registries zusammen, um Transparenz und Stabilität der globalen Internetinfrastruktur zu gewährleisten.

Stimmt es, dass die Chance einer Sperrung sinkt, je mehr IP-Adressen man hat?Teilweise zutreffend

Zum Teil. Ein größerer, gut verwalteter IP-Pool kann Sperren reduzieren, indem er Traffic verteilt, wiederkehrende Muster vermeidet und Sessions isoliert (z. B. eine IP pro Account oder Flow). Das hilft bei Rate-Limits und grundlegender IP-Reputation. Er ist jedoch kein Schutzschild. Die meisten Plattformen bewerten Verhalten und Signale jenseits der IP: Request-Geschwindigkeit, Header/TLS-Reihenfolge, Cookies und Sessions, Gerätefingerabdrücke sowie Challenge-Responses (z. B. CAPTCHA/3-DS). Schlechte Rotation kann Sperren sogar erhöhen – etwa durch das Vermischen von Sessions, das Verschieben von Warenkörben zwischen Regionen oder das Wechseln der IP mitten im Login. Best Practice: Kombinieren Sie einen hochwertigen, sauberen Pool mit realistischem Timing (Backoff/Jitter), stabilem Session- und Cookie-Handling, einheitlichen Headern sowie IP-Isolation pro Flow. Behandeln Sie 429 als Concurrency-Limits; 403-Fehler und Challenges sind zunächst als Client- bzw. Verhaltensprobleme zu werten – der IP-Wechsel kommt zuletzt.