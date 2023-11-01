500-1000 प्रॉक्सी

आंशिक रूप से। एक बड़ा, अच्छी तरह मैनेज किया गया IP पूल ट्रैफ़िक फैलाकर, रिपीट पैटर्न से बचकर, और सेशन आइसोलेट करके (जैसे एक IP प्रति अकाउंट या फ़्लो) ब्लॉक्स कम कर सकता है। यह रेट-लिमिट्स और बेसिक IP रेपुटेशन में मदद करता है। लेकिन यह कोई कवच नहीं है। ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म IP के अलावा बिहेवियर और सिग्नल भी स्कोर करते हैं: रिक्वेस्ट वेलोसिटी, हेडर/TLS ऑर्डर, कुकीज़ और सेशन, डिवाइस फ़िंगरप्रिंट, और चैलेंज रिस्पॉन्स (जैसे CAPTCHA/3-DS)। ख़राब रोटेशन बैन बढ़ा भी सकता है — सेशन मिक्स करना, कार्ट को रीजन के बीच मूव करना, या मिड-लॉगिन IP फ़्लिप करना। बेस्ट प्रैक्टिस: एक क्वालिटी, क्लीन पूल को रियलिस्टिक पेसिंग (बैकऑफ़/जिटर), स्टेबल सेशन/कुकी हैंडलिंग, कंसिस्टेंट हेडर्स, और पर-फ़्लो IP आइसोलेशन के साथ पेयर करें। 429 को कन्करेंसी लिमिट मानें; 403/चैलेंज को पहले क्लाइंट/बिहेवियर इश्यू समझें — IP बदलना सबसे आखिरी कदम हो।