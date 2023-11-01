नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

500-1000 प्रॉक्सी

विभिन्न देशों से प्रॉक्सी। बड़ी संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाली! ये ऑथराइज़ेशन के बिना (IP कनेक्शन के साथ) या लॉगिन/पासवर्ड सिस्टम के ज़रिए काम करती हैं।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना 500–1000 प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.

यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझासमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • वॉल्यूम प्राइसिंग के साथ US, UK और जर्मनी में 1000 डेटा सेंटर IP खरीदें
  • इस सप्ताह समाप्त हो रही हर बल्क प्रॉक्सी सेवा का नवीनीकरण करें, $500 से कम
  • मेरी वर्तमान 1000-प्रॉक्सी सूचियाँ JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
  • मेरे बल्क प्रॉक्सी पैकेज के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • देखें कि आज किन बल्क प्रॉक्सी सेवाओं की त्रुटि दर सबसे अधिक थी
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

न्यूनतम ऑर्डर

बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।

IvanTrustpilot, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

अच्छा सामान! मैं VPN के लिए कुछ विकल्प ढूंढ रहा था और यही मैंने चुना। सबसे पहले, बहुत उच्च गति, अगर आप इसे अन्य सेवाओं के साथ तुलना करें तो यह एक बड़ी लाभ है। दूसरे, मुझे यह कीमत वास्तव में पसंद आई – 1000 IPs के लिए 21,9 $ यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ:) आमतौर पर मैं यूरोपीय IPs खरीदता हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ पैक यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी IPs के भी हैं। सेवा के लिए धन्यवाद, दोस्तों!

Nicky TickFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

मैंने इस सेवा का उपयोग 2016 में किया था। और इस समय (2024) मैं भी एक उपयोगकर्ता हूँ। हैरानी है कि सेवा अभी भी चल रही है। टैरिफ का अच्छा चयन है और देश के अनुसार विकल्प भी हैं। कीमतें उचित हैं, क्रिप्टो में भुगतान संभव है। मैं सेवा से खुश हूँ और इसे सभी को सलाह देता हूँ।

D1smayDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवाएं प्रदान करता है जिसमें IP स्थानों की विस्तृत श्रृंखला होती है। सेटअप प्रक्रिया सीधी थी, और उनके प्रॉक्सी मेरी जरूरतों के लिए पूरी तरह से काम करते हैं। कीमतें भी उचित हैं, जो इसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती हैं।

Chris2025SaasHub, पिछला वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

लोड के दौरान गति

उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा! सेटअप तेज़ और आसान था, स्पीड्स तेज़ हैं, और कनेक्शन बहुत स्थिर है। मुझे डाउनटाइम के साथ कोई समस्या नहीं हुई, और डैशबोर्ड का उपयोग सरल है।

vipallc2020Norton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
मुझे अन्य प्रकारों के बजाय सर्वर प्रॉक्सी क्यों खरीदनी चाहिए?अधिक प्रदर्शन

DC प्रॉक्सी अधिकांश अन्य प्रॉक्सी टाइप्स की तुलना में बेहतर परफ़ॉर्मेंस और मज़बूत सिक्योरिटी देती हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड सर्वर पर चलती हैं जिनमें फ़ास्ट कनेक्शन और पावरफ़ुल हार्डवेयर होता है। इसका मतलब है वेबसाइट्स तक तेज़ एक्सेस, कम लेटेंसी, और कुल मिलाकर ज़्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस। ये फ़्रॉड, मालवेयर और अन्य ऑनलाइन थ्रेट्स के खिलाफ़ भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे आप मलीशस डोमेन ब्लॉक कर सकते हैं और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ज़रिए एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। और एक बात — बॉटनेट-बेस्ड प्रॉक्सी के विपरीत, सर्वर प्रॉक्सी पूरी तरह लीगल हैं।

यह लिखा है कि FineProxy एक LIR भी है — इसका मतलब क्या है?स्वयं की IP-रेंज

LIR (Local Internet Registry) एक ऐसी संस्था है जो अपने रीजन में IP एड्रेस स्पेस और Autonomous System Numbers (ASN) आवंटित और मैनेज करने के लिए अधिकृत होती है। LIR को IP और ASN ब्लॉक सीधे RIR (Regional Internet Registries) से मिलते हैं, जिनकी निगरानी IANA (Internet Assigned Numbers Authority) करती है। एक LIR के रूप में, FineProxy ऑफ़िशियल रजिस्ट्री कंट्रोल के तहत अपनी खुद की IPv4 रेंज और ASN मैनेज करता है। इसका मतलब है कि हम जो भी IP प्रदान करते हैं, वे सीधे हमारी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड हैं, थर्ड पार्टी से लीज़ पर नहीं लिए गए। LIR सटीक रजिस्ट्रेशन डेटा भी मेंटेन करते हैं और ग्लोबल इंटरनेट इंफ़्रास्ट्रक्चर की ट्रांसपेरेंसी और स्टैबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करते हैं।

क्या यह सच है कि जितने ज़्यादा IP एड्रेस होंगे, बैन होने की संभावना उतनी कम होगी?आंशिक सत्य

आंशिक रूप से। एक बड़ा, अच्छी तरह मैनेज किया गया IP पूल ट्रैफ़िक फैलाकर, रिपीट पैटर्न से बचकर, और सेशन आइसोलेट करके (जैसे एक IP प्रति अकाउंट या फ़्लो) ब्लॉक्स कम कर सकता है। यह रेट-लिमिट्स और बेसिक IP रेपुटेशन में मदद करता है। लेकिन यह कोई कवच नहीं है। ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म IP के अलावा बिहेवियर और सिग्नल भी स्कोर करते हैं: रिक्वेस्ट वेलोसिटी, हेडर/TLS ऑर्डर, कुकीज़ और सेशन, डिवाइस फ़िंगरप्रिंट, और चैलेंज रिस्पॉन्स (जैसे CAPTCHA/3-DS)। ख़राब रोटेशन बैन बढ़ा भी सकता है — सेशन मिक्स करना, कार्ट को रीजन के बीच मूव करना, या मिड-लॉगिन IP फ़्लिप करना। बेस्ट प्रैक्टिस: एक क्वालिटी, क्लीन पूल को रियलिस्टिक पेसिंग (बैकऑफ़/जिटर), स्टेबल सेशन/कुकी हैंडलिंग, कंसिस्टेंट हेडर्स, और पर-फ़्लो IP आइसोलेशन के साथ पेयर करें। 429 को कन्करेंसी लिमिट मानें; 403/चैलेंज को पहले क्लाइंट/बिहेवियर इश्यू समझें — IP बदलना सबसे आखिरी कदम हो।