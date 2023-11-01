500-1000 प्रॉक्सी
विभिन्न देशों से प्रॉक्सी। बड़ी संख्या में और उच्च गुणवत्ता वाली! ये ऑथराइज़ेशन के बिना (IP कनेक्शन के साथ) या लॉगिन/पासवर्ड सिस्टम के ज़रिए काम करती हैं।
अपना 500–1000 प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।
अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।
वर्तमान प्लान लोड हो रहे हैं…
मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।
प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।
FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: डेटा सेंटर पैकेज.
|यहाँ अनुशंसितडेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझा
|समर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP से
|ISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
|रोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
|उपयुक्त
|बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
|दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
|वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
|डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
|प्रति पते लोग
|5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
|1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
|5 तक
|साझा पूल
|प्लेटफ़ॉर्म विश्वास
|स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
|उच्च — एकल उपयोग
|उच्च — ISP पंजीकृत
|पूल के अनुसार अलग
|शुरुआती कीमत
|$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
|$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
|$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|न्यूनतम ऑर्डर
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M क्रेडिट
|पते की अवधि
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|अवधि के लिए स्टैटिक
|हर अनुरोध पर बदलता है
|बैंडविड्थ
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|बिना डेटा सीमा
|क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
|UDP / वॉइस कॉल
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|वैकल्पिक ऐड-ऑन
|उपलब्ध नहीं
|प्रोटोकॉल
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|प्रमाणीकरण
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
|API कुंजी
|प्लान देखें
|समर्पित प्लान देखें
|ISP प्लान देखें
|प्लान देखें
डेटा सेंटर पैकेज
ब्लॉक में बिक्री, साझा
बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।
5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।
स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN
$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
समर्पित
व्यक्तिगत, एक ही IP से
दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।
1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।
उच्च — एकल उपयोग
$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।
1 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
ISP
स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते
वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।
5 तक
उच्च — ISP पंजीकृत
$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक
100 IP
अवधि के लिए स्टैटिक
बिना डेटा सीमा
वैकल्पिक ऐड-ऑन
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।
रोटेटिंग
बिल API क्रेडिट में
डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
साझा पूल
पूल के अनुसार अलग
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M क्रेडिट
हर अनुरोध पर बदलता है
क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
उपलब्ध नहीं
HTTP, SOCKS5
API कुंजी
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।
शीर्ष प्रॉक्सी स्थान
वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।
एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।
FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।
फिर बस कहें
- वॉल्यूम प्राइसिंग के साथ US, UK और जर्मनी में 1000 डेटा सेंटर IP खरीदें
- इस सप्ताह समाप्त हो रही हर बल्क प्रॉक्सी सेवा का नवीनीकरण करें, $500 से कम
- मेरी वर्तमान 1000-प्रॉक्सी सूचियाँ JSON के रूप में एक्सपोर्ट करें
- मेरे बल्क प्रॉक्सी पैकेज के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
- देखें कि आज किन बल्क प्रॉक्सी सेवाओं की त्रुटि दर सबसे अधिक थी
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।
एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें
आपका पैसा खर्च करना
छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को
wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।
कोट से अधिक भुगतान
हर खरीद में कोट का
expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।
मनमर्जी से रद्द करना
दो अपरिवर्तनीय टूल
confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।
दो बार शुल्क लेना
धन संबंधी कॉल में
idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।
मैनुअल सेटअप
चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।
सिस्टम
ब्राउज़र
ऐप्स
तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।
हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।
परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।
500 Mbps
मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी
99.97%
1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन
96
एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड
0
बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक
समर्पित AMD EPYC
हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।
स्वयं के सबनेट
IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।
80 Gbps अपलिंक
प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।
Tier III / IV
हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।
वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।
इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।
प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।
न्यूनतम ऑर्डर
बेहतरीन प्रॉक्सी, जो घड़ी की तरह काम करती हैं। मैं इन्हें एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर समय इनका उपयोग करता हूँ और एक बार में 1,000 खरीदता हूँ।
अच्छा सामान! मैं VPN के लिए कुछ विकल्प ढूंढ रहा था और यही मैंने चुना। सबसे पहले, बहुत उच्च गति, अगर आप इसे अन्य सेवाओं के साथ तुलना करें तो यह एक बड़ी लाभ है। दूसरे, मुझे यह कीमत वास्तव में पसंद आई – 1000 IPs के लिए 21,9 $ यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ:) आमतौर पर मैं यूरोपीय IPs खरीदता हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ पैक यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी IPs के भी हैं। सेवा के लिए धन्यवाद, दोस्तों!
स्थान और स्टॉक
मैंने इस सेवा का उपयोग 2016 में किया था। और इस समय (2024) मैं भी एक उपयोगकर्ता हूँ। हैरानी है कि सेवा अभी भी चल रही है। टैरिफ का अच्छा चयन है और देश के अनुसार विकल्प भी हैं। कीमतें उचित हैं, क्रिप्टो में भुगतान संभव है। मैं सेवा से खुश हूँ और इसे सभी को सलाह देता हूँ।
FineProxy उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवाएं प्रदान करता है जिसमें IP स्थानों की विस्तृत श्रृंखला होती है। सेटअप प्रक्रिया सीधी थी, और उनके प्रॉक्सी मेरी जरूरतों के लिए पूरी तरह से काम करते हैं। कीमतें भी उचित हैं, जो इसे व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती हैं।
लोड के दौरान गति
उत्कृष्ट प्रॉक्सी सेवा! सेटअप तेज़ और आसान था, स्पीड्स तेज़ हैं, और कनेक्शन बहुत स्थिर है। मुझे डाउनटाइम के साथ कोई समस्या नहीं हुई, और डैशबोर्ड का उपयोग सरल है।
FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।
मुझे अन्य प्रकारों के बजाय सर्वर प्रॉक्सी क्यों खरीदनी चाहिए?अधिक प्रदर्शन
DC प्रॉक्सी अधिकांश अन्य प्रॉक्सी टाइप्स की तुलना में बेहतर परफ़ॉर्मेंस और मज़बूत सिक्योरिटी देती हैं, क्योंकि ये डेडिकेटेड सर्वर पर चलती हैं जिनमें फ़ास्ट कनेक्शन और पावरफ़ुल हार्डवेयर होता है। इसका मतलब है वेबसाइट्स तक तेज़ एक्सेस, कम लेटेंसी, और कुल मिलाकर ज़्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस। ये फ़्रॉड, मालवेयर और अन्य ऑनलाइन थ्रेट्स के खिलाफ़ भी बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे आप मलीशस डोमेन ब्लॉक कर सकते हैं और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ के ज़रिए एक्सेस मैनेज कर सकते हैं। और एक बात — बॉटनेट-बेस्ड प्रॉक्सी के विपरीत, सर्वर प्रॉक्सी पूरी तरह लीगल हैं।
यह लिखा है कि FineProxy एक LIR भी है — इसका मतलब क्या है?स्वयं की IP-रेंज
LIR (Local Internet Registry) एक ऐसी संस्था है जो अपने रीजन में IP एड्रेस स्पेस और Autonomous System Numbers (ASN) आवंटित और मैनेज करने के लिए अधिकृत होती है। LIR को IP और ASN ब्लॉक सीधे RIR (Regional Internet Registries) से मिलते हैं, जिनकी निगरानी IANA (Internet Assigned Numbers Authority) करती है। एक LIR के रूप में, FineProxy ऑफ़िशियल रजिस्ट्री कंट्रोल के तहत अपनी खुद की IPv4 रेंज और ASN मैनेज करता है। इसका मतलब है कि हम जो भी IP प्रदान करते हैं, वे सीधे हमारी कंपनी के नाम रजिस्टर्ड हैं, थर्ड पार्टी से लीज़ पर नहीं लिए गए। LIR सटीक रजिस्ट्रेशन डेटा भी मेंटेन करते हैं और ग्लोबल इंटरनेट इंफ़्रास्ट्रक्चर की ट्रांसपेरेंसी और स्टैबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए अन्य रजिस्ट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करते हैं।
क्या यह सच है कि जितने ज़्यादा IP एड्रेस होंगे, बैन होने की संभावना उतनी कम होगी?आंशिक सत्य
आंशिक रूप से। एक बड़ा, अच्छी तरह मैनेज किया गया IP पूल ट्रैफ़िक फैलाकर, रिपीट पैटर्न से बचकर, और सेशन आइसोलेट करके (जैसे एक IP प्रति अकाउंट या फ़्लो) ब्लॉक्स कम कर सकता है। यह रेट-लिमिट्स और बेसिक IP रेपुटेशन में मदद करता है। लेकिन यह कोई कवच नहीं है। ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म IP के अलावा बिहेवियर और सिग्नल भी स्कोर करते हैं: रिक्वेस्ट वेलोसिटी, हेडर/TLS ऑर्डर, कुकीज़ और सेशन, डिवाइस फ़िंगरप्रिंट, और चैलेंज रिस्पॉन्स (जैसे CAPTCHA/3-DS)। ख़राब रोटेशन बैन बढ़ा भी सकता है — सेशन मिक्स करना, कार्ट को रीजन के बीच मूव करना, या मिड-लॉगिन IP फ़्लिप करना। बेस्ट प्रैक्टिस: एक क्वालिटी, क्लीन पूल को रियलिस्टिक पेसिंग (बैकऑफ़/जिटर), स्टेबल सेशन/कुकी हैंडलिंग, कंसिस्टेंट हेडर्स, और पर-फ़्लो IP आइसोलेशन के साथ पेयर करें। 429 को कन्करेंसी लिमिट मानें; 403/चैलेंज को पहले क्लाइंट/बिहेवियर इश्यू समझें — IP बदलना सबसे आखिरी कदम हो।