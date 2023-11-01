필요에 맞는 500–1,000 IP 프록시 플랜.
정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.
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기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.
프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.
모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. 데이터센터 패키지.
|이 페이지의 추천데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형
|전용단일 IP부터 개인 전용
|ISPISP에 등록된 고정 주소
|로테이션API 크레딧으로 결제
|적합한 용도
|대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
|장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
|ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
|계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
|주소당 사용자 수
|최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
|1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
|최대 5명
|공유 풀
|플랫폼 신뢰도
|표준데이터센터 ASN
|높음 — 독점 사용
|높음 — ISP 등록
|풀에 따라 다름
|시작 가격
|$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
|$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
|$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|최소 주문
|IP 100개
|1 IP
|IP 100개
|250만 크레딧
|주소 유지 기간
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|계약 기간 동안 고정
|요청마다 변경
|대역폭
|무제한
|무제한
|무제한
|크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
|UDP / 음성 통화
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|선택 추가 기능
|사용 불가
|프로토콜
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|인증
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
|API 키
|플랜 보기
|전용 플랜 보기
|ISP 플랜 보기
|플랜 보기
데이터센터 패키지
묶음 판매, 공유형
대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.
최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.
표준데이터센터 ASN
$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
전용
단일 IP부터 개인 전용
장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.
1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.
높음 — 독점 사용
$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.
1 IP
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
ISP
ISP에 등록된 고정 주소
ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.
최대 5명
높음 — ISP 등록
$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30
IP 100개
계약 기간 동안 고정
무제한
선택 추가 기능
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.
로테이션
API 크레딧으로 결제
계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
공유 풀
풀에 따라 다름
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250만 크레딧
요청마다 변경
크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
사용 불가
HTTP, SOCKS5
API 키
48시간 프록시
작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.
인기 프록시 위치
FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.
한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.
FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.
이제 다음과 같이 요청하십시오
- 1000 데이터센터 IP 전체 US, UK, 및 독일 포함 대량 할인 가격 구매하십시오
- every bulk 프록시 서비스 만료 예정인 이번 주, 이하 $500 갱신하십시오
- 현재 1000-프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
- 203.0.113.7 bulk proxy package allowlist에 등록하십시오
- which bulk 프록시 서비스 had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.
어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업
임의로 잔액 사용
잔액을 사용하는 도구 6개는 모두
wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.
견적보다 많이 결제
모든 구매에는 견적의
expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.
확인 없이 취소
되돌릴 수 없는 두 도구는
confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.
이중 결제
결제 호출에는
idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.
수동 설정
운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.
시스템
브라우저
앱
속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.
표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.
테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.
500 Mbps
표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도
99.97%
1,973,500회 요청에서 연결 성공률
96
성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드
0
대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽
전용 AMD EPYC
포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.
자체 서브넷
IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.
80 Gbps uplink
서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.
Tier III / IV
각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.
실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.
이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.
검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.
최소 주문
시계처럼 정확하게 작동하는 훌륭한 프록시입니다. 1년 동안 계속 사용해 왔고, 한 번에 1,000개씩 구매합니다.
좋은 서비스입니다! VPN의 대안을 찾다가 이것을 선택했습니다. 우선 속도가 매우 빠른데, 다른 서비스와 비교하면 큰 장점입니다. 둘째, 이 가격이 정말 마음에 듭니다. 1000 IP에 21,9 $라서 제가 여기에 온 것입니다:) 보통은 유럽 IP를 구매하지만, 우크라이나, 러시아, 미국 IP 패키지도 있습니다. 여러분, 서비스에 감사드립니다!
위치 및 재고
2016년에 이 서비스를 이용했습니다. 그리고 지금(2024년)도 사용자입니다. 서비스가 아직 운영 중이라 놀랐습니다. 요금제 선택지가 다양하고 국가별로 선택할 수도 있습니다. 가격은 합리적이며 암호화폐로 결제할 수 있습니다. 서비스에 만족하며 모두에게 추천합니다.
FineProxy는 다양한 IP 위치를 갖춘 훌륭한 프록시 서비스를 제공합니다. 설정 과정은 간단했고 프록시는 제 필요에 완벽하게 맞게 작동합니다. 가격도 합리적이어서 개인용과 비즈니스용 모두에 훌륭한 선택입니다.
부하 상태의 속도
훌륭한 프록시 서비스입니다! 설정이 빠르고 쉬웠으며 속도도 빠르고 연결도 매우 안정적입니다. 다운타임 문제를 겪은 적이 없고 대시보드도 사용하기 간단합니다.
FineProxy는 제 비즈니스 요구에 믿을 수 있는 도구였습니다. 프록시는 빠르고 안정적이며 여러 위치에서 이용할 수 있습니다. 가격이 저렴하고 고객 서비스팀은 신속하게 응답하며 지식도 풍부합니다. 필요한 사람이라면 누구에게나 강력히 추천합니다. 이 글을 읽고 다른 하나를 작성하세요.
다른 유형 대신 서버 프록시를 구매해야 하는 이유는 무엇입니까?데이터센터 프록시는
데이터센터 프록시는 빠른 연결과 고성능 하드웨어를 갖춘 전용 서버에서 구동되기 때문에 대부분의 다른 프록시 유형보다 뛰어난 성능과 강력한 보안을 제공합니다. 이를 통해 웹사이트에 더 빠르게 접속하고, 지연 시간을 줄이며, 전반적으로 더 안정적인 경험을 누릴 수 있습니다. 또한 사기, 멀웨어 및 기타 온라인 위협에 대한 우수한 보호 기능을 제공하여 악성 도메인을 차단하고 보안 정책을 통해 접근을 관리할 수 있습니다. 한 가지 더 — 봇넷 기반 프록시와 달리, 서버 프록시는 완전히 합법적입니다.
FineProxy가 LIR이기도 하다고 되어 있는데, 이것은 무엇을 의미합니까?LIR(Local Internet Registry
LIR(Local Internet Registry, 지역 인터넷 등록기관)은 해당 지역 내에서 IP 주소 공간 및 자율 시스템 번호(ASN)를 할당하고 관리할 수 있는 권한을 가진 기관입니다. LIR은 RIR(Regional Internet Registry, 권역 인터넷 등록기관)로부터 직접 IP 및 ASN 블록을 할당받으며, RIR은 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)의 관리 감독을 받습니다. FineProxy는 LIR로서 공식 레지스트리 관리하에 자체 IPv4 대역 및 ASN을 직접 운영합니다. 이는 저희가 제공하는 모든 IP가 제3자로부터 임대한 것이 아니라 당사에 직접 등록되어 있음을 의미합니다. 또한 LIR은 정확한 등록 데이터를 유지하고 다른 레지스트리와 협력하여 글로벌 인터넷 인프라의 투명성과 안정성을 보장합니다.
IP 주소가 많을수록 차단당할 확률이 낮아진다는 것이 사실입니까?부분적으로 맞습니다
부분적으로 맞습니다. 규모가 크고 잘 관리되는 IP 풀은 트래픽을 분산시키고, 반복 패턴을 방지하며, 세션을 격리(예: 계정 또는 플로우당 IP 1개)함으로써 차단 가능성을 줄일 수 있습니다. 속도 제한 및 기본적인 IP 평판 관리에도 도움이 됩니다. 그러나 만능 방패는 아닙니다. 대부분의 플랫폼은 IP 외에도 다양한 행동 및 신호를 평가합니다. 요청 속도, 헤더/TLS 순서, 쿠키 및 세션, 디바이스 핑거프린트, 챌린지 응답(예: CAPTCHA/3-DS) 등이 해당됩니다. 잘못된 로테이션은 오히려 차단을 증가시킬 수 있습니다. 세션 혼합, 리전 간 장바구니 이동, 로그인 도중 IP 변경 등이 대표적인 사례입니다. 모범 사례: 깨끗하고 품질 높은 IP 풀에 현실적인 요청 간격(백오프/지터), 안정적인 세션/쿠키 처리, 일관된 헤더, 플로우별 IP 격리를 함께 적용하십시오. 429 응답은 동시 접속 제한으로, 403/챌린지는 클라이언트/행동 문제로 우선 판단하시고, IP 변경은 마지막 수단으로 사용하십시오.