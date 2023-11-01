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Facebook용 프록시

Facebook Ads, Marketplace 스크래핑 및 무제한 접근을 위한 IPv4 프록시 — 고정 주소, HTTP/HTTPS/SOCKS5, 무제한 트래픽, API 접근.

플랜 구성 →48시간 프록시
무제한GB당 요금 없음
AMD EPYC최신 세대 서버 하드웨어
최대 80 Gbps서버당 업링크
REST + MCPAPI로 프로비저닝 및 관리

필요에 맞는 프록시 플랜.

정확한 워크로드에 맞춰 플랜을 구성하십시오. 프록시 유형, 위치, IP 수량, 결제 기간 및 선택 사항인 UDP 지원을 선택하면 가격이 즉시 업데이트됩니다.

국가IP 수
UDP 지원
끄기

기본 플랜 가격의 50%가 추가됩니다. SOCKS5(UDP ASSOCIATE)를 통해 작동하며 게임, VoIP 및 스트리밍에 적합합니다.

하나의 패키지에 여러 국가, 추가 허용 목록 IP 또는 연결이 필요하신가요?대시보드에서 구성하기

프록시 구매 방법은 네 가지입니다.
이 워크로드에 맞는 방법을 선택하십시오.

모든 FineProxy 주소는 IPv4를 사용합니다. 데이터센터, 전용 및 ISP 프록시는 요금제 기간 동안 고정되며, 로테이팅 프록시는 요청마다 변경됩니다. 고정 프록시 요금제에는 무제한 트래픽이 포함됩니다. 강조된 옵션은 이 페이지의 주요 활용 사례에 적합합니다. ISP.

데이터센터 패키지묶음 판매, 공유형전용단일 IP부터 개인 전용이 페이지의 추천ISPISP에 등록된 고정 주소로테이션API 크레딧으로 결제
적합한 용도대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.
주소당 사용자 수최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.최대 5명공유 풀
플랫폼 신뢰도표준데이터센터 ASN높음 — 독점 사용높음 — ISP 등록풀에 따라 다름
시작 가격$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
최소 주문IP 100개1 IPIP 100개250만 크레딧
주소 유지 기간계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정계약 기간 동안 고정요청마다 변경
대역폭무제한무제한무제한크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.
UDP / 음성 통화선택 추가 기능선택 추가 기능선택 추가 기능사용 불가
프로토콜HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
인증IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.API 키
플랜 보기전용 플랜 보기ISP 플랜 보기플랜 보기
이 페이지의 추천

ISP

ISP에 등록된 고정 주소

적합한 용도

ASN을 평가하는 대상인터넷 제공업체에 등록된 주소입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명

플랫폼 신뢰도

높음 — ISP 등록

시작 가격

$30 / 100 IPs주소당 월 $0.30

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

ISP 플랜 보기

데이터센터 패키지

묶음 판매, 공유형

적합한 용도

대규모 봇 및 모니터링영구 계정이 필요 없는 작업용입니다.

주소당 사용자 수

최대 5명평판은 일부 다른 사용자에게도 영향을 받습니다.

플랫폼 신뢰도

표준데이터센터 ASN

시작 가격

$12 / 100 IPs주소당 월 $0.12

최소 주문

IP 100개

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

플랜 보기

전용

단일 IP부터 개인 전용

적합한 용도

장기 계정 세션프로필당 하나의 주소를 고객만 사용합니다.

주소당 사용자 수

1명 — 고객 전용계약 기간 동안 다른 사용자가 사용하지 않습니다.

플랫폼 신뢰도

높음 — 독점 사용

시작 가격

$12 / 100 IPs필요한 만큼만 구매하십시오.

최소 주문

1 IP

주소 유지 기간

계약 기간 동안 고정

대역폭

무제한

UDP / 음성 통화

선택 추가 기능

프로토콜

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

인증

IP Allowlist로그인과 비밀번호를 추가할 수 있습니다.

전용 플랜 보기

로테이션

API 크레딧으로 결제

적합한 용도

계정이 아닌 데이터 수집영구 세션에서는 주소가 변경되면 안 됩니다.

주소당 사용자 수

공유 풀

플랫폼 신뢰도

풀에 따라 다름

시작 가격

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

최소 주문

250만 크레딧

주소 유지 기간

요청마다 변경

대역폭

크레딧기가바이트가 아닌 요청당 과금됩니다.

UDP / 음성 통화

사용 불가

프로토콜

HTTP, SOCKS5

인증

API 키

플랜 보기

48시간 프록시

작업에 맞는 요금제를 구성하고 실제 환경에서 프록시를 테스트하세요. 선택한 구성을 48시간 동안 결제하며, 가격은 설정 과정에서 계산됩니다.

48시간 프록시

인기 프록시 위치

FineProxy 고객이 가장 자주 선택하는 프록시 위치 8곳입니다.

모든 위치 보기

한 번 연결하고
이후에는 요청만 하십시오.

FineProxy는 네이티브 MCP server를 운영합니다. 에이전트에 URL 하나를 붙여넣으면 구매, 갱신, IP 로테이션, Allowlist, 사용량 분석, 인보이스 및 지원을 위한 대시보드 도구 49개를 사용할 수 있습니다. 동일한 작업은 REST API 를 통해 직접 호출할 수도 있습니다.

이제 다음과 같이 요청하십시오

  • 100 ISP 프록시 용 Facebook Ads accounts 구매하십시오
  • 203.0.113.7 프록시 서비스 allowlist에 등록하십시오
  • 프록시 목록 JSON 형식으로 내보내십시오
  • which services had the 가장 높은 오류율 today 표시하십시오
  • the 상태 및 결제 세부 정보 프록시 서비스 표시하십시오
자세히 보기 API 키 생성
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

구성을 저장한 후 Claude를 다시 시작하십시오. 그러면 사용 가능한 도구 목록에 FineProxy 도구 49개가 표시됩니다.

어떤 요청에도 에이전트가 수행하지 않는 작업

임의로 잔액 사용

잔액을 사용하는 도구 6개는 모두 wallet:spend 권한이 필요합니다. 키에서 이 권한을 제외하면 에이전트는 나머지 작업만 실행할 수 있습니다.

견적보다 많이 결제

모든 구매에는 견적의 expected_total_cents가 포함됩니다. 1센트라도 차이가 나면 호출이 거부되고 결제되지 않습니다.

확인 없이 취소

되돌릴 수 없는 두 도구는 confirm=true 없이는 실행되지 않습니다. 다른 작업의 부수 효과로 해지될 수 없습니다.

이중 결제

결제 호출에는 idempotency_key가 사용됩니다. 시간 초과 후 재시도해도 두 번째 결제가 아닌 동일한 결제로 처리됩니다.

MCP: 도구 49개 · 권한 범위 9개JSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · 무상태REST API: 작업 49개 · OpenAPI 3.1

수동 설정

운영체제, 브라우저 또는 프록시 애플리케이션을 선택하여 단계별 설정 가이드를 확인하십시오.

모든 통합

시스템

브라우저

속도를 위해 설계했습니다.
트래픽은 측정하지 않습니다.

표준 원격 서버 테스트에서 FineProxy는 최대 500 Mbps를 유지했습니다. 스크래핑 워크로드에서는 일반적으로 프록시가 아닌 대상 사이트의 속도 제한이 한계였습니다.

테스트 방법: 1,973,500회의 연결 시도와 하나의 프록시 IP를 통한 최대 96개 스레드 동시 실행.

500 Mbps

표준 원격 서버 테스트의 프록시당 속도

99.97%

1,973,500회 요청에서 연결 성공률

96

성능 저하 없이 하나의 IP에서 실행한 동시 스레드

0

대역폭 상한 — 모든 플랜에서 무제한 트래픽

전용 AMD EPYC

포트를 놓고 경쟁하는 공유 VPS 사용자가 없는 자체 서버입니다.

자체 서브넷

IP는 다른 공급업체에서 재판매한 것이 아니라 당사가 직접 보유한 범위에서 제공됩니다.

80 Gbps uplink

서버당 여유 용량이며 단일 프록시 세션의 보장 속도는 아닙니다.

Tier III / IV

각 위치에 이중화된 전원 및 냉각 시스템을 갖춘 데이터센터입니다.

테스트 참고 사항

실제 처리량은 경로, 대상, 네트워크 상태 및 사용자 장비의 구성과 성능에 따라 달라집니다. 500 Mbps 가정용 인터넷에 연결된 노트북은 실제로 약 468 Mbps에 도달했으며 원격 서버는 표준 테스트에서 최대 500 Mbps에 도달했습니다. 유럽과 미국의 올바르게 구성된 고성능 서버를 사용한 예외적인 테스트에서는 최대 700 Mbps를 기록했지만 이는 일반적인 세션당 결과가 아닙니다.

이 페이지의 모든 주장을 고객의 말로 확인하십시오.

검증된 리뷰 풀에서 관련 고객 의견을 선별하고 원문 출처에 연결했습니다.

2011프록시 제공 시작:

무제한 트래픽

아주 좋은 제품이라 마음에 듭니다. 무제한 트래픽, 최고 속도, 시장 최저가 등 모든 것이 잘 작동합니다. 기술 지원은 언제나 이용할 수 있고 신속하게 대응합니다. 친구들에게도 추천하겠습니다.

Anna FletcherFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

가격이 저렴한 EU 프록시입니다. 여전히 낮은 가격을 유지하는 유일한 프록시 업체입니다. 인터넷 전체에서 이런 서비스를 찾았는데, 무제한 대역폭을 제공하는 프록시 업체 중 가장 저렴한 곳이었습니다.

Wowser BrowserTrustpilot, 올해영어에서 번역됨출처

계정 운영

소셜 미디어에서 익명성을 보장하고 계정 차단을 피하기 위해 fineproxy.org의 프록시를 사용합니다. 신뢰할 수 있고 효율적이며 안정적인 성능을 위해 사용하기도 쉽습니다. 신규 사용자에게 무료 체험을 제공한다면 더 많은 고객을 끌어들여 한층 더 좋아질 것입니다. fineproxy.org의 프록시는 다양한 플랫폼과도 호환되며 뛰어난 속도와 보안을 제공합니다. 개인용이든 비즈니스용이든 품질과 기능이 훌륭해 이 서비스를 강력히 추천합니다.

Alexsander123SaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

프록시가 매우 잘 작동합니다. 한 달 동안 사용하면서 체크포인트나 중단을 전혀 겪지 않았습니다. 매우 신뢰할 수 있습니다!

lananhsoi17Norton Safe Web, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

위치 및 재고

최고의 프록시 서비스입니다! 로테이팅 프록시를 포함한 다양한 프록시 유형, 저렴한 가격, 지역 타기팅 옵션을 제공합니다. 암호화폐, PayPal 또는 카드로 간편하게 결제할 수 있습니다. 지원팀을 통해 무료 체험을 요청할 수 있습니다.

Vladimir AkimkinDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 다양한 IP와 위치를 갖춘 괜찮은 프록시 서비스를 제공합니다. 하지만 때때로 연결 속도가 일정하지 않고 지원팀의 응답이 예상보다 느릴 수 있습니다. 기본적인 작업에는 적합하지만 요구 수준이 높거나 구체적인 요건이 있는 사용자의 필요를 완전히 충족하지는 못할 수 있습니다. 가격 경쟁력은 있지만 전문적이거나 집약적인 용도로 의존하는 사용자에게는 성능이 좀 더 안정적일 필요가 있습니다.

Charles BrownProxyRate, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

모든 고객 리뷰
Facebook Ads에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇입니까?ISP 프록시

ISP 프록시 — 가정용 인터넷 연결처럼 보이며(Facebook이 가장 신뢰하는 유형), 주소가 고정이고(의심스러운 IP 변경 없음), 트래픽 제한이 없습니다. 데이터센터 프록시는 광고 확인이나 경쟁사 페이지 조회에는 사용할 수 있지만, 자체 광고 계정을 운영하려면 ISP가 더 안전합니다.

하나의 프록시로 여러 광고 계정을 관리할 수 있습니까?절대 권장하지

절대 권장하지 않습니다. Facebook은 동일한 IP를 공유하는 계정을 연결합니다. 하나의 계정이 플래그 표시되면 해당 주소에 연결된 모든 계정이 위험에 처합니다. 광고 계정당 프록시 하나 — 이것이 원칙입니다.

안티디텍트 브라우저가 필요합니까, 아니면 프록시만으로 충분합니까?단순 접속을

단순 접속을 넘어서는 작업에는 두 가지 모두 필요합니다. 프록시는 IP를 변경합니다. Facebook은 브라우저 지문도 추적합니다: 캔버스 렌더링, WebGL 해시, 설치된 폰트, 시간대, 언어, 화면 해상도 등. 안티디텍트 브라우저는 각 계정에 이러한 파라미터의 고유한 세트를 부여합니다. 프록시와 안티디텍트 브라우저 — 이것이 안전한 멀티 계정 운영의 최소 조건입니다.

Messenger만 따로 차단을 해제하려면 어떻게 해야 합니까?Messenger는 동일한 서버를

Messenger는 동일한 서버를 사용합니다. 프록시를 통해 플랫폼이 작동하면 Messenger도 작동합니다 — 문자, 음성 통화, 영상 통화 모두 가능합니다. 데스크톱 Messenger 앱을 사용하시는 경우, 브라우저가 아닌 시스템 레벨에서 프록시를 설정하십시오. 모바일에서는 휴대폰의 Wi-Fi 설정에서 구성하십시오.

Marketplace 스크래핑에 프록시가 몇 개 필요합니까?5~10개 도시를

5~10개 도시를 커버하려면 최소 100~300개의 데이터센터 IP가 필요합니다. Facebook은 스크래핑 주소를 빠르게 차단하므로, 로테이션할 수 있는 충분한 여유분이 필요합니다. 전국 규모로 모든 카테고리를 스크래핑하려면 수천 개가 필요합니다. 핵심은 각 IP의 요청 빈도를 낮게 유지하는 것입니다 — 플랫폼의 탐지가 공격적이지만, 충분한 주소와 인내심이 있으면 데이터 수집은 가능합니다.

Facebook용 ISP 프록시와 로테이션 주거용 프록시의 차이점은 무엇입니까?ISP 프록시는 전체

ISP 프록시는 전체 임대 기간 동안 할당되는 하나의 고정 IP 주소를 제공합니다. 매 세션마다 동일한 주소를 확인하는 Facebook 광고 계정에 이상적입니다. 로테이션 주거용 프록시는 요청마다 또는 설정된 간격으로 서로 다른 IP를 순환 사용하며, 스크래핑에는 유용하지만 계정 관리에는 위험합니다. 광고 계정이 수십 개의 주거용 IP 사이를 전환하는 것을 Facebook이 감지하면 의심스러운 활동으로 판단합니다. 유지해야 하는 계정에는 ISP 프록시를, 데이터 수집 작업에는 로테이션 주거용 또는 데이터센터 프록시 풀을 사용하십시오.

가이드

Facebook용 프록시: 광고, 스크래핑, Marketplace, 접속

4 분 소요FineProxy 네트워크 팀

Facebook은 프록시 사용과 관련하여 가장 까다로운 플랫폼 중 하나입니다. IP 기록, 기기 지문, 로그인 패턴, 심지어 타이핑 속도까지 모든 것을 추적합니다. 광고 계정 운영, Marketplace 스크래핑, 또는 제한된 네트워크에서의 접속 등 어떤 목적이든 접근 방식이 중요합니다.

Facebook Ads 및 다중 계정 관리

실질적인 수요가 발생하는 영역입니다. 다수의 계정으로 Facebook ADS를 운영하는 에이전시 및 개인 미디어 바이어는 각 계정을 격리해야 합니다. 별도의 IP, 별도의 브라우저 핑거프린트, 별도의 쿠키가 필요합니다. Facebook은 공유 시그널을 통해 계정을 연결하며, 두 프로필이 연결되면 정책을 위반하지 않았더라도 두 계정 모두 제한될 수 있습니다.

FB 광고 운영을 위한 전용 프록시 서버는 고정 IP여야 합니다. 계정이 여러 IP나 지역 사이를 이동하면 플랫폼이 이를 감지합니다. 매일 시카고에서 로그인하던 광고 계정이 갑자기 싱가포르에서 접속하면 검토가 트리거됩니다. 계정당 하나의 프록시, 매 세션마다 동일한 위치를 유지하십시오.

고정 주거용(ISP) 프록시가 이 경우 가장 강력한 선택입니다. 주거용 IP 주소를 보유하고 있어(Facebook에서 일반 가정 사용자로 인식), 전체 대여 기간 동안 주소가 동일하게 유지되며, 트래픽 제한이 없습니다 — 사용량 한도 걱정 없이 하루 종일 광고 관리자에서 작업할 수 있습니다.

신규 계정은 광고 지출을 확대하기 전에 7~14일간의 워밍업 기간이 필요합니다. 이 기간 동안 일반 사용자처럼 행동하십시오: 피드를 둘러보고, 그룹 몇 개에 가입하고, 게시물을 올려 보십시오. 히스토리가 전혀 없는 새 계정에서 일 $500 규모의 캠페인을 바로 시작하면 계정이 비활성화되는 가장 빠른 지름길입니다.

10개 이상의 계정을 관리하는 에이전시라면 프록시와 함께 안티디텍트 브라우저를 사용하십시오. Multilogin, Dolphin Anty, 또는 AdsPower가 대표적입니다. 안티디텍트 브라우저는 각 세션의 핑거프린트(캔버스, WebGL, 폰트, 타임존, 화면 크기 등 다양한 파라미터)를 격리하고, 프록시는 각 계정에 고유한 IP 주소를 부여합니다. 이 두 가지 계층이 모두 갖춰지지 않으면 계정 연결은 피할 수 없습니다.

스크래핑 및 데이터 수집

Facebook Marketplace는 이커머스 리서치의 보고입니다 — 상품 가격, 판매자 활동, 도시별 리스팅 수량 등을 파악할 수 있습니다. 그러나 플랫폼이 스크래퍼를 매우 적극적으로 차단합니다. 실제 사례로, Tor를 통해 445개의 프로필을 수집하는 데 지속적인 임시 차단과 1시간 이상의 쿨다운으로 인해 45시간이 소요된 사례가 있습니다.

보다 현명한 접근 방식: 데이터센터 프록시를 저렴한 비용으로 대량 확보하고, 요청을 신중하게 분산하는 것입니다. 수천 개의 IP, 주소당 낮은 요청 빈도로 차단을 유발하지 않으면서 수십 개의 도시를 커버할 수 있습니다. Apify의 Marketplace 스크래퍼나 Selenium 기반 스크립트가 프록시 로테이션과 잘 호환됩니다.

Facebook Ads Library — 플랫폼에서 현재 게재 중인 모든 광고를 확인할 수 있는 곳 — 는 경쟁사 분석에 매우 유용합니다. 공개 데이터이지만, Facebook은 대량 자동 접근에 속도 제한을 적용합니다. 다양한 지역의 프록시 풀을 활용하면 이러한 제한을 우회하여 광고 소재, 타겟팅 정보, 경쟁사 지출 데이터를 수집할 수 있습니다.

접속 및 차단 해제

일부 국가나 특정 네트워크에서는 플랫폼 자체에 접속할 수 없는 경우가 있습니다. 프록시를 사용하면 접속이 제한된 모든 지역에서 Facebook 차단을 해제할 수 있습니다. 접속이 허용된 서버를 통해 연결이 우회되므로 플랫폼이 정상적으로 로드됩니다.

이 방법은 Messenger에도 동일하게 적용됩니다. Messenger는 동일한 인프라에서 운영되므로, Facebook Messenger 차단을 해제하는 방법도 동일합니다: 접속이 제한되지 않는 국가의 프록시를 통해 연결을 라우팅하면 됩니다. Messenger의 음성 및 영상 통화도 프록시를 통해 작동하며, 연결 속도만 충분하면 문제없습니다. 이 부분은 기술적인 측면에서 다루겠습니다.

Facebook은 전면적으로 HTTPS를 사용합니다. 프록시를 통해 Facebook에 안전하게 접속하려면 암호화된 트래픽을 올바르게 처리하는 HTTPS 프록시가 필요합니다. IP 수준에서 SSL을 처리하는 프록시를 선택하십시오. 이렇게 하면 연결을 끊는 인증서 오류를 방지할 수 있습니다. FineProxy의 HTTPS 프록시는 이를 지원하므로 오류나 연결 문제 없이 원활하게 작동합니다.

안전한 프록시를 통해 Facebook 페이지 차단을 해제하려면 설정은 간단합니다. 브라우저 또는 시스템 설정에서 프록시를 구성하면, 마치 다른 국가에서 접속하는 것처럼 사이트가 열립니다. 다양한 기기에서의 상세한 설정 단계는 저희 Integration hub 프록시를 참고하십시오.

작업에 맞는 프록시 유형 선택

Facebook 웹 작업에 최적의 IP 주소는 용도에 따라 다릅니다. 광고 계정에는 계정 지역에 맞는 미국 또는 EU 주소의 ISP 프록시가 적합합니다. 스크래핑에는 대규모 데이터센터 IP 풀이 필요합니다. 개인 접속 용도에는 연결 끊김 없이 안정적으로 작동하는 빠른 프록시면 충분합니다.

익명 프록시 서버는 플랫폼으로부터 실제 주소를 숨겨주지만, 계정 운영에는 익명성만으로 충분하지 않습니다. Facebook은 익명성보다 일관성을 더 중시합니다. 매일 동일한 IP, 동일한 핑거프린트, 동일한 행동 패턴을 유지하는 것이 핵심입니다.

Facebook 프록시를 온라인에서 찾고 계시다면, 핵심은 작업에 맞는 프록시 유형을 선택하는 것입니다: 전용 프록시 개별 계정에는 주거용 프록시, 광고 관리에는 ISP 프록시, 데이터 수집에는 데이터센터 프록시를 사용하십시오. 하나의 유형으로 모든 작업을 처리하면 대개 비용을 과다 지출하거나 더 나쁜 결과를 얻게 됩니다.