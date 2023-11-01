Facebook용 프록시

Facebook은 프록시 사용과 관련하여 가장 까다로운 플랫폼 중 하나입니다. IP 기록, 기기 지문, 로그인 패턴, 심지어 타이핑 속도까지 모든 것을 추적합니다. 광고 계정 운영, Marketplace 스크래핑, 또는 제한된 네트워크에서의 접속 등 어떤 목적이든 접근 방식이 중요합니다.

Facebook Ads 및 다중 계정 관리

실질적인 수요가 발생하는 영역입니다. 다수의 계정으로 Facebook ADS를 운영하는 에이전시 및 개인 미디어 바이어는 각 계정을 격리해야 합니다. 별도의 IP, 별도의 브라우저 핑거프린트, 별도의 쿠키가 필요합니다. Facebook은 공유 시그널을 통해 계정을 연결하며, 두 프로필이 연결되면 정책을 위반하지 않았더라도 두 계정 모두 제한될 수 있습니다.

FB 광고 운영을 위한 전용 프록시 서버는 고정 IP여야 합니다. 계정이 여러 IP나 지역 사이를 이동하면 플랫폼이 이를 감지합니다. 매일 시카고에서 로그인하던 광고 계정이 갑자기 싱가포르에서 접속하면 검토가 트리거됩니다. 계정당 하나의 프록시, 매 세션마다 동일한 위치를 유지하십시오.

고정 주거용(ISP) 프록시가 이 경우 가장 강력한 선택입니다. 주거용 IP 주소를 보유하고 있어(Facebook에서 일반 가정 사용자로 인식), 전체 대여 기간 동안 주소가 동일하게 유지되며, 트래픽 제한이 없습니다 — 사용량 한도 걱정 없이 하루 종일 광고 관리자에서 작업할 수 있습니다.

신규 계정은 광고 지출을 확대하기 전에 7~14일간의 워밍업 기간이 필요합니다. 이 기간 동안 일반 사용자처럼 행동하십시오: 피드를 둘러보고, 그룹 몇 개에 가입하고, 게시물을 올려 보십시오. 히스토리가 전혀 없는 새 계정에서 일 $500 규모의 캠페인을 바로 시작하면 계정이 비활성화되는 가장 빠른 지름길입니다.

10개 이상의 계정을 관리하는 에이전시라면 프록시와 함께 안티디텍트 브라우저를 사용하십시오. Multilogin, Dolphin Anty, 또는 AdsPower가 대표적입니다. 안티디텍트 브라우저는 각 세션의 핑거프린트(캔버스, WebGL, 폰트, 타임존, 화면 크기 등 다양한 파라미터)를 격리하고, 프록시는 각 계정에 고유한 IP 주소를 부여합니다. 이 두 가지 계층이 모두 갖춰지지 않으면 계정 연결은 피할 수 없습니다.

스크래핑 및 데이터 수집

Facebook Marketplace는 이커머스 리서치의 보고입니다 — 상품 가격, 판매자 활동, 도시별 리스팅 수량 등을 파악할 수 있습니다. 그러나 플랫폼이 스크래퍼를 매우 적극적으로 차단합니다. 실제 사례로, Tor를 통해 445개의 프로필을 수집하는 데 지속적인 임시 차단과 1시간 이상의 쿨다운으로 인해 45시간이 소요된 사례가 있습니다.

보다 현명한 접근 방식: 데이터센터 프록시를 저렴한 비용으로 대량 확보하고, 요청을 신중하게 분산하는 것입니다. 수천 개의 IP, 주소당 낮은 요청 빈도로 차단을 유발하지 않으면서 수십 개의 도시를 커버할 수 있습니다. Apify의 Marketplace 스크래퍼나 Selenium 기반 스크립트가 프록시 로테이션과 잘 호환됩니다.

Facebook Ads Library — 플랫폼에서 현재 게재 중인 모든 광고를 확인할 수 있는 곳 — 는 경쟁사 분석에 매우 유용합니다. 공개 데이터이지만, Facebook은 대량 자동 접근에 속도 제한을 적용합니다. 다양한 지역의 프록시 풀을 활용하면 이러한 제한을 우회하여 광고 소재, 타겟팅 정보, 경쟁사 지출 데이터를 수집할 수 있습니다.

접속 및 차단 해제

일부 국가나 특정 네트워크에서는 플랫폼 자체에 접속할 수 없는 경우가 있습니다. 프록시를 사용하면 접속이 제한된 모든 지역에서 Facebook 차단을 해제할 수 있습니다. 접속이 허용된 서버를 통해 연결이 우회되므로 플랫폼이 정상적으로 로드됩니다.

이 방법은 Messenger에도 동일하게 적용됩니다. Messenger는 동일한 인프라에서 운영되므로, Facebook Messenger 차단을 해제하는 방법도 동일합니다: 접속이 제한되지 않는 국가의 프록시를 통해 연결을 라우팅하면 됩니다. Messenger의 음성 및 영상 통화도 프록시를 통해 작동하며, 연결 속도만 충분하면 문제없습니다. 이 부분은 기술적인 측면에서 다루겠습니다.

Facebook은 전면적으로 HTTPS를 사용합니다. 프록시를 통해 Facebook에 안전하게 접속하려면 암호화된 트래픽을 올바르게 처리하는 HTTPS 프록시가 필요합니다. IP 수준에서 SSL을 처리하는 프록시를 선택하십시오. 이렇게 하면 연결을 끊는 인증서 오류를 방지할 수 있습니다. FineProxy의 HTTPS 프록시는 이를 지원하므로 오류나 연결 문제 없이 원활하게 작동합니다.

안전한 프록시를 통해 Facebook 페이지 차단을 해제하려면 설정은 간단합니다. 브라우저 또는 시스템 설정에서 프록시를 구성하면, 마치 다른 국가에서 접속하는 것처럼 사이트가 열립니다. 다양한 기기에서의 상세한 설정 단계는 저희 Integration hub 프록시를 참고하십시오.

작업에 맞는 프록시 유형 선택

Facebook 웹 작업에 최적의 IP 주소는 용도에 따라 다릅니다. 광고 계정에는 계정 지역에 맞는 미국 또는 EU 주소의 ISP 프록시가 적합합니다. 스크래핑에는 대규모 데이터센터 IP 풀이 필요합니다. 개인 접속 용도에는 연결 끊김 없이 안정적으로 작동하는 빠른 프록시면 충분합니다.

익명 프록시 서버는 플랫폼으로부터 실제 주소를 숨겨주지만, 계정 운영에는 익명성만으로 충분하지 않습니다. Facebook은 익명성보다 일관성을 더 중시합니다. 매일 동일한 IP, 동일한 핑거프린트, 동일한 행동 패턴을 유지하는 것이 핵심입니다.