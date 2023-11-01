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100.0%
1 시간 전
141.101.123.7:80
Cloudflare, Inc.· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
881 Kbps
100.0%
1 시간 전
172.64.69.135:80
Cloudflare, Inc.· 2042 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
881 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.98:80
Cloudflare London, LLC· 2038 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명London
883 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.174:80
Cloudflare London, LLC· 2039 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명London
883 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.162.229.222:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.208.68:80
Cloudflare London, LLC· 2065 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
872 Kbps
100.0%
1 시간 전
164.38.155.27:80
Cloudflare London, LLC· 2052 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
877 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.143:80
Cloudflare London, LLC· 2034 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.162.229.135:80
Cloudflare London, LLC· 2035 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
172.64.158.57:80
Cloudflare, Inc.· 2033 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
885 Kbps
100.0%
1 시간 전
159.112.235.178:80
Cloudflare London, LLC· 2029 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
887 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.162.229.18:80
Cloudflare London, LLC· 2060 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
874 Kbps
100.0%
1 시간 전
172.67.213.75:80
Cloudflare, Inc.· 2058 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
875 Kbps
100.0%
1 시간 전
45.131.4.67:80
Cloudflare London, LLC· 2054 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
876 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.162.230.151:80
Cloudflare London, LLC· 2043 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
881 Kbps
100.0%
1 시간 전
185.238.228.23:80
Cloudflare London, LLC· 2041 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명London
882 Kbps
100.0%
1 시간 전
172.67.241.160:80
Cloudflare, Inc.· 2236 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
805 Kbps
100.0%
1 시간 전
172.67.161.43:80
Cloudflare, Inc.· 2286 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
787 Kbps
100.0%
1 시간 전
173.245.49.67:80
Cloudflare, Inc.· 2075 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
867 Kbps
97.5%
1 시간 전
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Lauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 시간 전
128.199.202.122:8080
DigitalOcean, LLC· 1345 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Singapore
1.34 Mbps
46.8%
1 시간 전
178.156.206.253:8118
Hetzner Online GmbH· 1766 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ashburn
1.02 Mbps
56.1%
1 시간 전
5.255.99.75:1080
The Infrastructure Group· 3227 ms		11
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Dronten
558 Kbps
33.5%
1 시간 전
220.158.232.118:1080
ISP/IXP IN CAMBODIA· 2138 ms		9
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
842 Kbps
53.4%
1 시간 전
154.12.231.32:80
Contabo Inc.· 5226 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트St Louis
344 Kbps
19.0%
1 시간 전
151.243.153.157:8118
Black Apple· 4041 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명
445 Kbps
36.0%
1 시간 전
5.161.50.82:8118
Hetzner Online GmbH· 7915 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Ashburn
227 Kbps
25.1%
1 시간 전
141.147.146.174:1080
Oracle Corporation· 1839 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Osaka
979 Kbps
17.3%
1 시간 전
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명St Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 시간 전
36.89.212.252:8080
PT Telekomunikasi Indonesia· 5114 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Central Jakarta
352 Kbps
10.0%
1 시간 전
207.248.108.129:20185
Redes y Comunicaciones· 5346 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Morelia
337 Kbps
10.0%
1 시간 전
표시 15 / 10033

전 세계 프록시 풀스냅샷

현재 전 세계 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 10033 활성 IP: 전 세계
프로토콜별
HTTP998
HTTPS0
SOCKS433
SOCKS535
익명성별
엘리트22
익명1
투명977
테스트되지 않음0
도시별
Ottawa52
London27
Roanoke3
Singapore3
중앙 지연 시간: 1430 ms평균 업타임: 99%가장 빠른 프록시: 492 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 전 세계 풀에 포함된 호스트
1Cloudflare5455%
2Cloudflare London3914%
3Bigcommerce250%
4Cox90%
5Alibaba Cloud30%
6CHINA UNICOM China169 Backbone30%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
50%
500 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 전 세계 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기10033IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임99%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~50%(500 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간1430ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 익명, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 전 세계 무료 풀에는 10033 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: OttawaLondon, 호스팅 제공자: CloudflareCloudflare London. 중앙 지연 시간은 약 1430 ms 이며 지난 1시간 업타임은 99%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~50% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
프록시란 무엇이며, 왜 사용해야 합니까?

프록시는 사용자의 기기와 대상 서버 사이에서 중개 역할을 하는 서버로, 익명성과 개인정보 보호를 제공합니다. 프록시를 사용하면 원격 서버가 사용자의 실제 IP 주소를 알 수 없습니다. 프록시를 통해 보안을 강화하고, 접속 제한을 우회하며, 성능을 향상시킬 수 있습니다.

프록시를 무료로 사용할 수 있나요?

네! 저희 프록시는 완전히 무료입니다. HTTP 프록시 및 SOCKS5 프록시 서버를 포함한 무료 공개 프록시 목록을 구독 없이 자유롭게 이용하실 수 있습니다.

어떤 유형의 프록시를 제공합니까?

다양한 유형의 프록시를 제공하고 있습니다:개인정보 보호를 위한 익명 프록시.서버가 프록시 사용 여부를 감지할 수 없는 고익명성 프록시.UDP 프로토콜 및 HTTP 요청과의 뛰어난 호환성을 갖춘 SOCKS5 및 HTTP 프록시.

프록시 서버 목록은 얼마나 자주 업데이트되나요?

저희 프록시 목록은 15분마다 업데이트되므로, 항상 작동하는 프록시에 접근하실 수 있습니다. 각 공개 프록시는 검증 시점에 유효성, 성능 및 안정성을 확인합니다.

프록시 목록은 어떻게 다운로드하나요?

프록시 목록을 텍스트 파일 형식으로 간편하게 다운로드하실 수 있습니다. 목록에는 주소와 포트 등의 정보가 포함되어 있어, 선호하시는 프록시 전환 도구나 소프트웨어로 손쉽게 가져올 수 있습니다.

무료 프록시와 유료 프록시의 차이점은 무엇인가요?

무료 프록시는 누구나 사용할 수 있지만, 성능과 안정성이 일정하지 않을 수 있습니다.반면, 유료 프록시는 다중 IP 주소, 우선 속도, 기술 지원 등 고급 기능을 제공하는 경우가 많습니다.

HTTPS 사이트도 지원하나요?

네, 저희 프록시는 HTTPS 사이트를 지원하며 원격 서버와의 안전한 통신을 보장합니다.

프록시의 가용성은 어떻게 검증합니까?

각 프록시는 타임아웃 검사를 통해 유효성과 정상 작동 여부를 확인합니다. 검증 시점의 상태는 프록시 서버 목록 오른쪽 열에 표시됩니다.

HTTP 프록시와 SOCKS5 프록시의 차이점은 무엇입니까?

HTTP 프록시는 HTTP 요청을 처리하며 웹 브라우징에 적합합니다.SOCKS5 프록시는 UDP 프로토콜을 포함한 더 많은 프로토콜을 지원하며, 향상된 익명성을 제공합니다.

프록시 설정에 대한 지원을 제공합니까?

네, 선호하시는 프록시 소프트웨어나 프록시 스위처에서 프록시를 구성할 수 있도록 가이드와 기술 지원을 제공합니다.

미국 웹사이트에도 프록시를 사용할 수 있나요?

물론입니다! 저희 프록시 중 다수는 미국을 비롯한 해외 온라인 서비스 접속에 최적화되어 있습니다.

프록시의 보안 수준은 어떻습니까?

저희 익명 프록시 옵션은 서버가 고객님의 실제 IP를 알 수 없도록 하여, 가장 안전한 브라우징 환경 중 하나를 제공합니다. 최고 수준의 보안을 원하신다면 고익명성(High Anonymity) 프록시 사용을 권장합니다.

각 프록시의 검증 시간은 얼마나 되나요?

검증 시간은 해당 프록시가 마지막으로 유효성 테스트를 받은 시점을 나타냅니다. 이를 통해 가장 정상적으로 작동하는 프록시에 접속하실 수 있습니다.

로그인 자격 증명으로 프록시를 사용할 수 있나요?

네, 일부 프록시는 사용자 이름과 비밀번호를 통한 인증을 지원합니다. 자세한 내용은 프록시 서버 목록을 확인해 주세요.

프록시는 어디에서 제공되나요?

당사의 프록시는 비공개 포럼과 인터넷상의 프록시 목록을 포함한 다양한 IP 주소에서 수집되며, 다양성과 안정성을 보장합니다.

익명성에 가장 적합한 프록시 유형은 무엇인가요?

최대한의 프라이버시를 원하신다면 다음을 선택하세요:고익명 프록시 (서버가 귀하의 실제 IP에 대해 전혀 알 수 없는 방식).SOCKS5 프록시 — 높은 수준의 보안과 호환성을 제공합니다.

프록시에 타임아웃이 있나요?

네, 각 프록시는 접속 가능성과 정상 작동 여부를 보장하기 위해 타임아웃이 모니터링됩니다.📄면책 조항: 최상의 프록시 서버 목록을 제공하기 위해 노력하고 있지만, 일부 무료 프록시에는 제한이 있을 수 있습니다. 공용 서버에 연결할 때는 항상 주의하시고 민감한 데이터를 보호해 주세요.더 궁금한 점이 있으신가요? 추가 도움이 필요하시면 문의해 주세요!

다른 국가의 무료프록시

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2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

처음에는 무료 프록시를 사용해 봤는데 꽤 믿을 만했습니다. 연결은 빠르고 안정적이었지만 장기적으로도 잘 버틸지는 잘 모르겠습니다. 초기 단계에서 테스트하기에는 좋은 선택입니다.

Nguyen PhilipFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

마케팅 작업을 자동화하는 데 프록시를 사용하며 덕분에 일이 훨씬 쉬워졌습니다. 이 서비스는 제한을 우회하고 필요한 리소스에 접근할 수 있도록 신뢰할 수 있고 빠른 프록시를 제공합니다. 비즈니스용으로도 훌륭한 서비스입니다.

Victor_HaboffSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

지원

아주 인기 있는 사이트를 대상으로 작업하는 것이 아니라면 이 프록시는 정말 훌륭합니다. 속도가 좋고 기술 지원도 빠릅니다. 사용해 보세요. 후회하지 않을 것입니다.

deigobrTrustpilot, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

Fineproxy.org는 놀라운 속도와 안정성을 갖춘 모든 종류의 프록시 서비스를 제공합니다. 웹사이트 인터페이스가 사용자 친화적이고 지원 서비스도 신속합니다. 가격은 평균보다 높지만 품질을 위한 투자입니다. 이들의 서비스를 이용하는 데 만족합니다.

MatveyDieg, 2년 이상 전영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

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