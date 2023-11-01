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무료 프록시 목록

무료 독일 프록시 목록

테스트, 일회성 조회 및 개발 워크플로를 위해 정기적으로 검증되는 공개 독일 프록시 실시간 목록입니다.

상태26 온라인
업데이트2 시간 전
지역유럽

실시간 독일 프록시
15분마다 업데이트

속도와 업타임을 정기적으로 검증하는 무료 공개 독일 프록시입니다. 가입 없이 개별 IP를 복사하거나 현재 목록을 내보낼 수 있습니다.

프로토콜
익명성
포트
마지막 확인
26 온라인·더 필요하십니까? →
141.98.153.86:80
IP : 포트 점수 프로토콜익명성도시속도 업타임 마지막 확인 작업
PREMIUM FineProxy 프리미엄
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
엘리트전 세계
500 Mbps
99.97%
방금 전
구매
141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Karlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 시간 전
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 시간 전
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Frankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 시간 전
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.18 Mbps
91.9%
1 시간 전
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Falkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 일 전
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Frankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 시간 전
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Sonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 시간 전
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 시간 전
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 시간 전
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트
2.74 Mbps
31.2%
2 시간 전
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 일 전
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Falkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 시간 전
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 시간 전
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Nuremberg
353 Kbps
63.3%
1 시간 전
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Nuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 시간 전
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Nuremberg
635 Kbps
55.4%
1 시간 전
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 시간 전
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
601 Kbps
50.5%
1 시간 전
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
엘리트Falkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 시간 전
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 시간 전
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
익명Frankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 시간 전
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Frankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 시간 전
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Hennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 시간 전
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Falkenstein
348 Kbps
24.1%
1 시간 전
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Nuremberg
600 Kbps
13.1%
5 시간 전
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
투명Nuremberg
425 Kbps
20.2%
7 시간 전
표시 15 / 26

독일 프록시 풀스냅샷

현재 독일 실시간 풀의 구성을 프로토콜, 익명성, 위치 및 호스트별로 확인하십시오.

풀 구성

업데이트 100 분 전· 26 활성 IP: 독일
프로토콜별
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
익명성별
엘리트12
익명2
투명12
테스트되지 않음0
도시별
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
중앙 지연 시간: 1006 ms평균 업타임: 59%가장 빠른 프록시: 101 ms

주요 호스팅 제공업체

현재 실시간 독일 풀에 포함된 호스트
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

중요한 워크로드를 위한 프리미엄프록시

FineProxy가 소유한 서브넷과 ASN을 제공합니다. 기가바이트가 아닌 IP 단위로 결제하며, 즉시 활성화와 24시간 환불 보장을 지원합니다.

  • 99.97% 모든 위치에서 대상에 성공한 요청
  • 각 IP에서 최대 500 Mbps
  • 지원 프로토콜: HTTP, HTTPS endpoint, SOCKS4, SOCKS5, UDP
요금 보기 →
1,000회 요청 결과

일반적인 스크래핑 작업의 요청 성공률 — 위 표의 프록시와 FineProxy 프리미엄 풀을 비교합니다.

무료
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

무료 프록시와 FineProxy — 솔직한비교

위 실시간 풀과 FineProxy 프리미엄 서비스를 나란히 비교합니다. «무료» 열의 수치는 실시간 스냅샷에서 직접 가져옵니다.

항목무료 독일 프록시 무료FineProxy 프리미엄 프리미엄
풀 크기26IP(실시간)85,000+30곳 이상 위치의 IP
평균 업타임59%99.97%SLA
요청 성공률(1,000회 요청 기준)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
중앙 지연 시간1006ms< 30 ms
IP당 처리량< 2 Mbps(공유)최대 500 Mbps
동시 연결1–5(자주 차단됨)1,500개부터(플랜에 따라 다름)
지원 프로토콜HTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
익명성 보장혼합: 높은 익명성, 익명, 투명높은 익명성만 제공 — IP 또는 DNS 유출 없음
IP 유형공개 데이터센터 + 투명 주거용데이터센터, 소유 ASN 및 서브넷
인증× 없음 — 누구나 사용 가능✓ IP allowlist + 로그인/비밀번호
스티키 세션× 없음✓ 최대 15분(로테이션 플랜)
IP 로테이션 정책매시간(전체 목록 로테이션)안정적인 IP — 요청 시 갱신(8일마다)
대상 사이트 차단 위험높음 — 공개되어 있고 남용되는 경우가 많음낮음 — 깨끗한 평판과 소유 서브넷
악성 MITM 위험가능 — 공개 프록시가 트래픽을 가로챌 수 있음✓ 없음 — 전용 인프라
지원없음엔지니어가 제공하는 24/7 실시간 채팅, 이메일 및 티켓 지원
로그 및 규정 준수없음로그, 청구서, 계약(B2B)
적합한 용도일회성 테스트, 학습, 취미용 스크립트스크래핑, 광고 검증, SEO, SMM, 시장 조사, 스니커 봇
비용$0IP당 월 $0.07부터

현재 독일 무료 풀에는 26 개의 작동 IP가 있으며 주로 다음 지역에 분산되어 있습니다: Frankfurt am MainFalkenstein, 호스팅 제공자: HetznerContabo. 중앙 지연 시간은 약 1006 ms 이며 지난 1시간 업타임은 59%. 빠른 테스트나 일회성 스크립트에는 충분하지만 최근 시간별 벤치마크에서는 일반적인 스크래핑 요청 중 ~30% 만 성공했습니다. 무료 IP는 빠르게 작동을 중단하므로 성공률은 매시간 하락하며 보통 24시간 내에 10% 미만으로 떨어집니다.

무료 목록이 적합한 경우

프록시 작동 방식을 학습하거나 일회성 수동 확인을 수행하거나 5–10회 재시도가 허용되는 단일 엔드포인트를 테스트하는 경우입니다.

FineProxy 프리미엄이 필요한 경우

지속적으로 스크래핑하거나 SERP를 모니터링하거나 광고 캠페인을 관리하거나 실패율 5% 초과 시 중단되는 프로덕션 워크로드를 운영하는 경우입니다.

프록시를 48시간으로 구성요금 보기 →
무료 독일 프록시 목록은 얼마나 자주 업데이트됩니까?

15분마다 공개 풀을 다시 구성하고 검증합니다. 서버가 독립적인 제3자에 의해 운영되므로 확인 사이에 가용성이 달라질 수 있습니다.

온라인 상태인 독일 프록시가 없으면 어떻게 됩니까?

페이지는 계속 제공되며 소스 풀을 지속적으로 확인합니다. 다음 갱신에서 작동하는 프록시가 확인되는 즉시 자동으로 추가되며 일시적인 개수에 따라 페이지가 생성되거나 삭제되지 않습니다.

무료 독일 프록시는 어디에 사용할 수 있습니까?

공개 프록시는 일회성 테스트, 공개 정보 조회 및 지역별 응답 확인에 적합합니다. 알 수 없는 공개 서버를 통해 비밀번호, 결제 정보 또는 기타 민감한 데이터를 전송하지 마십시오.

관리형 프록시 풀은 언제 사용해야 합니까?

자동화, 인증 세션, 지속적인 트래픽 또는 예측 가능한 업타임, 지원 및 관리형 인프라가 필요한 워크플로에는 관리형 풀을 사용하십시오. 사용 가능한 구성을 확인하려면 요금 페이지.

다른 국가의 무료프록시

다른 국가의 고정 페이지를 선택하십시오. 실시간 풀 개수는 사이트를 업데이트할 때마다 갱신됩니다.

프리미엄 성능, 고객이 검증했습니다.

검증된 리뷰 풀에서 선별한 관련 고객 리뷰 4개를 원문 출처와 함께 제공합니다.

2011프록시 제공 시작:

부하 상태의 속도

이 사이트의 프록시를 사용해 봤는데 마음에 들었고 속도도 훌륭합니다. 품질이 매우 좋으며 이미 2개월 동안 사용했지만 아무 문제도 없습니다. 문제를 빠르게 해결하는 데 도움이 됩니다! 감사합니다. 필요하면 다시 이용하겠습니다. 가격도 훌륭합니다)

Александр СамсоновFineProxy 내부 플랫폼영어에서 번역됨출처

몇 달째 FineProxy를 사용하고 있으며 전반적으로 긍정적인 경험을 했습니다. 프록시 속도가 일관되고 다양한 프록시 위치를 이용할 수 있어 지역 제한 콘텐츠에 원활하게 접근할 수 있습니다. 프록시 설정도 간단했고, 도움이 필요했을 때 고객 지원팀이 신속하고 친절하게 대응해 주었습니다.

AmirSaasHub, 작년영어에서 번역됨출처

지원

24/7 친절한 지원을 제공하는 놀라운 프록시 업체입니다.

steliosDieg, 올해영어에서 번역됨출처

Fineproxy 프록시를 정말 좋아합니다. 속도가 매우 빠르고 탐지되지 않습니다. 키워드 도구 같은 자동화 도구와 스크래핑 도구에 사용했는데 판도를 바꿀 정도입니다. 도움이 필요할 때마다 고객 지원이 최고 수준이며 문제를 해결하기 위해 24/7 대응합니다. 프록시 품질도 정말 놀랍습니다.

asdjkakarNorton Safe Web, 작년영어에서 번역됨출처

리뷰는 전문을 인용합니다. 고객이 답변할 수 있는 내용을 제기한 경우 원본 플랫폼의 FineProxy 답변도 함께 표시합니다.

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