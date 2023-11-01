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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Alemanha

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Alemanha para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado26 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoEuropa

Proxies ativos de Alemanha
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Alemanha, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
26 online·Precisa de mais? →
141.98.153.86:80
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
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141.98.153.86:80
Contabo GmbH· 192 ms		96
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoKarlsruhe
9.00 Mbps
100.0%
1 h atrás
91.107.179.68:10809
Hetzner Online GmbH· 481 ms		67
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
3.74 Mbps
86.6%
1 h atrás
103.237.102.191:11111
Zenlayer Inc· 815 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFrankfurt am Main
2.21 Mbps
100.0%
1 h atrás
37.114.41.103:3128
SMARTNET Germany GmbH· 824 ms		51
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.18 Mbps
91.9%
1 h atrás
116.202.108.111:3128
Hetzner Online GmbH· 101 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
9.00 Mbps
99.8%
1 d atrás
47.91.65.23:3128
Alibaba (US) Technology· 1368 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFrankfurt am Main
1.32 Mbps
99.9%
1 h atrás
80.74.54.148:3128
Deutsche Glasfaser Wholesale· 889 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoSonsbeck
2.02 Mbps
100.0%
1 h atrás
161.35.70.249:80
DigitalOcean, LLC· 820 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
2.19 Mbps
100.0%
1 h atrás
49.13.22.249:10803
Hetzner Online GmbH· 1491 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
1.21 Mbps
55.3%
1 h atrás
212.227.215.109:8128
IONOS SE· 658 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.74 Mbps
31.2%
2 h atrás
206.81.30.79:3128
DigitalOcean, LLC· 105 ms		24
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
9.00 Mbps
19.5%
1 d atrás
157.90.10.50:80
Hetzner Online GmbH· 1006 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
1.79 Mbps
98.7%
1 h atrás
5.42.127.131:80
Timeweb, LLP· 1153 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.56 Mbps
99.8%
1 h atrás
5.75.133.113:10803
Hetzner Online GmbH· 5098 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoNuremberg
353 Kbps
63.3%
1 h atrás
5.75.133.113:10812
Hetzner Online GmbH· 1573 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoNuremberg
1.14 Mbps
48.7%
1 h atrás
5.75.133.113:10807
Hetzner Online GmbH· 2833 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoNuremberg
635 Kbps
55.4%
1 h atrás
193.58.122.93:8118
Play2go International Limited· 401 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
4.49 Mbps
23.3%
1 h atrás
144.76.61.252:3128
Hetzner Online GmbH· 2993 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
601 Kbps
50.5%
1 h atrás
49.13.22.249:10807
Hetzner Online GmbH· 546 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoFalkenstein
3.30 Mbps
11.3%
1 h atrás
64.188.71.169:3128
Senko Digital LLC· 1706 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
1.05 Mbps
72.2%
1 h atrás
72.56.122.5:3128
Timeweb, LLP· 560 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoFrankfurt am Main
3.21 Mbps
10.0%
1 h atrás
43.131.47.181:6666
Tencent Building, Kejizhongyi· 6387 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFrankfurt am Main
282 Kbps
45.6%
1 h atrás
176.94.224.86:8080
Vodafone GmbH· 729 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteHennef (Sieg)
2.47 Mbps
10.0%
6 h atrás
144.76.61.252:1080
Hetzner Online GmbH· 5178 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteFalkenstein
348 Kbps
24.1%
1 h atrás
167.86.86.221:9050
Contabo GmbH· 3001 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
600 Kbps
13.1%
5 h atrás
193.30.123.172:3128
netcup GmbH· 4237 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteNuremberg
425 Kbps
20.2%
7 h atrás
Exibindo 15 de 26

Visão geral do pool de proxies deAlemanha

O que há no pool ativo de Alemanha — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 26 IPs ativos em Alemanha
Por protocolo
HTTP24
HTTPS0
SOCKS422
SOCKS523
Por anonimato
Alto anonimato12
Anônimo2
Transparente12
Não testado0
Por cidade
Frankfurt am Main9
Falkenstein7
Nuremberg5
Hennef (Sieg)1
Latência mediana: 1006 msDisponibilidade média: 59%Proxy mais rápido: 101 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Alemanha
1Hetzner1038%
2Contabo28%
3DigitalOcean28%
4Timeweb28%
5Alibaba Cloud14%
6Deutsche Glasfaser Wholesale14%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
30%
300 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Alemanha GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool26IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média59%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~30%(300 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana1006ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, Anônimo, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Alemanha o pool grátis tem 26 IPs funcionais distribuídos principalmente por Frankfurt am Main e Falkenstein, hospedado por Hetzner e Contabo. A latência mediana é de aproximadamente 1006 ms e a disponibilidade na última hora é de 59%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~30% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Alemanha é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Alemanha online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Alemanha?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Eu tentei o proxy deste site – gostei, a velocidade é excelente. A qualidade é muito boa, eu tenho estado usando-o por 2 meses e não há problemas em tudo. Rápido ajuda a resolver os problemas! Obrigado, se necessário eu vou usá-lo novamente, o preço é excelente)

Александр СамсоновPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Suporte

provedor proxy incrível com suporte útil 24/7

steliosDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

Tentei este site por causa dos preços baixos e opção de cripto. Honestamente, estou impressionado. Proxies estão vivos e rápido. O cheque integrado é super conveniente. O suporte é educado e útil. Tudo funciona como anunciado. Vai comprar definitivamente mais para minhas tarefas de análise.

pachinkox50SaasHub, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes