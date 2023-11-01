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Lista de proxies grátis

Lista de proxies grátis de Rússia

Uma lista ativa e validada regularmente de proxies públicos de Rússia para testes, consultas pontuais e fluxos de desenvolvimento.

Estado28 online
Atualizado2 h atrás
RegiãoEuropa

Proxies ativos de Rússia
atualizados a cada 15 minutos

Proxies públicos grátis de Rússia, validados regularmente por nós quanto à velocidade e disponibilidade. Copie um único IP ou exporte a lista atual — sem cadastro.

Protocolo
Anonimato
Porta
Última verificação
28 online·Precisa de mais? →
185.50.202.185:1080
IP : porta Pontuação ProtocolosAnonimatoCidadeVelocidade Disponibilidade Última verificação Ação
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Alto anonimatoMundial
500 Mbps
99.97%
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185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
9.00 Mbps
84.5%
1 h atrás
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
7.03 Mbps
86.0%
8 h atrás
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
2.03 Mbps
100.0%
1 h atrás
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 d atrás
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnônimoSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 h atrás
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
5.77 Mbps
15.5%
2 h atrás
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoMoscow
473 Kbps
93.6%
1 h atrás
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 h atrás
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.55 Mbps
100.0%
1 h atrás
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 h atrás
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 h atrás
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.40 Mbps
93.5%
1 d atrás
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
1.58 Mbps
36.0%
1 h atrás
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 h atrás
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
1.11 Mbps
100.0%
1 h atrás
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
790 Kbps
100.0%
1 h atrás
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
815 Kbps
98.5%
2 d atrás
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
361 Kbps
96.4%
2 d atrás
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
700 Kbps
92.8%
2 d atrás
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoVologda
367 Kbps
41.0%
1 h atrás
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
907 Kbps
28.6%
1 h atrás
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparente
262 Kbps
62.7%
1 h atrás
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 h atrás
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimato
306 Kbps
16.6%
1 h atrás
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 h atrás
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Alto anonimatoVologda
726 Kbps
10.9%
1 h atrás
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 h atrás
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparenteMoscow
342 Kbps
13.1%
14 h atrás
Exibindo 15 de 28

Visão geral do pool de proxies deRússia

O que há no pool ativo de Rússia — por protocolo, anonimato, localização e host.

Composição do pool

Atualizado 100 min atrás· 28 IPs ativos em Rússia
Por protocolo
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
Por anonimato
Alto anonimato13
Anônimo1
Transparente14
Não testado0
Por cidade
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Latência mediana: 2088 msDisponibilidade média: 65%Proxy mais rápido: 77 ms

Principais provedores de hospedagem

Hosts atualmente representados no pool ativo de Rússia
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Proxies premium para cargas de trabalhoimportantes

Sub-redes e ASN próprios da FineProxy. Pague por IP, não por gigabyte. Ativação instantânea com garantia de reembolso em 24 horas.

  • 99.97% solicitações bem-sucedidas ao seu destino em todas as localizações
  • Até 500 Mbps em cada IP
  • Protocolos compatíveis: HTTP, endpoint HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
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O que você obtém em 1.000 solicitações

Taxa de respostas bem-sucedidas em uma tarefa típica de scraping — proxies da tabela acima vs. pool premium da FineProxy.

Grátis
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Grátis vs. FineProxy — comparaçãotransparente

Comparação lado a lado do pool ativo acima com a oferta premium da FineProxy. Os números da coluna «Grátis» vêm diretamente da visão geral em tempo real.

ParâmetroProxies grátis de Rússia GRÁTISFineProxy Premium PREMIUM
Tamanho do pool28IPs ativos85,000+IPs em mais de 30 localizações
Disponibilidade média65%99.97%SLA
Taxa de respostas bem-sucedidas(por 1.000 solicitações)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Latência mediana2088ms< 30 ms
Vazão por IP< 2 Mbps (compartilhado)até 500 Mbps
Conexões simultâneas1–5 (bloqueados com frequência)a partir de 1.500 (depende do plano)
Protocolos compatíveisHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Garantia de anonimatoMisto: Alto anonimato, Anônimo, TransparenteSomente alto anonimato — sem vazamentos de IP ou DNS
Tipo de IPDatacenter público + residencial transparenteDatacenter, ASN e sub-redes próprios
Autenticação× Nenhuma — qualquer pessoa pode usar✓ Lista de IPs permitidos + login/senha
Sessões persistentes× Não✓ Até 15 min (planos rotativos)
Política de rotação de IPA cada hora (a lista inteira muda)IPs estáveis — atualização sob demanda (a cada 8 dias)
Risco de bloqueio pelo site de destinoAlto — os IPs são públicos e frequentemente usados de forma abusivaBaixo — boa reputação, sub-redes próprias
Risco de ataque MITM maliciosoPossível — proxies abertos podem interceptar o tráfego✓ Nenhuma — sua infraestrutura dedicada
SuporteNenhumaChat ao vivo, e-mail e sistema de chamados com engenheiros, 24 horas por dia
Logs e conformidadeNenhumaLogs, faturas e contratos (B2B)
Ideal paraTestes pontuais, aprendizado e scripts pessoaisScraping, verificação de anúncios, SEO, SMM, pesquisa de mercado e bots de tênis
Custo$0a partir de US$ 0,07 por IP/mês

No momento, o Rússia o pool grátis tem 28 IPs funcionais distribuídos principalmente por Moscow e St Petersburg, hospedado por Cloudflare London e Rostelecom. A latência mediana é de aproximadamente 2088 ms e a disponibilidade na última hora é de 65%. Isso basta para um teste rápido ou script pontual, mas em nosso último benchmark por hora apenas ~33% das solicitações típicas de scraping tiveram sucesso — e essa parcela continua caindo a cada hora, normalmente para menos de 10% em 24 horas, pois esses IPs grátis deixam de funcionar rapidamente.

Use a lista grátis se

Você está aprendendo como os proxies funcionam, fazendo verificações manuais pontuais ou testando um único endpoint em que 5–10 tentativas são aceitáveis.

Use a FineProxy Premium se

Você faz scraping continuamente, monitora SERPs, gerencia campanhas de anúncios ou executa uma carga de produção que não tolera taxa de falha acima de 5%.

Configurar proxies por 48 horasVer preços →
Com que frequência a lista de proxies grátis de Rússia é atualizada?

Reconstruímos e validamos o pool público a cada 15 minutos. A disponibilidade pode mudar entre as verificações, pois esses servidores são operados por terceiros independentes.

O que acontece quando não há proxies de Rússia online?

A página permanece disponível e continua verificando o pool de origem. Assim que um proxy funcional aparece na próxima atualização, ele é adicionado automaticamente; a página nunca é criada ou removida com base em uma contagem temporária.

Para que posso usar proxies grátis de Rússia?

Proxies públicos são adequados para testes descartáveis, consultas públicas pontuais e verificação de respostas localizadas. Não envie senhas, dados de pagamento ou outras informações confidenciais por um servidor público desconhecido.

Quando devo usar um pool de proxies gerenciado?

Use um pool gerenciado para automação, sessões autenticadas, tráfego contínuo ou qualquer fluxo que exija disponibilidade previsível, suporte e infraestrutura controlada. Compare as configurações disponíveis na página de preços.

Proxies grátis em outrospaíses

Escolha outra página permanente de país. As contagens do pool ativo são atualizadas a cada atualização do site.

Desempenho premium, verificado por clientes.

Quatro avaliações relevantes de clientes do nosso pool verificado, com links para as fontes originais.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Cliente por anos e bem têm sido os melhores proxies e serviço, sempre útil com quaisquer problemas e fornece respostas rápidas.

Anon SuperVIPTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Suporte

Um dos melhores serviços proxy que eu usei! FineProxy oferece excelente velocidade e uma ampla gama de IPs. Ele tem sido essencial para o meu trabalho online, e o suporte ao cliente é eficiente e amigável. Top-notch!

Josse RamaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

O site é muito eficiente e oferece proxies acessíveis e também serviços ao cliente muito bons.

javonDieg, Este anoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

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