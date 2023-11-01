НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Список бесплатных прокси

Бесплатный список прокси Россия

Актуальный, регулярно проверяемый список публичных прокси Россия для тестов, разовых проверок и разработки.

Статус28 онлайн
Обновлено2 ч назад
РегионЕвропа

Живые прокси Россия
обновление каждые 15 минут

Бесплатные публичные прокси Россия, которые мы регулярно проверяем на скорость и доступность. Скопируйте один IP или экспортируйте текущий список — без регистрации.

Протокол
Анонимность
Порт
Последняя проверка
28 онлайн·Нужно больше? →
185.50.202.185:1080
IP : порт Оценка ПротоколыАнонимностьГородСкорость Доступность Последняя проверка Действие
ПРЕМИУМ Премиум FineProxy
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
Высокая анонимностьПо всему миру
500 Mbps
99.97%
только что
Купить
185.50.202.185:1080
Cloud.ru· 175 ms		87
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
9.00 Mbps
84.5%
1 ч назад
81.177.215.51:8080
Global Connectivity Solutions· 256 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
7.03 Mbps
86.0%
8 ч назад
46.47.197.210:3128
PJSC MegaFon· 885 ms		55
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
2.03 Mbps
100.0%
1 ч назад
176.106.241.50:80
NPF SOFTVIDEO Ltd.· 77 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMytishchi
9.00 Mbps
90.3%
2 д назад
45.147.179.118:3213
Beget LLC· 846 ms		44
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
АнонимныйSt Petersburg
2.13 Mbps
100.0%
12 ч назад
46.148.234.53:8120
JSC Selectel· 312 ms		32
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
5.77 Mbps
15.5%
2 ч назад
176.99.134.183:8090
Inetcom Carrier LLC· 3803 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьMoscow
473 Kbps
93.6%
1 ч назад
5.143.25.125:10808
Rostelecom· 2558 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьVladivostok
704 Kbps
91.0%
12 ч назад
31.12.75.183:80
Cloudflare London, LLC· 1160 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.55 Mbps
100.0%
1 ч назад
2.56.178.88:808
UFO Hosting LLC· 189 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
9.00 Mbps
17.6%
1 ч назад
95.66.138.21:8880
Limited Liability Company· 1365 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйVladimir
1.32 Mbps
100.0%
1 ч назад
195.19.217.200:3128
MTS PJSC· 1282 ms		22
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.40 Mbps
93.5%
1 д назад
46.39.251.233:1080
Iskratelecom JSC· 1139 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
1.58 Mbps
36.0%
1 ч назад
5.129.254.129:8888
Jsc timeweb· 1224 ms		20
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
1.47 Mbps
86.1%
10 ч назад
31.12.75.145:80
Cloudflare London, LLC· 1615 ms		19
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
1.11 Mbps
100.0%
1 ч назад
185.148.105.13:80
Cloudflare London, LLC· 2279 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
790 Kbps
100.0%
1 ч назад
178.140.3.161:5678
Rostelecom· 2209 ms		16
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
815 Kbps
98.5%
2 д назад
195.191.158.128:8080
Intelsc Ltd.· 4980 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
361 Kbps
96.4%
2 д назад
91.202.185.69:80
Globalcom Ltd.· 2573 ms		15
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
700 Kbps
92.8%
2 д назад
176.114.203.165:10809
Annet Ltd.· 4902 ms		13
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьVologda
367 Kbps
41.0%
1 ч назад
188.73.182.140:10808
LLC KomTehCentr· 1985 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
907 Kbps
28.6%
1 ч назад
51.250.99.247:1080
Yandex.Cloud LLC· 6859 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Прозрачный
262 Kbps
62.7%
1 ч назад
109.191.153.43:10808
Intersvyaz-2 JSC· 2088 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьChelyabinsk
862 Kbps
17.3%
20 ч назад
5.101.232.194:10808
LLC Real-net· 5882 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимность
306 Kbps
16.6%
1 ч назад
176.49.190.206:2080
Rostelecom· 6478 ms		6
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьZapasnoy Imbezh
278 Kbps
19.0%
17 ч назад
176.114.203.165:10808
Annet Ltd.· 2479 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Высокая анонимностьVologda
726 Kbps
10.9%
1 ч назад
94.247.244.120:3128
JSC ER-Telecom Holding· 8615 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйSt Petersburg
209 Kbps
18.1%
1 ч назад
194.87.104.62:3128
Jsc timeweb· 5256 ms		2
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
ПрозрачныйMoscow
342 Kbps
13.1%
14 ч назад
Показано 15 из 28

Снимок пула проксиРоссия

Что сейчас в живом пуле Россия — по протоколу, анонимности, локации и хосту.

Состав пула

Обновлено 100 минут назад· 28 активных IP в Россия
По протоколу
HTTP27
HTTPS0
SOCKS423
SOCKS524
По анонимности
Высокая анонимность13
Анонимный1
Прозрачный14
Не проверено0
По городу
Moscow5
St Petersburg2
Vologda2
Chelyabinsk1
Медианная задержка: 2088 msСредняя доступность: 65%Самый быстрый прокси: 77 ms

Основные хостинг-провайдеры

Хосты, представленные сейчас в активном пуле Россия
1Cloudflare London311%
2Rostelecom311%
3Annet27%
4Jsc timeweb27%
5Beget14%
6Cloud.ru14%

Премиум-прокси для рабочихнагрузок

Свои подсети и ASN FineProxy. Оплата за IP, не за гигабайт. Мгновенная активация и возврат 24 часа.

  • 99,97 % успешных запросов к цели во всех локациях
  • До 500 Mbps на каждый IP
  • Поддерживаемые протоколы: HTTP, точка подключения HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Смотреть цены →
Что вы получаете на 1 000 запросах

Доля успешных ответов на типичном парсинге — прокси из таблицы выше vs премиум-пул FineProxy.

Бесплатно
33%
330 / 1000
FineProxy
99.7%
997 / 1000

Бесплатно vs FineProxy — честноесравнение

Прямое сравнение живого пула выше с премиум-предложением FineProxy. Цифры в колонке «Бесплатно» берутся из живого снимка.

ПараметрБесплатные прокси Россия БЕСПЛАТНОПремиум FineProxy ПРЕМИУМ
Размер пула28Активные IP85,000+IP в более чем 30 локациях
Средняя доступность65%99.97%SLA
Доля успешных ответов(на 1 000 запросов)~33%(330 / 1000)99.7%(997 / 1000)
Медианная задержка2088ms< 30 ms
Пропускная способность на IP< 2 Mbps (общий)до 500 Mbps
Одновременные соединения1–5 (часто блокируют)от 1 500 (зависит от тарифа)
Поддерживаемые протоколыHTTP, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, UDP
Гарантия анонимностиСмешанный: Высокая анонимность, Анонимный, ПрозрачныйТолько высокая анонимность — без утечек IP и DNS
Тип IPПубличные датацентровые и прозрачные резидентныеДатацентровые, собственные ASN и подсети
Авторизация× Нет — может использовать кто угодно✓ Список разрешённых IP + логин/пароль
Sticky-сессии× Нет✓ До 15 мин (ротационные тарифы)
Политика ротации IPЕжечасно (меняется весь список)Стабильные IP — обновление по запросу (каждые 8 дней)
Риск бана целевым сайтомВысокий — IP публичные и часто злоупотребляютсяНизкий — чистая репутация, свои подсети
Риск вредоносного MITMВозможен — открытые прокси могут читать трафик✓ Нет — ваша выделенная инфраструктура
ПоддержкаНетКруглосуточный онлайн-чат, электронная почта и тикеты с инженерами
Логи и соответствие требованиямНетЛоги, счета, договоры (B2B)
Лучше всего дляРазовые тесты, обучение, любительские скриптыПарсинг, проверка рекламы, SEO, SMM, исследования, боты для покупок
Стоимость0 $от 0,07 $ за IP / месяц

Сейчас Россия бесплатный пул содержит 28 рабочих IP в основном распределены по Moscow и St Petersburg, хостятся у Cloudflare London и Rostelecom. Медианная задержка около 2088 ms а доступность за последний час 65%. Этого хватает для быстрого теста или разового скрипта, но в последнем часовом бенчмарке только ~33% типичных запросов парсинга завершились успешно — и доля падает каждый час, обычно ниже 10 % за 24 часа, потому что бесплатные IP быстро отмирают.

Берите бесплатный список, если

вы изучаете, как работают прокси, делаете разовые ручные проверки или тестируете одну точку подключения, где допустимы 5–10 повторов.

Выбирайте премиум FineProxy, если

вы непрерывно собираете данные, отслеживаете SERP, проверяете рекламу, ведёте кампании или выполняете производственную задачу, которая не допускает более 5 % ошибок.

Настроить прокси на 48 часовСмотреть цены →
Как часто обновляется бесплатный список прокси Россия?

Мы пересобираем и проверяем публичный пул каждые 15 минут. Доступность может меняться между проверками, потому что эти серверы принадлежат независимым третьим сторонам.

Что будет, если прокси Россия не онлайн?

Страница остаётся доступной и продолжает проверять исходный пул. Как только в следующем обновлении появится рабочий прокси, он добавится автоматически; страница не создаётся и не удаляется из-за временного нуля.

Для чего можно использовать бесплатные прокси Россия?

Публичные прокси подходят для разовых тестов, публичных проверок и проверки локализованных ответов. Не передавайте пароли, платёжные данные и другую чувствительную информацию через неизвестный публичный сервер.

Когда лучше взять управляемый пул прокси?

Берите управляемый пул для автоматизации, авторизованных сессий, постоянного трафика или любой задачи, которой нужны предсказуемая доступность, поддержка и контролируемая инфраструктура. Сравните конфигурации на странице цен.

Бесплатные прокси в другихстранах

Выберите другую постоянную страну. Числа живого пула обновляются при каждом обновлении сайта.

Премиум-производительность, подтверждённая клиентами.

Четыре релевантных отзыва из проверенного пула, каждый со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Скажу вам Что данный сервис в моем сердечке уже 10 лет Прокси шустрые, пулы потрясные Крайне рекомендую к использованию

zharahzeeeВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Ваш прокси-сервис отличный! Высокая скорость, стабильное соединение, простая настройка и надежная анонимность. Помогли обойти блокировки и защитить данные.

AndreeDieg, Более 2 лет назадК источнику

Поддержка

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси-сервисы от Fineproxy полностью оправдали мои ожидания. Великолепная скорость работы, надежные соединения, а также удобный сайт делают процесс использования комфортным. Поддержка всегда на связи, а качество услуг стоит своих денег.

ВалерийDieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов