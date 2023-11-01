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Прокси для социальных сетей

ISP (резидентные) IPv4-прокси для социальных сетей: выделенные IP на каждый аккаунт, HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитный трафик, готовы к работе с антидетект-браузерами.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

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  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

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Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Локации и запас

Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.

ВладиславВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии и предлагают прокси дата-центров по разумной цене с безлимитным трафиком. Я искал подобный сервис по всему интернету и очень рад, что нашёл их.

bhwowsersNorton Safe Web, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Зачем нужны прокси для управления соцсетями?Платформы обнаруживают и

Платформы обнаруживают и банят аккаунты, которые выглядят связанными. При управлении несколькими аккаунтами с одной локации общие IP адреса и отпечатки браузера связывают их вместе. Прокси дают каждому аккаунту уникальный IP, а в сочетании с антидетект браузерами каждый аккаунт выглядит как отдельный пользователь на отдельном устройстве.

Можно ли использовать серверные прокси для соцсетей?Не рекомендуется

Не рекомендуется. IP датацентров имеют не лучшие признаки — однотипные TCP ответы и TLS отпечатки, которые антибот-системы легко выявляют. Резидентные или мобильные прокси используют реальные провайдерские адреса, которые выглядят как обычные пользователи. Для серьёзной работы с соцсетями датацентр прокси создают больше проблем, чем решают.

Сколько аккаунтов можно вести с прокси?Жёсткого лимита нет

Жёсткого лимита нет — агентства успешно управляют сотнями аккаунтов. Ключ — правильная изоляция: один выделенный прокси на аккаунт, уникальные отпечатки браузера и реалистичное поведение. Без этих мер предосторожности даже несколько аккаунтов могут быть связаны и забанены.

Поможет ли прокси получить доступ к соцсетям в школе или на работе?Да

Да. Прокси направляют трафик через внешние серверы, обходя локальные сетевые блокировки. Для простого доступа (не автоматизации) подойдёт любой надёжный прокси. Настройте его в настройках браузера или используйте расширение прокси.

В чём разница между резидентными и мобильными прокси для соцсетей?Резидентные прокси

Резидентные прокси используют домашние провайдерские адреса; мобильные — IP сотовых операторов. Мобильные прокси имеют более высокий уровень доверия на mobile-first платформах вроде TikTok и Instagram, потому что соответствуют тому, как реальные пользователи заходят в эти приложения. Мобильные прокси дороже, но дают минимальный риск обнаружения.

Нужен антидетект браузер, или прокси достаточно?Для управления

Для управления более чем несколькими аккаунтами нужны оба. Прокси обеспечивают изоляцию IP, но платформы также отслеживают отпечатки браузера. Антидетект браузеры создают уникальные профили отпечатков для каждого аккаунта. Использование прокси без изоляции отпечатков всё равно оставляет аккаунты связываемыми через характеристики браузера.

Гайд

Прокси для соцсетей: мультиаккаунтинг и доступ

5 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Социальные платформы становятся всё агрессивнее в обнаружении автоматизации и мультиаккаунтов. Будь вы SMM специалист, управляющий клиентскими аккаунтами, бизнес с региональными страницами или человек, которому нужно разблокировать соцсети в ограниченной сети — правильные прокси для соц сетей определяют разницу между гладкой работой и массовыми блокировками аккаунтов.

Почему платформы банят аккаунты

Каждая крупная платформа — Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn — отслеживает множество сигналов для выявления подозрительной активности:

  • IP адреса. Множество аккаунтов, входящих с одного IP — самый очевидный красный флаг. Платформы считают, что одному человеку не нужно 10 аккаунтов с одной локации.
  • Отпечатки браузера. Canvas, установленные шрифты, данные WebGL, разрешение экрана, часовой пояс и десятки других характеристик браузера создают уникальную подпись. Одинаковый отпечаток у разных аккаунтов = связанные аккаунты.
  • Информация об устройстве. Тип ОС, характеристики железа, идентификаторы мобильных устройств. Вход в несколько аккаунтов с идентичных профилей устройств запускает обнаружение.
  • Поведенческие сигналы. Быстрое переключение между аккаунтами, публикации с машинной регулярностью или резкие всплески активности после создания аккаунта — всё это сигнализирует об автоматизации.

Реальный пример: digital агентство, управлявшее 30 аккаунтами Instagram без правильной изоляции, потеряло 18 аккаунтов за две недели. Платформа выявила связи через общие IP и отпечатки браузеров.

Политики разных платформ

Instagram относительно лоялен для личного использования — приложение нативно поддерживает до 5 аккаунтов. Больше или для бизнеса в масштабе — нужна правильная изоляция.Facebook теперь официально разрешает "дополнительные профили" после лет противодействия множеству аккаунтов. Но автоматизированное управление или подозрительные закономерности всё ещё вызывают ограничения.TikTok разрешает множество аккаунтов, но пристально следит за координированным поведением. Mobile-first обнаружение означает, что мобильные прокси работают здесь лучше десктопных резидентных.LinkedIn строг к фейковым профилям и автоматизации. Запросы верификации аккаунта частые, а баны сложнее обжаловать.

Выбор лучшего прокси-сервера для соцсетей

Лучшие прокси сервера для соцсетей для мультиаккаунтов — резидентные или мобильные, никогда не датацентр.Почему датацентр не работает. IP датацентров идут с облачных серверов с однотипными TCP ответами и TLS отпечатками. Антибот-системы выявляют эти признаки мгновенно. Вы можете пройти страницу входа, но продолжительная активность вызовет блокировки.Почему резидентные работают. Резидентные прокси используют реальные провайдерские адреса от настоящих домещних провайдеров интернета. Для платформы вы выглядите как обычный пользователь в домашней сети. Никаких однотипных серверных подписей для обнаружения.Почему мобильные лучше для мобильных платформ: TikTok, Instagram и Snapchat — mobile-first. Мобильные прокси используют IP адреса от сотовых операторов, которым платформы доверяют больше всего. Дороже, но минимальный риск обнаружения.

Настройка для мультиаккаунтов

Стандартная настройка сочетает прокси с антидетект браузерами:

  • Один прокси на аккаунт. Никогда не используйте один прокси для нескольких аккаунтов. Если аккаунты делят IP, платформы связывают их вместе. Один забанен — все забанены.
  • Уникальные профили браузера: Антидетект браузеры (Multilogin, GoLogin, AdsPower) создают изолированные среды с разными отпечатками для каждого аккаунта. Разный canvas, шрифты, часовой пояс, user agent — всё.
  • Географическое соответствие. Локация прокси должна совпадать с местом создания аккаунта или заявленным местоположением. "Местный бизнес в Майами", публикующий с немецкого IP, вызывает подозрения.
  • Прогрев аккаунтов. Новым аккаунтам нужен постепенный рост активности. Не создавайте аккаунт и сразу не начинайте публиковать 50 раз в день. Накапливайте историю как реальный пользователь.

Подробные руководства по настройке для разных браузеров и устройств — в Integration Hub.

Разблокировка соцсетей в ограниченных сетях

Школьные сети, корпоративные файрволы и региональные ограничения часто блокируют социальные платформы. Прокси направляет ваш трафик через другой сервер, обходя эти блокировки.Для доступа к соцсетям в таких ситуациях:

  • Веб-прокси работают, когда нельзя установить софт. Введите URL заблокированного сайта на сайте прокси, и он загрузит страницу за вас.
  • Браузерные расширения прокси удобнее для регулярного использования. Настройте расширение с хостом и портом вашего прокси, и весь трафик браузера пойдёт через него.
  • Системный прокси влияет на все приложения, включая мобильные. Настраивается в сетевых настройках устройства.
  • Для простой разблокировки (не мультиаккаунтов) подойдёт любой надёжный прокси. Вы не делаете тысячи запросов, поэтому обнаружение не проблема — вам просто нужен путь в обход файрвола.

Почему FineProxy подходит для соцсетей

FineProxy предлагает резидентные (ISP) прокси с выделенными IP — это означает, что назначенные вам адреса не используются совместно с другими клиентами для работы в социальных сетях. Эта инфраструктура создана специально под требования длительной работы с соцсетями, где качество и постоянство IP напрямую определяют, выживут ли аккаунты в долгосрочной перспективе. Вот что это означает на практике:

  • Никакой унаследованной репутации. Общие пулы прокси означают, что чья-то спам-активность может привести к блокировке «вашего» IP ещё до того, как вы им воспользуетесь. Выделенное распределение FineProxy гарантирует, что каждый IP приходит чистым, без предшествующей истории злоупотреблений на социальных платформах. Вы начинаете каждый аккаунт на чистом фундаменте, а не наследуете чужие баны.
  • Стабильный доступ и история аккаунта. Выделенные IP позволяют выстраивать историю аккаунтов на постоянных адресах, что платформы предпочитают постоянно меняющимся IP. Социальные сети отслеживают стабильность IP как сигнал доверия — аккаунты, сохраняющие один и тот же IP на протяжении недель и месяцев, получают более высокий статус. Ротация IP может работать для парсинга, но для аккаунтов в соцсетях, которые должны стареть и расти, стабильность — обязательное условие.
  • Безлимитная пропускная способность для работы с медиаконтентом. Работа в соцсетях связана с изображениями, видео, сторис, рилсами и стриминговым контентом — всё это потребляет значительный объём данных. Лимиты трафика прерывают рабочий процесс в самый неподходящий момент — например, посреди загрузки или во время пакетной запланированной публикации. Безлимитный трафик FineProxy позволяет вести контентоёмкие кампании, мониторить ленты и загружать медиа на десятки аккаунтов, не беспокоясь о достижении лимитов данных.