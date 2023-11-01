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Анонимные прокси

Элитный уровень анонимности по умолчанию: удаляет заголовки X-Forwarded-For/Via, поддержка SOCKS5, более 100 000 IPv4-адресов на множестве ASN, безлимитный трафик.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф анонимных прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Персональные прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомЛучший выборПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите один выделенный анонимный прокси в США
  • Экспортируйте список анонимных прокси в JSON
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего анонимного прокси
  • Покажите статус моих прокси с высокой анонимностью
  • Замените анонимный серверный IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Минимальные заказы

Прокси с fineproxy.org помогли мне получить доступ к API, которые были недоступны с моего обычного IP-адреса. Порадовал широкий выбор протоколов и высокая скорость соединения. Однозначно буду пользоваться этими прокси в дальнейшем. Взял пакет на 500 адресов, все работают.

VladimirВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Спасибо сервису за качественные прокси. работают . Все хорошо без срывов. долго искал качественные прокси. Хотелось бы побольше прокси за 19 долларов. Удачи в работе.

josedaniel.89Внутренняя платформа FineProxyК источнику

Опыт клиентов

отличный сервис! прользвуюсь им всегда и часто всегда советую друзьям и заинтересованным! лайк спасибо

нураудлетDieg, Более 2 лет назадК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Чем анонимный прокси отличается от элитного?Анонимный прокси

Анонимный прокси скрывает ваш IP, но отправляет заголовок Via — целевой сайт знает, что задействован прокси. Элитный прокси (высокоанонимный) убирает все индикаторы из заголовков. Подключение выглядит как прямое. Все прокси FineProxy — elite уровня. Классификация «anonymous» — в основном наследие эпохи бесплатных прокси-листов.

Могут ли сайты обнаружить элитный прокси?Да

Да — методами, не связанными с заголовками. Базы репутации IP (MaxMind, IPInfo), классификация ASN (датацентр vs резидентный), TLS-отпечатки и поведенческий анализ работают вне зависимости от анонимности заголовков. Elite-заголовки необходимы, но недостаточны. Рядом с ними важны: чистая история IP, разнообразие ASN, соответствие отпечатка подключения ожидаемому поведению браузера.

Анонимный прокси или VPN — когда что?VPN шифрует весь

VPN шифрует весь трафик с устройства и работает на уровне системы. Прокси работает для конкретного приложения или подключения. Для личной приватности в браузере VPN проще. Для работы с несколькими аккаунтами, парсинга или задач, требующих разных IP на каждую сессию — только прокси. VPN даёт один IP на всё. HTTPS прокси от FineProxy с индивидуальным SSL дают шифрование, сравнимое с VPN, для каждого подключения отдельно.

Бесплатные анонимные прокси-листы безопасны?Нет

Нет. IP берутся с неправильно настроенных серверов. Оператор может перехватывать трафик, внедрять контент или записывать учётные данные. IP стоят во всех блеклистах. Они редко бывают elite уровня, хотя помечены как анонимные. Для работы с аккаунтами или данными — платные прокси от провайдера, который владеет инфраструктурой, это минимум.

SOCKS5 или HTTP — что анонимнее?SOCKS5

SOCKS5 по конструкции. HTTP-прокси могут утекать информацией через заголовки даже на элит уровне. SOCKS5 работает ниже уровня приложения и пропускает трафик, не интерпретируя его — нечему утекать. Для максимальной анонимности — SOCKS5. Каждый прокси FineProxy поддерживает оба протокола по одной цене.

Вижу ошибку «anonymous proxy detected» — что делать?Сайт определил подключение

Сайт определил подключение как прокси — обычно через базы репутации IP или классификацию ASN, а не через заголовки. Переключитесь на другой IP из пула. Если блокировки продолжаются, попробуйте ISP прокси вместо датацентр для этого конкретного ресурса — у них резидентная классификация ASN. Также проверьте, совпадает ли отпечаток браузера и TLS-сигнатура с тем, что сайт ожидает от настоящего браузера. Ошибка редко означает, что прокси сломан — она значит, что этот конкретный IP или тип IP помечен именно на этом сайте.

Гайд

Что на самом деле значит «анонимный» при покупке прокси

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Все прокси FineProxy работают на уровне elite — убирают заголовки X-Forwarded-For, Via и Proxy-Connection до того, как запрос дойдёт до цели. Ваш реальный IP не попадает в трафик. Аренда высокоанонимных прокси для работы у любого платного провайдера предполагает это по умолчанию — это не премиум-функция. Настоящий вопрос не «анонимный ли этот прокси», а переживёт ли он методы обнаружения, которые заменили проверку заголовков много лет назад.

Три уровня анонимности — и почему важен только один

Индустрия делит анонимность на три уровня. Transparent прокси отправляют ваш реальный IP в заголовках — бесполезны для приватности. Anonymous прокси скрывают IP, но добавляют заголовок Via — целевой сайт знает, что запрос пришёл через прокси. Elite прокси (высокоанонимные) убирают всё — ни переданного IP, ни признаков прокси в HTTP-заголовках.

Любой платный прокси уже много лет работает на уровне elite. Трёхуровневая классификация пришла из начала 2000-х, когда transparent и «anonymous» прокси были обычным явлением в бесплатных списках. В 2026 году, если вы платите за прокси и он не elite — вы платите ни за что.

Весь пул FineProxy — общие и выделенные, HTTP и SOCKS5 — работает с максимальной анонимностью. Не потому что это особый тариф. Потому что всё остальное бессмысленно.

Заголовки — самая простая часть

Убрать X-Forwarded-For хватает, чтобы пройти систему обнаружения образца 2010 года. Современные платформы проверяют куда больше:

Репутация IP — есть ли этот адрес в базах прокси вроде MaxMind, IPInfo, DB-IP? Каждая крупная платформа подписана на них. Если ваш IP числится как датацентр или прокси, сайт знает это до того, как загрузится первый запрос.

Тип ASN — принадлежит ли IP хостинг-компании или обычному провайдеру? Датацентр-ASN попадают под фильтр по умолчанию на платформах с агрессивной защитой. Именно поэтому существуют ISP прокси — у них резидентная классификация ASN.

TLS-отпечатки — SSL-рукопожатие подключения имеет уникальную сигнатуру (JA3/JA4). Если она не совпадает с тем, что производит обычный браузер, сайт помечает соединение вне зависимости от качества IP.

Анонимный IP из бесплатного списка проваливает каждую из этих проверок. Правильно управляемый прокси от прямого провайдера проходит первые две для большинства целей — а это покрывает основную часть реальных задач.

Почему бесплатные списки прокси не работают

Поиск список рабочих анонимных прокси серверов — одно из первых, что пробуют новички. IP в таких списках собраны с открытых прокси — серверов, неправильно настроенных на приём внешних подключений. Они уже во всех блеклистах. Они transparent или anonymous уровня, не elite. Кто-то другой контролирует сервер и видит ваш трафик. Они уходят в оффлайн без предупреждения.

FineProxy владеет 100 000+ IPv4 адресами на нескольких ASN. Каждый адрес работает на elite уровне, мониторится на доступность и выводится из активного использования при деградации репутации. Это тот «список», который реально работает — управляемый пул, где качество IP поддерживается, а не случайная подборка чужих открытых серверов.

Протокол и шифрование

SOCKS5 даёт больше анонимности, чем HTTP-прокси, потому что работает на более низком уровне — нет HTTP-специфичных заголовков, которые могут утечь. Купить анонимные SOCKS5 прокси серверы от FineProxy можно без наценки за протокол — SOCKS5 доступен на каждом прокси. Для HTTPS-целей каждый IP несёт собственный SSL-сертификат — трафик между вами и прокси зашифрован индивидуально. Никаких общих сертификатов, никаких несовпадений, которые вызывают срабатывание защиты.

Для задач, где анонимность действительно важна — управление аккаунтами, сбор данных на чувствительных рынках, доступ к региональным сервисам — стек протоколов важен не меньше, чем сам IP.