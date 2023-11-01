НОВОЕ! |Один API-вызов — чистые данные. Парсеры не нужны.10 000 токенов бесплатно →

Цели использования прокси

Выберите подходящую конфигурацию прокси для сбора данных, автоматизации, социальных платформ, маркетплейсов и стриминга.

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БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Каталог сценариев прокси

01

Данные и парсинг

Масштабный сбор данных с тысячами IP для парсинга, мониторинга и автоматизации.

3 гайдов
01Парсинг данныхtopИзвлечение публичных данных в больших объёмах02SEOОтслеживание позиций, мониторинг выдачи, анализ ключевых слов03Верификация рекламыПроверка рекламных размещений по всем ГЕО
02

AI прокси

Распределяйте запросы через множество API ключей на выделенных IP, чтобы балансировать нагрузку и обходить лимиты.

6 гайдов
01AI Proxy HubhubОбзор всех решений для AI прокси02ChatGPTtopРаспределение запросов между несколькими ключами03DeepSeekВыделенные IP для балансировки нагрузки DeepSeek API04GeminiРотация прокси для Google Gemini API05ClaudeСтабильные IP для Anthropic Claude API06Janitor AIОбход лимитов на платформе Janitor AI
03

Игры и трейдинг

Тысячи прокси для масштабных операций: накрутка просмотров, парсинг магазинов и трейдинг.

4 гайдов
01TwitchtopМассовая накрутка просмотров на тысячах IP02SteamtopПарсинг магазина и управление мультиаккаунтами03КриптоtopТорговые боты и автоматизация бирж04PlayStationДоступ к PSN Store и игровые прокси
04

Боты и автоматизация

Высокоскоростные прокси, оптимизированные для ПО автоматизации.

5 гайдов
01Bots HubhubОбзор всех решений для автоматизации02Sneaker-ботыБыстрые ISP прокси для покупки кроссовок на дропах03BASИнтеграция прокси с Browser Automation Studio04ZennoPosterМассовая автоматизация задач с ротацией прокси05CaptchaПрокси для сервисов решения капчи
05

Соцсети и мессенджеры

Управление множеством аккаунтов и автоматизация взаимодействий на социальных платформах.

9 гайдов
01TelegramtopМультиаккаунты и массовая рассылка02WhatsAppБизнес-рассылки и массовый охват03InstagramtopАвтоматизация аккаунтов и парсинг данных04DiscordУправление серверами и бот-прокси05Twitter (X)Мультиаккаунтинг, постинг и парсинг06FacebookРекламные аккаунты и управление страницами07RedditПарсинг комментариев и автоматизация аккаунтов08LinkedInЛидогенерация и парсинг профилей09SnapchatМультиаккаунты и доступ из разных ГЕО
06

Медиа и стриминг

Доступ к ограниченному контенту в разных странах и автоматизация взаимодействий с медиаплатформами.

6 гайдов
01YouTubetopНакрутка просмотров и сбор данных02YouTube MusicСтриминг музыки из любого региона03RuTubeПродвижение каналов и парсинг статистики04TikToktopПросмотры, фарм аккаунтов и парсинг05SpotifyСтриминг из любой страны06NetflixДоступ к библиотекам контента других регионов
07

Покупки и финансы

Мониторинг цен, арбитраж и автоматизация маркетплейсов.

4 гайдов
01AmazonОтслеживание цен и парсинг товаров02eBayМониторинг аукционов и автоматизация листингов03TaobaoДоступ к китайскому маркетплейсу из любой точки мира04АрбитражКросс платформенное сравнение цен и перепродажа трафика
08

Остальное

Специализированные решения для нишевых платформ и сервисов.

8 гайдов
01CraigslistПубликация и сбор объявлений в больших объёмах02SIP ProxyМаршрутизация VoIP и IP-телефонии03OnlyFansУправление контентом и несколькими аккаунтами04LibGenДоступ к библиотеке через прокси05DuckDuckGoПарсинг SERP приватной поисковой системы06YandexСбор данных из российской поисковой системы07СоцсетиОбщее руководство по прокси для социальных платформ08СтримингОбщее руководство по прокси для стриминговых сервисов

Соберите свой тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

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