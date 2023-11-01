Цели использования прокси
Выберите подходящую конфигурацию прокси для сбора данных, автоматизации, социальных платформ, маркетплейсов и стриминга.
Каталог сценариев прокси
Данные и парсинг
Масштабный сбор данных с тысячами IP для парсинга, мониторинга и автоматизации.
AI прокси
Распределяйте запросы через множество API ключей на выделенных IP, чтобы балансировать нагрузку и обходить лимиты.
Игры и трейдинг
Тысячи прокси для масштабных операций: накрутка просмотров, парсинг магазинов и трейдинг.
Боты и автоматизация
Высокоскоростные прокси, оптимизированные для ПО автоматизации.
Медиа и стриминг
Доступ к ограниченному контенту в разных странах и автоматизация взаимодействий с медиаплатформами.
Покупки и финансы
Мониторинг цен, арбитраж и автоматизация маркетплейсов.
Остальное
Специализированные решения для нишевых платформ и сервисов.
Соберите свой тариф прокси.
Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Соцсети и мессенджеры
Управление множеством аккаунтов и автоматизация взаимодействий на социальных платформах.