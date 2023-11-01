FineProxy работает на серверных процессорах AMD EPYC с агрегированными каналами 80 Гбит/с. Если хотите купить самые быстрые прокси сервера, скорость зависит от железа, расстояния до сервера и количества промежуточных узлов. Маркетинговые ярлыки вроде «турбо» или «молниеносный» ни о чём не говорят. Характеристики серверов — говорят.
Железо определяет потолок
Каждый запрос — это шифрование, маршрутизация и пересылка. На устаревшем оборудовании эти операции накапливаются: одно TLS-рукопожатие может добавить 5–15 мс на старых процессорах. Многие провайдеры работают на перекупленных Intel Xeon Gold — процессорах, которые были топовыми пять лет назад, а сейчас покупаются по цене железа из списанного оборудования крупных датацентров. Они критично проигрывают современным AMD EPYC и по однопоточной производительности, и по пропускной способности TLS. Чипы AMD EPYC обрабатывают тысячи параллельных TLS-операций с аппаратным ускорением — меньше задержки на каждый запрос, даже при высокой нагрузке.
Серверы FineProxy подключены к каналам 80 Гбит/с. Большинство провайдеров пишут на лендинге «до 1 Гбит/с», но если зайти в документацию — там или ничего, или выяснится, что это аплинк сервера на все IP-адреса разом. В реальных тестах прокси FineProxy показывают до 500 Мбит/с на обычном домашнем подключении и 700–800 Мбит/с при тесте с удалённого сервера в датацентре. Мы регулярно обновляем оборудование — последнее поколение EPYC заменило предыдущее ради улучшения производительности и TLS-пропускной способности.
Высокоскоростные прокси — это не те, у кого ярче реклама. Это те, чьё железо построено под параллельную нагрузку, а не собрано из списанных комплектующих.
Расстояние и маршрутизация — физика, которую не обойти
Свет в оптоволокне проходит примерно 200 км за миллисекунду. Нью-Йорк до Франкфурта — ~40 мс базовой задержки. Единственное решение: выбрать локацию прокси ближе к цели.
Прямая маршрутизация от провайдера не менее важна. Через реселлера трафик идёт: вы → шлюз реселлера → вышестоящий провайдер → цель. Лишний узел — потенциально +10–30 мс. FineProxy владеет серверами и пулом из 100 000+ IP-адресов. Ваш трафик: вы → наш сервер → цель. Один хоп. Без посредников.
Для быстрого платного IP-адреса и порта физический маршрут, по которому проходит ваш трафик, важнее любых «показателей скорости», указанных на странице продажи.
Почему датацентр — самый быстрый тип прокси
Резидентные прокси маршрутизируют через устройства потребителей и ISP-сети. Мобильные — через сотовые вышки. И те, и другие добавляют задержку, которой у датацентр прокси просто нет. Датацентр прокси стоит в объекте с прямыми магистральными подключениями — серверная сеть с минимальным числом хопов до крупных точек обмена трафиком.
Датацентр IP от FineProxy стабильно показывают минимальную задержку и максимальную пропускную способность. Не программные трюки — просто путь данных короче, а железо быстрее.
Безлимитный трафик — значит никто вас не замедляет
Провайдеры с оплатой за ГБ заинтересованы ограничивать ваш канал при больших объёмах: вы платите за трафик, если вас замедлить — вы создаёте меньше нагрузки на их сеть. FineProxy берёт плату за IP, а не за гигабайт. Прокачаете 10 ГБ или 10 ТБ — скорость одинаковая. Единственное — придерживайтесь рекомендованной скорости для каждой услуги. Эти лимиты существуют не для ограничения, а чтобы все клиенты на одном сервере получали стабильную скорость даже в пиковые часы.
Прокси сервера с хорошей скоростью и безлимитным трафиком существуют потому, что реальная стоимость полосы для датацентр прокси минимальна. Модель оплаты за ГБ — стратегия маржи, а не необходимость.
Что такое «быстро» для разных задач
Стриминг — нужна стабильная пропускная способность, не только низкая задержка. Безлимит с каналами до 80 Гбит/с держит поток без буферизации.
Загрузка файлов — зависит от сырой полосы. Ваш файл на 2 ГБ не должен конкурировать с тысячами других пользователей за один канал.
Разблокировка контента — для доступа к региональным ресурсам задержка важнее пропускной способности. Прокси в нужной стране — и соединение ощущается почти как прямое.
Парсинг масштабом — тысячи параллельных запросов требуют сервера, который не ставит их в очередь. Процессоры AMD EPYC справляются с этим, потому что созданы для параллельных нагрузок. Надёжный быстрый прокси в итоге стоит дешевле, чем бесплатный, который роняет каждое второе соединение.
Хотите проверить сервис на своей задаче? Настройте и оплатите Прокси на 48 часов, а затем запустите описанные выше тесты на своей нагрузке.