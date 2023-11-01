Быстрые прокси

Скачайте тестовый файл через прокси и замерьте пропускную способность. Используйте файлы разного размера — это покажет и пиковую, и устойчивую скорость. Замените IP:PORT на адрес вашего прокси:

Быстрая проверка (10 МБ):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

" http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Тест пропускной способности (100 МБ):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

" http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Устойчивая скорость (1 ГБ):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s

" http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Если прокси с логином/паролем: curl -x http://user:pass@IP:PORT ...

Значение speed_download — в байтах в секунду. Разделите на 125 000, чтобы получить Мбит/с. TTFB (время до первого байта) показывает задержку — до 100 мс для серверов в одном регионе означает, что всё в порядке. Запустите каждый тест 3–5 раз и возьмите медиану.

Серверы Tele2 в Европе. Для других регионов используйте Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin

Для US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin для Финляндии) или OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat для Франции).

Прокси FineProxy на этих тестах могут спокойно показывать до 400–500 Мбит/с с домашнего подключения. Если видите значительно меньше — проверьте сначала скорость своего провайдера, скорее всего дело в нём.