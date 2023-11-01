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Быстрые прокси

Оборудование на AMD EPYC, аплинки 80 Гбит/с, до 500 Мбит/с на прокси — HTTP/HTTPS/SOCKS5, безлимитный трафик, мгновенная выдача через API.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Выберите тариф с быстрыми и безопасными прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

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  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего высокоскоростного прокси
  • Покажите, у каких быстрых прокси сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате по быстрым прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

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Приложения

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Отличный сервис! Пользуюсь прокси от fineproxy.org больше месяца — скорость стабильная, перебоев не было. Поддержка отвечает быстро, всегда помогает. Цены вполне адекватные для такого качества.

kirillDieg, В прошлом годуК источнику

Я протестировал множество различных прокси-сервисов, но ни один не смог меня поразить так, как Fineproxy. Их прокси-серверы демонстрируют исключительное качество, невероятную скорость и стабильную надежность. Дополнительным преимуществом является служба поддержки, которая всегда доступна через чат и готова помочь в любое время. Это по-настоящему выдающийся сервис!

ВалерийВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Отличный прокси-сервис! Здесь есть разные типы прокси, включая ротируемые без ограничения трафика. Цены доступные, есть геотаргетинг. Удобно платить криптовалютой, через PayPal или картами.

Vladimir AkimkinSaasHub, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Локации и запас

Использую прокси от FineProxy для мониторинга цен конкурентов. Сервис обеспечивает стабильное соединение и полную анонимность, что позволяет получать точные данные без блокировок. Очень доволен широким выбором стран и качеством обслуживания. Рекомендую всем, кто занимается аналитикой.

РоманDieg, В прошлом годуК источнику

Fineproxy хороший сервис прокси. Пользовался в 2016 году и сейчас понадобились прокси. Зашел на fineproxy и подобрал себе подходящий тариф. Наличие разных тарифов радует, и выборка по странам есть. Топ прокси для определенных задач. Тех.поддержка работает отлично. Сервисом доволен и рекомендую всем. Оплата криптой очень порадовала.

D1smayВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Какая реальная скорость у прокси FineProxy?700–800 Mbps

В реальных тестах: до 500 Мбит/с на обычном домашнем подключении, до 700–800 Мбит/с при тесте с удалённого сервера в датацентре. Серверная мощность — 80 Гбит/с на AMD EPYC с регулярным обновлением оборудования. Для большинства задач — парсинг, загрузки, стриминг — узким местом будет целевой сайт или ваш провайдер, а не наши прокси.

Почему некоторые прокси тормозят, хотя заявлена «высокая скорость»?Три частые причины

Три частые причины. Провайдер работает на перекупленном железе — старые Xeon Gold, списанные из крупных датацентров и купленные по цене лома. Эти процессоры не справляются с современными нагрузками на TLS и параллельную обработку. Трафик маршрутизируется через посредников — каждый лишний хоп добавляет задержку. Или провайдер пишет «до 1 Гбит/с», но в документации оказывается, что это аплинк всего сервера на все IP. FineProxy убирает все три проблемы: собственные серверы AMD EPYC, прямая маршрутизация, безлимитный трафик

SOCKS5 или HTTP — что быстрее?На современном

На современном железе разница минимальна. У SOCKS5 чуть меньше накладных расходов — он не разбирает HTTP-заголовки, но время TLS-рукопожатия доминирует в обоих протоколах. Выбирайте тот, который лучше поддерживает ваш инструмент. FineProxy поддерживает оба по одной цене — без разницы в скорости.

Может ли прокси ускорить соединение?В конкретных случаях

В конкретных случаях — да. Если ваш провайдер замедляет определённый трафик (стриминг, большие загрузки), маршрутизация через прокси обходит дросселирование, потому что провайдер не может определить тип данных. Если CDN сайта направляет вас на дальний сервер — прокси в нужной локации подключится к ближайшему узлу CDN. В остальных случаях прокси добавляет один хоп и по физике не будет быстрее прямого подключения.

Как проверить скорость прокси?Скачайте тестовый файл

Скачайте тестовый файл через прокси и замерьте пропускную способность. Используйте файлы разного размера — это покажет и пиковую, и устойчивую скорость. Замените IP:PORT на адрес вашего прокси:

Быстрая проверка (10 МБ):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n" http://speedtest.tele2.net/10MB.zip

Тест пропускной способности (100 МБ):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n" http://speedtest.tele2.net/100MB.zip

Устойчивая скорость (1 ГБ):

curl -x IP:PORT -o /dev/null -w "Speed: %{speed_download} B/s | Time: %{time_total}s | TTFB: %{time_starttransfer}s\n" http://speedtest.tele2.net/1GB.zip

Если прокси с логином/паролем: curl -x http://user:pass@IP:PORT ...

Значение speed_download — в байтах в секунду. Разделите на 125 000, чтобы получить Мбит/с. TTFB (время до первого байта) показывает задержку — до 100 мс для серверов в одном регионе означает, что всё в порядке. Запустите каждый тест 3–5 раз и возьмите медиану.

Серверы Tele2 в Европе. Для других регионов используйте Hetzner (https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin

Для US East, https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin для Финляндии) или OVH (https://proof.ovh.net/files/100Mb.dat для Франции).

Прокси FineProxy на этих тестах могут спокойно показывать до 400–500 Мбит/с с домашнего подключения. Если видите значительно меньше — проверьте сначала скорость своего провайдера, скорее всего дело в нём.

Гайд

Что на самом деле делает прокси быстрым

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

FineProxy работает на серверных процессорах AMD EPYC с агрегированными каналами 80 Гбит/с. Если хотите купить самые быстрые прокси сервера, скорость зависит от железа, расстояния до сервера и количества промежуточных узлов. Маркетинговые ярлыки вроде «турбо» или «молниеносный» ни о чём не говорят. Характеристики серверов — говорят.

Железо определяет потолок

Каждый запрос — это шифрование, маршрутизация и пересылка. На устаревшем оборудовании эти операции накапливаются: одно TLS-рукопожатие может добавить 5–15 мс на старых процессорах. Многие провайдеры работают на перекупленных Intel Xeon Gold — процессорах, которые были топовыми пять лет назад, а сейчас покупаются по цене железа из списанного оборудования крупных датацентров. Они критично проигрывают современным AMD EPYC и по однопоточной производительности, и по пропускной способности TLS. Чипы AMD EPYC обрабатывают тысячи параллельных TLS-операций с аппаратным ускорением — меньше задержки на каждый запрос, даже при высокой нагрузке.

Серверы FineProxy подключены к каналам 80 Гбит/с. Большинство провайдеров пишут на лендинге «до 1 Гбит/с», но если зайти в документацию — там или ничего, или выяснится, что это аплинк сервера на все IP-адреса разом. В реальных тестах прокси FineProxy показывают до 500 Мбит/с на обычном домашнем подключении и 700–800 Мбит/с при тесте с удалённого сервера в датацентре. Мы регулярно обновляем оборудование — последнее поколение EPYC заменило предыдущее ради улучшения производительности и TLS-пропускной способности.

Высокоскоростные прокси — это не те, у кого ярче реклама. Это те, чьё железо построено под параллельную нагрузку, а не собрано из списанных комплектующих.

Расстояние и маршрутизация — физика, которую не обойти

Свет в оптоволокне проходит примерно 200 км за миллисекунду. Нью-Йорк до Франкфурта — ~40 мс базовой задержки. Единственное решение: выбрать локацию прокси ближе к цели.

Прямая маршрутизация от провайдера не менее важна. Через реселлера трафик идёт: вы → шлюз реселлера → вышестоящий провайдер → цель. Лишний узел — потенциально +10–30 мс. FineProxy владеет серверами и пулом из 100 000+ IP-адресов. Ваш трафик: вы → наш сервер → цель. Один хоп. Без посредников.

Для быстрого платного IP-адреса и порта физический маршрут, по которому проходит ваш трафик, важнее любых «показателей скорости», указанных на странице продажи.

Почему датацентр — самый быстрый тип прокси

Резидентные прокси маршрутизируют через устройства потребителей и ISP-сети. Мобильные — через сотовые вышки. И те, и другие добавляют задержку, которой у датацентр прокси просто нет. Датацентр прокси стоит в объекте с прямыми магистральными подключениями — серверная сеть с минимальным числом хопов до крупных точек обмена трафиком.

Датацентр IP от FineProxy стабильно показывают минимальную задержку и максимальную пропускную способность. Не программные трюки — просто путь данных короче, а железо быстрее.

Безлимитный трафик — значит никто вас не замедляет

Провайдеры с оплатой за ГБ заинтересованы ограничивать ваш канал при больших объёмах: вы платите за трафик, если вас замедлить — вы создаёте меньше нагрузки на их сеть. FineProxy берёт плату за IP, а не за гигабайт. Прокачаете 10 ГБ или 10 ТБ — скорость одинаковая. Единственное — придерживайтесь рекомендованной скорости для каждой услуги. Эти лимиты существуют не для ограничения, а чтобы все клиенты на одном сервере получали стабильную скорость даже в пиковые часы.

Прокси сервера с хорошей скоростью и безлимитным трафиком существуют потому, что реальная стоимость полосы для датацентр прокси минимальна. Модель оплаты за ГБ — стратегия маржи, а не необходимость.

Что такое «быстро» для разных задач

Стриминг — нужна стабильная пропускная способность, не только низкая задержка. Безлимит с каналами до 80 Гбит/с держит поток без буферизации.

Загрузка файлов — зависит от сырой полосы. Ваш файл на 2 ГБ не должен конкурировать с тысячами других пользователей за один канал.

Разблокировка контента — для доступа к региональным ресурсам задержка важнее пропускной способности. Прокси в нужной стране — и соединение ощущается почти как прямое.

Парсинг масштабом — тысячи параллельных запросов требуют сервера, который не ставит их в очередь. Процессоры AMD EPYC справляются с этим, потому что созданы для параллельных нагрузок. Надёжный быстрый прокси в итоге стоит дешевле, чем бесплатный, который роняет каждое второе соединение.

Хотите проверить сервис на своей задаче? Настройте и оплатите Прокси на 48 часов, а затем запустите описанные выше тесты на своей нагрузке.