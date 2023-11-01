Вы тратите на медийную рекламу $10 000 в месяц. Дашборд показывает рост показов, CTR выглядит нормально. Но какая часть этого трафика — реальные люди, которые видят ваши баннеры в нужных местах?
Рекламное мошенничество обходится индустрии примерно в $65 миллиардов в год. Клик-фермы, невидимые размещения, боты, притворяющиеся людьми, сайты, подделывающие свою площадку ради «премиум» инвентаря — схемы разнообразные и постоянно меняются. Верификация — единственный способ узнать, что на самом деле происходит с вашими кампаниями.
Главная задача, которую решают прокси
Рекламные сети показывают разное в зависимости от того, кто смотрит. Посетитель из Техаса видит одни объявления, из Германии — другие. А когда заходит известный сервис проверки — мошенники распознают IP и показывают чистую страницу вместо обычного мусора.
Прокси для проверки рекламы позволяют проверять размещения так, будто вы обычный пользователь из любой точки мира. Никаких отметок, никакого обнаружения — просто нормальный запрос из конкретного города или страны.
Что именно вы проверяете
Географическая точность — самая частая проблема. Вы заплатили за показы в США, Великобритании и Канаде. Они реально там показываются? Без проверки из этих локаций вы доверяете отчётам самой рекламной сети — а это как спрашивать лису, всё ли в порядке в курятнике.
Помимо географии, есть качество размещения. Баннер вашего бренда рядом с сомнительным контентом бьёт по репутации, даже если никто не кликнул. Проверка ловит это до того, как станет проблемой.
И собственно мошенничество: объявления наложены друг на друга, так что видно только одно; баннеры размером в один пиксель, которые технически «загружаются», но их никто не видит; бот-трафик, накручивающий счётчик показов. Всё это съедает бюджет с нулевой отдачей.
Масштабирование проверок
Проверить пару страниц вручную через браузер с прокси — нормально для маленькой кампании. Но если реклама крутится в 15 странах на нескольких сетях, нужна автоматизация. Скрипты, которые загружают страницы через прокси из целевых гео, делают скриншоты, сравнивают с ожидаемыми креативами.
Датацентр прокси отлично подходят для такой массовой проверки. Вы загружаете рекламные страницы, собираете данные — это ближе к парсингу, чем к работе с аккаунтами, поэтому скорость и объём датацентр адресов важнее, чем вид «домашнего пользователя». Сотни IP в разных локациях позволяют просмотреть все целевые рынки за один прогон.
Когда рекламная сеть активно пытается отловить верификационный трафик — особенно с продвинутыми антифрод-системами — ISP прокси добавляют доверия. Выглядят как домашние подключения, но работают на инфраструктуре датацентра.
AdSense и проверка со стороны паблишера
Если вы на стороне издателя, вам нужно знать, какие объявления Google реально показывает на ваших страницах в разных странах. Для такой проверки нужно быстрое подключение из нужного региона — загружаете свою страницу через прокси и видите ровно то, что видят ваши посетители. Это помогает обнаружить некачественных рекламодателей, неуместный контент или проблемы с гео-таргетингом, которые влияют на доход.
Арбитражные команды используют тот же подход: проверяют, какие офферы и объявления появляются в конкретных гео, прежде чем лить туда трафик.
Мониторинг рекламы конкурентов
Проверка рекламы — не только про свои кампании. Следить за тем, что запускают конкуренты, какие креативы тестируют, где размещаются — для всего этого нужно загружать страницы из тех же локаций, на которые нацелены конкуренты, и не попасть при этом под блокировку. Пул выделенных прокси по ключевым рынкам закрывает эту задачу.
На практике команды используют это для конкретных сценариев, которые напрямую влияют на стратегию. Отслеживайте, как конкурент меняет креативы на Черную пятницу, в сезон подготовки к школе или праздники — загружайте страницы издателей из целевых регионов еженедельно и делайте скриншоты размещений, чтобы составить хронологию смещения их сообщений. Отслеживайте появление нового игрока на вашем рынке, наблюдая за неизвестными брендами в рекламных слотах по ключевым регионам; резкий скачок присутствия нового рекламодателя по Германии и Франции говорит об их расширении еще до пресс-релиза. Вы также можете сравнить микс размещений объявлений конкурента по регионам — может быть, они используют видео pre-roll в США, но полагаются на native display в Юго-Восточной Азии — что раскрывает распределение бюджета и приоритеты каналов, которые вы можете использовать для уточнения собственного медиа-плана.