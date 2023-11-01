Вы тратите на медийную рекламу $10 000 в месяц. Дашборд показывает рост показов, CTR выглядит нормально. Но какая часть этого трафика — реальные люди, которые видят ваши баннеры в нужных местах?

Рекламное мошенничество обходится индустрии примерно в $65 миллиардов в год. Клик-фермы, невидимые размещения, боты, притворяющиеся людьми, сайты, подделывающие свою площадку ради «премиум» инвентаря — схемы разнообразные и постоянно меняются. Верификация — единственный способ узнать, что на самом деле происходит с вашими кампаниями.

Главная задача, которую решают прокси

Рекламные сети показывают разное в зависимости от того, кто смотрит. Посетитель из Техаса видит одни объявления, из Германии — другие. А когда заходит известный сервис проверки — мошенники распознают IP и показывают чистую страницу вместо обычного мусора.

Прокси для проверки рекламы позволяют проверять размещения так, будто вы обычный пользователь из любой точки мира. Никаких отметок, никакого обнаружения — просто нормальный запрос из конкретного города или страны.

Что именно вы проверяете

Географическая точность — самая частая проблема. Вы заплатили за показы в США, Великобритании и Канаде. Они реально там показываются? Без проверки из этих локаций вы доверяете отчётам самой рекламной сети — а это как спрашивать лису, всё ли в порядке в курятнике.

Помимо географии, есть качество размещения. Баннер вашего бренда рядом с сомнительным контентом бьёт по репутации, даже если никто не кликнул. Проверка ловит это до того, как станет проблемой.

И собственно мошенничество: объявления наложены друг на друга, так что видно только одно; баннеры размером в один пиксель, которые технически «загружаются», но их никто не видит; бот-трафик, накручивающий счётчик показов. Всё это съедает бюджет с нулевой отдачей.

Масштабирование проверок

Проверить пару страниц вручную через браузер с прокси — нормально для маленькой кампании. Но если реклама крутится в 15 странах на нескольких сетях, нужна автоматизация. Скрипты, которые загружают страницы через прокси из целевых гео, делают скриншоты, сравнивают с ожидаемыми креативами.

Датацентр прокси отлично подходят для такой массовой проверки. Вы загружаете рекламные страницы, собираете данные — это ближе к парсингу, чем к работе с аккаунтами, поэтому скорость и объём датацентр адресов важнее, чем вид «домашнего пользователя». Сотни IP в разных локациях позволяют просмотреть все целевые рынки за один прогон.

Когда рекламная сеть активно пытается отловить верификационный трафик — особенно с продвинутыми антифрод-системами — ISP прокси добавляют доверия. Выглядят как домашние подключения, но работают на инфраструктуре датацентра.

AdSense и проверка со стороны паблишера

Если вы на стороне издателя, вам нужно знать, какие объявления Google реально показывает на ваших страницах в разных странах. Для такой проверки нужно быстрое подключение из нужного региона — загружаете свою страницу через прокси и видите ровно то, что видят ваши посетители. Это помогает обнаружить некачественных рекламодателей, неуместный контент или проблемы с гео-таргетингом, которые влияют на доход.

Арбитражные команды используют тот же подход: проверяют, какие офферы и объявления появляются в конкретных гео, прежде чем лить туда трафик.

Мониторинг рекламы конкурентов

Проверка рекламы — не только про свои кампании. Следить за тем, что запускают конкуренты, какие креативы тестируют, где размещаются — для всего этого нужно загружать страницы из тех же локаций, на которые нацелены конкуренты, и не попасть при этом под блокировку. Пул выделенных прокси по ключевым рынкам закрывает эту задачу.