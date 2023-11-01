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Прокси для проверки рекламы

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

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AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 300 серверных IP в нужных странах
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси для рекламы
  • Экспортируйте региональные списки прокси в JSON
  • Покажите, у каких прокси сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

В целом, FineProxy — хороший сервис. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно. Единственное, что немного огорчает — ограничение по количеству запросов: максимум около 600 соединений в минуту. Для базовых задач этого хватает, но если у вас высоконагруженные проекты, лимит может показаться жёстким. Запросил увеличение — ответили вежливо, но чётко: «Такие правила».

ZeensВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Прокси подойдут, если нужна анонимность и скорость в интернете, или если надо попасть на недоступный сайт, что очень актуально для некоторых стран. Я использую эти прокси для защиты своей конфиденциальности, и Fine Proxy обеспечивает надежную защиту от отслеживания. Это хороший выбор, если нужна безопасность и анонимность в серфинге. Цены ниже, чем у конкурентов, по крайней мере на большие пакеты прокси, подходят для многих задач.

VictorDieg, Более 2 лет назадК источнику

Скорость под нагрузкой

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо

Константин ЕгоровичВнутренняя платформа FineProxyК источнику

API и доступ агента

Пользуюсь прокси от Fineproxy.org вместе с API Debank — всё работает без нареканий. Подключение стабильное, прокси не попадают под баны и обеспечивают хорошую скорость, что особенно важно при парсинге данных с Debank, где критична надёжность. Понравилось, что есть тестовый тариф — можно спокойно протестировать перед покупкой. Поддержка отвечает быстро и по существу. Отличное решение для автоматизации и сбора данных из DeFi — определённо рекомендую.

MolotovВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Пользуюсь прокси от Fineproxy с Debank API — всё работает чётко. Быстро, не банят, есть тест перед покупкой. Поддержка отвечает нормально. Удобно для DeFi задач.

FanisDieg, В прошлом годуК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Сколько прокси нужно для верификации рекламы?Зависит от

Зависит от масштаба. Для проверки кампаний в 10 странах хватит 10-20 IP — по одному-два на каждую целевую локацию. Для автоматической проверки тысяч размещений нужны пулы побольше — сотни адресов по всем целевым гео.

Подойдут датацентр прокси или нужны резидентные?Для большинства

Для большинства задач по проверке объявлений датацентр прокси справляются. Они быстрее и дешевле. Единственное исключение — когда рекламная сеть проверяет тип подключения и показывает датацентр адресам другой контент. Тогда ISP прокси решают проблему — выглядят как домашние, но без лимитов на трафик.

Что такое загрузка AdSense через прокси?Это когда

Это когда вы заходите на свой сайт (или любой другой) через прокси из определённой страны, чтобы увидеть, какие объявления Google AdSense показывает посетителям из этой локации. Издатели так оценивают рекламный инвентарь по гео. Арбитражные команды используют этот способ, чтобы узнать, какие офферы активны в каких рынках, до запуска кампаний.

Рекламные сети заблокируют мои IP для проверки?Возможно, если

Возможно, если делать слишком много запросов с одного адреса подряд. Ротация по пулу IP решает эту проблему (на своей стороне или на стороне прокси сервиса). С датацентр прокси можно распределить запросы равномерно, благодаря тысячам IP.

Верификация рекламы — это легально?Да

Да. Проверять, где и как показываются ваши собственные объявления — стандартная практика. Мониторить рекламу конкурентов на публично доступных страницах тоже законно — вы видите тот же контент, что и любой обычный посетитель.

Это работает с платформами верификации вроде DoubleVerify, IAS или MOAT?Да

Да. Эти платформы часто поддерживают пользовательские конфигурации прокси или позволяют вам передавать данные, собранные через вашу собственную инфраструктуру. Вы можете маршрутизировать ваши скрипты верификации через IP-адреса FineProxy и отправлять результаты — скриншоты, теги объявлений, URL-адреса размещений — в панели управления DoubleVerify, IAS или MOAT через их API. Это особенно полезно, когда вам нужны проверки по конкретным геолокациям, выходящие за рамки стандартного покрытия платформы, или когда вам требуется независимый уровень верификации для перекрестной проверки против собственных отчетов платформы.

Гайд

Как устроена проверка рекламы — и зачем здесь прокси

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Вы тратите на медийную рекламу $10 000 в месяц. Дашборд показывает рост показов, CTR выглядит нормально. Но какая часть этого трафика — реальные люди, которые видят ваши баннеры в нужных местах?

Рекламное мошенничество обходится индустрии примерно в $65 миллиардов в год. Клик-фермы, невидимые размещения, боты, притворяющиеся людьми, сайты, подделывающие свою площадку ради «премиум» инвентаря — схемы разнообразные и постоянно меняются. Верификация — единственный способ узнать, что на самом деле происходит с вашими кампаниями.

Главная задача, которую решают прокси

Рекламные сети показывают разное в зависимости от того, кто смотрит. Посетитель из Техаса видит одни объявления, из Германии — другие. А когда заходит известный сервис проверки — мошенники распознают IP и показывают чистую страницу вместо обычного мусора.

Прокси для проверки рекламы позволяют проверять размещения так, будто вы обычный пользователь из любой точки мира. Никаких отметок, никакого обнаружения — просто нормальный запрос из конкретного города или страны.

Что именно вы проверяете

Географическая точность — самая частая проблема. Вы заплатили за показы в США, Великобритании и Канаде. Они реально там показываются? Без проверки из этих локаций вы доверяете отчётам самой рекламной сети — а это как спрашивать лису, всё ли в порядке в курятнике.

Помимо географии, есть качество размещения. Баннер вашего бренда рядом с сомнительным контентом бьёт по репутации, даже если никто не кликнул. Проверка ловит это до того, как станет проблемой.

И собственно мошенничество: объявления наложены друг на друга, так что видно только одно; баннеры размером в один пиксель, которые технически «загружаются», но их никто не видит; бот-трафик, накручивающий счётчик показов. Всё это съедает бюджет с нулевой отдачей.

Масштабирование проверок

Проверить пару страниц вручную через браузер с прокси — нормально для маленькой кампании. Но если реклама крутится в 15 странах на нескольких сетях, нужна автоматизация. Скрипты, которые загружают страницы через прокси из целевых гео, делают скриншоты, сравнивают с ожидаемыми креативами.

Датацентр прокси отлично подходят для такой массовой проверки. Вы загружаете рекламные страницы, собираете данные — это ближе к парсингу, чем к работе с аккаунтами, поэтому скорость и объём датацентр адресов важнее, чем вид «домашнего пользователя». Сотни IP в разных локациях позволяют просмотреть все целевые рынки за один прогон.

Когда рекламная сеть активно пытается отловить верификационный трафик — особенно с продвинутыми антифрод-системами — ISP прокси добавляют доверия. Выглядят как домашние подключения, но работают на инфраструктуре датацентра.

AdSense и проверка со стороны паблишера

Если вы на стороне издателя, вам нужно знать, какие объявления Google реально показывает на ваших страницах в разных странах. Для такой проверки нужно быстрое подключение из нужного региона — загружаете свою страницу через прокси и видите ровно то, что видят ваши посетители. Это помогает обнаружить некачественных рекламодателей, неуместный контент или проблемы с гео-таргетингом, которые влияют на доход.

Арбитражные команды используют тот же подход: проверяют, какие офферы и объявления появляются в конкретных гео, прежде чем лить туда трафик.

Мониторинг рекламы конкурентов

Проверка рекламы — не только про свои кампании. Следить за тем, что запускают конкуренты, какие креативы тестируют, где размещаются — для всего этого нужно загружать страницы из тех же локаций, на которые нацелены конкуренты, и не попасть при этом под блокировку. Пул выделенных прокси по ключевым рынкам закрывает эту задачу.

На практике команды используют это для конкретных сценариев, которые напрямую влияют на стратегию. Отслеживайте, как конкурент меняет креативы на Черную пятницу, в сезон подготовки к школе или праздники — загружайте страницы издателей из целевых регионов еженедельно и делайте скриншоты размещений, чтобы составить хронологию смещения их сообщений. Отслеживайте появление нового игрока на вашем рынке, наблюдая за неизвестными брендами в рекламных слотах по ключевым регионам; резкий скачок присутствия нового рекламодателя по Германии и Франции говорит об их расширении еще до пресс-релиза. Вы также можете сравнить микс размещений объявлений конкурента по регионам — может быть, они используют видео pre-roll в США, но полагаются на native display в Юго-Восточной Азии — что раскрывает распределение бюджета и приоритеты каналов, которые вы можете использовать для уточнения собственного медиа-плана.