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Руководство по настройке Proxifier
Настройте свой прокси быстро и легко.
Как пользоваться Proxifier
Proxifier — это продвинутый прокси-клиент для Windows и macOS, который позволяет направлять трафик отдельных приложений через прокси, оставляя остальные приложения с прямым подключением. Он полезен в случаях, когда требуется маршрутизация по приложениям, SOCKS5 с авторизацией по логину и паролю, либо более предсказуемое поведение прокси, чем могут обеспечить системные настройки.
Proxifier является платным приложением, поэтому если вам не нужна маршрутизация по отдельным программам, устанавливать его обычно нет необходимости. Для повседневного веб-серфинга, как правило, достаточно настроить прокси непосредственно в браузере.
Установите и запустите Proxifier
Скачайте последнюю версию Proxifier с Официального сайта. Запустите установщик и завершите установку → запустите Proxifier. Затем перейдите в меню Profile → Proxy Servers…
Добавление SOCKS5 прокси
Нажмите Add в окне Proxy Servers. В поле Address укажите IP-адрес или hostname вашего прокси и порт (используйте порт 1080 для SOCKS5-прокси). Выберите SOCKS5 протокол и включите Авторизация по логину/паролю Введите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно в личном кабинете: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Включение проксирования для всей системы
Чтобы направить весь исходящий трафик через SOCKS5 прокси, измените правило Default: Перейдите в меню Profile → Proxification Rules… Выберите правило Default, затем в выпадающем списке Action укажите ваш прокси Нажмите OK
Маршрутизация только для выбранных приложений
Вы также можете использовать прокси только для отдельных программ, оставив остальные с прямым подключением: Откройте Profile → Proxification Rules… → Add. В разделе Applications нажмите Browse и выберите исполняемый файл приложения, трафик которого нужно направить через прокси. В разделе Action выберите Proxy, затем укажите ваш SOCKS5 прокси и нажмите OK, чтобы сохранить правило.
Вы можете повторить этот процесс для любых приложений, которым требуется работа через прокси. Proxifier обрабатывает правила сверху вниз. Размещайте правила для конкретных приложений выше правила Default.
Где взять доступы FineProxy для Руководство по настройке Proxifier?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Руководство по настройке Proxifier работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Руководство по настройке Proxifier не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.