Как пользоваться Proxifier

Proxifier — это продвинутый прокси-клиент для Windows и macOS, который позволяет направлять трафик отдельных приложений через прокси, оставляя остальные приложения с прямым подключением. Он полезен в случаях, когда требуется маршрутизация по приложениям, SOCKS5 с авторизацией по логину и паролю, либо более предсказуемое поведение прокси, чем могут обеспечить системные настройки.

Proxifier является платным приложением, поэтому если вам не нужна маршрутизация по отдельным программам, устанавливать его обычно нет необходимости. Для повседневного веб-серфинга, как правило, достаточно настроить прокси непосредственно в браузере.

Руководства по настройке в браузерах: Google Chrome: здесь. Mozilla Firefox: здесь. Opera: здесь.

Step 1 Установите и запустите Proxifier Скачайте последнюю версию Proxifier с Официального сайта. Запустите установщик и завершите установку → запустите Proxifier. Затем перейдите в меню Profile → Proxy Servers… Click the image to view it in full size.

Step 2 Добавление SOCKS5 прокси Нажмите Add в окне Proxy Servers. В поле Address укажите IP-адрес или hostname вашего прокси и порт (используйте порт 1080 для SOCKS5-прокси). Выберите SOCKS5 протокол и включите Авторизация по логину/паролю Введите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно в личном кабинете: https://fineproxy.org/account_new/dashboard Click the image to view it in full size.

Step 3 Включение проксирования для всей системы Чтобы направить весь исходящий трафик через SOCKS5 прокси, измените правило Default: Перейдите в меню Profile → Proxification Rules… Выберите правило Default, затем в выпадающем списке Action укажите ваш прокси Нажмите OK Click the image to view it in full size.

Step 4 Маршрутизация только для выбранных приложений Вы также можете использовать прокси только для отдельных программ, оставив остальные с прямым подключением: Откройте Profile → Proxification Rules… → Add. В разделе Applications нажмите Browse и выберите исполняемый файл приложения, трафик которого нужно направить через прокси. В разделе Action выберите Proxy, затем укажите ваш SOCKS5 прокси и нажмите OK, чтобы сохранить правило. Click the image to view it in full size.