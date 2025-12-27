Guida all’integrazione
Tutorial di configurazione di Proxifier
Configurate il vostro proxy in modo rapido e semplice.
Come usare Proxifier
Proxifier è un client proxy avanzato per Windows e macOS che consente di instradare applicazioni specifiche attraverso un proxy, mantenendo le altre app su una connessione diretta. È utile quando servono routing per singola applicazione, SOCKS5 con autenticazione tramite username/password o un comportamento del proxy più prevedibile rispetto a quello offerto dalle impostazioni di sistema.
Proxifier è un'applicazione a pagamento, quindi se non avete specificamente bisogno del routing per singola applicazione, in genere non c'è motivo di installarlo. Per la navigazione web quotidiana, è sufficiente configurare il proxy direttamente nel browser.
Installate e avviate Proxifier
Scaricate l'ultima versione di Proxifier dal Sito ufficiale. Avviate il programma di installazione e completate la configurazione → Lanciate Proxifier Quindi andate su Profile → Proxy Servers…
Aggiunta di un proxy server SOCKS5
Cliccate su Add nella finestra Proxy Servers Inserite nel campo Address l'IP del proxy o l'hostname (utilizzate la porta 1080 per un proxy SOCKS5) Seleziona il SOCKS5 protocollo e abilitare Autenticazione Inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password dell'account). Potete trovare i vostri servizi nella vostra area clienti: https://fineproxy.org/account_new/dashboard
Abilitazione del tunneling a livello di sistema
Per instradare tutto il traffico in uscita attraverso il vostro proxy SOCKS5, aggiornate la regola Default: Vai su Profilo → Regole di Proxification… Selezionate la regola Default, quindi scegliete il vostro proxy dal menu a tendina Action Fai clic su OK
Instradamento solo per applicazioni selezionate
È possibile utilizzare il proxy anche solo per determinati programmi, mantenendo gli altri su una connessione diretta: Aprite Profile → Proxification Rules… → Add In Applicazioni, fate clic su Browse e selezionate il file eseguibile dell'app che desiderate instradare attraverso il proxy. In Action, scegliete Proxy, quindi selezionate il vostro proxy SOCKS5 e fate clic su OK per salvare la regola.
Potete ripetere questa procedura per qualsiasi applicazione che necessiti di utilizzare il proxy. Proxifier elabora le regole dall'alto verso il basso. Posiziona le regole specifiche per applicazione sopra la regola Default.
Dove posso trovare le credenziali FineProxy per Tutorial di configurazione di Proxifier?
Aprite il servizio attivo nella dashboard FineProxy. Utilizzate host, porta, nome utente e password del proxy indicati per il servizio.
Devo inserire la password del mio account FineProxy?
No. Utilizzate la password di autenticazione proxy del servizio attivo, non la password con cui accedete all’account FineProxy.
Come posso verificare che la configurazione proxy di Tutorial di configurazione di Proxifier funzioni?
Dopo aver abilitato il proxy, aprite un sito di verifica dell’IP. L’IP e la posizione rilevati devono corrispondere al proxy configurato.
Cosa devo controllare se Tutorial di configurazione di Proxifier non riesce a connettersi tramite il proxy?
Controllate innanzitutto host, porta, protocollo e dati di autenticazione. Disabilitate quindi eventuali profili VPN o proxy in conflitto e riconnettetevi.
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.