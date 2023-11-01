Proxy per Janitor AI
Proxy datacenter IPv4 per server relay di Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5, IP dedicati per evitare rate limit e revoca delle chiavi OpenAI/Anthropic.
Create il vostro piano proxy.
Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.
Caricamento dei piani attuali…
Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.
Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.
Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.
|Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condiviso
|Consigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IP
|ISPIndirizzi statici registrati da ISP
|RotantiFatturati in crediti API
|Ideale per
|Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
|Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
|Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
|Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
|Persone per indirizzo
|Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
|1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
|Fino a 5
|Pool condiviso
|Affidabilità sulla piattaforma
|StandardASN datacenter
|Alta — esclusivo
|Alta — registrato da ISP
|Varia in base al pool
|Prezzo da
|$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
|$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
|$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Ordine minimo
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 mln di crediti
|Durata dell’indirizzo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Statico per il periodo
|Cambia a ogni richiesta
|Banda
|Senza limiti
|Senza limiti
|Senza limiti
|CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
|UDP / chiamate vocali
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Componente aggiuntivo opzionale
|Non disponibile
|Protocolli
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticazione
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
|Chiave API
|Vedi i piani
|Vedi i piani dedicati
|Vedi i piani ISP
|Vedi i piani
Dedicati
Personali, a partire da un singolo IP
Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.
1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.
Alta — esclusivo
$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.
1 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Pacchetto datacenter
Venduto in blocchi, condiviso
Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.
Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.
StandardASN datacenter
$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
ISP
Indirizzi statici registrati da ISP
Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.
Fino a 5
Alta — registrato da ISP
$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese
100 IP
Statico per il periodo
Senza limiti
Componente aggiuntivo opzionale
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.
Rotanti
Fatturati in crediti API
Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Pool condiviso
Varia in base al pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 mln di crediti
Cambia a ogni richiesta
CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
Non disponibile
HTTP, SOCKS5
Chiave API
Proxy per 48 ore
Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.
Località proxy principali
Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.
Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.
FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.
Poi chiedete
- Acquistate one dedicated datacenter IP per a Janitor AI relay server
- Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
- Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
- Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
- Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.
Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta
Spendere il vostro denaro
Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti
wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.
Pagare più del preventivo
Ogni acquisto include
expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.
Annullare senza conferma
I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza
confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.
Addebitarvi due volte
Le chiamate di pagamento usano
idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.
Configurazione manuale
Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.
Sistemi
Browser
App
Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.
FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.
Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.
500 Mbps
per proxy nei test standard su server remoti
99.97%
di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste
96
thread simultanei su un IP senza peggioramenti
0
limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano
AMD EPYC dedicati
Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.
Subnet proprietarie
Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.
80 Gbps uplink
Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.
Tier III / IV
Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.
Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.
Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.
Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.
Velocità sotto carico
Posso definirmi un principiante nel campo dei server proxy, perché ne ho usati soltanto alcuni. Ecco le mie impressioni su FineProxy: non ho trovato svantaggi, funziona davvero bene e velocemente.
Proxy eccellenti Quando li ho acquistati ero titubante, ma i risultati e la velocità mi hanno stupito: offrono davvero un valore eccezionale per il prezzo. Do loro 5/5.
Accesso API e agente
Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!
Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.
Ordini minimi
Uno dei migliori servizi proxy del settore. Sono con FineProxy da quasi cinque anni e non sono ancora riuscito a trovare niente di meglio. Quando si acquista un gran numero di IP, da 5.000 in su, oltre il 95% funziona stabilmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono previsti sconti se il piano viene rinnovato ogni mese.
I proxy sono un valido aiuto per cambiare IP e ci permettono di usare i siti a cui non possiamo collegarci con il nostro indirizzo. Mi piace il pacchetto esclusivo da 100.000 IP perché è molto economico e utile.
Ho bisogno di un proxy IP solo per usare Janitor AI?No
No. Gli utenti comuni hanno bisogno solo di una API key e di un URL da un servizio come OpenRouter. I proxy IP sono destinati a chi gestisce i propri server relay API e necessita di controllare come le richieste in uscita appaiono ai provider LLM.
Cos’è OpenRouter e come funziona con Janitor AI?OpenRouter è
OpenRouter è un servizio che vi fornisce un'unica API key per accedere a molti modelli AI diversi — GPT-4, Claude, DeepSeek e altri. Inserite l'URL di OpenRouter e la vostra chiave nelle impostazioni di Janitor AI, scegliete un modello e le vostre chat vengono instradate tramite OpenRouter verso quel modello. Piano gratuito: 50 messaggi al giorno. A pagamento: dipende dal modello, ciascuno ha il proprio prezzo per token.
Perché il mio relay server potrebbe essere bloccato?I provider LLM
I provider LLM come OpenAI e Anthropic limitano e segnalano gli IP che inviano grandi quantità di richieste. Se il vostro server gestisce molti utenti, tutte le loro conversazioni passano attraverso unico indirizzo IP. Quando si raggiunge il limite del provider, tutti gli utenti del vostro server perdono l’accesso contemporaneamente.
Posso usare la mia chiave OpenAI direttamente in Janitor AI?Sì
Sì. Janitor AI supporta direttamente le chiavi API OpenAI — non è necessario utilizzare un reverse proxy o OpenRouter. Basta inserire la chiave e l’URL dell’API OpenAI nelle impostazioni. Lo svantaggio: pagate OpenAI direttamente per token e, se condividete la vostra configurazione con altri, tutto il consumo incide sui limiti della vostra unica chiave.
I reverse proxy gratuiti sono sicuri?Utilizzateli con
Utilizzateli con cautela. I proxy gratuiti della community (come PawnOsman) funzionano, ma i dati delle vostre chat passano attraverso il server di qualcun altro. Potrebbero registrare le conversazioni e la disponibilità non è garantita. Per qualsiasi cosa privata o importante, meglio pagare OpenRouter o gestire un server proprio.
Proxy datacenter o residential per un relay server di Janitor AI?Datacenter
Datacenter. Gli endpoint API dei LLM si aspettano traffico server-to-server, quindi un IP datacenter appare del tutto normale e non genera segnalazioni come potrebbe accadere su un sito consumer. I proxy datacenter offrono inoltre una latenza inferiore — fondamentale per la chat, dove ogni millisecondo in più si fa sentire — e costano significativamente meno per gigabyte rispetto agli IP residenziali. I proxy residenziali hanno senso per lo scraping via browser, ma per il relay di API aggiungono latenza e costi non necessari.