NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy per Janitor AI

Proxy datacenter IPv4 per server relay di Janitor AI: HTTP/HTTPS/SOCKS5, IP dedicati per evitare rate limit e revoca delle chiavi OpenAI/Anthropic.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated datacenter IP per a Janitor AI relay server
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei servizio proxy
  • Esportate i miei lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate which services had the tasso di errore più elevato today
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Posso definirmi un principiante nel campo dei server proxy, perché ne ho usati soltanto alcuni. Ecco le mie impressioni su FineProxy: non ho trovato svantaggi, funziona davvero bene e velocemente.

Артем ПоповPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Proxy eccellenti Quando li ho acquistati ero titubante, ma i risultati e la velocità mi hanno stupito: offrono davvero un valore eccezionale per il prezzo. Do loro 5/5.

kayne kaTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Accesso API e agente

Servizio proxy veloce e affidabile, con uptime eccellente, ottima assistenza e prezzi accessibili. Perfetto per la navigazione sicura e le attività automatizzate!

MargaretSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Adoro FineProxy: la velocità è ottima. Lo uso con strumenti di automazione, per il web scraping e per navigare. Le connessioni sono stabili e molto veloci, non si interrompono mai e gli IP non sono bloccati. Lo acquisterò ancora e ancora. Il team di assistenza è davvero eccellente e risponde puntualmente.

7heGoatCR7Dieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Ordini minimi

Uno dei migliori servizi proxy del settore. Sono con FineProxy da quasi cinque anni e non sono ancora riuscito a trovare niente di meglio. Quando si acquista un gran numero di IP, da 5.000 in su, oltre il 95% funziona stabilmente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono previsti sconti se il piano viene rinnovato ogni mese.

aboveundbeyondNorton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

I proxy sono un valido aiuto per cambiare IP e ci permettono di usare i siti a cui non possiamo collegarci con il nostro indirizzo. Mi piace il pacchetto esclusivo da 100.000 IP perché è molto economico e utile.

Аноним FaiersPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Ho bisogno di un proxy IP solo per usare Janitor AI?No

No. Gli utenti comuni hanno bisogno solo di una API key e di un URL da un servizio come OpenRouter. I proxy IP sono destinati a chi gestisce i propri server relay API e necessita di controllare come le richieste in uscita appaiono ai provider LLM.

Cos’è OpenRouter e come funziona con Janitor AI?OpenRouter è

OpenRouter è un servizio che vi fornisce un'unica API key per accedere a molti modelli AI diversi — GPT-4, Claude, DeepSeek e altri. Inserite l'URL di OpenRouter e la vostra chiave nelle impostazioni di Janitor AI, scegliete un modello e le vostre chat vengono instradate tramite OpenRouter verso quel modello. Piano gratuito: 50 messaggi al giorno. A pagamento: dipende dal modello, ciascuno ha il proprio prezzo per token.

Perché il mio relay server potrebbe essere bloccato?I provider LLM

I provider LLM come OpenAI e Anthropic limitano e segnalano gli IP che inviano grandi quantità di richieste. Se il vostro server gestisce molti utenti, tutte le loro conversazioni passano attraverso unico indirizzo IP. Quando si raggiunge il limite del provider, tutti gli utenti del vostro server perdono l’accesso contemporaneamente.

Posso usare la mia chiave OpenAI direttamente in Janitor AI?

Sì. Janitor AI supporta direttamente le chiavi API OpenAI — non è necessario utilizzare un reverse proxy o OpenRouter. Basta inserire la chiave e l’URL dell’API OpenAI nelle impostazioni. Lo svantaggio: pagate OpenAI direttamente per token e, se condividete la vostra configurazione con altri, tutto il consumo incide sui limiti della vostra unica chiave.

I reverse proxy gratuiti sono sicuri?Utilizzateli con

Utilizzateli con cautela. I proxy gratuiti della community (come PawnOsman) funzionano, ma i dati delle vostre chat passano attraverso il server di qualcun altro. Potrebbero registrare le conversazioni e la disponibilità non è garantita. Per qualsiasi cosa privata o importante, meglio pagare OpenRouter o gestire un server proprio.

Proxy datacenter o residential per un relay server di Janitor AI?Datacenter

Datacenter. Gli endpoint API dei LLM si aspettano traffico server-to-server, quindi un IP datacenter appare del tutto normale e non genera segnalazioni come potrebbe accadere su un sito consumer. I proxy datacenter offrono inoltre una latenza inferiore — fondamentale per la chat, dove ogni millisecondo in più si fa sentire — e costano significativamente meno per gigabyte rispetto agli IP residenziali. I proxy residenziali hanno senso per lo scraping via browser, ma per il relay di API aggiungono latenza e costi non necessari.