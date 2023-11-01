Il servizio di streaming non è disponibile in diversi Paesi a causa di restrizioni sulle licenze e politiche regionali. Per chiunque si trovi in un'area priva di accesso ufficiale, un proxy per Spotify ripristina la connettività instradando il traffico attraverso un server in un Paese supportato come Stati Uniti, Regno Unito o Germania.
Bypass delle restrizioni di rete
Scuole, università e reti aziendali spesso bloccano i servizi di streaming per risparmiare banda o ridurre le distrazioni. Se l'app non riesce a connettersi o vedete errori del tipo “A firewall may be blocking”, un proxy instrada il traffico aggirando questi blocchi. Configuratelo a livello di sistema o direttamente nell'app desktop in Impostazioni → Proxy.
Risolvere Error Code 17 ed Error Code 30
Questi sono i problemi più comuni riscontrati dagli utenti:
- Error 17: Di solito significa che il Paese del vostro IP non corrisponde al Paese impostato nel profilo. La piattaforma effettua questo controllo durante il login.
- Error 30: spesso causato da credenziali proxy errate o interferenze del firewall.
Entrambi gli errori si risolvono quando vi collegate tramite il miglior server proxy per Spotify situato nella stessa regione delle impostazioni del vostro account. Se il vostro profilo indica «United States», il proxy deve uscire da un server statunitense.
Accesso alle librerie regionali
I cataloghi musicali variano da Paese a Paese a causa degli accordi di licenza. Un brano disponibile negli Stati Uniti potrebbe non comparire nelle librerie europee. Collegandovi tramite un proxy nella regione desiderata, accedete al catalogo completo di quel Paese — utile per scoprire release esclusive regionali o verificare come i contenuti appaiono in mercati diversi.
Quale tipo di proxy scegliere
Per l'ascolto regolare, i proxy datacenter static funzionano perfettamente: sono veloci, stabili e convenienti. Il servizio non blocca in modo aggressivo gli IP datacenter come fanno le piattaforme social.
Se dovete registrare un nuovo account, i proxy ISP (residential) riducono il rischio di richieste di verifica, poiché appaiono come normali connessioni internet domestiche.
I proxy mobile sono eccessivi per lo streaming, ma possono essere utili se gestite automazioni o più account contemporaneamente. Su iOS e Android, l'app non offre impostazioni proxy integrate — configurate il proxy a livello di sistema nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo, oppure utilizzate un'app compatibile con SOCKS5 per instradare tutto il traffico attraverso il proxy.
Corrispondenza tra il Paese dell'account e la posizione del proxy
Questo aspetto è fondamentale. La piattaforma confronta la posizione del vostro IP con il Paese del profilo. Se non corrispondono, vedrete l'Error 17 o verrete disconnessi dopo 14 giorni. Utilizzate sempre un proxy del Paese impostato nel vostro account, oppure aggiornate il profilo in modo che corrisponda alla posizione del proxy.
FineProxy offre pacchetti static datacenter e ISP per l'accesso ai servizi di streaming. Tutti supportano HTTP, HTTPS e SOCKS5, con autenticazione tramite login/password o IP whitelist. Per la configurazione specifica per dispositivo, visitate la nostra Hub di integrazione — oppure scegliete un piano qui sotto e iniziate lo streaming in pochi minuti.