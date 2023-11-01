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Proxy per Spotify

Proxy static datacenter e ISP per Spotify: risolvete Error 17 ed Error 30, accedete ai cataloghi regionali e configurate direttamente nell'app desktop tramite Impostazioni → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, traffico illimitato.

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy per Spotify.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Dedicati.

Pacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoConsigliato quiDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate one dedicated US IP per a US Spotify profile
  • Aggiungete all’allowlist 203.0.113.7 per i miei Spotify servizio proxy
  • Esportate i miei Spotify lista di proxy in formato JSON
  • Mostrate the locations disponibili per dedicated Spotify proxies
  • Mostrate the stato e dettagli di fatturazione per i miei Spotify servizi proxy
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Velocità sotto carico

Che cosa apprezzi maggiormente di FineProxy.org? Ho scoperto FineProxy.org grazie ai consigli degli amici e la qualità del servizio è davvero eccellente. Il costo è piuttosto basso e aiuta la nostra azienda a risparmiare notevolmente sulle spese. Apprezzo molto l'assistenza premurosa del team di FineProxy.org: sono estremamente disponibili e rispondono subito. FineProxy.org mi aiuta ad accedere più velocemente ai dati e migliora la sicurezza. Apprezzo inoltre la qualità del servizio e la politica di rimborso quando il servizio non soddisfa le esigenze dell'utente. Recensione raccolta e pubblicata su G2.com. Che cosa non apprezzi di FineProxy.org? Mi piacerebbe vedere un importante pacchetto promozionale per chi utilizza grandi volumi e l'aggiunta di una politica promozionale.

long l.G2, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

È il miglior server proxy che abbia mai usato per lavorare. Prima ne utilizzavo un altro, ma la velocità era troppo bassa. Ho acquistato questo e ne sono rimasta piacevolmente sorpresa: la velocità è semplicemente eccellente. Forse il prezzo è un po' alto, ma è giustificato dalla velocità del server proxy. È un ottimo acquisto di cui non ho mai avuto motivo di pentirmi.

Lara SmithPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Non riesco a trovare servizi migliori, soprattutto per l'accesso residenziale illimitato. Pensavo che la qualità sarebbe diminuita con l'uso, ma per tutto il tempo è rimasta oltre il 99%: è davvero fantastico. Buona fortuna, spero che resti così.

ZainDieg, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Proxy UE a prezzi accessibili. È l'unico fornitore di proxy che continua a mantenere bassi i prezzi. Cercavo qualcosa del genere in tutto Internet e si è rivelato il fornitore di proxy più economico con larghezza di banda illimitata.

Wowser BrowserTrustpilot, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Località e disponibilità

Servizio proxy eccezionale! Offre diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione senza limiti di traffico. I prezzi sono accessibili e sono disponibili opzioni di targeting geografico. È facile pagare con criptovalute, PayPal o carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Prodotti e servizio proxy eccellenti! Offrono diversi tipi di proxy, compresi quelli a rotazione, prezzi accessibili e opzioni di targeting geografico. Sono disponibili vari metodi di pagamento: criptovalute, PayPal o carte.

chyxbenc9929Norton Safe Web, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Come risolvere l'Error Code 17?Questo errore

Questo errore compare quando il Paese del vostro IP non corrisponde al Paese del profilo. Potete modificare il Paese dell'account in modo che corrisponda alla vostra posizione attuale, oppure connettervi tramite un proxy del Paese indicato nel vostro profilo.

Premium funziona tramite proxy?

Sì, ma è necessario un metodo di pagamento del Paese in cui l'account è registrato. Se accedete da una regione senza servizio ufficiale, dovrete mantenere sia il pagamento dell'abbonamento sia un proxy con posizione corrispondente.

HTTP o SOCKS5 — quale scegliere?Entrambi funzionano

Entrambi funzionano. L'app desktop supporta HTTP e SOCKS5 direttamente in Impostazioni → Proxy. SOCKS5 ha un overhead leggermente inferiore; HTTP è più semplice da configurare nei browser. Per la maggior parte degli utenti, la differenza è trascurabile.

Un proxy influisce sulla qualità audio?Impatto minimo

Impatto minimo. Il servizio effettua lo streaming fino a 320 kbps, un carico che qualsiasi proxy decente gestisce senza problemi. Scegliete un server vicino alla vostra posizione per ridurre al minimo latenza durante la ricerca dei brani e il caricamento delle playlist.

Posso usare un proxy su più dispositivi?

Sì. È possibile configurare lo stesso proxy su desktop, mobile e web. Il servizio non limita le connessioni simultanee per IP, anche se l'account Premium consente lo streaming su un solo dispositivo alla volta.

Come posso risolvere l'Error Code 30?Verificate che

Verificate che le credenziali del proxy (IP, porta, username, password) siano corrette. Controllate inoltre che il firewall o l'antivirus non stia bloccando l'app. Aggiungere un'eccezione per l'applicazione in Windows Defender o nel Firewall di macOS di solito risolve il problema.

Guida

Perché usare un proxy per Spotify?

3 min di letturaTeam di rete FineProxy

Il servizio di streaming non è disponibile in diversi Paesi a causa di restrizioni sulle licenze e politiche regionali. Per chiunque si trovi in un'area priva di accesso ufficiale, un proxy per Spotify ripristina la connettività instradando il traffico attraverso un server in un Paese supportato come Stati Uniti, Regno Unito o Germania.

Bypass delle restrizioni di rete

Scuole, università e reti aziendali spesso bloccano i servizi di streaming per risparmiare banda o ridurre le distrazioni. Se l'app non riesce a connettersi o vedete errori del tipo “A firewall may be blocking”, un proxy instrada il traffico aggirando questi blocchi. Configuratelo a livello di sistema o direttamente nell'app desktop in Impostazioni → Proxy.

Risolvere Error Code 17 ed Error Code 30

Questi sono i problemi più comuni riscontrati dagli utenti:

  • Error 17: Di solito significa che il Paese del vostro IP non corrisponde al Paese impostato nel profilo. La piattaforma effettua questo controllo durante il login.
  • Error 30: spesso causato da credenziali proxy errate o interferenze del firewall.

Entrambi gli errori si risolvono quando vi collegate tramite il miglior server proxy per Spotify situato nella stessa regione delle impostazioni del vostro account. Se il vostro profilo indica «United States», il proxy deve uscire da un server statunitense.

Accesso alle librerie regionali

I cataloghi musicali variano da Paese a Paese a causa degli accordi di licenza. Un brano disponibile negli Stati Uniti potrebbe non comparire nelle librerie europee. Collegandovi tramite un proxy nella regione desiderata, accedete al catalogo completo di quel Paese — utile per scoprire release esclusive regionali o verificare come i contenuti appaiono in mercati diversi.

Quale tipo di proxy scegliere

Per l'ascolto regolare, i proxy datacenter static funzionano perfettamente: sono veloci, stabili e convenienti. Il servizio non blocca in modo aggressivo gli IP datacenter come fanno le piattaforme social.

Se dovete registrare un nuovo account, i proxy ISP (residential) riducono il rischio di richieste di verifica, poiché appaiono come normali connessioni internet domestiche.

I proxy mobile sono eccessivi per lo streaming, ma possono essere utili se gestite automazioni o più account contemporaneamente. Su iOS e Android, l'app non offre impostazioni proxy integrate — configurate il proxy a livello di sistema nelle impostazioni Wi-Fi del dispositivo, oppure utilizzate un'app compatibile con SOCKS5 per instradare tutto il traffico attraverso il proxy.

Corrispondenza tra il Paese dell'account e la posizione del proxy

Questo aspetto è fondamentale. La piattaforma confronta la posizione del vostro IP con il Paese del profilo. Se non corrispondono, vedrete l'Error 17 o verrete disconnessi dopo 14 giorni. Utilizzate sempre un proxy del Paese impostato nel vostro account, oppure aggiornate il profilo in modo che corrisponda alla posizione del proxy.

FineProxy offre pacchetti static datacenter e ISP per l'accesso ai servizi di streaming. Tutti supportano HTTP, HTTPS e SOCKS5, con autenticazione tramite login/password o IP whitelist. Per la configurazione specifica per dispositivo, visitate la nostra Hub di integrazione — oppure scegliete un piano qui sotto e iniziate lo streaming in pochi minuti.