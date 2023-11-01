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Proxy pour Spotify

Proxies statiques datacenter et ISP pour Spotify : corrigez l'Erreur 17 et l'Erreur 30, accédez aux catalogues régionaux et configurez directement dans l'application de bureau via Paramètres → Proxy. HTTP/HTTPS/SOCKS5, trafic illimité.

Configurer votre offre →Proxys pour 48 heures
Sans limite de traficAucuns frais par Go
AMD EPYCMatériel serveur de dernière génération
Jusqu’à 80 Gbit/sLiaison montante par serveur
REST + MCPProvisionnez et gérez par API

Configurez votre offre de proxy pour Spotify.

Créez une offre adaptée à votre charge de travail. Choisissez le type de proxy, les emplacements, le nombre d’IP, la durée de facturation et la prise en charge UDP facultative : le prix est actualisé instantanément.

PaysNombre d’IP
Prise en charge UDP
Désactivée

Ajoute 50 % au prix de base de l’offre. Fonctionne via SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pour les jeux, la VoIP et le streaming.

Plusieurs pays dans un même forfait, des IP supplémentaires en liste blanche ou plus de connexions ?Configurer dans le tableau de bord

Quatre façons d’acheter des proxys.
Une option convient à cette charge de travail.

Toutes les adresses FineProxy utilisent IPv4. Les proxys de datacenter, dédiés et FAI restent statiques pendant toute la durée de l’offre ; les proxys rotatifs changent à chaque requête. Les offres statiques incluent un trafic illimité. L’option mise en avant correspond au principal cas d’utilisation de cette page : Dédié.

Forfait centre de donnéesVendu par blocs, partagéRecommandé iciDédiéPersonnel, à partir d’une seule IPISPAdresses statiques enregistrées auprès d’un FAIRotatifFacturé en crédits API
Idéal pourBots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.
Utilisateurs par adresseJusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.Jusqu’à 5Pool partagé
Confiance de la plateformeStandardASN de centre de donnéesÉlevée — exclusifÉlevée — enregistré auprès d’un FAIVarie selon le pool
Prix à partir de$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Commande minimale100 IP1 IP100 IP2,5 millions de crédits
Durée de conservation de l’adresseStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeStatique pendant toute la duréeChange à chaque requête
Bande passanteSans limite de traficSans limite de traficSans limite de traficCréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.
UDP / appels vocauxOption facultativeOption facultativeOption facultativeIndisponible
ProtocolesHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AuthentificationListe d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.Clé API
Voir les offresVoir les offres dédiéesVoir les offres FAIVoir les offres
Recommandé ici

Dédié

Personnel, à partir d’une seule IP

Idéal pour

Sessions de compte longue duréeUne adresse par profil, utilisée uniquement par vous.

Utilisateurs par adresse

1 — vousPersonne d’autre ne l’utilise pendant toute la durée.

Confiance de la plateforme

Élevée — exclusif

Prix à partir de

$12 / 100 IPsAchetez exactement ce dont vous avez besoin.

Commande minimale

1 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres dédiées

Forfait centre de données

Vendu par blocs, partagé

Idéal pour

Bots et surveillance à grande échellePour les tâches sans compte persistant.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5La réputation dépend en partie des autres utilisateurs du réseau.

Confiance de la plateforme

StandardASN de centre de données

Prix à partir de

$12 / 100 IPs0,12 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres

ISP

Adresses statiques enregistrées auprès d’un FAI

Idéal pour

Cibles qui évaluent l’ASNEnregistré auprès d’un fournisseur d’accès à Internet.

Utilisateurs par adresse

Jusqu’à 5

Confiance de la plateforme

Élevée — enregistré auprès d’un FAI

Prix à partir de

$30 / 100 IPs0,30 $ par adresse et par mois

Commande minimale

100 IP

Durée de conservation de l’adresse

Statique pendant toute la durée

Bande passante

Sans limite de trafic

UDP / appels vocaux

Option facultative

Protocoles

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Authentification

Liste d’IP autoriséesUn identifiant et un mot de passe peuvent être ajoutés.

Voir les offres FAI

Rotatif

Facturé en crédits API

Idéal pour

Collecte, pas comptesUne session persistante ne doit pas changer d’adresse.

Utilisateurs par adresse

Pool partagé

Confiance de la plateforme

Varie selon le pool

Prix à partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Commande minimale

2,5 millions de crédits

Durée de conservation de l’adresse

Change à chaque requête

Bande passante

CréditsFacturé par requête, et non par gigaoctet.

UDP / appels vocaux

Indisponible

Protocoles

HTTP, SOCKS5

Authentification

Clé API

Voir les offres

Proxys pour 48 heures

Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.

Proxys pour 48 heures

Principaux emplacements de proxys

Les huit emplacements de proxys les plus souvent choisis par les clients FineProxy.

Voir tous les emplacements

Connectez-vous une seule fois.
Il suffit ensuite de demander.

FineProxy propose un Serveur MCP : collez une URL dans votre agent et il dispose de 49 outils de l’espace client — achats, renouvellements, rotation des IP, listes d’IP autorisées, analyses d’utilisation, factures et assistance. Les mêmes opérations sont disponibles via une REST API si vous préférez écrire vous-même les appels.

Il suffit ensuite de dire

  • Achète un dedicated américain IP pour a américain Spotify profile
  • Ajoute à la liste d’IP autorisées 203.0.113.7 pour mon Spotify service proxy
  • Exporte mon Spotify liste de proxys au format JSON
  • Affiche le locations disponible pour dedicated Spotify proxies
  • Affiche le statut et détails de facturation pour mon Spotify services proxy
En savoir plus Créez une clé API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Redémarrez Claude après avoir enregistré la configuration. Les 49 outils FineProxy apparaîtront alors dans la liste des outils disponibles.

Ce que l’agent ne fera pas, quoi que vous demandiez

Dépenser votre argent

Six outils agissent sur le solde et exigent tous wallet:spend. N’accordez pas cette autorisation à la clé et l’agent pourra exécuter toutes les autres opérations.

Payer plus que le montant du devis

Chaque achat transmet le champ expected_total_cents du devis. Au moindre centime d’écart, l’appel est rejeté et rien n’est facturé.

Annuler par inadvertance

Les deux outils irréversibles refusent de s’exécuter sans confirm=true. Une résiliation ne peut pas se produire comme effet secondaire.

Vous facturer deux fois

Les appels financiers utilisent une idempotency_key. Une nouvelle tentative après expiration règle la même opération, pas une seconde.

MCP : 49 outils · 9 périmètres d’autorisationJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sans étatAPI REST : 49 opérations · OpenAPI 3.1

Configuration manuelle

Choisissez votre système d’exploitation, navigateur ou application proxy pour obtenir un guide de configuration pas à pas.

TOUTES LES INTÉGRATIONS

Systèmes

Navigateurs

Applications

Conçu pour la vitesse.
Le trafic n’est jamais mesuré.

FineProxy a maintenu jusqu’à 500 Mbit/s lors de nos tests standard sur serveurs distants. Pour le scraping, la limite provenait généralement du débit autorisé par le site cible, et non du proxy.

Méthode de test : 1 973 500 tentatives de connexion et tests simultanés jusqu’à 96 threads via une seule IP proxy.

500 Mbps

par proxy lors de tests standard sur serveurs distants

99.97%

des connexions établies sur 1 973 500 requêtes

96

threads simultanés sur une même IP sans dégradation

0

plafonds de bande passante — trafic illimité avec toutes les offres

AMD EPYC dédié

Nos propres serveurs, sans voisins sur VPS partagé en concurrence pour le port.

Sous-réseaux propres

Les IP proviennent de plages que nous détenons, et non de la revente d’un autre fournisseur.

Liaison montante de 80 Gbit/s

Marge de capacité par serveur — il ne s’agit pas d’une promesse pour une session proxy individuelle.

Tier III / IV

Centres de données dotés d’une alimentation et d’un refroidissement redondants dans nos différents emplacements.

Notes du test

Le débit réel dépend de la route, de la destination, des conditions réseau ainsi que de la configuration et des performances de l’équipement de l’utilisateur. Un ordinateur portable connecté à une ligne domestique de 500 Mbit/s a atteint environ 468 Mbit/s en pratique, tandis que des serveurs distants ont atteint 500 Mbit/s lors des tests standard. Dans des tests exceptionnels réalisés depuis des serveurs hautes performances correctement configurés en Europe et aux États-Unis, le débit a atteint 700 Mbit/s ; ce résultat n’est pas représentatif d’une session habituelle.

Chaque affirmation sur cette page, selon les mots d’autres clients.

Avis clients pertinents, issus d’un pool d’avis vérifiés et liés à leur source d’origine.

2011fournit des proxys depuis

Vitesse sous charge

Service très réactif, support rapide et efficace. J’ai pu tester les proxy avant d’acheter, ce qui est un vrai plus. Très satisfait !

Evan trzDieg, L’année dernièreSource

Je suis très satisfait du service de Fineproxy. Leur réseau de proxys est vaste et performant, offrant une connexion stable et rapide. Leur site est facile à naviguer, et le support technique est réactif et utile. C’est un choix solide pour ceux qui cherchent à sécuriser leur navigation ou contourner les restrictions géographiques.

ammar ghezaliDieg, Il y a plus de 2 ansSource

Trafic jamais mesuré

Des proxys européens abordables. C'est le seul fournisseur de proxys qui continue à maintenir ses prix bas. J'avais cherché quelque chose de ce genre partout sur Internet, et il s'est avéré être le fournisseur de proxys avec bande passante illimitée le moins cher.

Wowser BrowserTrustpilot, Cette annéeTraduit de l’anglaisSource

Un service digne pour ceux qui se soucient de leur sécurité en ligne. Je l'utilise depuis 10 jours et je suis totalement satisfait de sa rapidité. Et le plus agréable, c'est qu'il n'y a aucune limite de circulation pour un prix aussi bas.

Alex D.Plateforme interne FineProxyTraduit de l’anglaisSource

Emplacements et stock

Excellent service de proxys ! Ils proposent différents types de proxys, notamment des proxys rotatifs sans limite de trafic. Leurs prix sont abordables et ils offrent des options de ciblage géographique. Il est facile de payer en cryptomonnaies, avec PayPal ou par carte.

Vladimir AkimkinSaasHub, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Excellents produits et services proxy ! Ils proposent différents types de proxy, notamment des proxys rotatifs, des prix abordables et une option de ciblage géographique. Diverses options de paiement : crypto, PayPal ou cartes

chyxbenc9929Norton Safe Web, Il y a plus de 2 ansTraduit de l’anglaisSource

Les avis sont cités intégralement. Lorsqu’un client a soulevé un point auquel nous pouvions répondre, notre réponse sur la plateforme d’origine est également affichée.

Tous les avis clients
Comment résoudre le code d'erreur 17 ?Cette erreur

Cette erreur apparaît lorsque le pays de votre IP ne correspond pas au pays de votre profil. Vous pouvez soit modifier le pays de votre compte pour qu’il corresponde à votre localisation actuelle, soit vous connecter via un proxy situé dans le pays indiqué dans votre profil.

L'abonnement Premium fonctionne-t-il via un proxy ?Oui

Oui, mais vous devez disposer d’un moyen de paiement émis dans le pays d’enregistrement du compte. Si vous accédez au service depuis une région non couverte officiellement, vous devrez maintenir à la fois le paiement de l’abonnement et un proxy situé dans le pays correspondant.

HTTP ou SOCKS5 — lequel choisir ?Les deux

Les deux fonctionnent. L'application de bureau prend en charge HTTP et SOCKS5 directement dans Paramètres → Proxy. SOCKS5 génère un overhead légèrement inférieur ; HTTP est plus simple à configurer dans les navigateurs. Pour la plupart des utilisateurs, la différence est négligeable.

Un proxy affecte-t-il la qualité audio ?L'impact est

L'impact est minime. Le service diffuse jusqu'à 320 kbps, un débit que tout proxy correct gère sans difficulté. Choisissez un serveur proche de votre emplacement pour réduire latence lors de la navigation entre les pistes et du chargement des playlists.

Puis-je utiliser un même proxy sur plusieurs appareils ?Oui

Oui. Configurez le même proxy sur ordinateur, mobile et navigateur web. Le service ne limite pas les connexions simultanées par IP, mais l’abonnement Premium n’autorise le streaming que sur un seul appareil à la fois.

Comment résoudre le code d'erreur 30 ?Vérifiez que

Vérifiez que vos identifiants proxy (IP, port, nom d’utilisateur, mot de passe) sont corrects. Assurez-vous également que votre pare-feu ou votre antivirus ne bloque pas l’application. Ajouter une exception pour l’application dans Windows Defender ou le pare-feu macOS résout généralement le problème.

Guide

Pourquoi utiliser un proxy pour Spotify ?

3 min de lectureÉquipe réseau FineProxy

Le service de streaming est indisponible dans plusieurs pays en raison de restrictions de licence et de politiques régionales. Pour toute personne se trouvant dans une région sans accès officiel, un proxy pour Spotify rétablit la connexion en acheminant le trafic via un serveur situé dans un pays pris en charge, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

Contourner les restrictions du réseau

Les établissements scolaires, les universités et les réseaux d’entreprise bloquent souvent les services de streaming pour économiser la bande passante ou limiter les distractions. Si l’application ne parvient pas à se connecter ou si vous voyez l’erreur “A firewall may be blocking”, un proxy permet de contourner ces blocages en redirigeant votre trafic. Configurez-le au niveau du système ou directement dans l’application de bureau via Paramètres → Proxy.

Résoudre l’erreur Code 17 et l’erreur Code 30

Voici les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les utilisateurs :

  • Erreur 17: Signifie généralement que le pays de votre IP ne correspond pas au pays défini dans votre profil. La plateforme effectue cette vérification lors de la connexion.
  • Erreur 30: Souvent causée par des identifiants proxy incorrects ou une interférence du pare-feu.

Les deux erreurs se résolvent lorsque vous connectez via le meilleur serveur proxy pour Spotify situé dans la même région que les paramètres de votre compte. Si votre profil indique “United States”, votre proxy doit avoir une sortie depuis un serveur américain.

Accéder aux bibliothèques régionales

Les catalogues musicaux varient d’un pays à l’autre en raison des accords de licence. Un titre disponible aux États-Unis peut ne pas apparaître dans les bibliothèques européennes. En vous connectant via un proxy situé dans la région souhaitée, vous accédez au catalogue complet de ce pays — idéal pour découvrir des sorties exclusives à une région ou tester l’affichage du contenu sur différents marchés.

Quel type de proxy choisir

Pour une écoute courante, les proxies datacenter statiques conviennent parfaitement — ils sont rapides, stables et économiques. Le service ne bloque pas agressivement les IP datacenter comme le font les réseaux sociaux.

Si vous devez créer un nouveau compte, les proxies ISP (résidentiels) réduisent le risque d'invites de vérification — ils ressemblent à des connexions Internet résidentielles classiques.

Les proxies mobiles sont surdimensionnés pour le streaming, mais peuvent s’avérer utiles si vous exécutez des automatisations ou gérez plusieurs comptes. Sur iOS et Android, l’application ne propose pas de paramètres proxy intégrés — configurez le proxy au niveau système dans les réglages Wi-Fi de votre appareil, ou utilisez une application compatible SOCKS5 pour acheminer l’ensemble du trafic via le proxy.

Faire correspondre le pays du compte avec la localisation du proxy

C'est un point crucial. La plateforme compare la localisation de votre IP avec le pays de votre profil. En cas de discordance, vous verrez l'erreur 17 ou serez déconnecté au bout de 14 jours. Utilisez toujours un proxy du pays défini dans votre compte, ou mettez à jour votre profil pour qu’il corresponde à la localisation de votre proxy.

FineProxy propose des forfaits datacenter et ISP statiques pour accéder aux services de streaming. Tous prennent en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5, avec authentification par identifiant/mot de passe ou liste blanche d'IP. Pour la configuration spécifique à chaque appareil, consultez notre Hub d'intégration — ou choisissez un forfait ci-dessous et commencez à streamer en quelques minutes.