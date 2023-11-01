Le service de streaming est indisponible dans plusieurs pays en raison de restrictions de licence et de politiques régionales. Pour toute personne se trouvant dans une région sans accès officiel, un proxy pour Spotify rétablit la connexion en acheminant le trafic via un serveur situé dans un pays pris en charge, comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne.

Contourner les restrictions du réseau

Les établissements scolaires, les universités et les réseaux d’entreprise bloquent souvent les services de streaming pour économiser la bande passante ou limiter les distractions. Si l’application ne parvient pas à se connecter ou si vous voyez l’erreur “A firewall may be blocking”, un proxy permet de contourner ces blocages en redirigeant votre trafic. Configurez-le au niveau du système ou directement dans l’application de bureau via Paramètres → Proxy.

Résoudre l’erreur Code 17 et l’erreur Code 30

Voici les problèmes les plus fréquemment rencontrés par les utilisateurs :

Erreur 17: Signifie généralement que le pays de votre IP ne correspond pas au pays défini dans votre profil. La plateforme effectue cette vérification lors de la connexion.

Erreur 30: Souvent causée par des identifiants proxy incorrects ou une interférence du pare-feu.

Les deux erreurs se résolvent lorsque vous connectez via le meilleur serveur proxy pour Spotify situé dans la même région que les paramètres de votre compte. Si votre profil indique “United States”, votre proxy doit avoir une sortie depuis un serveur américain.

Accéder aux bibliothèques régionales

Les catalogues musicaux varient d’un pays à l’autre en raison des accords de licence. Un titre disponible aux États-Unis peut ne pas apparaître dans les bibliothèques européennes. En vous connectant via un proxy situé dans la région souhaitée, vous accédez au catalogue complet de ce pays — idéal pour découvrir des sorties exclusives à une région ou tester l’affichage du contenu sur différents marchés.

Quel type de proxy choisir

Pour une écoute courante, les proxies datacenter statiques conviennent parfaitement — ils sont rapides, stables et économiques. Le service ne bloque pas agressivement les IP datacenter comme le font les réseaux sociaux.

Si vous devez créer un nouveau compte, les proxies ISP (résidentiels) réduisent le risque d'invites de vérification — ils ressemblent à des connexions Internet résidentielles classiques.

Les proxies mobiles sont surdimensionnés pour le streaming, mais peuvent s’avérer utiles si vous exécutez des automatisations ou gérez plusieurs comptes. Sur iOS et Android, l’application ne propose pas de paramètres proxy intégrés — configurez le proxy au niveau système dans les réglages Wi-Fi de votre appareil, ou utilisez une application compatible SOCKS5 pour acheminer l’ensemble du trafic via le proxy.

Faire correspondre le pays du compte avec la localisation du proxy

C'est un point crucial. La plateforme compare la localisation de votre IP avec le pays de votre profil. En cas de discordance, vous verrez l'erreur 17 ou serez déconnecté au bout de 14 jours. Utilisez toujours un proxy du pays défini dans votre compte, ou mettez à jour votre profil pour qu’il corresponde à la localisation de votre proxy.